 Все танковые бригады и механизированные подразделения, где есть на вооружении танки, сегодня полностью укомплектованы, - Полторак

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

"Сегодня у нас есть возможность комплектовать корпус резерва танковых подразделений, которые готовы и в любое время могут пополнить некомплект, если он будет. А при необходимости, при принятии соответствующего решения - выполнять задачи по назначению, - отметил Степан Полторак. - Конечно, происходит модернизация, которая включает обновление систем навигации, приборов ночного видения, а также средств связи для того, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Танковые войска - особая гордость Вооруженных Сил Украины": Порошенко и Турчинов поздравили военнослужащих с Днем танкиста

По словам министра, несмотря на те проблемы, которые существовали с танковыми подразделениями в начале боевых действий на востоке Украины, сегодня все танковые бригады и механизированные подразделения, где есть на вооружении танки, укомплектованы полностью.

Напомним, ежегодно 9 сентября в Украине отмечают День танкиста.