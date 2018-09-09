 46 жителей оккупированного Крыма выехали на территорию Украины из-за выбросов с завода "Титан", - пограничники

Об этом Громадському радіо сообщил помощник начальника Херсонского отряда Госпогранслужбы Иван Шевцов, передает Цензор.НЕТ.

Шевцов рассказал журналистам, что через закрытый из-за вредных выбросов КПВВ "Каланчак" пограничники за 3 дня пропустили с территории оккупированного полуострова 46 человек.

"Среди лиц, которые пересекли админграницу за эти 3 дня, были преимущественно пожилые люди, граждане с маленькими детьми и граждане с инвалидностью", – сообщил Шевцов.

На КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" дежурят кареты скорой помощи. Медики при потребности осматривают тех, кто прибывает из Крыма и оказывают им первую медицинскую помощь, добавил Шевцов.

Ранее сообщалось, что 6 сентября КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" временно приостановили работу. Причина этого – в экологической ситуации, сложившейся из-за выбросов ангидрида серы на заводе "Крымский Титан" на территории временно оккупированного Крыма.

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Напомним, в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму. За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.

30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.

Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

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Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.

Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.