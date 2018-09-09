 Последствия ДТП в Одессе: одному из пострадавших частично ампутировали предплечье

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Главный врач Еврейской больницы Евгений Григорьев сообщил, что с места аварии в горбольницу №1 изначально госпитализировали пятерых пострадавших — двоих водителей, девушку, которая была пассажиром BMW, а также двоих пешеходов.

Травмы получил в том числе и виновник аварии – водитель BMW. У него диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей лица. После оказания помощи его доставили в изолятор временного содержания.

Больше всего пострадал неизвестный мужчина.

"Его состояние тяжелое. Личность пока неизвестна — ему около 30-35 лет. Сегодня нам удалось стабилизировать его состояние. У него травматический шок 3-4 степени, политравма, множественные повреждения, частичная ампутация правого предплечья", – сообщил Евгений Григорьев.

У всех участников аварии взяли анализ крови на алкоголь. Результатов пока нет.

Кроме пятерых человек, доставленных в Еврейскую больницу, есть еще один пострадавший — курсант 3-го курса Военной академии Богдан Трусов 1997 года рождения. У парня переломы обеих голеней. Он находится в военном госпитале.

Напомним, в 8 сентября, в 21:45 на улице Фонтанская дорога в Одессе водитель BMW, двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с Skoda. BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли два человека, ранения получили еще пятеро.

Еще до приезда полиции водителя BMW избили очевидцы происшествия.