 Российский пропагандист Вышинский стал лауреатом премии имени убитой в РФ оппозиционной журналистки Политковской

Директор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский стал лауреатом российской премии "Камертон" имени Анны Политковской. О таком решении корреспондентам "Радио Свобода" сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, передает Цензор.НЕТ.

Вышинского обвиняют в государственной измене и незаконном хранении оружия. Пропагандисту инкриминируют содействие России в аннексии Крыма и поддержку так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Анна Политковская – журналистка оппозиционной "Новой газеты", известная своими расследованиями нарушений прав человека в Чечне. Она была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. Правозащитники и журналисты неоднократно критиковали власти России за то, что заказчики преступления так и не найдены.

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".