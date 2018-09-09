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 Экологическая катастрофа в Армянске: из южных районов Херсонщины эвакуировали 528 человек, - ОГА

Из южных районов Херсонской области в связи выбросами на севере оккупированного Крыма эвакуировали более 500 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной администрации.

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"Приостановлен образовательный процесс. Всем желающим детям и родителям из возможной опасной зоны созданы условия для оздоровления в детском учреждении санаторного типа "Таврия" в Скадовске. В настоящее время этой возможностью воспользовались 528 детей и взрослых", – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что врачи обследовали всех детей, а с понедельника школьники смогут продолжить обучение в школах Скадовска.

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В администрации отметили, что на территории Каланчакского и Чаплинского районов начала работу передвижная мониторинговая лаборатория, которая проводит исследования показателей загрязнения воздуха. По предварительным данным, которые фиксируются каждые 20 минут, превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не зафиксировано.

Напомним, в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму. За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.

30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.

Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

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Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.

Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.

Источник: https://censor.net.ua/n3085273
 
 
 Топ комментарии
 
Грымчак,курва,говорил шо угрозы нет.
А Пеця,так вобще приглашал детей Крыма отдохнуть на Херсонщине.
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Чому й досі українською владою не скасована вільна економічна зона "Крим"? Гроші не пахнуть?
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А всё потому, что потрох поставляет сырьё на завод в Армянске для фирташа.
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Грымчак,курва,говорил шо угрозы нет.
А Пеця,так вобще приглашал детей Крыма отдохнуть на Херсонщине.
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Кто такой этот Грымчак многоразовая подстилка а про второго и вообще говорить не о чём! Экологическая катастрофа в Армянске: из южных районов Херсонщины эвакуировали 528 человек, - ОГА - Цензор.НЕТ 3347
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через "говорящую голову" Гримчака влада спілкується з народом , тобто - Гримчак це голос влади .
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А что в кавычках...? Она и есть говорящая голова...
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саме так ...
тому те , що написав Николай Тесля 2d4d7d57 - Гримчак озвучив офіційну позицію влади - більше тижня вони робили вигляд , що нічого не відбувається !
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Так они делают так всегда....деньги не пахнут. ничего удивительного в этом не вижу,брехуны,вредители,негодяи,воры. Екологічна катастрофа в Армянську: з південних районів Херсонщини евакуювали 528 осіб, - ОДА - Цензор.НЕТ 7186
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Угу - в цьому нічого дивного ... Але дивує реакція людей - скільки ж іще , народ України , буде це терпіти ?!
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Этот гРымчак редкостная помесь сволочи с тварью.
Мерзопакостный тип 😡
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Чому й досі українською владою не скасована вільна економічна зона "Крим"? Гроші не пахнуть?
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"Там же наши люди", "украинцы потеряют работу", "потери в доходах бюджета" - отмазок полно...
И вообще - после выборов эту зону кацапы отметят сами, чтобы поддержать про)(уйловскую марионетку...)))
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Вище відписали 2 огенти кримля. Люди, не вірте їм! Альтирнатіви патріоту поросьонку - нєт!
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альтернативи кланово-олігархічній Системі нема , а хто думає інакше - той "огент кремля" !
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Система само по собі не вибудується. І цей виконроб-будівельник - відомий вже всьому світу.
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Тобто причина катастрофи не з'ясовані і досі, і вона поширюється.
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З'ясована, але встановлена причина отруєння.
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Кацапам што нi дай, усё сапсуюць, дай шарык з падшибнiка - таксама зламаюць !, :Экологическая катастрофа в Армянске: из южных районов Херсонщины эвакуировали 528 человек, - ОГА - Цензор.НЕТ 2337 што за гуманоіды?
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В Скадовськ? Ото перевезли, там і 100 км нема.
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А всё потому, что потрох поставляет сырьё на завод в Армянске для фирташа.
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Ага, вместе со своей жинкой на Житомирщине руду добывают, а потом ночью в мешках переправляют. Может все дело в том, шо фирташ там купил усех с потрохами и сами местные за большие гроши ухайдохывают свою природу? Это я про Житомирщину
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І як же , та сировина , до Криму потрапляє ? Хто і навіщо її туди пропускає ?
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А то шо она плывет до берегов Турции, а там в нейтральных водах в море перегружается и дальше на Крым тебя не напрягает или так, шоб лишь бы покиздеть?
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Добре, що українці підтримують і допомагають один одному. Ця біда показала ще раз суть "русского міра", бо по всім нормам кацапи повинні виплатити великі гроші за збитки, які нанесли Україні. Маю надію, що тепер менше буде серед них шукати братів.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкологическая катастрофа в Армянске: из южных районов Херсонщины эвакуировали 528 человек, - ОГА
 
 
 
 
 
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