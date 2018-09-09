 Система "Серпанок" "глушит" российское телевещание в 180 населенных пунктах на линии разграничения, - Ирина Геращенко

Об этом на своей facebook-странице написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Авдеевке ознакомились с системой подавления вражеского вещания "Серпанок". Донецкая 300-метровая телебашня была усилена российскими кураторами новыми передатчиками и системами, и почти 20 российских пропагандистских каналов и ТВ-помоек боевиков присутствовали в сетях прифронтовых городов и поселков.
Благодаря последним наработкам наших военных и волонтеров появилась система "Серпанок", которая блокирует эти телеканалы: на экране гнусные морды пропагандистов появляются в рапиде, слов не разобрать, красота): "Серпанок" уже покрывает 180 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения", - написала Геращенко, уточнив, что бойцы нашли способ блокировать и враждебные FM-станции.
Она также сообщила, что в районе Новолуганского проходит разминирование, постепенно переоборудуют места дислокации батальонов (комнаты для стирки с новыми машинками, отдельные мужские и женские душевые с горячей водой).
Просто тупой вате отключили подкормку... Теперь она свои корни будет питать через нет, российско-фашистский нет...(((
А если серьезно, то спустя 4.5 лет начать глушить сигнал - это сильно. А то, что за 4.5 года мозги донбассян превратили в вату и исправить и это уже потерянное поколение - то такэ.
Глядишь еще через 5 лет запустят укр. вещание. Но только если выберем Петю на второй срок!
Быдло, не мычи. Мы тут обсуждаем подвиги твоего поросячего гетьмана, а не меня. Так что принимай правду и обтекай молча.
Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что России нужны такие союзники, как Юлия Тимошенко.
"Нам нужны такие союзники, как Тимошенко", - сказал он :
"Я думаю, что угрозы российско-украинским отношениям она не принесет. Тимошенко будет способствовать развитию экономических связей. Ее программа будет энергичной и способствовать построению рынков", - считает политолог.