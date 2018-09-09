 Российский пропагандист Вышинский стал лауреатом премии имени убитой в РФ оппозиционной журналистки Политковской

Директор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский стал лауреатом российской премии "Камертон" имени Анны Политковской. О таком решении корреспондентам "Радио Свобода" сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, передает Цензор.НЕТ.
Вышинского обвиняют в государственной измене и незаконном хранении оружия. Пропагандисту инкриминируют содействие России в аннексии Крыма и поддержку так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Анна Политковская – журналистка оппозиционной "Новой газеты", известная своими расследованиями нарушений прав человека в Чечне. Она была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. Правозащитники и журналисты неоднократно критиковали власти России за то, что заказчики преступления так и не найдены.
Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.
В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.
Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.
1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".
https://charter97.org/ru/news/2018/9/9/304660/
Перечитав ще раз, бо у череп не вкладається...
Дідько. Черговий рівень пробито.
(опять прости Господи!)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=pfdGnAsimOE
Родилась в Нью-Йорке, где её родители находились на дипломатической работе.
Отец, Степан Фёдорович Мазепа (1927-2006), родился в селе Костобоброво Семёновского района Черниговской области, работал сотрудником миссии Украинской ССР при ООН. Умер за 9 дней до убийства дочери.
Мать, Раиса Александровна Мазепа, родом из Керчи, наполовину русская, наполовину украинка, работала дипломатом при ООН.
(продолжение мысли - в посте наверху 09.09.2018 18:14 )
ты, чмо позорное....
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В Україні ця совкова організація під назвою "спілка_журналістів_України" не краща за кацапську. Тому нічого дивного. Сталінські "спілки" працюють у звичному режимі.