 Полиция предъявила подозрение виновнику ДТП в Одессе

Прокуратура Одесской области 9 сентября сообщила водителю BMW о подозрении в нарушении безопасности дорожного движения, повлекшем за собой гибель людей (ч. 3 ст.286 КК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской прокуратуры.

"Закон предусматривает до 10 лет заключения за это преступление", – говорится в сообщении прокуратуры.

В понедельник, 10 сентября, прокуратура обратится с ходатайством о взятии водителя под стражу без права на внесение залога. Отдельно прокуроры будут ходатайствовать об аресте его автомобиля.

Напомним, в 8 сентября, в 21:45 на улице Фонтанская дорога в Одессе водитель BMW, двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с Skoda. BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли два человека, ранения получили еще пятеро.

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