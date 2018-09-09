 "Работает в штатном режиме": глава Херсонской ОГА опроверг заявление оккупантов об остановке завода "Титан" в Армянске. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Да, видно трубы, которые работают, и визуально мы подтверждаем, что он работает", - заявил Гордеев.

Напомним, в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму. За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.

30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.

Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

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Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.

Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.