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 46 жителей оккупированного Крыма выехали на территорию Украины из-за выбросов с завода "Титан", - пограничники

В основном покидают полуостров пенсионеры, люди с инвалидностью и родители с маленькими детьми.

Об этом Громадському радіо сообщил помощник начальника Херсонского отряда Госпогранслужбы Иван Шевцов, передает Цензор.НЕТ.

Шевцов рассказал журналистам, что через закрытый из-за вредных выбросов КПВВ "Каланчак" пограничники за 3 дня пропустили с территории оккупированного полуострова 46 человек.

"Среди лиц, которые пересекли админграницу за эти 3 дня, были преимущественно пожилые люди, граждане с маленькими детьми и граждане с инвалидностью", – сообщил Шевцов.

На КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" дежурят кареты скорой помощи. Медики при потребности осматривают тех, кто прибывает из Крыма и оказывают им первую медицинскую помощь, добавил Шевцов.

Ранее сообщалось, что 6 сентября КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" временно приостановили работу. Причина этого – в экологической ситуации, сложившейся из-за выбросов ангидрида серы на заводе "Крымский Титан" на территории временно оккупированного Крыма.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Работает в штатном режиме": глава Херсонской ОГА опроверг заявление оккупантов об остановке завода "Титан" в Армянске.

Напомним, в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму. За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.

30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.

Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Крымский титан" продолжает работать, - глава Херсонской ОГА Гордеев. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.

Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.

Источник: https://censor.net.ua/n3085279
 
 
 Топ комментарии
 
А паспорт рф где спрятали?
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Вот интересно, а среди этих убогих есть родственники одной знакомой. Как они прыгали, орали "Раисса пришла". 46 жителей оккупированного Крыма бежали от выбросов с завода "Титан" на контролируемую Украиной территорию, - пограничники - Цензор.НЕТ 6275
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не поймешь этих крысчан. то мечтают сдохнуть в паРаше, то тикают к фашистским биндерам, когда выпадает этот самый шанс сдохнут в паРаше. непостоянные какие-то.
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Ну как, так чтобы без проктолога наймиты Запада не нашли
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другой вопрос, где до этого прятали паспорт Украины...
а вообще то, многие украинские паспорта уже восстановили, поле того, как демонстративно его рвали, перед получением расейкого....
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А если им принудительно выдали аусвайс?
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Вот интересно, а среди этих убогих есть родственники одной знакомой. Как они прыгали, орали "Раисса пришла". 46 жителей оккупированного Крыма бежали от выбросов с завода "Титан" на контролируемую Украиной территорию, - пограничники - Цензор.НЕТ 6275
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Цікаво, по яких паспортах вони перетинали лінію розмежування, бо якщо по власівських, то їх варто було б повернути, бо що там підмоскалям ота отрута, якщо їм пофіг і каміння з неба...
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только по украинским. русня с мордовскими аусвайзами заворачивается взад.
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Там если достоишь, через месяца полтора поставят клизму и проставят диагноз ОРЗ с плоскостопией 46 жителей оккупированного Крыма выехали на территорию Украины из-за выбросов с завода "Титан", - пограничники - Цензор.НЕТ 9220
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Не гони на медицину паРашки, у них есть мазь Вишневского
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А де вболівальники? Всім поуху?, зовсім уху ели?
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Дисквалификация стадиона была!
Чего нервричаете?
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Да мне поуху, просто не в курсе, а шо таке? Кого образили на цей раз?Гы.
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цікаво - а про це ЦН напише ? 46 жителей оккупированного Крыма выехали на территорию Украины из-за выбросов с завода "Титан", - пограничники - Цензор.НЕТ 3945
" ..На «Гидроавиасалоне-2018», проходящем в эти дни в Геленджике, подписан контракт на поставку четырёх амфибий Бе-200ЧС в США и опцион ещё на шесть.
Первые два самолёта будут поставлены с украинскими двигателями Д-436ТП, остальные с российско-французскими SaM146.
Ещё пять Бе-200 поставят в Чили ...
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значит это можно считать потужно мыролюбной реформой №149.
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46(сорок шесть).

У меня был случай, из жизни, в Киеве. Я приехал на СТО Хонда-Моторс. Где-то в центре. Ну и спросил цену замены диска сцепления. Мне- назвали. А я- совершенно не жадный, утверждаю. Но, тут и меня вышибло. Я ответил так: "Братва, я не жадный, но у меня стойкое чувство, что меня найоб.вают"(с). Вызвал добрый смех спецов. Оказалось, что меня реально найо...вают но, в официозе! И работяги просто посоветовали купить диск и сменить в любой СТО. Что я и сделал. Обошлось раз 5-6 дешевле. Не шучу, просто не могу увязать, с тем курсом доллара, забылось.
Так и тут... "У меня стойкое чувство, что меня найоб.вают"(с). Знать бы- кто???
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вибачаюсь, перепрошую і таке інше.... а "46(сорок шесть)" це що?
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А это цифра, бежавших от жуткой химической катастрофы. В тексте статьи имеется.
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Это граждане неопределенного места проживания и гражданства . Пресмыкающиеся предатели , живущие по законам чужой страны, поддерживающие режим врага. Их нужно возвращать обратно лечиться на рф.
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А зачем в Украине росийские граждане?Для подготовки терактов?
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Реформы перешли в завершающую фазу-Організація Об'єднаних Націй внесла Україну до списку країн, що голодують.

Про це було сказано в доповіді Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН і Всесвітньої продовольчої програми для Радбезу ООН.

З документа випливає, що продовольча ситуація в 16 країнах світу є критичною.

У список країн, що голодують були внесені Афганістан, Бурунді, Гаїті, Гвінея-Бісау, Демократична Республіка Конго, Ірак, Ємен, Ліберія, Ліван, Малі, Сирія, Сомалі, Судан, Центральноафриканська Республіка, Південний Судан і Україна.

На думку експертів, у всіх цих державах підрив продовольчої безпеки викликаний збройними конфліктами. Фахівці вважають необхідними гуманітарні заходи підтримки з огляду на що продовжує посилюватися дефіциту.

Однак, ООН відмовляється продовжувати поставку продовольства в Східну Україну, що обумовлено зниженням фінансування організації.
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ты забыл уточнить, что это имелся в виду Лугандон и Даунбасс, так как это Украина, хоть пока и оккупированная хуйлом.
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стоп. так этоже молодыя рецпублеки.
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это оккупированная хуйлом часть Украины.
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Голодает лугандония, а в Украине всё ok.
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А что ты в чужие разговоры лезешь,я спросил у того кто написал.
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нет. это правда. но просто не вся. речь идет о Лугандоне и Даунбассе.
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А с какого рожна их волнуют не признанные республики...?
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в докладе нет речи ни о каких непризнанных республиках. там речь об Украине.
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Это объяснение для непонятливых и потому Красный Крест направлял туда продовольствие.
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Тя)бя я ещё не слышал "понятля)вый " без тя)бя здесь разберёмся.
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А я сразу и не понял, что в Лугандоне голодают из-за реформ на неоккупированной части Украины!
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Попробуй включиться, а то вижу, что у тебя ВЫКЛ. и ещё раз прочитать мой пост.
У тебя, похоже, три выключатель, один - включить чтение, второй - написание, а третий - думать, но, как видно, у тебя первый и третий часто объединены... Может разнеси их чуть подальше?
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и? что я неверно написал? и Лугандон и Даунбасс - это часть Украины, временно оккупированная хуйлом.

как только любители русскавамира сдрыснут от-туда обратно в русскиймир всемте с голодом, они снова станут Луганской и Донецкой областями Украины.
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Ну от голода у нас умереть сложно. Особенно в Одессе . Тут не знаешь как лишние 2 кг сбросить, а ты 'голод'
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не поймешь этих крысчан. то мечтают сдохнуть в паРаше, то тикают к фашистским биндерам, когда выпадает этот самый шанс сдохнут в паРаше. непостоянные какие-то.
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"Хто не скача - той маскаль" на трыбунах у Менску пад час матчу з Сан-Марына. Видео https://www.obozrevatel.com/ukr/sport/football/hto-ne-skache-toj-moskal-bilorusi-v-lizi-natsij-vmili-rosiyu-opublikovano-video.htm
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а почему не на расейкий материк?!....
свинособачьи двуличные ублюдки, а как выехали, по украинским паспортам?!....
а как же биндеровцы, распинающие и запенивающие рускаязычных?!...
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Клюнув жарений петух в проміжність і зразу забули як блокували українські військові частини, горланили "Пуйло прихади!", робили "явку на фейковому референдумі", глумилися над символами України, а тепер заховали паспорта з циплятком табака і приперли в Україну. Будуть вимагати признати їх "бєжєнцамі" і надати їм всі преференції за рахунок трудящих нашої країни.
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Я бы так не рисковал,хотели в параше жить хай и ликуются там.
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За два тижні порахуйте мамочків з дітьми. Тоді буде більш-менш вірогідно з висновками. Куди крисчани побігли.
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Це ті пенси що хотіли расєйських пензій величезних?
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тоже ржу...этож каким стукнутым надо быть, чтоб поменять украинскую пенсию на кацапскую...да и остальное... 46 жителів окупованого Криму виїхали на територію України через викиди із заводу "Титан", - прикордонники - Цензор.НЕТ 7785
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Тоесть хромых, старых и горбатых спихнули на баланс Украине а сами дальше работают на окупантов
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Я ж говорила, что скоро их назад ждать будем и палками отгонять от границы.
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ну ладно, 46 кацапей временно сдриснуло с крыма к родне...а скильки за то же время туда наших зробитчан приехало...
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какие нах. 20 тыс? там пять домов вдоль одной улицы.
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Ось так слід чинити з тими кацапами хто їде в Україну:
46 жителів окупованого Криму виїхали на територію України через викиди із заводу "Титан", - прикордонники - Цензор.НЕТ 3314


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Почему так мало? Остальные решили подохнуть? 46 жителів окупованого Криму виїхали на територію України через викиди із заводу "Титан", - прикордонники - Цензор.НЕТ 4597
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Да уже ВСЕ поняли на том крыме, что россия оказалась банальным нищим, юродивым отстойником.

Но, для многих уродов на крыме обратной дороги уже нет!
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46 ???
Голодом морили - морили.
Воды нет.
Потравили как крыс - всё равно сидят. 46 жителів окупованого Криму виїхали на територію України через викиди із заводу "Титан", - прикордонники - Цензор.НЕТ 1792
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крысы ехайте в сибиря там воздуха марозный и чистый!
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Как все у них хорошо, то в рашу, а если хреново - так в Украину, тут и накормят, и обогреют...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия46 жителей оккупированного Крыма выехали на территорию Украины из-за выбросов с завода "Титан", - пограничники
 
 
 
 
 
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