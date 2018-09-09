 Система "Серпанок" "глушит" российское телевещание в 180 населенных пунктах на линии разграничения, - Ирина Геращенко

Об этом на своей facebook-странице написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Авдеевке ознакомились с системой подавления вражеского вещания "Серпанок". Донецкая 300-метровая телебашня была усилена российскими кураторами новыми передатчиками и системами, и почти 20 российских пропагандистских каналов и ТВ-помоек боевиков присутствовали в сетях прифронтовых городов и поселков.

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Благодаря последним наработкам наших военных и волонтеров появилась система "Серпанок", которая блокирует эти телеканалы: на экране гнусные морды пропагандистов появляются в рапиде, слов не разобрать, красота): "Серпанок" уже покрывает 180 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения", - написала Геращенко, уточнив, что бойцы нашли способ блокировать и враждебные FM-станции.

Она также сообщила, что в районе Новолуганского проходит разминирование, постепенно переоборудуют места дислокации батальонов (комнаты для стирки с новыми машинками, отдельные мужские и женские душевые с горячей водой).

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