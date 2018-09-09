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Все про:Геращенко Ирина (1203) пропаганда (2017) Донбасс (16936) телевидение (468)

 Система "Серпанок" "глушит" российское телевещание в 180 населенных пунктах на линии разграничения, - Ирина Геращенко

Военные и волонтеры создали на Донбассе систему подавления пропагандистского вещания "Серпанок". Она уже покрывает 180 населенных пунктов на линии разграничения.

Об этом на своей facebook-странице написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Авдеевке ознакомились с системой подавления вражеского вещания "Серпанок". Донецкая 300-метровая телебашня была усилена российскими кураторами новыми передатчиками и системами, и почти 20 российских пропагандистских каналов и ТВ-помоек боевиков присутствовали в сетях прифронтовых городов и поселков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, применяли 82-мм минометы, - ООС

Благодаря последним наработкам наших военных и волонтеров появилась система "Серпанок", которая блокирует эти телеканалы: на экране гнусные морды пропагандистов появляются в рапиде, слов не разобрать, красота): "Серпанок" уже покрывает 180 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения", - написала Геращенко, уточнив, что бойцы нашли способ блокировать и враждебные FM-станции.

Она также сообщила, что в районе Новолуганского проходит разминирование, постепенно переоборудуют места дислокации батальонов (комнаты для стирки с новыми машинками, отдельные мужские и женские душевые с горячей водой).

Читайте также: В Раду скоро внесут законопроект о разминировании Донбасса, - Ирина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3085286
 
   
 Топ комментарии
 
Телевизор нужен только слабоумной вате.
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Это перемога. Поросячий гетьман лично приложил к этому руку!
А если серьезно, то спустя 4.5 лет начать глушить сигнал - это сильно. А то, что за 4.5 года мозги донбассян превратили в вату и исправить и это уже потерянное поколение - то такэ.
Глядишь еще через 5 лет запустят укр. вещание. Но только если выберем Петю на второй срок!
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Телевизор нужен только слабоумной вате.
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А вы сталкивались с глубокомысленной ватой?!
Просто тупой вате отключили подкормку... Теперь она свои корни будет питать через нет, российско-фашистский нет...(((
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та хай питает...вату на самом деле не переделаешь.а так хотя бы больше потратятся.и не важно в чей бюджет.главное-то шо потощают
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Это перемога. Поросячий гетьман лично приложил к этому руку!
А если серьезно, то спустя 4.5 лет начать глушить сигнал - это сильно. А то, что за 4.5 года мозги донбассян превратили в вату и исправить и это уже потерянное поколение - то такэ.
Глядишь еще через 5 лет запустят укр. вещание. Но только если выберем Петю на второй срок!
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ты бы все бы сделал в первый день... хотя нет, обосрался бы и ниче не сделал, это не с дивана вещать.
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"бы" "бы" "бы".
Быдло, не мычи. Мы тут обсуждаем подвиги твоего поросячего гетьмана, а не меня. Так что принимай правду и обтекай молча.
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Не твой гетьман наполнил казну, восстановил армию, идут расходы, которых не было на отражение агрессии и восстановления и при этом минимальная зарплата второй раз поднимается, а ты ещё при Сталине по карточкам живёшь...
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Треба завжди дивитись на реакцію кацапні. От якщо їх пре ніби пооб'їдались матеріалу з якутського коня, значить все правильно зроблено.
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2интер, 112, украина" лучше глушите... - пользы будет больше....
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Своих "путинских холуев" надо "нежно держать за шейку" и нажимать и отпускать по очереди. Шоб не расслаблялись.
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Глушите Розенблата ,Полякова , Дейдея ,Ахметова ,Коломойского ,Косюка ,Ляшка ,Мосийчука , Бойка , Медведчука , Кучму ,Пинчука .........-эти твари привели войну в Украину своей корупцией и развалом Украины ..
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ну это на выборах будет видно, надо не голосовать за жоппоблок с бют, тимашенкой и прочими
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Интересно , а какое отношение имеет к этому эта феерическая дура ???? Меня , конечно радует , что эта барыжная власть хоть что то начала делать для Украины. Вот только вопрос, а что такое линия разграничения и на каком правовом основании она существует ????
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Брешит как и ее президент,в Торецке сепар тв проходит,а Украинских каналов фактически нет.
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Дальнобойщику в поездку, чтобы спать не хотелось.
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Тебе олуху итак все равно какой политик,ты ж Порохосос
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Назови фамилию, мы оценим политоЛоха, или стесняешься, ватный?
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Политолог Марков: России нужны такие союзники, как Тимошенко Система "Серпанок" "глушит" российское телевещание в 180 населенных пунктах на линии разграничения, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2947


Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что России нужны такие союзники, как Юлия Тимошенко.
"Нам нужны такие союзники, как Тимошенко", - сказал он :
"Я думаю, что угрозы российско-украинским отношениям она не принесет. Тимошенко будет способствовать развитию экономических связей. Ее программа будет энергичной и способствовать построению рынков", - считает политолог.
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Тепер зрозуміло звідки веде пропаганду ця команда коментаторів!
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Відповідно і наше телебачення будуть так глушити.
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Донецкая 300-метровая башня ещё стоит? По хорошему - должна лежать. Какие-то там новые САУ с натовским калибром по Крещатику ездят. Да в конце концов есть боевые беспилотники... Серпанком по яйцам этой вышке - лучшая глушилка.
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Внутри расцвел российский инфонарост с ватными каналами и Рабиновичем по всем каналам 24 часа в сутки несущим такой бред и такую туфту Вас уже пора всех глушит от вранья все уже устали
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Если это правда то это хорошо и просто замечательно. Но и в Украине минимум 4 ТВ-Канала работают на кацапскую пропаганду и не скрывают этого.
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Пусть воняют, они воздействуют только на вату, а как известно ватника может исправить только смерть.
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Респект модератору за удаление постов людей с психическими отклонениями!
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Нужно сейчас отгораживаться рвом и заборами, голодные кацы будут сюда бежать, когда станут на уровне Венесуэллы.
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Вы из какого времени вещаете? Яценюк давно уже всё построил. А насчёт Венесуэлы - украинцы уже массово бегут в Европу. Венесуэла уже здесь.
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В "ДНР" упразднили Министерство Обороны. Теперь будет "Управление Народной Милиции", Где новость-то?
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Где бы взять такую систему, чтобы заглушила эту латентную идиотку?
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Тю! Вот если бы в Украине сало подешевело, то и пропаганда бы была не страшна! А это, конец СССРа напоминает, Голос Америки, Немецкая Волна, Радио Свободы, народ слушал по ночам сквозь помехи от глушилок. Я помню.
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соевые просвятите. это глушение глухих дамбасян можно считать потужной и мыролюбной реформой №149?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСистема "Серпанок" "глушит" российское телевещание в 180 населенных пунктах на линии разграничения, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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