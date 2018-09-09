 В Раду скоро внесут законопроект о разминировании Донбасса, - Ирина Геращенко

Об этом написала в Facebook народный депутат Украины, Уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ. Она сейчас находится возле поселка Новолуганского Донецкой области.

""Мы здесь (на Донбассе - ред.) с журналистами и коллегами - Ириной Фриз (возглавляет нашу делегацию в ПА НАТО) и Артуром Герасимовым(возглавляет нашу делегацию в ОБСЕ). Проблема разминирования является ключевым гуманитарным вызовом для Донбасса, уровень загрязнения территории очень высок, около 7 тыс. км нуждаются в проверке", – написала Геращенко.

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Нардеп надеется, то будущий закон о гражданском разминировании активизирует соответствующие работы.

"Надеюсь, его принятие уже на нынешней сессии активизирует работы по разминирование, определит ответственную структуру и стандарты, будет способствовать усилению социальных гарантий для саперов, даст ответ, возможно ли привлечение частных и международных структур с соответствующим опытом, заставит местную власть более ответственно относиться к маркировке всех опасных мест и территорий, ставить соответствующую заградительную проволоку и предупредительные знаки", – подчеркнула Геращенко.

По словам депутата, работа над законопроектом находится на финальной стадии. Авторы планируют зарегистрировать его уже в сентябре и принять до конца сессии.

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