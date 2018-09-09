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 Наемники РФ планируют провести на территории ОРДЛО "учения"

В них примут участие 4000 человек, утверждают лидеры террористов.

Во вторник, 11 сентября на территории отдельных районов Донецкой области начнутся "командно-штабные учения на местности", сказал так называемый замкомандующего оперативным командованием "ДНР" Эдуард Басурин. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

По словам Басурина, всего в этих плановых "учениях" примут участие более 4 000 человек и более 300 единиц военной техники.

"Все учения будут происходить на расстояниях от линии соприкосновения, закрепленных в Минских соглашениях", – сказал он.

Ранее украинская сторона в СЦКК заявила, что вооруженные формирования РФ разворачивают на Донбассе беспрецедентное количество тяжелой техники и вооружений с нарушением линий отвода.

"Прикрываясь обвинениями Вооруженных Сил Украины в подготовке к активным действиям, вооруженные формирования Российской Федерации усиливают свои группировки", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрела террористами жилого сектора Красногоровки. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3085275
 
 
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Уже идут, три мощных взрыва сегодня возле МВД в Донецке.
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Бандюки планируют провести на территории ОРДЛО "учения"

Бабай будет бежать впереди и кричать - за Курощупа!
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Жаль нет воли научить их...
Что сделаешь когда в полковника вс Украины брат генерал вс раши.
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Вот бы и накрыть эти учения из всех орудий, а потом сказать - этонемы.
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Так и будет, спишут на самообстрел как раньше делали😁
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