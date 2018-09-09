 В Санкт-Петербурге во время акции протеста против пенсионной реформы задержали 10-летнего школьника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По всей России сегодня проходят акции протеста против повышения пенсионного возраста. В большинстве городов власти не санкционировали акции, их участников задерживают.

Самые жесткие задержания происходили в Петербурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь".

Так, в северной столице в руки силовиков попал школьник, которому на вид около 10 лет. Мальчик плакал, когда его вели в автозак.

Досталось и пенсионеру, которого люди из толпы пытались защитить от сотрудников ОМОНа. По дороге в автозак он потерял очки. Позже стало известно, что пенсионеру стало плохо. Ему вызвали скорую.

Митинги против пенсионной реформы проходят по всей России, акции согласовали только в Кургане, Чебоксарах, Кирове и Березниках. В Санкт-Петербурге 7 сентября власти отозвали согласование, объяснив это коммунальной аварией. В Москве также пройдет несогласованная акция.

25 августа Навального задержали у дома и арестовали на 30 суток. Накануне 9 сентября в регионах также задерживали и арестовывали активистов.

Читайте также на Цензор.НЕТ: По всей России проходят протесты против повышения пенсионного возраста: "Путин грабит народ!", "Мы - против власти жуликов и воров!"