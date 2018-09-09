 Российская и сирийская авиация нанесли около 90 авиаударов по Идлибу и Хаме: минимум 4 гражданских погибло

Сирийские правительственные войска и их российские союзники нанесли самые мощные за последний месяц авиаудары по провинции Идлиб – последнему оплоту сирийских повстанцев. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Deutsche Welle

Самолеты осуществили около 90 воздушных атак. Они сбросили бочковые бомбы, которые обычно заполнены взрывчаткой и шрапнелью, на деревни аль-Хабит и Абдин на юге провинции Идлиб, и еще на несколько хуторов и сел в этом районе.

Вследствие атак погибли четверо гражданских, в том числе двое детей.

Сирийская армия отрицает использование бочковых бомб, однако специалисты ООН неоднократно документировали их использование армией сирийского правительства.

Атака произошла после завершения трехсторонних переговоров президентов Турции, России и Ирана в Тегеране. Они решили сотрудничать для урегулирования кризиса в провинции Идлиб. Но не смогли преодолеть расхождения.

После завершения саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не будет молча наблюдать за убийством мирных сирийских жителей. "Если мир закрывает глаза на убийство десятков тысяч невинных людей для усиления интересов режима, мы не будем смотреть на это со стороны и принимать участие в этой игре", – написал он в Twitter.

Читайте на Цензор.НЕТ: Войска Асада готовятся применить химическое оружие в Идлибе, - спецпредставитель госсекретаря США Джеффри

25 сентября министерство обороны России заявило, что сирийские повстанцы якобы готовят в провинции Идлиб химическую атаку, чтобы обвинить в содеянном сирийские власти. США, Великобритания и Франция тогда же предостерегли Асада от использования в Идлибе химоружия.

Напомним, 8 сентября войска США начали учения в Сирии. По словам представителей оборонного ведомства США, учения специально нацелены на то, чтобы Россия увидела активность американских военных и поняла их возможности.

Соединенные Штаты выступают резко против наступления сил Асада на Идлиб. В Вашингтоне считают, что это может привести к резкой эскалации конфликта.