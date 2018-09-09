 Сидите дома: более 700 бизнесменов и олигархов из РФ могут лишиться британских виз из-за отравления Скрипалей

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, пишет Эхо Москвы со ссылкой на The Guardian.

По данным источников британских журналистов в МВД Соединенного Королевства, "визы инвестора" могут потерять те, у кого обнаружат серьезные финансовые нарушения. Издание отмечает, что раньше именно по этой причине проблемы возникли у российского бизнесмена Романа Абрамовича (он в итоге отозвал заявку).

Эти меры британские власти собираются принять в рамках антикоррупционных поправок, введенных три года назад. Они, в частности, обязывают претендентов на получение инвестиционной визы объяснять происхождение средств.

По данным Transparency International, за последние 10 лет сотни россиян получили визы инвесторов без надлежащей антикоррупционной проверки

На прошлой неделе депутаты британского парламента призвали упростить визовый режим "для простых россиян" и ужесточить для "олигархов".

Эти предложения прозвучали на фоне обвинений, которые Лондон выдвинул двум предполагаемым сотрудникам российской военной разведки в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте с отчетом о ходе расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По ее словам, подозреваемые по делу, чьи имена ранее назвала прокуратура страны - Александр Петров и Руслан Боширов, являются офицерами ГРУ.