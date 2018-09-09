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Все про:Минобороны (5341) танк (612) Полторак (1007)

 Все танковые бригады и механизированные подразделения, где есть на вооружении танки, сегодня полностью укомплектованы, - Полторак

В рамках рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил министр обороны Степан Полторак поздравил военнослужащих-танкистов и говорил об основных достижениях украинской армии.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

"Сегодня у нас есть возможность комплектовать корпус резерва танковых подразделений, которые готовы и в любое время могут пополнить некомплект, если он будет. А при необходимости, при принятии соответствующего решения - выполнять задачи по назначению, - отметил Степан Полторак. - Конечно, происходит модернизация, которая включает обновление систем навигации, приборов ночного видения, а также средств связи для того, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Танковые войска - особая гордость Вооруженных Сил Украины": Порошенко и Турчинов поздравили военнослужащих с Днем танкиста

По словам министра, несмотря на те проблемы, которые существовали с танковыми подразделениями в начале боевых действий на востоке Украины, сегодня все танковые бригады и механизированные подразделения, где есть на вооружении танки, укомплектованы полностью.

Напомним, ежегодно 9 сентября в Украине отмечают День танкиста.

Источник: https://censor.net.ua/n3085285
 
 
 Топ комментарии
 
Слава Україні!
Героям Слава!
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Ёпта ))) а я думал, что новость о танках Все танковые бригады и механизированные подразделения, где есть на вооружении танки, сегодня полностью укомплектованы, - Полторак - Цензор.НЕТ 9659
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Новость о танках, а вот методичка исключительно про Юльку.
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Ёпта ))) а я думал, что новость о танках Все танковые бригады и механизированные подразделения, где есть на вооружении танки, сегодня полностью укомплектованы, - Полторак - Цензор.НЕТ 9659
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Новость о танках, а вот методичка исключительно про Юльку.
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Отёк - это гвардеец барыгоботных. Умудряется в каждом посте в Тимошенко плюнуть. Как заведенный!
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Чим більше в неї плюють, тим більше переконуюсь що потрібно голосувати саме за неї в першому турі.
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Полторак по совку готов.Когда начнется заруба с парашей побежит вместе с петей.Армия это не он,а те люди и пацаны которые на передовой,но сое это не вдомек.
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Ни кто и не спорит, только вот загвоздка пацаны на танках, с цифрой, спутниковой разведкой и БПЛА, в раз десять больше накосят орков, чем пацаны на Пазиках как в 14-м...
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Другая загвоздка,где был он когда вилкул пообещал днепровскую республику,а с коломойшей днепр собрался и дал по рогам сепарам.Где была шайка пядра тогда?Ответ,сидели и ждали ,кто победит.
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Ключевое слово накосят.
Можешь показать на карте, сколько пацаны на Пазиках отбили у сепаров в 14-м и сколько пацаны на танках с цифрой за все остальные?
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Клоун, ваших дырявых вояк и без танков наши герои утилизируют нормально, а украинские мишки отведены с передка, так-что возвращайся на бутылку, и не накидывай здесь на вентилятор...
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Зі святом, Панцеркрігери!
Вдалих полювань та більше смажених бурятів!

Fusspils 11 - Kalte Herzen
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На толстой жирной морде написано - пи...у.
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Тоисть все танки попрятаны.а хенералы спокойно бухают
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- Радиостанция Р-123 работает на танках.
- Простите, а эта радиостанция работает на лампах, или на транзисторах?
- Повторяю для бестолковых,- радиостанция Р-123 работает на танках...
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А топливо есть ? Генералов , которые украли топлива на 150 миллионов гривен так и не посадили .
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есть кто из украинских танкистов..? подтвердите или опровергните..спасибо..
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у вас очень яркая социальная позиция..
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У меня социальная позиция отсутствует в принципе . - каждый сам за себя .
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поздравляю..вы один из примерно 95%..
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От що ти фіздиш? Ви ж їх відвели, ще три роки тому, в рамках перемірья.
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І що ті ротації з озброєнням, яке там каталось, помогло? Просунулись? Читаючи ваш пост нижче.
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Та, кто там просунулся?! Не стану сейчас, а ранее написал бы, прямые диалоги, с народом, который из Саханки, например... как жы ж... просунешься там.
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Там в 2015-м уже вылили сотни и сотни тысяч тонн бетона. А потом скока? В каких единицах считать??? Так шо... такое вот...
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Населення не врахоауємо? Все танковые бригады и механизированные подразделения, где есть на вооружении танки, сегодня полностью укомплектованы, - Полторак - Цензор.НЕТ 9582 Все танковые бригады и механизированные подразделения, где есть на вооружении танки, сегодня полностью укомплектованы, - Полторак - Цензор.НЕТ 2186 Тільки проїзд. Значить знову ж танками.
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Там, до границы- 40 км. Эшелонированной обороны. Скока лет там роют? Там Ураганами всякими. надо, с месяц долбить, для начала.
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Значить хоч арту треба підтягувати. І оті дальнобійні ракети, які пройшли успішне випробовування, хоч пробні. А не мирні плани малювати.
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В Мариуполе скока всего видел?! Не перечесть. Однако, не стану врать, наряду со всевозможными БМП, БТР, Кугуарами, Спартанами, БРДМ, МТЛБ... За все годы войны, я не увидел ни единого(!) танка! Это говорит об одном- отменная организация ротаций/перемещений. Всё сделано правильно. Нех смотреть. Не твоё дело, пацанчик. И- никаких обид.
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Марик вроде попадает под линию отвеления танков, так что наши мишки где-то под Волновахой прячутся...
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Та верно. Знаю. Но, когда отводили, по договорам- ни единого так и не увидел. Хотя, кое-кто наблюдал, как болтали. Но- не я.
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Вже і "Оплоти" відремонтували ті, що у Німеччині на танкових змаганнях взяли останнє місце, бо не могли їхати і стріляти?
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Зрадная вата несёт пургу одну и ту же в каждой теме, никакого креатива, у них слабоумие, или плохие методички от ФеСеБе?
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И прям к дню танкиста успели, ну надоже. Врет и не краснеет.
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Зрада? Бутусов з Насінням чи Перемога? Чи нас злили Бут. Насі.? Бо Порах злив нас хуйлу ще у 2014, в Мінску ?
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Главное для соевых бравурная речь,пиар,ведь лох должен воспринимать все дословно
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А напомните мне, сколько километров оккупированной украинской земли отбили наши воины с тех пор, как порохоботы начали визжать, что педриньо создал мощную армию?
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А її силою не порібно звільняти. Навіщо? Звільняти треба політико-дипломатичним шляхом, а задача армії з мінімально можливими втратами і фінансовими витратами стримувати кацапів, завдаючи їм максимальних втрат та збитків.
Воювати слід з калькулятором в руках. Ми менші, отже маємо ретельнорахувати кожне життя і кожну копійку.
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А какой срок от Армии, если в её главе стоит трус и предатель???? Главнокомандующий который блеет про политическое урегулирование проблемы почему то не знает Истории. Самый наглядный пример такого урегулирования это Мюнхен 1938. Результат напоминать не надо или как, соевые?
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счас, отець Пидигний уже строчит на клаве аки с пулемета
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10/02/2015 Полторак:
- в Дебальцево спокойная обстановка, никакого котла нет, «к подразделениям, находящимся в Дебальцево, поступают оружие и боеприпасы, есть связь и взаимодействие с командованием»
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ДІйсно, котла те було. А от утримувати мішок з довжиною фронту 120км було не раціонально. Війська перемоловши "попочлєнцев", ті самі визнають що "ополчение практически всьо полєгло под Дебальцево", вийшли з мішка.
Лінія фронту скоротилася на 100 км, оборона стала надійнішою, а стратегічно нічого не змінилося.
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Вчора верталися з польщі в Україну Після Кракова, побачили, потяг, що віз до нашого кордону 7 "Абрамсів" та 14 "Бредлі", а у вагоні були солдати, що техніку супроводжувати, ми бачили їх за вікнами. Вся техніка у світлому "пустельному" пофарбуванні.
Колія йшла паралельно дорозі, досить близько і народ моментально підхопився і почав махати у вікно солдатам. Були з нами кілька фанів, що на футбол їздили, один з сумки витяг український прапор і розгорнув його перед вікном. Ми махали солдатам, і бачили як ті відповідають нам, за вікнами вагона.
Автобус їхав значно швидше за потяг, тому тривало це не довго, але на душі стало якось радісно.
Сказав би мені хтось 5 років тому, що ми так вітатимемо на американську армію - не повірив би!
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Ваги набрав, почервонів,мабуть від лосося.А,взагалі,живемо при переповнених статках і ідеальному порядку.До зими готові на 100%,правда бабулі-дідулі підводять,ще до цих пір хворост тягають,поліція перейшла на євростандарти,війська забезпеченні ретротанками та мінометами,ідуть потужні реформи на фронті офшор і таке подібне...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВсе танковые бригады и механизированные подразделения, где есть на вооружении танки, сегодня полностью укомплектованы, - Полторак
 
 
 
 
 
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