 Наемники РФ планируют провести на территории ОРДЛО "учения"

Во вторник, 11 сентября на территории отдельных районов Донецкой области начнутся "командно-штабные учения на местности", сказал так называемый замкомандующего оперативным командованием "ДНР" Эдуард Басурин. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

По словам Басурина, всего в этих плановых "учениях" примут участие более 4 000 человек и более 300 единиц военной техники.

"Все учения будут происходить на расстояниях от линии соприкосновения, закрепленных в Минских соглашениях", – сказал он.

Ранее украинская сторона в СЦКК заявила, что вооруженные формирования РФ разворачивают на Донбассе беспрецедентное количество тяжелой техники и вооружений с нарушением линий отвода.

"Прикрываясь обвинениями Вооруженных Сил Украины в подготовке к активным действиям, вооруженные формирования Российской Федерации усиливают свои группировки", - сказано в сообщении.

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