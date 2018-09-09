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Все про:Косово (178) Сербия (217) Югославия (26) Вучич (6)

 Ветераны войны в Косово перекрыли путь кортежу президента Сербии Вучичу

Около 200 косовских албанцев - ветеранов войны против Югославии - перекрыли дорогу к селу Бане перед запланированным на это воскресенье визитом президента Сербии Александра Вучича и требуют от него извинений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте: Проблема Косово должна быть решена компромиссным путем с учетом интересов Сербии, - Порошенко

"Две сотни албанцев-ветеранов в Косово заблокировали в воскресенье дорогу возле села Бане, чтобы не допустить туда визит сербского президента Вучича, заявляя, что его пустят только тогда, когда тот "принесет извинения за преступления", имея в виду войну 1998-1999 годов", - говорится в сообщении.

Как известно, сейчас сербский президент находится с визитом в Косово - бывшей провинции Сербии, которая в одностороннем порядке провозгласила независимость в 2008 году и в данный момент является только частично признанным государством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наше признание Крыма частью России означало бы и поддержку независимости Косово, - президент Сербии Вучич

В последнее время идут переговоры о нормализации отношений между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС.

Напомним, Косово - частично признанное государство на Балканах (независимость признали 110 государств). 17 февраля 2008 года парламент Косово провозгласил независимость края в одностороннем порядке. Сербия не признает отделение Косово и до сих пор считает это своей территорией. Украина также официально не признает независимости Косово.

Сербия - одна из балканских стран, рекомендованных Еврокомиссией к вступлению в Евросоюз до 2025 года. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время оглашения о новой стратегии интеграции балканского региона заявила, что для вступления Сербии нужно нормализовать отношения с Косово.

Источник: https://censor.net.ua/n3085266
 
   
 Топ комментарии
 
После того как сербы массово начали воевать против Украины за Россию на Донбассе, я Сербию так само не навижу как и Россию
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Ведь если бы не русишвайне то в Украине был бы мир и небыло 11 тыс убитых украинцев
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Лишнехромосомный, расскажи про две нации в Лугандонии - донбамбийцев и лугандийцев, имевших право на самоопределение.

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Чтобы Хуйло извинился и всё будет как раньше?
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Никогда уже не будет как раньше, потому что убитих не вернуть .
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бєлакаршка колгоспна! ти вже прогнала ФСБ зі своєї недодержави ,щоб тут смердіти?
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Президент Порошенко имеет неприкосновенность.
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Запрещено законом угрожать президенту. Это не наш метод.
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После того как сербы массово начали воевать против Украины за Россию на Донбассе, я Сербию так само не навижу как и Россию
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Гнилой народ эти сербы, особенно это заметно на футбольном поле, как игроки -супер!, как симулянты - равных нет! Роналду на их фоне - глыба анастезии! ,жалезны лыцар! В 80-х годах при кредитном западном ливне, смотрели на всех сателлитов сесесера (СЭВ, Варшавский Договор, республики сесесера) , как на ГОВНО! А как хвост братушкам англо-саксы прижали , так сразу вспомнили что их (србафф прафаслафных) с Ордой узкоглазой ХЗ? , сколько там 100000онафф! А по итогу : кинут пуйло, всткпят в НАТО и ЕС, а если ветер поменяется - переобуются в китайское, гниль! Тьфу!
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Славенцы так сама з Балкан, але ж адразу так i не скажаш! ПМГ адсутнічае ,напэўна, ХЗ?
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У меня такая чуйка, что в этом "мягком подбрюшье Европы"(с), по образному выражению У.Черчилля, ещё будут такие(!) события, что мало никому не покажется. На то оно и подбрюшье. Тем более- мягкое.
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Сербия сраная, это тот же саветский союз бывший. Думали при помощи раиссы удержать, но НАТО и США за ночь порядок навели там.
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А вєдьмєчук зі своєю хвойдою-танцюристкой ботоксною нехай собі шастає Україною... Бо нікому зупинити Ветераны войны в Косово перекрыли путь кортежу президента Сербии Вучичу - Цензор.НЕТ 5540 .
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Любопытный факт - именно "демократический" Запад первым отверг принцип неприкосновенности границ, признав независимость Косова

И это при том что албанские сепаратисты имели прав на независимость не большую, чем сепаратисты Бамбаса
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Любопытный факт - именно "демократический" Запад первым отверг принцип неприкосновенности границ, признав независимость Косова

И это при том что албанские сепаратисты имели прав на независимость не большую, чем сепаратисты Бамбаса=== русский - значит лживый и лицемерный. Потому что сербы убивали и начали это делать первыми развязав войну в Косово и не только . А на Донбассе войну начала Россия , а не Украина , именно российский Гиркин захватывал украинские земли на Донбассе.
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Ведь если бы не русишвайне то в Украине был бы мир и небыло 11 тыс убитых украинцев
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Лишнехромосомный, расскажи про две нации в Лугандонии - донбамбийцев и лугандийцев, имевших право на самоопределение.

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Косово отделилось от Сербии на том основании, что почти 90% его населения составляют албанцы, имеющие другой язык, культуру и религию отличную от сербов. Кроме того против албанцев сербы устраивали этнические чистки. Так что они согласно международному праву в целом могли легально отделиться от Сербии создавать новое государства по этническому принципу. Население Донбасса почти на 75-80% состоит из украинцев, в Донбассе не проживает значительного количества другого этноса. В большинстве своем которые не желали откалываться от Украины. Россия путем создания псевдосепаратиского движения и прямой тайной военной интервенции на украинский донбасс сумела создать фиктивные псевдогосударственные образования ДНР ЛНР полностью подконтрольные рабсии. Тот же Славянск в апреле 2014 захватывал коренной россиянин Гиркин с командой спецназа ГРУ РФ, о каком донбаском сепаратизме идет речь это завуалированное военное вторжение России на национальную территорию другого государства. Сравнивать албанское Косово и Донбасс некорректно, так же само как уравнять шотландских сепаратистов которые хотят восстановить независимость Шотландского государство существовавшего с 700-х до 1700 годов с польских псевдосепаратистов 1939 года стремящихся войти в состав германского Третьего Рейха и Сталинской империи.
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Когда речь заходит о Крыме многие говорят - мол, нет такой нации, как "крымчане", там большинство русских (даже по всеукраинской переписи - около 70%), поэтому они не имели право отделяться. Мол, у русских есть россия, пусть туда и пи"дуют. А почему к Косово другие стандарты? Местных жителей там называют "косовары", но это точно такой же термин, как и "крымчане", а этнически они - албанцы. И по такой же логике должны были бы переезжать в свое национальное государство, а не отделяться. Вот на таких вот ошибках Запад и подлавливают, сначала СССР, потом хуйло, выставляя их виноватыми. Лучше бы США обеспечило переезд албанцев в Албанию и выделило бы деньги на их обустройство, а не играло бы в войнушку и изменение послевоенных границ
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Не зупиняємся, розвиваємо тему, адже Косово не приєдналось до Албанії на відміну від щуриків.
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Крым захвачен Россией в результате прямой военной интервенции России, даже сам Пукин признал что российские войска блокировали админздания Крыма военные базы ВСУ и другие объекты. Так что есть колоссальная разница между национальным сепаратизмом по этническому принципу как это произошло в Косово и прямым военным вторжением соседнего государства с последующей аннексией территории закамуфлированным под вывеской фейкового референдума о вхождении Крыма в состав России. Кстати по всеукраинской переписи населения 2001 года русских в Крыму было всего 58%, 24% украинцев и 12% крымских татар. Послевоенные границы как раз изменяет недогосуларство Рабсия желая восстановить красную империю. В сепаратизме сепаратизм косовских албанцев виноваты как раз сербы устраивающие этнические чистки. Также стоит отметить, что в на всеукраинском референдуме в декабре 1991 года 55% жителей Крыма поддержали создание независимого украинского государства, тем самым заявив что хотят жить в Украине, а не в России.
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"Проблємка" в тому, що серби це теж етнічні албанці! Православні, і трохи мусульман, а от в Албанії мусульмане, і трохи православних. Слов'яне на балканах це словенці і хорвати, усі інші ні.
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А, забув чорногорців, ті також схожі трохи на слов'ян.
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Да, особенно албанский и сербский язык послушаешь, так и не различишь вообще))))
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Сербія зараз трохи сидить на низькому старті втечі з російських обіймів, єдина країна де можливо вільно розрахуватись в магазинах, заправках, отелях евро а не їхніми динарами.
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В КОСОВО!!!!не в Косові.косів це районний центр на Прикарпатті
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