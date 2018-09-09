 46 жителей оккупированного Крыма выехали на территорию Украины из-за выбросов с завода "Титан", - пограничники

Об этом Громадському радіо сообщил помощник начальника Херсонского отряда Госпогранслужбы Иван Шевцов, передает Цензор.НЕТ.
Шевцов рассказал журналистам, что через закрытый из-за вредных выбросов КПВВ "Каланчак" пограничники за 3 дня пропустили с территории оккупированного полуострова 46 человек.
"Среди лиц, которые пересекли админграницу за эти 3 дня, были преимущественно пожилые люди, граждане с маленькими детьми и граждане с инвалидностью", – сообщил Шевцов.
На КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" дежурят кареты скорой помощи. Медики при потребности осматривают тех, кто прибывает из Крыма и оказывают им первую медицинскую помощь, добавил Шевцов.
Ранее сообщалось, что 6 сентября КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" временно приостановили работу. Причина этого – в экологической ситуации, сложившейся из-за выбросов ангидрида серы на заводе "Крымский Титан" на территории временно оккупированного Крыма.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Работает в штатном режиме": глава Херсонской ОГА опроверг заявление оккупантов об остановке завода "Титан" в Армянске.
Напомним, в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму. За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.
30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.
Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.
Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.
Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.
а вообще то, многие украинские паспорта уже восстановили, поле того, как демонстративно его рвали, перед получением расейкого....
И бандеровцев не боятся уже?
Збірна України на "Арені Львів" обіграла Словаччину (Як це було)
Чего нервричаете?
" ..На «Гидроавиасалоне-2018», проходящем в эти дни в Геленджике, подписан контракт на поставку четырёх амфибий Бе-200ЧС в США и опцион ещё на шесть.
Первые два самолёта будут поставлены с украинскими двигателями Д-436ТП, остальные с российско-французскими SaM146.
Ещё пять Бе-200 поставят в Чили ...
У меня был случай, из жизни, в Киеве. Я приехал на СТО Хонда-Моторс. Где-то в центре. Ну и спросил цену замены диска сцепления. Мне- назвали. А я- совершенно не жадный, утверждаю. Но, тут и меня вышибло. Я ответил так: "Братва, я не жадный, но у меня стойкое чувство, что меня найоб.вают"(с). Вызвал добрый смех спецов. Оказалось, что меня реально найо...вают но, в официозе! И работяги просто посоветовали купить диск и сменить в любой СТО. Что я и сделал. Обошлось раз 5-6 дешевле. Не шучу, просто не могу увязать, с тем курсом доллара, забылось.
Так и тут... "У меня стойкое чувство, что меня найоб.вают"(с). Знать бы- кто???
а мені щось таке примарилося...
Про це було сказано в доповіді Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН і Всесвітньої продовольчої програми для Радбезу ООН.
З документа випливає, що продовольча ситуація в 16 країнах світу є критичною.
У список країн, що голодують були внесені Афганістан, Бурунді, Гаїті, Гвінея-Бісау, Демократична Республіка Конго, Ірак, Ємен, Ліберія, Ліван, Малі, Сирія, Сомалі, Судан, Центральноафриканська Республіка, Південний Судан і Україна.
На думку експертів, у всіх цих державах підрив продовольчої безпеки викликаний збройними конфліктами. Фахівці вважають необхідними гуманітарні заходи підтримки з огляду на що продовжує посилюватися дефіциту.
Однак, ООН відмовляється продовжувати поставку продовольства в Східну Україну, що обумовлено зниженням фінансування організації.
У тебя, похоже, три выключатель, один - включить чтение, второй - написание, а третий - думать, но, как видно, у тебя первый и третий часто объединены... Может разнеси их чуть подальше?
как только любители русскавамира сдрыснут от-туда обратно в русскиймир всемте с голодом, они снова станут Луганской и Донецкой областями Украины.
свинособачьи двуличные ублюдки, а как выехали, по украинским паспортам?!....
а как же биндеровцы, распинающие и запенивающие рускаязычных?!...
Но, для многих уродов на крыме обратной дороги уже нет!
Голодом морили - морили.
Воды нет.
Потравили как крыс - всё равно сидят.