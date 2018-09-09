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 Российская и сирийская авиация нанесли около 90 авиаударов по Идлибу и Хаме: минимум 4 гражданских погибло

Российские и сирийские военные нанесли около 90 авиаударов. Погибли как минимум 4 гражданских.

Сирийские правительственные войска и их российские союзники нанесли самые мощные за последний месяц авиаудары по провинции Идлиб – последнему оплоту сирийских повстанцев. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Deutsche Welle

Самолеты осуществили около 90 воздушных атак. Они сбросили бочковые бомбы, которые обычно заполнены взрывчаткой и шрапнелью, на деревни аль-Хабит и Абдин на юге провинции Идлиб, и еще на несколько хуторов и сел в этом районе.

Вследствие атак погибли четверо гражданских, в том числе двое детей.

Сирийская армия отрицает использование бочковых бомб, однако специалисты ООН неоднократно документировали их использование армией сирийского правительства.

Атака произошла после завершения трехсторонних переговоров президентов Турции, России и Ирана в Тегеране. Они решили сотрудничать для урегулирования кризиса в провинции Идлиб. Но не смогли преодолеть расхождения.

После завершения саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не будет молча наблюдать за убийством мирных сирийских жителей. "Если мир закрывает глаза на убийство десятков тысяч невинных людей для усиления интересов режима, мы не будем смотреть на это со стороны и принимать участие в этой игре", – написал он в Twitter.

Читайте на Цензор.НЕТ: Войска Асада готовятся применить химическое оружие в Идлибе, - спецпредставитель госсекретаря США Джеффри

25 сентября министерство обороны России заявило, что сирийские повстанцы якобы готовят в провинции Идлиб химическую атаку, чтобы обвинить в содеянном сирийские власти. США, Великобритания и Франция тогда же предостерегли Асада от использования в Идлибе химоружия.

Напомним, 8 сентября войска США начали учения в Сирии. По словам представителей оборонного ведомства США, учения специально нацелены на то, чтобы Россия увидела активность американских военных и поняла их возможности.

Соединенные Штаты выступают резко против наступления сил Асада на Идлиб. В Вашингтоне считают, что это может привести к резкой эскалации конфликта.

Источник: https://censor.net.ua/n3085274
 
 
 Топ комментарии
 
-- беженцев, суки, гонят на Европу...
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Если трамадол сольется,то станет рядом с ху
йлом)))
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он никак не может нигде стать, потому, что в США нет царя. И не будет.
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А у нас вилы: Министр Иностранных дел считает, что беженцы -- причина всех бед в Германии. Доярка вертухается... ...но, если Министр в отставку подаст -- капут всей коалиции, вплоть до канализации...
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чем плохо? будут выборы. есть шанс выбрать кого следует
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Из кого кого? -- ...разве что, Министра в Канцлеры? -- так тут же свара между партейцами -- нет прямых выборов! ...
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если коалиции капут то должны быть новые выборы. Или как это у вас положено?
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Тут партии набирают рейтинг по жизни... ...потом идут на выборы с кандидатами и программами... ...потом выдвигают кандидатов в Канцлеры ......потом договариваются, кому скоко гос. портфелей положено по рейтингу... ...формируют коалиционное Правительство -- где всё заранее договорено... ...потом начинается реальная Жизнь... Кто-то взбрыкнёт -- весь договорняк рушится. Начинай сначала...
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У нас тоже так. но выборы это шанс подвинуть особо упоротых. У тебя граждансвто есть?
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с моим гражданством тебя бы в Германию не пустили Российская и сирийская авиация нанесли около 90 авиаударов по Идлибу и Хаме: минимум 4 гражданских погибло - Цензор.НЕТ 4480. а коль есть германское иди на выборы и голосуй за кого надо
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...моё гражданство родилось лет за 300 до меня... -- советы давай в Стране Советов...*)
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Ты дурак? -- я и до того не жаловался... ...и не стучал... ...и не сучил, как ты, к примеру...*)
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два походу дурак ты. хлебай пособие пока не отменили
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А что там в Хемнице? Левые победили?
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Я видел что леваки одна молодежь, а правые постарше. В будущем Европу ждет коммунизм. Лол.
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Тот кто в 20 не был революционером у того нет сердца.
Тот кто к 40 не стал консерватором у того нет мозгов (с) У. Черчилль
От себя рекомендую обратите внимание на лица "молодежи". Многие из них соотвествуют портрету немцев?
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Черчилль просто панически боялся бунта черни.
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Сомневаюсь что он вообще знал что это такое.
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Да господи, как вы любите нимбы и педъесталы. Это просто был старый, не в меру говорливый, алкоголик.
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...знаешь, педрольчик -- я, по возрасту, должен помереть раньше тебя -- ...но, то как получится? -- так от, когда я буду помирать, я всем таким -- как ты -- пожелаю пожить при Коммунизме -- не минуя Развитой Социализм!
...я -- 1959 года, если шо -- за базар отвечаю...*)
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Будущее Европы за этими детишками, выросшими на диснеевских мультиках, в которых сейчас есть даже персонажи гомосексуалисты. А вы совки это прошлое.
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...ну, кому шо... -- кому и "Ну погоди!" -- на всю жизнь гонки...*)
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трамп отдал Сирию на откуп сРаше и иранским аятоллам! Ещё год назад жЫраф асад ютилсо в Дамаске , ноги под себя поджимал и думаш куда сибацца, а сегодня Идлиб - последний оплот оппозиции во всей!!! Сирии, брыдка , шо звиздец! На хрена тогда мутить надо было? А!, геополитика уева, куда ж без неё. Рейгана на трампа нет.
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Надо готовится. Просить или покупать в США системы ПРО. Эти орки кацапские на Сирии не остановятся. Но наши барыги этого не понимают.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
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Американці вже розмістили ПРО поруч в Румунії.
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А чего бомбят Сирию? Там какие-то регионы отделится захотели?
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В шойгу все в доларах. Йому потрібен курс долара 1 долар = 200 рублів. Тому й бомблять.
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Похоже ИГИЛу приближается полный "трандец".
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Кацапам, роиським и сирийским, значит, приготовиться...
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Ну всё кацапопидары запасайтесь вазелином - Америка этого не простит.

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После завершения саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не будет молча наблюдать за убийством мирных сирийских жителей. "Если мир закрывает глаза на убийство десятков тысяч невинных людей для усиления интересов режима, мы не будем смотреть на это со стороны и принимать участие в этой игре", - написал он в Twitter.

Я вообще удивляюсь бесконечному терпению турков в этой игре. Уже ДАВНО!!! можно было смоделировать подрыв какого-то сухогруза(вариант баржа, ах левака!) и под этим предлогом сделать блокирование нефти и газа через Босфор... в оба направления. А нет топлива -нет авиации. Турция имеет право согласно Монтре полностью закрыть пролив, если считает себя стороной потерпевшей от нападения. А нападать может кто-угодно, а и даже несуществующие террористы несуществующей ЧВК, разговаривающей на русском.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийская и сирийская авиация нанесли около 90 авиаударов по Идлибу и Хаме: минимум 4 гражданских погибло
 
 
 
 
 
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