EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 За рубежом
  5912  111
Все про:задержание (5103) протест (4306) Россия (70403)

 В Санкт-Петербурге во время акции протеста против пенсионной реформы задержали 10-летнего школьника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По дороге к автозаку ребенок расплакался.

По всей России сегодня проходят акции протеста против повышения пенсионного возраста. В большинстве городов власти не санкционировали акции, их участников задерживают.

Самые жесткие задержания происходили в Петербурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь".

В Санкт-Петербурге во время акции протеста против пенсионной реформы задержали 10-летнего школьника 01

В Санкт-Петербурге во время акции протеста против пенсионной реформы задержали 10-летнего школьника 02

Так, в северной столице в руки силовиков попал школьник, которому на вид около 10 лет. Мальчик плакал, когда его вели в автозак.

Досталось и пенсионеру, которого люди из толпы пытались защитить от сотрудников ОМОНа. По дороге в автозак он потерял очки. Позже стало известно, что пенсионеру стало плохо. Ему вызвали скорую.

Митинги против пенсионной реформы проходят по всей России, акции согласовали только в Кургане, Чебоксарах, Кирове и Березниках. В Санкт-Петербурге 7 сентября власти отозвали согласование, объяснив это коммунальной аварией. В Москве также пройдет несогласованная акция.

25 августа Навального задержали у дома и арестовали на 30 суток. Накануне 9 сентября в регионах также задерживали и арестовывали активистов.

Читайте также на Цензор.НЕТ: По всей России проходят протесты против повышения пенсионного возраста: "Путин грабит народ!", "Мы - против власти жуликов и воров!"

Источник: https://censor.net.ua/n3085283
 
 
 Топ комментарии
 
Якщо малий дійсно приймав участь, то з нього можливо виросте людина.

Бо зондеркоманда фюрера всіх підряд без розбору хапає.
 показать весь комментарий
 
какие грозные мусора В Санкт-Петербурге во время акции протеста против пенсионной реформы задержали 10-летнего школьника - Цензор.НЕТ 7137 попробовали бы они этих тронуть
В Санкт-Петербурге во время акции протеста против пенсионной реформы задержали 10-летнего школьника - Цензор.НЕТ 3220

 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Какой бравый мент на фото. Так их, скотов, чтоб и не рыпались! Всех, сцуко, собрать и в Крым, перерабатывать химию своими легкими!
 показать весь комментарий
 
Якби ця хуйломаса була людьми, то почала протест ще коли з'явились перші жертви московської агресії в Україні. Тоді б зараз нетреба було їм виходити. Це ж просто. Ковтайте тепер все, що пуйло виригне. Заслужили.
 показать весь комментарий
 
 
Не жалійте кацапів цей малий через 10 років прийде в Україну і вб'є вашу дитину,або онука,ха москалі здохнуть усі.
 показать весь комментарий
 
Такой малой а уже о пенсии думает. Явно агент кремля госдепа. У нас пенсию нищенскую и то урезали хоть бы кто вышел
 показать весь комментарий
 
 
Кацапських рабам пенсія не потрібна, бо саме їм платити за Крим.
 показать весь комментарий
 
В России вышли люди на митинги с триколорами - их ломают, бьют, валяют по земле, арестовывают. Вот где настоящая русофобия! Нашей плюшевой хунте такое и не снилось. Вот как надо было в марте 2014 года!

У Санкт-Петербурзі під час акції протесту проти пенсійної реформи затримали 10-річного школяра - Цензор.НЕТ 670
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Санкт-Петербурге во время акции протеста против пенсионной реформы задержали 10-летнего школьника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх