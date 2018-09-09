 Сенцов начал работу над новым фильмом, - Динзе

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова адвоката Дмитрия Динзе на своей странице в Facebook передал журналист Антон Наумлюк.

"Он все также не очень хорошо выглядит, но отказывается прекращать голодовку, несмотря на то, что все политические пути для возвращения его и других украинских политзаключенных Украиной были пройдены. В колонии его уговаривают написать прошение о помиловании и перейти от голодовки в другую юридическую плоскость, но он отказывается", - рассказал Динзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В колонии Сенцова уговаривают прекратить голодовку. Он не поддается на уговоры, - адвокат

Защитник привез Сенцову материалы, связанные с фильмом, для согласования.

Журналист отмечает, что затянувшаяся голодовка Сенцова в колонии вызывает раздражение, однако переводить режиссера в гражданскую больницу там не хотят, отмечая, что он все равно останется в юрисдикции ФСИН. Сенцова посетил уполномоченный по правам человека по Ямало-Ненецкому АО Анатолий Сак. После некоторых перебоев с доставкой писем, сейчас все сообщения до Сенцова доходят.

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Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

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16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.