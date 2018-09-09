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Все про:ДТП (5131) Одесса (5089)

 Полиция предъявила подозрение виновнику ДТП в Одессе

Стритрейсер на BMW накануне ночью столкнулся с Skoda, в результате чего погибли трое человек, еще четверо оказались в больнице.

Прокуратура Одесской области 9 сентября сообщила водителю BMW о подозрении в нарушении безопасности дорожного движения, повлекшем за собой гибель людей (ч. 3 ст.286 КК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской прокуратуры.

"Закон предусматривает до 10 лет заключения за это преступление", – говорится в сообщении прокуратуры.

В понедельник, 10 сентября, прокуратура обратится с ходатайством о взятии водителя под стражу без права на внесение залога. Отдельно прокуроры будут ходатайствовать об аресте его автомобиля.

Напомним, в 8 сентября, в 21:45 на улице Фонтанская дорога в Одессе водитель BMW, двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с Skoda. BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли два человека, ранения получили еще пятеро. 

Читайте на Цензор.НЕТ: Последствия ДТП в Одессе: одному из пострадавших частично ампутировали предплечье

Источник: https://censor.net.ua/n3085280
 
 
 Топ комментарии
 
на некоторых зонах тоже стритрейсинг есть - тачки наперегонки катают!
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Таких, кроме максимального срока, надо ещё и пожизненно лишать прав, так как он сознательно и систематически нарушал ПДД, а не просто случайно так получилось.
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Везет же Зайцевой! Теперь не только за ее освобождением будут следить!
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Таких, кроме максимального срока, надо ещё и пожизненно лишать прав, так как он сознательно и систематически нарушал ПДД, а не просто случайно так получилось.
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ОЙ ОЙ ЇОЙ ЇОЙ подозреніе! А шош тіперь будет? Гевалт! Как же так! Усього 3 трупа і сразу подозреніє!!!
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А шо такое "сриттрэйвсер"?Почему бы ублюдка-убийцу и систематического нарушителя ПДД не назвать своим именем? Да за одни следы на асфальте и испорченную разметку этих "рэйвсеров" на год в ИТК,пусть поработают на общее благо.
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Везет же Зайцевой! Теперь не только за ее освобождением будут следить!
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а может сразу на зону без предъяв? типа пацан сделал -пацан ответил!!!!
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Ну и хули, что предьявила? И все? Если падаль не откупится, а что новость? Вопрос в другом, почему мы скулим в новостях с "фронта" и не видим как "убивают" - людей за линией? Хотя... это наверняка - программа? Как должен себя чувствовать человек с близкими которго так произошло? Благодаря... чему???
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на некоторых зонах тоже стритрейсинг есть - тачки наперегонки катают!
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Вау! Если так дальше пойдёт, то завтра и кучму с ахметовым закатают. Поліція пред'явила підозру винуватцю ДТП в Одесі - Цензор.НЕТ 3762
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так и будет....но зрада всегда будет верещать "почему не вчера"?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция предъявила подозрение виновнику ДТП в Одессе
 
 
 
 
 
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