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 С начала суток оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, применяли 82-мм минометы, - ООС

Сегодня с 7 часов утра до 18:00 российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил, противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В течение дня наши позиции были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Пивденное, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. По защитникам Крымского, кроме того, велся прицельный огонь из вооружения боевой машины пехоты. Позиции Объединенных сил вблизи Водяного оккупанты обстреляли из минометов", - говорится в сообщении.

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В пресс-центре уточняют, что зафиксировано нарушение Минских договоренностей, так как враг применял минометы калибра 82 мм.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - резюмируют в пресс-центре.

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Напомним, за прошедшие сутки, 8 сентября, наемники российско-оккупационных войск 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате ранен один воин. Еще двое военнослужащих погибли в ДТП.

Источник: https://censor.net.ua/n3085282
 
 
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Цей день в історії. 9.09.1939 Молотов направив телеграму голові МЗС Німеччини Ріббентропу: "Я получил Ваше сообщение о том, что германские войска вошли в Варшаву. Пожалуйста, передайте мои поздравления и приветствия правительству Германской Империи".
С начала суток оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, применяли 82-мм минометы, - ООС - Цензор.НЕТ 7547
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Кто стреляет? Как стреляют? А Геращенко уже законопроект выдвигает чтобы разминировать линию фронта. Привяжите ету тварь к дереву на ночь чтобы обосралась, и больше не выдвигала таких бредовых идей.
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Уверен что она только озвучивает эти бредовые идеи как одна из говорящих голов "отца великой демократии "... С начала суток оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, применяли 82-мм минометы, - ООС - Цензор.НЕТ 1721
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Олигархи РФ и Украины пришли к консенсусу, что нужно расколоть Украину на части и демонтировать ее Государственность. - эксперт Сергей Дацюк.
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Если бы не патриоты то уже давно бы раскололи,Пеца к этому и ведет
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А мне вот интересно. Мы обьявили войну? этим двум отколовшимся не от РФ, а от нас? Если обьявили, то они и оккупанты и террористы и хрень. Если нет? Что тогда там происходит? Если нам? Нужно правильно писать - усмирение! Ничего страшного в этом нет. Если оттуда наловить тучу москалей, и они все признаются, тогда и об заглавии! Так что же правильно??
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, применяли 82-мм минометы, - ООС
 
 
 
 
 
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