EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Общество
  3556  57
Материалы по теме:
Все про:Россия (70403) Сенцов (822) Наумлюк (6) Динзе_Дмитрий (31)

 Сенцов начал работу над новым фильмом, - Динзе

Украинский политзаключенный в РФ Олег Сенцов, который объявил голодовку в российской колонии, приступил к работе над очередным фильмом с черновым названием "Номера".

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова адвоката Дмитрия Динзе на своей странице в Facebook передал журналист Антон Наумлюк.

"Он все также не очень хорошо выглядит, но отказывается прекращать голодовку, несмотря на то, что все политические пути для возвращения его и других украинских политзаключенных Украиной были пройдены. В колонии его уговаривают написать прошение о помиловании и перейти от голодовки в другую юридическую плоскость, но он отказывается", - рассказал Динзе. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В колонии Сенцова уговаривают прекратить голодовку. Он не поддается на уговоры, - адвокат

Защитник привез Сенцову материалы, связанные с фильмом, для согласования.

Журналист отмечает, что затянувшаяся голодовка Сенцова в колонии вызывает раздражение, однако переводить режиссера в гражданскую больницу там не хотят, отмечая, что он все равно останется в юрисдикции ФСИН. Сенцова посетил уполномоченный по правам человека по Ямало-Ненецкому АО Анатолий Сак. После некоторых перебоев с доставкой писем, сейчас все сообщения до Сенцова доходят.

Также читайте: Борьба за освобождение Сенцова не прекращается ни на минуту, - Порошенко в День украинского кино поблагодарил режиссера за мужество

Сенцов начал работу над новым фильмом, - Динзе 01

Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

Читайте также: Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля во главе с Гильермо Дель Торо призвало Россию освободить Сенцова

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

Источник: https://censor.net.ua/n3085281
 
   
 Топ комментарии
 
Народ, можете бросать в меня гнилые помидоры, но на 110 день жесткой голодовки начать писать новый сценарий - это будет покруче сявченко
 показать весь комментарий
 
Приступил к работе, значит. На какие сутки голодовки? На 118-е? Вам не кажется, сограждане, что над нами кто-то потешается? Не кажется??? А я так и представляю ржач этого Кого-То. Такой смех: надсадный и издевательский.
 показать весь комментарий
 
А ещё можно будет, вот-вот, переименовать Лувр, например. Или- Елисейские поля. А шо, почему бы и нет. Он ведь, совсем скоро, станет Почетным Гражданином Парижа!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Рабочее название....Путин Хуйло. К выходу на экраны сменят на более цензурное, но смысл то не поменяется. В титрах Путин уже будет в чёрной рамке.
 показать весь комментарий
 
 
Народ, можете бросать в меня гнилые помидоры, но на 110 день жесткой голодовки начать писать новый сценарий - это будет покруче сявченко
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно - комуняка Жданов в блокадном Ленинграде кроссы вокруг горкома бегал..
 показать весь комментарий
 
 
Да-да, а сявченко героически отказывалась от любимой жареной картошки Сенцов начал работу над новым фильмом, - Динзе - Цензор.НЕТ 6157
 показать весь комментарий
 
 
119 день голодовки
но внутривенно вливают витаминные и питательные растворы поддерживающие работу сердечно-сосудистой системы и еще что-то там...не могу сказать что
по словам адвоката (из других источников) уже есть проблема с почками и печенью, да и сердце может не выдержать и в любую минуту...т.е....кризис...
пока уговаривают... но могут перейти к насильственному кормлению через зонд...
но это не лучше...т.к. желудок уже отвык от пищи в любом состоянии, даже жиже подобной
(это мое понимание этой проблемы, собранное по крупицам... в разных источниках)
 показать весь комментарий
 
 
Угу... ото и надорвался. И через три с небольшим годика- тавой. Гигнулся, сцуко. И мой Мариуполь стал Ждановом.
 показать весь комментарий
 
 
С приходом, Андрюха. Сенцов начал работу над новым фильмом, - Динзе - Цензор.НЕТ 9842
На побывку, пивка попить?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, да... и, если не убью сам себя. то еще покатаюсь, на электросамокатике. Сегодня жена зарядное забрала... Куда-то спрятала.. сказала- или она- или эта хрень. Вот, третий день дома... Жду, когда травмы заживут.
 показать весь комментарий
 
 
А у уполномоченного от ЦК Компартии Балицкого (один из организаторов) во время Голодомора морда чуть не треснула! Теперь вот его внучек в Запорожье откармливается...
 показать весь комментарий
 
 
Приступил к работе, значит. На какие сутки голодовки? На 118-е? Вам не кажется, сограждане, что над нами кто-то потешается? Не кажется??? А я так и представляю ржач этого Кого-То. Такой смех: надсадный и издевательский.
 показать весь комментарий
 
 
Поневоле пробуждается черный юмор - с другой стороны, их никто за язык не тянул такое озвучивать...(((
Сенцов начал работу над новым фильмом, - Динзе - Цензор.НЕТ 8758
 показать весь комментарий
 
 
Ситуация Сенцова трагическая и критическая. Градус ощущения нашего бессилия зашкаливает. Никто на западе так и не сделал заявления, что Путин персонально ответит за гибель этого украинца, если не отпустит его.

Тут уже не до того, чтобы пожелать "творческих успехов"...

В случае гибели Сенцова, Украина должна настоять на переименовании города Симферополь в Сенцов и преследовать нарушителей этого, как преследуют нарушителей статуса Крыма, как Украинской территории.
 показать весь комментарий
 
 
А ещё можно будет, вот-вот, переименовать Лувр, например. Или- Елисейские поля. А шо, почему бы и нет. Он ведь, совсем скоро, станет Почетным Гражданином Парижа!
 показать весь комментарий
 
 
всё шутишь, мразь кацапоидная? жди евро по 90 рэ, 80 уже дошутили.
 показать весь комментарий
 
Хе-хе-хе... Всё шучу. А ты- всё жрешь, шмурдяк из магазов, нефтяной? Или- сам сподобился, на перегонку. Скока, говоришь евро будет? Аж 90!!! Вот молодца мои поляки! Меня, с 01.01.2019 переводят на зарплату в евро. Так шо- не бзди, алкан. Проживем. И три мои кота- тоже.
 показать весь комментарий
 
 
Мразь? Кацапская? Не ожидал такойо откровенного само предъявления
 показать весь комментарий
 
молодец, пока русня пробивает днище, ты допрынул до своего интеллектуального потолка. Попроси у дяди Отёка леденца.
 показать весь комментарий
 
а теперь не допрыгнул. Третья попытка?
 показать весь комментарий
 
Больше того, принять закон про уголовную ответственность за отрицание факта голодовки Сенцова...
 показать весь комментарий
 
 
Мля... А премию за тезиз "Сенцов будет жить вечно!" будут давать? Ну хотя бы мололко "за вредность"?
 показать весь комментарий
 
 
неэффективно. рыгоанальные учтут и перекрасятся, или откупятся десятикратным повторением "Слава Украине" по порошенковскому закону. больше десятка не сядет. А это мало.
 показать весь комментарий
 
Он же чуть ли не при смерти как писали уже.. писать сценарий фильма в таком состоянии?...........
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Все это понимают, но писать так нельзя, время не то.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
это дорога в спам. Время такое, двух мнений быть не может, всё это уже проходили, но так должно быть.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Успокойся, зайчик.
 показать весь комментарий
 
Мы спасаем заложника пуйла, а не режисера. Это понятно? Или вы из зверорюзькой породы и глумитесь над украинскими пленниками русни?
 показать весь комментарий
 
Тебе лгут в глаза, ты их чем то залил и видишь только то, что самому тебе хочется видеть. А это галлюцинации...
 показать весь комментарий
 
Ты хочешь освобождения Сенцова и удовлетворения его условий или правды о его конце в глумливых речах кацапоидов?
 показать весь комментарий
 
Сенцов, после "голодовки" в 115 дней стал символом лжи и словоблудия. А по сему пошел он на фиг! ЛЮДИ так долго не живут! Иначе мы бы не знали что такое Голодомор... (в среднем на 45 день в организме голодающего наступают необратимые изменения. 60 дней и смерть). Поголодайте 15 дней. И для здоровья полезно и для ума просветление наступит. Тогда Вы сразу поймете о чем я...
 показать весь комментарий
 
 
Ответ. Вначале хотел. А сейчас не хочу. На лжи ничего хорошего не построить.
 показать весь комментарий
 
Стойкое чувство, что нас найобыфают! Надия не даст (гы-гы) соврать! А шо, не? Грабли намба ту.Тьфу :Сенцов начал работу над новым фильмом, - Динзе - Цензор.НЕТ 7407
 показать весь комментарий
 
 
Значит надеется дописать? Обычно на 60-70 дни умирают от голодовки....
 показать весь комментарий
 
 
Напомните, а Гадя, ничего не писала, или не доголдалась до такого состояния.(ссылка)
 показать весь комментарий
 
 
Наденька сублимировала водочкой. Ей не до всяких там ути-пути...
 показать весь комментарий
 
мда..., надеюсь хоть сценарий фильма не в жанре комедия.... Сенцов начал работу над новым фильмом, - Динзе - Цензор.НЕТ 6224
А то это будет уже слишком.....
 показать весь комментарий
 
 
Тут, я погляжу, немало кацапских проксёнышей проявилось. Запоминайте имена и снимайте опечатки пальцев, чтобы потом не путаться в ху есть ху на Цензоре.
 показать весь комментарий
 
ты гниль тока здеся нарисрвалось и сразу про опечатки
 показать весь комментарий
 
Какие фильмы сделал Олег Сенцов? Где их можно посмотреть?
 показать весь комментарий
 
Надо быть сверчеловеком, чтобы сочетать длительную, изнурительную голодовку с работой над новым фильмом. Или - или.
 показать весь комментарий
 
А в целом тенденция хреновая... Сначала история с Савченко.... Теперь голодовка Сенцова понемногу превращается в фарс... Плюс геращениха заявила, что украинских заложников освободят только при про)(уйловском президенте...
Дело идет к тому, чтобы люди меньше интересовались украинскими заложниками и с опаской относились ко всем их движениям...
 показать весь комментарий
 
 
Эта "голодовка" начинает превращаться в чистейший абсурд.
 показать весь комментарий
 
 
Как-то со школы помнится: без возможности дышать минута-другая и всё, без воды - считанные дни, без еды - недели. А тут голодовка, пардоньте, даже не месяцы, а больше квартала. Оно ж уже ж и неубедительно. В начале голодовки протестующий набирает баллы, но если по истечении биологически вменяемого времени не продуман выход и не наступает летальный исход, то голодающий рискует, как минимум, потерять доверие. Вдобавок, вместо ожидаемой новости типа: «голодающий не в состоянии передвигаться и неадекватно реагирует на внешние раздражители», ещё и умственная работа. А шо дальше?
 показать весь комментарий
 
 
Пишу как всегда обьективно!!!!!!Дело не в етом. во власти думают что они могут точно так же зомбировать мозги украинца своей радикально- националистической пропагандой как это успешно делается в России. Посмотрите на все что происходит обьективно и со стороны: 1. Войну прекращать никто не хочет даже с нашей стороны - ее выдают как нечто священное и хорошее, ни о какой дипломатии, мирных переговорах речь вообще не идет ( все террористы и зрадныки - точка, для них есть не слово,а пуля). 2. Ети не понятные голодающие "бессмертные" герои - Савченко, Сенцов и т.д. которые в одиночку,каким-то чудом умудряются диктовать жесточайшей многовековой российской пенитенциарной тюремной системе свои правила и их никто не может сломать, любые пытки и "прес-хаты" перед ними бессильны. Вам это ничего не напоминает?????? Мне это здается похожим на зомбирование каловых масс, которое ведется на кацапских телеканалах, теперь ето есть и у нас. Слава Украине.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоСенцов начал работу над новым фильмом, - Динзе
 
 
 
 
 
 вверх