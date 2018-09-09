 Ветераны войны в Косово перекрыли путь кортежу президента Сербии Вучичу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Две сотни албанцев-ветеранов в Косово заблокировали в воскресенье дорогу возле села Бане, чтобы не допустить туда визит сербского президента Вучича, заявляя, что его пустят только тогда, когда тот "принесет извинения за преступления", имея в виду войну 1998-1999 годов", - говорится в сообщении.

Как известно, сейчас сербский президент находится с визитом в Косово - бывшей провинции Сербии, которая в одностороннем порядке провозгласила независимость в 2008 году и в данный момент является только частично признанным государством.

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В последнее время идут переговоры о нормализации отношений между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС.

Напомним, Косово - частично признанное государство на Балканах (независимость признали 110 государств). 17 февраля 2008 года парламент Косово провозгласил независимость края в одностороннем порядке. Сербия не признает отделение Косово и до сих пор считает это своей территорией. Украина также официально не признает независимости Косово.

Сербия - одна из балканских стран, рекомендованных Еврокомиссией к вступлению в Евросоюз до 2025 года. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время оглашения о новой стратегии интеграции балканского региона заявила, что для вступления Сербии нужно нормализовать отношения с Косово.