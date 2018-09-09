 Сидите дома: более 700 бизнесменов и олигархов из РФ могут лишиться британских виз из-за отравления Скрипалей

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, пишет Эхо Москвы со ссылкой на The Guardian.
По данным источников британских журналистов в МВД Соединенного Королевства, "визы инвестора" могут потерять те, у кого обнаружат серьезные финансовые нарушения. Издание отмечает, что раньше именно по этой причине проблемы возникли у российского бизнесмена Романа Абрамовича (он в итоге отозвал заявку).
Эти меры британские власти собираются принять в рамках антикоррупционных поправок, введенных три года назад. Они, в частности, обязывают претендентов на получение инвестиционной визы объяснять происхождение средств.
По данным Transparency International, за последние 10 лет сотни россиян получили визы инвесторов без надлежащей антикоррупционной проверки
На прошлой неделе депутаты британского парламента призвали упростить визовый режим "для простых россиян" и ужесточить для "олигархов".
Эти предложения прозвучали на фоне обвинений, которые Лондон выдвинул двум предполагаемым сотрудникам российской военной разведки в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.
Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте с отчетом о ходе расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По ее словам, подозреваемые по делу, чьи имена ранее назвала прокуратура страны - Александр Петров и Руслан Боширов, являются офицерами ГРУ.
БІЛЯ КЕРЧІ ЗАЗНАЛО АВАРІЇ СУДНО, ЯКЕ В ЛИПНІ 2017 ДОСТАВИЛО В ОКУПОВАНИЙ КРИМ ТУРБІНИ "SIEMENS
О КАТАСТРОФЕ В КРЫМУ
Что я и говорил вчера, из сводок - "отравленную пыль из Армянска ветра относят на юг и восток полуострова." На пляжах ее не отличишь ведь, лёгкий туман.
Пишут о госпитализациях, пока единичных. Но что дальше - совершенно понятно. В Армянске умерли все животные. По людям информацию скрывают. Туман из взвесей серной кислоты и пигментной двуокиси титана постепенно идет на юг, бархатный сезон превращается в наждачный. Те, кто еще не убежал из Крыма, если знают о происходящем - получат премию Дарвина. Облако не будет разбирать, какие у тебя взгляды - сначала человеку становится плохо, потом легчает, а вот дальше высокая вероятность выпадения внутренних органов, токсичность еще та.
Нет, водка не поможет - в данном случае. Не радиация же. Химическая катастрофа, устроенная Путиным. Есть ничего нельзя, тем более пить местную воду. Домашних животных они даже устали хоронить...Вот такие дела. Прямо возвращение в детство какое-то. Помню как в Ан-24 набилось сто человек, друг на друге, тяжело он взлетал.
Если у вас на улице армейский конвой уронил химическую ракету, вы начинаете немного разбираться в этих делах..UPD: О, а вот теперь все стало на свои места - 13-19 августа оккупанты проводили в районе учения и снаряды попали в отстойники завода. Jebat'-kopat'.
7 сентября в 13:16 ·
АРМЯНСКАЯ КАТАСТРОФА УГЛУБЛЯЕТСЯ И РАСШИРЯЕТСЯ
В Крыму - жесть. Как мы и предполагали, зона отравления постепенно увеличивается. Но кислотные дожди - это еще ничего, как оказалось. Серная кислота распространяется по водным горизонтам, то есть, по сути, очень быстро и затрагивает самые далекие от эпицентра населенные пункты полуострова. Причем процесс продолжается - как это остановить оккупанты не знают. Воды нет и не будет (в свое время все, что было перенаправили на Керчь и Феодосию, а Титан добил последние резервуары). Придурок Гоблин обвинил во всем "блогеров, которые работают на СБУ" и бегает между кондиционированным кабинетом и лимузином с фильтрацией воздуха. Как в старинном фантастическом рассказе о супероружии, коррозия мгновенно выедает оружие оккупантов на военных базах, которого они нагнали и навезли туда за годы. В этом есть что-то кармическое. Надеюсь, ядерные боеголовки...Даже думать не хочется. Этот химикат очень трудно смывать. Совсем не затронут пока только Севастополь, о чем поведал некий небогатый на зубы житель-"патриот". У Гоблина рыльце в пуху - он пытался влезть в бизнес опреснения, но ума не хватило. Теперь его интересует только то, снимут его или нет (поменяют на казанца Хуснулина), и он верит, что ему это всё устроили специально. Детей вывезли, но в бомжатник в Евпатории. В общем, трэш и угар. Но ягнята молчат. Думаю, надо это на весь мир транслировать - на любителей российских газопроводов и АЭС в первую очередь. Всё что может Россия - это отравить и изгадить.
але щоби кормити 2,5 ляма повністю привозними харчами, ніякий міст не допоможе...
...фух --- пронесло! ...бо я ж тут в Лондон намылился из дома... ...а я ж -- не первый, не второй и не семисотый... -- хорошо быть честным и бедным! *)
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...хуйло, хоть и сдохнет, а санкции останутся...
Тут бы нашим не продешевить! -- безвиз дороже денег...*)
при составлении указа Президента Порошенко об антироссийских санкциях, ..., у нас вычеркнули из него ряд фигур Например, Кожина - помощника Путина по военно-техническим вопросам, Сечина - главу «Роснефти», Евгения Пригожина - владельца российской фабрики ботов и ЧВК «Вагнер»...
https://twitter.com/proro2012/status/1038130642293276677