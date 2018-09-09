 Все танковые бригады и механизированные подразделения, где есть на вооружении танки, сегодня полностью укомплектованы, - Полторак

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
"Сегодня у нас есть возможность комплектовать корпус резерва танковых подразделений, которые готовы и в любое время могут пополнить некомплект, если он будет. А при необходимости, при принятии соответствующего решения - выполнять задачи по назначению, - отметил Степан Полторак. - Конечно, происходит модернизация, которая включает обновление систем навигации, приборов ночного видения, а также средств связи для того, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи".
По словам министра, несмотря на те проблемы, которые существовали с танковыми подразделениями в начале боевых действий на востоке Украины, сегодня все танковые бригады и механизированные подразделения, где есть на вооружении танки, укомплектованы полностью.
Напомним, ежегодно 9 сентября в Украине отмечают День танкиста.
Героям Слава!
Можешь показать на карте, сколько пацаны на Пазиках отбили у сепаров в 14-м и сколько пацаны на танках с цифрой за все остальные?
Вдалих полювань та більше смажених бурятів!
Fusspils 11 - Kalte Herzen
- Простите, а эта радиостанция работает на лампах, или на транзисторах?
- Повторяю для бестолковых,- радиостанция Р-123 работает на танках...
Воювати слід з калькулятором в руках. Ми менші, отже маємо ретельнорахувати кожне життя і кожну копійку.
- в Дебальцево спокойная обстановка, никакого котла нет, «к подразделениям, находящимся в Дебальцево, поступают оружие и боеприпасы, есть связь и взаимодействие с командованием»
Лінія фронту скоротилася на 100 км, оборона стала надійнішою, а стратегічно нічого не змінилося.
Колія йшла паралельно дорозі, досить близько і народ моментально підхопився і почав махати у вікно солдатам. Були з нами кілька фанів, що на футбол їздили, один з сумки витяг український прапор і розгорнув його перед вікном. Ми махали солдатам, і бачили як ті відповідають нам, за вікнами вагона.
Автобус їхав значно швидше за потяг, тому тривало це не довго, але на душі стало якось радісно.
Сказав би мені хтось 5 років тому, що ми так вітатимемо на американську армію - не повірив би!