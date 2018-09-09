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Все про:ДТП (5131) Одесса (5089)

 Последствия ДТП в Одессе: одному из пострадавших частично ампутировали предплечье

Медики рассказали, как чувствуют себя пострадавшие от "ночного гонщика"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Главный врач Еврейской больницы Евгений Григорьев сообщил, что с места аварии в горбольницу №1 изначально госпитализировали пятерых пострадавших — двоих водителей, девушку, которая была пассажиром BMW, а также двоих пешеходов.

Травмы получил в том числе и виновник аварии – водитель BMW. У него диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей лица. После оказания помощи его доставили в изолятор временного содержания.

Больше всего пострадал неизвестный мужчина.

"Его состояние тяжелое. Личность пока неизвестна — ему около 30-35 лет. Сегодня нам удалось стабилизировать его состояние. У него травматический шок 3-4 степени, политравма, множественные повреждения, частичная ампутация правого предплечья", – сообщил Евгений Григорьев.

У всех участников аварии взяли анализ крови на алкоголь. Результатов пока нет.

Кроме пятерых человек, доставленных в Еврейскую больницу, есть еще один пострадавший — курсант 3-го курса Военной академии Богдан Трусов 1997 года рождения. У парня переломы обеих голеней. Он находится в военном госпитале.

Напомним, в 8 сентября, в 21:45 на улице Фонтанская дорога в Одессе водитель BMW, двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с Skoda. BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли два человека, ранения получили еще пятеро.

Еще до приезда полиции водителя BMW избили очевидцы происшествия.

Источник: https://censor.net.ua/n3085269
 
 
 Топ комментарии
 
Скорее всего, эти повреждения водятел получил при его задержании неравнодушными гражданами...
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А якщо у постраждалих знайдеться алкоголь, вони будуть винні? Як вони повинні просити пробачення? На колінах? Цілком справедливо-нєхєр ходити там розважаються справжні хлопці!
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" частичная ампутация правого предплечья

Источник: https://censor.net.ua/n3085269 "

В результате травмы, а не ампутировали...
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А якщо у постраждалих знайдеться алкоголь, вони будуть винні? Як вони повинні просити пробачення? На колінах? Цілком справедливо-нєхєр ходити там розважаються справжні хлопці!
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А твой высер как-то поможет пострадавшим? Так как бэнэвэ вылетело на остановку, то последняя не является дорогой и пострадавшие там могли делать все шо угодно, кроме бухать и курить
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Если найдут алкоголь-им не оплатят больничный, это давно известный факт
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Бедный водитель бмв, и так мозгов небыло, а тут еще и сотрясение. Эти понимаеш пешеходы ходят где попало, и путаются меж ног у настоящих парней.
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Скорее всего, эти повреждения водятел получил при его задержании неравнодушными гражданами...
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Щоб відволіктися від тотального зубіжіння, до котрого довели Україну бариги, українці змушені пити та приймати участь в перегонах... Це ті самі витривалі, котрі не вмерли з голоду і не виїхали в Польщу мити статевими ганчірками сортири...
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Це тіпа прикол "половая тряпка" - перекласти на нашу машинним перекладом.
Так як "підлога країни" - "пол страньі".
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Ну, вы знаете - "операції зі зміни підлоги" и все такое...)))
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Появилось видео https://youtu.be/BztqEExB6FM Никогда не думал, что увижу второй раз как эта мразь творит подобный беспредел. Первый случай был на "Южной дороге" http://pushkinska.net/odessa/v-odesse-bmw-ustroil-dtp-i-ostalsya-bez-kolyos-foto
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоследствия ДТП в Одессе: одному из пострадавших частично ампутировали предплечье
 
 
 
 
 
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