 Прощание с бойцом 58-й ОМПБр Владиславом Карпуном пройдет 11 сентября на Полтавщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Владислав Николаевич Карпун родился 27 июля 1998 года. На военной службе по контракту в ВС Украины находился с августа 2016 года. После обучения в 169-м учебном центре был доставлен в свое подразделение. Служил старшим солдатом, стрелком зенитно-ракетного взвода 58-й отдельной мотопехотной бригады.

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7 сентября около 13:40 получил тяжелые ранения во время обстрела наших позиций в районе села Новгородское Донецкой области. После оказания неотложной медицинской помощи был эвакуирован в госпиталь, где врачи в течение шести часов боролись за его жизнь, но 8 сентября в час ночи военнослужащий скончался от полученных ран.