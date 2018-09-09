 Наемники РФ планируют провести на территории ОРДЛО "учения"

Во вторник, 11 сентября на территории отдельных районов Донецкой области начнутся "командно-штабные учения на местности", сказал так называемый замкомандующего оперативным командованием "ДНР" Эдуард Басурин. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
По словам Басурина, всего в этих плановых "учениях" примут участие более 4 000 человек и более 300 единиц военной техники.
"Все учения будут происходить на расстояниях от линии соприкосновения, закрепленных в Минских соглашениях", – сказал он.
Ранее украинская сторона в СЦКК заявила, что вооруженные формирования РФ разворачивают на Донбассе беспрецедентное количество тяжелой техники и вооружений с нарушением линий отвода.
"Прикрываясь обвинениями Вооруженных Сил Украины в подготовке к активным действиям, вооруженные формирования Российской Федерации усиливают свои группировки", - сказано в сообщении.
Смотрите на "Цензор.НЕТ": Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрела террористами жилого сектора Красногоровки. ФОТОрепортаж
Бабай будет бежать впереди и кричать - за Курощупа!
Что сделаешь когда в полковника вс Украины брат генерал вс раши.