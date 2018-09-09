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Все про:завод (336) Крым (20566) Херсонщина (693) Гордеев (16) Крымский титан (9) Армянск (1)

 "Работает в штатном режиме": глава Херсонской ОГА опроверг заявление оккупантов об остановке завода "Титан" в Армянске. ВИДЕО

Председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев опроверг информацию о том, что расположенный в оккупированном Россией Крыму завод "Титан" сегодня прекратил работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Читайте: Украина готовит документы для обращения в Организацию по запрещению химоружия из-за выбросов на заводе в оккупированном Крыму, - Беца

"Да, видно трубы, которые работают, и визуально мы подтверждаем, что он работает", - заявил Гордеев.

Напомним, в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму. За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.

30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.

Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Крымский титан" продолжает работать, - глава Херсонской ОГА Гордеев. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.

Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.

Источник: https://censor.net.ua/n3085276
 
 
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Болельщики сборной Белоруссии во время матча Лиги наций с Сан-Марино выкрикивали лозунг «Кто не скачет, тот москаль!». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва»."Работает в штатном режиме": глава Херсонской ОГА опроверг заявление оккупантов об остановке завода "Титан" в Армянске - Цензор.НЕТ 3626
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БЧБ флаги мусарня отобрала, посонов повязали, но даже те , хто трымау чырвона-зялёную анучу знайшли выйсце : Хто не скача-той маскаль!
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глава Херсонской ОГА опроверг заявление оккупантов об остановке завода "Титан, так я не понял , это гут? или зрада ?
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Це погано, бо невідома причина катастрофи.
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Какая то другая реальность . Пи.. ить вас надо желательно ногами
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Писав же, що москалі скоріше усі крисчан витруять, ніж єдиний завод з виробництва двоокису титану зупинять
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Я сразу сказал, что кацапским заявам верить нельзя
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Да, видно трубы, которые работают, и визуально мы подтверждаем, что он работает", -Источник: https://censor.net.ua/n3085276 - а електрика і вода , на завод Фірташа , продовжує постачатися з України ...
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Андрій Сенченко стверджує, що електроенергія не постачається з України на "Титан".
А вода яким чином, шляхом постачається?
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хто такий Андрій Сенченко і чому йому треба вірити ?
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Яким чином постачається вода, ваша думка?
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абсолютно так само , як і попередні роки ... за 4 роки там нічого не змінилося .
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Цікаве, несподіване питання.))

Андрій Сенченко. Украинский политик, государственный и общественный деятель.
Глава Всеукраинского общественного движения «Сила права», член политсовета партии «Батькивщина».

Андрей Сенченко
Сейчас электроэнергия - с оккупированной территории...
06.09.2018 11:52

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Воду беруть зі свердловини
але якщо зради нема то її треба вигадати...
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Ніяка сведловина не забезпечить такий завод.
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Так, тому і проблема, але дещо качають.
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Он с утречка опровергал, помню. Тока фотка была совершенно иная. И точно также- совершенно неубедительная. Вот эта- хоть реально трубы дымят. А текст- тот же. Хорошо, что я там не живу, бо есть повод растеряться.
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Візуально не підходить, бо необхідно повністю обстежити "Титан".
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Вільна економічна зона "Крим" також працює в штатному режимі вже п'ятий рік.. Якби не працювала, то може й цього лиха для херсонщини не було б?
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Автономна Республіка Крим , й досі , є складовою унітарної України ... "Так победим" !
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Происки агентов кремля, пытавшихся остановить "Крымский титан", не увенчались успехом.... Так победим!
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"Трубы работают..." "Работает в штатном режиме": глава Херсонской ОГА опроверг заявление оккупантов об остановке завода "Титан" в Армянске - Цензор.НЕТ 9937
"Визуально подтверждаем...." "Работает в штатном режиме": глава Херсонской ОГА опроверг заявление оккупантов об остановке завода "Титан" в Армянске - Цензор.НЕТ 9937
Председатель Херсонской облгосадминистрации.... "Работает в штатном режиме": глава Херсонской ОГА опроверг заявление оккупантов об остановке завода "Титан" в Армянске - Цензор.НЕТ 9937
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В такому випадку отруєння людей буде поширюватися і тоді Україна вимушено припинить постачання сировини.
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У когось прочитав що при +20 випари припиняються.
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Так вони почались з кінця серпня, там що +20 не було?
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Титан как бы останавливать нельзя - потому как он выполняет боевую задачу душит кацапню.
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и лола кокорина в этом помогает русне? в смысле в производстве титана .
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Передача вышла до остановки печей, последнюю печь загасили днем после обеда.
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Много лет назад, жители Винницы те кто старше, могли наблюдать с труб Химпрома рыжий шлейф газов-"Лисий Хвост" с сернокислотных цехов,теперь этого нет, но земля пропитана ядами на метры в глубину....!
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А для чого його зупиняти, якщо ресурси йдуть з України? На місцевих намкришів плювати обидвом сторонам. А на Херсонщину?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Работает в штатном режиме": глава Херсонской ОГА опроверг заявление оккупантов об остановке завода "Титан" в Армянске. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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