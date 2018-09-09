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 В Раду скоро внесут законопроект о разминировании Донбасса, - Ирина Геращенко

В регионе нужно проверить около 7000 километров.

Об этом написала в Facebook народный депутат Украины, Уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ. Она сейчас находится возле поселка Новолуганского Донецкой области.

""Мы здесь (на Донбассе - ред.) с журналистами и коллегами - Ириной Фриз (возглавляет нашу делегацию в ПА НАТО) и Артуром Герасимовым(возглавляет нашу делегацию в ОБСЕ). Проблема разминирования является ключевым гуманитарным вызовом для Донбасса, уровень загрязнения территории очень высок, около 7 тыс. км нуждаются в проверке", – написала Геращенко.

Также на Цензор.НЕТ: Предварительно расходы на разминирование Донбасса составляют не менее 800 млн долл., - Черныш

Нардеп надеется, то будущий закон о гражданском разминировании активизирует соответствующие работы.

"Надеюсь, его принятие уже на нынешней сессии активизирует работы по разминирование, определит ответственную структуру и стандарты, будет способствовать усилению социальных гарантий для саперов, даст ответ, возможно ли привлечение частных и международных структур с соответствующим опытом, заставит местную власть более ответственно относиться к маркировке всех опасных мест и территорий, ставить соответствующую заградительную проволоку и предупредительные знаки", – подчеркнула Геращенко.

По словам депутата, работа над законопроектом находится на финальной стадии. Авторы планируют зарегистрировать его уже в сентябре и принять до конца сессии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085277
 
 
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А може б краще - про імпічмент, про вибори, про скасування ВЕЗ "Крим", про візовий режим з кацапами?
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для народу краще , а для влади - ні В Раду скоро внесут законопроект о разминировании Донбасса, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6198
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не пойму зачем для разминирования законопроект...
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Надеюсь, лугандон будет разминироваться после его освобождения от кацапов?
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Вот она пусть и разминирует вместе с генплокулолом и его жабой 3го тысячелетия. В Раду скоро внесут законопроект о разминировании Донбасса, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6981
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"законопроект о разминировании". Затем "о выявлении спрятанного оружия", затем "о восстановлении разрушенных взрывом зданий", затем.. А впрочем там уже и выборы и парад законотворческого маразма приостановится.
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Как скоро мы услышим ИЗ ЗРАДЫ ВСЕХ ВЫНЕСЛИ...? В Раду скоро внесут законопроект о разминировании Донбасса, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2866 В Раду скоро внесут законопроект о разминировании Донбасса, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3538
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Помоги русскому оккупанту в пробитии коридора в Крым, разминируйте чтобы русским оккупантам не нужно было это самим делать. Непонятно на кого эта херащенко работает.
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Интересно за чьи гроши,нашли ещё один способ отмывки народных денег!?
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хорошо бы депутатов обучить разминированию...хоть какая то польза!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раду скоро внесут законопроект о разминировании Донбасса, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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