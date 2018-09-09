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Все про:Великобритания (1965) виза (1072) Скрипаль (381)

 Сидите дома: более 700 бизнесменов и олигархов из РФ могут лишиться британских виз из-за отравления Скрипалей

Власти Великобритании собираются пересмотреть более 3000 виз, выданных россиянам за последние 10 лет.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, пишет Эхо Москвы со ссылкой на The Guardian.

По данным источников британских журналистов в МВД Соединенного Королевства, "визы инвестора" могут потерять те, у кого обнаружат серьезные финансовые нарушения. Издание отмечает, что раньше именно по этой причине проблемы возникли у российского бизнесмена Романа Абрамовича (он в итоге отозвал заявку).

Эти меры британские власти собираются принять в рамках антикоррупционных поправок, введенных три года назад. Они, в частности, обязывают претендентов на получение инвестиционной визы объяснять происхождение средств.

По данным Transparency International, за последние 10 лет сотни россиян получили визы инвесторов без надлежащей антикоррупционной проверки

На прошлой неделе депутаты британского парламента призвали упростить визовый режим "для простых россиян" и ужесточить для "олигархов".

Эти предложения прозвучали на фоне обвинений, которые Лондон выдвинул двум предполагаемым сотрудникам российской военной разведки в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте с отчетом о ходе расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По ее словам, подозреваемые по делу, чьи имена ранее назвала прокуратура страны - Александр Петров и Руслан Боширов, являются офицерами ГРУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3085271
 
   
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Maksym Mykhaylenko с Max Mykhaylenko.

7 сентября в 13:16 ·

АРМЯНСКАЯ КАТАСТРОФА УГЛУБЛЯЕТСЯ И РАСШИРЯЕТСЯ
В Крыму - жесть. Как мы и предполагали, зона отравления постепенно увеличивается. Но кислотные дожди - это еще ничего, как оказалось. Серная кислота распространяется по водным горизонтам, то есть, по сути, очень быстро и затрагивает самые далекие от эпицентра населенные пункты полуострова. Причем процесс продолжается - как это остановить оккупанты не знают. Воды нет и не будет (в свое время все, что было перенаправили на Керчь и Феодосию, а Титан добил последние резервуары). Придурок Гоблин обвинил во всем "блогеров, которые работают на СБУ" и бегает между кондиционированным кабинетом и лимузином с фильтрацией воздуха. Как в старинном фантастическом рассказе о супероружии, коррозия мгновенно выедает оружие оккупантов на военных базах, которого они нагнали и навезли туда за годы. В этом есть что-то кармическое. Надеюсь, ядерные боеголовки...Даже думать не хочется. Этот химикат очень трудно смывать. Совсем не затронут пока только Севастополь, о чем поведал некий небогатый на зубы житель-"патриот". У Гоблина рыльце в пуху - он пытался влезть в бизнес опреснения, но ума не хватило. Теперь его интересует только то, снимут его или нет (поменяют на казанца Хуснулина), и он верит, что ему это всё устроили специально. Детей вывезли, но в бомжатник в Евпатории. В общем, трэш и угар. Но ягнята молчат. Думаю, надо это на весь мир транслировать - на любителей российских газопроводов и АЭС в первую очередь. Всё что может Россия - это отравить и изгадить.
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А співробітники ГРУ рашки це пересічні росіяни чи олігархи?
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так остальным мокшанам нас рать. Они только руки потирают, что и этих "элитных" в их гуано приземлили.
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Если бы Хуйло не залезло в Украину, то не было бы коллективной реакции...
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у поцов "б*гообраних" так і Є.. А ЛЮДИ думають ІНАКШЕ
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Хотелось бы верить. Но боюсь британцы опять только пугают. Ворье им нужно как воздух.
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Дык теперь можно награбленное конфисковать в бюджет Великобритании. Незаконно добытые доходы.
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у них опыт пары столетий,как с ворьем обращаться...чего только стоят чайн-клиперы из индии и китая Сидите дома: более 700 бизнесменов и олигархов из РФ могут лишиться британских виз из-за отравления Скрипалей - Цензор.НЕТ 9323.а пираты,их крышевавшие.в трудные годы королева даже взяла пирата на королевскую службу...бо опыт и знания.и ничо,справился
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каперство было запрещено только в 1866 году. так что формально закон никто не нарушал. Кроме России как водится. Эти умудрились даже во время ПМВ создать "добровольный флот" который продолжал грабить торговые суда не считаясь при этом военным
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це буде кінець путінеску, олігархи пігмея на блюдечку доставлять в Гаагу
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От Maksym Mykhaylenko. И это уже не шутка.🤬🤬🤬
О КАТАСТРОФЕ В КРЫМУ
Что я и говорил вчера, из сводок - "отравленную пыль из Армянска ветра относят на юг и восток полуострова." На пляжах ее не отличишь ведь, лёгкий туман.
Пишут о госпитализациях, пока единичных. Но что дальше - совершенно понятно. В Армянске умерли все животные. По людям информацию скрывают. Туман из взвесей серной кислоты и пигментной двуокиси титана постепенно идет на юг, бархатный сезон превращается в наждачный. Те, кто еще не убежал из Крыма, если знают о происходящем - получат премию Дарвина. Облако не будет разбирать, какие у тебя взгляды - сначала человеку становится плохо, потом легчает, а вот дальше высокая вероятность выпадения внутренних органов, токсичность еще та.
Нет, водка не поможет - в данном случае. Не радиация же. Химическая катастрофа, устроенная Путиным. Есть ничего нельзя, тем более пить местную воду. Домашних животных они даже устали хоронить...Вот такие дела. Прямо возвращение в детство какое-то. Помню как в Ан-24 набилось сто человек, друг на друге, тяжело он взлетал.
Если у вас на улице армейский конвой уронил химическую ракету, вы начинаете немного разбираться в этих делах..UPD: О, а вот теперь все стало на свои места - 13-19 августа оккупанты проводили в районе учения и снаряды попали в отстойники завода. Jebat'-kopat'.
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Maksym Mykhaylenko с Max Mykhaylenko.

7 сентября в 13:16 ·

АРМЯНСКАЯ КАТАСТРОФА УГЛУБЛЯЕТСЯ И РАСШИРЯЕТСЯ
В Крыму - жесть. Как мы и предполагали, зона отравления постепенно увеличивается. Но кислотные дожди - это еще ничего, как оказалось. Серная кислота распространяется по водным горизонтам, то есть, по сути, очень быстро и затрагивает самые далекие от эпицентра населенные пункты полуострова. Причем процесс продолжается - как это остановить оккупанты не знают. Воды нет и не будет (в свое время все, что было перенаправили на Керчь и Феодосию, а Титан добил последние резервуары). Придурок Гоблин обвинил во всем "блогеров, которые работают на СБУ" и бегает между кондиционированным кабинетом и лимузином с фильтрацией воздуха. Как в старинном фантастическом рассказе о супероружии, коррозия мгновенно выедает оружие оккупантов на военных базах, которого они нагнали и навезли туда за годы. В этом есть что-то кармическое. Надеюсь, ядерные боеголовки...Даже думать не хочется. Этот химикат очень трудно смывать. Совсем не затронут пока только Севастополь, о чем поведал некий небогатый на зубы житель-"патриот". У Гоблина рыльце в пуху - он пытался влезть в бизнес опреснения, но ума не хватило. Теперь его интересует только то, снимут его или нет (поменяют на казанца Хуснулина), и он верит, что ему это всё устроили специально. Детей вывезли, но в бомжатник в Евпатории. В общем, трэш и угар. Но ягнята молчат. Думаю, надо это на весь мир транслировать - на любителей российских газопроводов и АЭС в первую очередь. Всё что может Россия - это отравить и изгадить.
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це ланцюжок...
але щоби кормити 2,5 ляма повністю привозними харчами, ніякий міст не допоможе...
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задача по превращению цветущего Крыма в "непотопляемый авианосец" выполнена. Остальных ждет Южный берег Белого моря.
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Як би ще ми не втратили Херсон з Миколаївом.
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ну водный слой там вряд ли загрязнится, а вот Украине стоило бы позаботится о срочном созыве Совбеза ООН.
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Наши пока молча переваривают события в Крыму...?
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Все это не радует. Так эти уроды уничтожат Крым, а потом вернут солончаковую пусчтыню Украине в обмен и на обмену санкций
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а никаких других прогнозов не было с 2014. Вопрос стоял за сколько - 5 или 10 лет.
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и что сделано чтобы не допустить подобного сценария?
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что ты об этом у ахента путина спрашиваешь?
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а у воюющей с кацапнёй страны безвиз с ордой.. Сидите дома: более 700 бизнесменов и олигархов из РФ могут лишиться британских виз из-за отравления Скрипалей - Цензор.НЕТ 3755
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тю безвиз. А хотя бы свободное хождение рубля на территории с фактически неконтролированной границей не напрягает? Да много чего еще.
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Надо подсказать британцам дополнительно тест делать для граждан РФ, которые хотят получить визу, выкрикивать на камеру на собеседовании - "Слава Украине!". Это сразу отсеет потенциальных вражин!
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Сидите дома: более 700 бизнесменов и олигархов из РФ могут лишиться британских виз из-за отравления Скрипалей
...фух --- пронесло! ...бо я ж тут в Лондон намылился из дома... ...а я ж -- не первый, не второй и не семисотый... -- хорошо быть честным и бедным! *)
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Еще бы поросячее кодло та рубанули .
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Только Абрамович и только на свой лондонский футбольный клуб потратил 4,5 миллиарда долларов. Украденных на сибирских просторах. Наконец эту воровскую малину закроют. Хотя надежды мало.
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...эта -- причём тут Абрамович до Сибири? ...чисто заради справедливости...
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В 1999-м Абрамович получил в собственность Сибнефть. Подарок от Ельцина, за бутылку водки. А вы думали он свои миллиарды в продуктовом магазине украл?
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...я думаю, что бутылка водки от Ельцина, тоже ворованная... -- за шо купил, за то продал!
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Абрамович дрібний крадій в порівнянні з фуйлом.
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ну, отчего же стразу - сидите дома... есть столько замечательных мест, куда можно отправить инвестиции - Абхазия, Северная Корея, Сирия...
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Блин кто купил весь поп корн в атб, обошел уже 3 магазина. А мне говорят это хунта готовится наблюдать парад пиздец кацапсинского)) АМИНЬ. Класс новости каждый день огонь
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Боевик "ДНР" поблагодарил Оксану Марченко за помощь "ополчению" и просит ее не останавливаться - кадры

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/159711_1536433630https://www.dialog.ua/ukraine/159711_1536433630
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Йулин лохторат марширует за соболевым😂
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Так он шоколадного цвета, какой нахрен Соболев. Это скорее соевый агитатор-камандир а за ним будочный лехторат.
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От , як би ще Британія позбавила свого громадянства і Бєню з Ахмєтовим ... Сидіть вдома: понад 700 бізнесменів і олігархів із РФ можуть втратити британські візи через отруєння Скрипалів - Цензор.НЕТ 8000
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Вітаю Вас з професійним святом - Днем танкістів.Сидіть вдома: понад 700 бізнесменів і олігархів із РФ можуть втратити британські візи через отруєння Скрипалів - Цензор.НЕТ 6335
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Вся запукинская элыта,должна быть в пукинском раю.Спасибо бриты)))
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Сидите дома: более 700 бизнесменов и олигархов из РФ могут лишиться британских виз:Сидіть вдома: понад 700 бізнесменів і олігархів із РФ можуть втратити британські візи через отруєння Скрипалів - Цензор.НЕТ 2988
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Так думаю -- ломанутся парашные жирные коты в Украину -- гражданство покупать!
...хуйло, хоть и сдохнет, а санкции останутся...
Тут бы нашим не продешевить! -- безвиз дороже денег...*)
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Британцы в положении "и хочется, и колется", с одной стороны, вместе с США, хочется щемить российскую элиту, чтоб рулить Россией, с другой стороны - хочется продолжения вливания в свою экономику ворованного бабла не только из России, но и прочих недемократических стран, так что проверки они сделают, но без излишнего рвения.
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Вони зроблять як робили завжди, гроші залишать собі, кацапів нафіг.
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Сидіть вдома: понад 700 бізнесменів і олігархів із РФ можуть втратити британські візи через отруєння Скрипалів - Цензор.НЕТ 6191YuFima‏ @Ju_Konkova 7 сент.
при составлении указа Президента Порошенко об антироссийских санкциях, ..., у нас вычеркнули из него ряд фигур Например, Кожина - помощника Путина по военно-техническим вопросам, Сечина - главу «Роснефти», Евгения Пригожина - владельца российской фабрики ботов и ЧВК «Вагнер»...

https://twitter.com/proro2012/status/1038130642293276677

Сидіть вдома: понад 700 бізнесменів і олігархів із РФ можуть втратити британські візи через отруєння Скрипалів - Цензор.НЕТ 6794
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не можна банковій чіпати "таргових партньёров" - бо Пуцін нападе ...
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Это пока сидите, а скоро и ляжете корни ромашек нюхать
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типичная кацапская падлючесть!Гнать а Запад,целовать в ж..у путина,но при этом ещё х.. выгонишь с проклятого,бездуховного запада!животные..
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Англічани красавци не жують і в ладушки не грають, а то всі озабоченость виражають.
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Хіт для 700 кацапських ,,бізнесменів,, - я уеду жить в пензууууу.
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кацапский скот пусть сидит на изгойке
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Кацапи повинні сидіти вдома, їсти імпортозаміщену їжу, пити скломій, а на вихідні їздити швидкісними поїздами "Ухта - Тинда".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСидите дома: более 700 бизнесменов и олигархов из РФ могут лишиться британских виз из-за отравления Скрипалей
 
 
 
 
 
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