 С начала суток оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, применяли 82-мм минометы, - ООС

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил, противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В течение дня наши позиции были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Пивденное, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. По защитникам Крымского, кроме того, велся прицельный огонь из вооружения боевой машины пехоты. Позиции Объединенных сил вблизи Водяного оккупанты обстреляли из минометов", - говорится в сообщении.

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В пресс-центре уточняют, что зафиксировано нарушение Минских договоренностей, так как враг применял минометы калибра 82 мм.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - резюмируют в пресс-центре.

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Напомним, за прошедшие сутки, 8 сентября, наемники российско-оккупационных войск 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате ранен один воин. Еще двое военнослужащих погибли в ДТП.