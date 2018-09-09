 Экологическая катастрофа в Армянске: из южных районов Херсонщины эвакуировали 528 человек, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной администрации.

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"Приостановлен образовательный процесс. Всем желающим детям и родителям из возможной опасной зоны созданы условия для оздоровления в детском учреждении санаторного типа "Таврия" в Скадовске. В настоящее время этой возможностью воспользовались 528 детей и взрослых", – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что врачи обследовали всех детей, а с понедельника школьники смогут продолжить обучение в школах Скадовска.

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В администрации отметили, что на территории Каланчакского и Чаплинского районов начала работу передвижная мониторинговая лаборатория, которая проводит исследования показателей загрязнения воздуха. По предварительным данным, которые фиксируются каждые 20 минут, превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не зафиксировано.

Напомним, в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму. За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.

30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.

Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

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Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.

Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.