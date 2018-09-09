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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Политковская (38) премия (282) Вышинский (70)

 Российский пропагандист Вышинский стал лауреатом премии имени убитой в РФ оппозиционной журналистки Политковской

Сейчас Вышинского судят за государственную измену

Директор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский стал лауреатом российской премии "Камертон" имени Анны Политковской. О таком решении корреспондентам "Радио Свобода" сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, передает Цензор.НЕТ.

Вышинского обвиняют в государственной измене и незаконном хранении оружия. Пропагандисту инкриминируют содействие России в аннексии Крыма и поддержку так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Анна Политковская – журналистка оппозиционной "Новой газеты", известная своими расследованиями нарушений прав человека в Чечне. Она была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. Правозащитники и журналисты неоднократно критиковали власти России за то, что заказчики преступления так и не найдены.

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

Источник: https://censor.net.ua/n3085278
 
 
 Топ комментарии
 
Глум над пам'яттю вбитої на замовлення хуйла..
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расеяне тільки у вікно лазять у Європу, як Петро І прорубив його так лапотніки і лазять досі. У двері то цівілізовані народи.
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Уродливая глумливая гримаса рюзькемира.
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обычный информационный метастаз глумливой злокачественной опухоли - россии, которыми она пытается заразить окружащий мир. А потом историки будут ломать голову над подобными документами. По-этому единственное лечение для человечества - смыть русню в канализацию истории, чтобы не заражала своим глумлением над Правдой и Истиной, подобно тому, как, согласно преданиям, Бог смыл Потопом падший допотопный мир.
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Глум над пам'яттю вбитої на замовлення хуйла..
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(или) Кадыровым к дню рождения пуйла.
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Вот, как сегодня днем задержали российские полицкйские ведущего «Навальный LIVE» во время протеста . «Не представились, документы не показали, просто схватили человека в центре Москвы и увели в машину». ВИДЕО https://tvrain.ru/teleshow/prjamaja_transljatsija/mitingi_9_online-471103/
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На финише Минского полумарафона бегуна с бело-красно-белым флагом затащили в автозак .Люди поддерживали бегуна и кричали «Жыве Беларусь!».

https://charter97.org/ru/news/2018/9/9/304660/
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Я давно предлагаю принять закон в Украине, где будут называться вещи своими именами. Так званых российских журналистов надо назвать и закрепить в законе как дезинформатор нацисткий
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Следствие ведут Колобки. 20 лет спустя. Російський пропагандист Вишинський став лауреатом премії імені вбитої в РФ опозиційної журналістки Політковської - Цензор.НЕТ 2137
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Від заголовку аж оченята рогом полізли.
Перечитав ще раз, бо у череп не вкладається...
Дідько. Черговий рівень пробито.


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Це вже інакше ніж кощунством не назвати. Але за все воздасця.
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та что уж там мелочиться...канонизируйте его
(опять прости Господи!)
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Хуйло и его козломордая рать уверены, что на Западе тупые и именно для Запада делаются подобные награждения, чтоб они пожалели кремлёвского пропаганждона и надавили не Киев. Но на Западе не такие.! Я надеюсь.
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Не тупые, но продажные, сеящие заразу путинославия. Этот "материал" - для них.
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А шо вы хотели ? Россией гибриды рулят. Цинизма не занимай.
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Это надо посмотреть всем!!!! Жирик бросается на людей на митинге!!! .... Российский пропагандист Вышинский стал лауреатом премии имени убитой в РФ оппозиционной журналистки Политковской - Цензор.НЕТ 8518


https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=pfdGnAsimOE



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В рот йому хєр разом з "пратістующімі". Щоб я ще на перегляд того кацапського гною свої хвилини життя страчав.
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В Пидербурге задержали организатора акции Российский пропагандист Вышинский стал лауреатом премии имени убитой в РФ оппозиционной журналистки Политковской - Цензор.НЕТ 3188
Российский пропагандист Вышинский стал лауреатом премии имени убитой в РФ оппозиционной журналистки Политковской - Цензор.НЕТ 8226
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Су..а країна дегенератів, і воно думає що це подвиг - схопити 10 річного хлопчака...тьфу.
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Бидлостан живе строго по Оруеллу: «ВІЙНА - ЦЕ МИР, СВОБОДА - ЦЕ РАБСТВО,НЕЗНАННЯ - ЦЕ СИЛА».
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Тю! Ну трохи нє к мєсту гебельса упомянулі... з ким не буває?! Коцаби нєрвнічають Российский пропагандист Вышинский стал лауреатом премии имени убитой в РФ оппозиционной журналистки Политковской - Цензор.НЕТ 8703.
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Если россияне ордынского бая Алексашку невского канонизировали то шо еще вы от них хотели.
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Анна Степановна Политковская (Мазепа). Гражданка США.
Родилась в Нью-Йорке, где её родители находились на дипломатической работе.
Отец, Степан Фёдорович Мазепа (1927-2006), родился в селе Костобоброво Семёновского района Черниговской области, работал сотрудником миссии Украинской ССР при ООН. Умер за 9 дней до убийства дочери.
Мать, Раиса Александровна Мазепа, родом из Керчи, наполовину русская, наполовину украинка, работала дипломатом при ООН.
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Что и дочка Лаврухи тоже? Ты погляди Российский пропагандист Вышинский стал лауреатом премии имени убитой в РФ оппозиционной журналистки Политковской - Цензор.НЕТ 3282
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Может, нужно отпустить на церемонию вручения на пару деньков?
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бредятина какая-то, награждают премией убитой подобными подонками.
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...сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев : Сцуко, да штошь тама твориццо? За такоую муйню тоффаристчу салавьёву и фсиму саюсу журнаШЛЮХ :Российский пропагандист Вышинский стал лауреатом премии имени убитой в РФ оппозиционной журналистки Политковской - Цензор.НЕТ 9284 с Раши - премию дарвина.
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Кенарь Путина Вова Соловьёв - глава союза журналистов всея Руси?! Вот оно - торжество российской "бублицистики". Отличный стёб по-кремлёвски!!!
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обычный информационный метастаз глумливой злокачественной опухоли - россии ...



(продолжение мысли - в посте наверху 09.09.2018 18:14 )
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Если фашизм Вернётся в мир, он придет не с биркой "сделано в Германии", не со свастикой и даже не будет называться фашизмом; называться он будет, конечно, путинизмом☹️
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Алё! Он уже пришёл. И его так назвали еще в 1999, предвидя очередной имперский рецидив и чекистский реваншизм российского общества. Жаль Украина тогда былa в спячке.
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И фамилия подходящая, исторически-скрЕпанная... Был уже один такой...
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Признайтесь ребята. Политковская в России занималась тем же, что и Вышинский в Украине. Только в рашке учредили премию Политковской, а в Украине Вышинского посадили.
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только вот, с небольшим уточнением, вышинкий - пропаГандон, занимался дезинформацией, а Политковская, говорила правду, за что и была убита...
ты, чмо позорное.... Российский пропагандист Вышинский стал лауреатом премии имени убитой в РФ оппозиционной журналистки Политковской - Цензор.НЕТ 3041
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Не пытайся отбелить кусок дерьма вышинского, Политковская пыталась донести правду, а это чмо исказить факты и пропагандировать срузкий мир хуйла.
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свинособаки, вы же своих не бросаете, почему не забираете эту мразь?.... Российский пропагандист Вышинский стал лауреатом премии имени убитой в РФ оппозиционной журналистки Политковской - Цензор.НЕТ 8479
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А нафиг им старый, отработанный, обконченный презерватив?... Хуйло требует свежего, молоденького пушечного мясца! "Работайте, свиноматки козлобородые, работайте!!!"
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А награда какая, тоже пуля, как и Политковской?
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"...повідомив голова Союзу журналістів Росії Володимир Соловйов..."
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В Україні ця совкова організація під назвою "спілка_журналістів_України" не краща за кацапську. Тому нічого дивного. Сталінські "спілки" працюють у звичному режимі.
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Эка казуистика, фсбшники грохнули Политковскую и фсбшному же пропагандисту вручили премию имени убиенной ими же... Политковская в гробу переворачивается. Пропаганда на костях человека исповедовавшего свободу слова как Библию. Мерзость.
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Это как Иуду наградить орденом "Вознесения Христова"!!!...
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И бендеровцам в пыку, и память Политковской обгадить, профанировать её премию. Подлый двойной удар.
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який жах...Політковська там в труні напевно перекинулася...Спочатку не повірив, але коли взнав що голова союзу журналюг Козлостана В.Соловьев - стало все зрозуміло
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осатанелые (опутинелые) глумятся и топчатся копытцами на памяти Анны Политковской.
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Какая мерзость, какое кощунство! Политковская в гробу переворачивается.
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Предлагаю присудить ему Ленинскую премию,вручить вымпел "передовик производства" и два аршина сатина на портянки.
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Бідна покійна..... Перевернулась у гробу. Диявольське кодло кремля танцює на її могилі(((
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