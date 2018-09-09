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Все про:пенсионная реформа (1068) протест (4306) Россия (70403) Навальный (363)

 По всей России проходят протесты против повышения пенсионного возраста: "Путин грабит народ!", "Мы - против власти жуликов и воров!"

Россияне вышли на демонстрации в единый день голосования.

По всей России проходят протесты против повышения пенсионного возраста: Путин грабит народ!, Мы - против власти жуликов и воров! 01

Акции протеста проходят в более чем 80 городах. В большинстве из них они не согласованы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza. А там, где местные власти изначально согласовали протесты, разрешение потом отменили под теми или иными предлогами. Так, в Санкт-Петербурге на месте проведения акции протеста два дня назад якобы прорвало трубу.

Первая акция состоялась в Южно-Сахалинске. Также проекты проходят во Владивостоке, Иркутске, Улан-Удэ, Кемерово, Барнауле, Красноярске, Новокузнецке, Уфе, Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Казани, Калуге, Калининграде.

По всей России проходят протесты против повышения пенсионного возраста: Путин грабит народ!, Мы - против власти жуликов и воров! 02

Количество участников протестов различается на порядок: от 100 до 2000 человек.

Люди скандируют лозунги против повышения пенсионного возраста. А также выкрикивают "Путина в отставку!", "Путин грабит народ!" и "Мы – против власти жуликов и воров!"

По всей России проходят протесты против повышения пенсионного возраста: Путин грабит народ!, Мы - против власти жуликов и воров! 03

Организатором акций выступает "Фонд борьбы с коррупцией". Его главу Алексея Навального еще 27 августа арестовали на 30 суток за участие в акции протеста в январе. Во многих городах координаторов сегодняшних протестов или руководителей штабов Навального задерживали либо накануне, либо с утра у выхода из подъезда. Тех организаторов протестов, которых не задержали у дома, забрали уже непосредственно с акций.

Задерживают силовики и простых участников протестов против пенсионной реформы. К этому времени по всей стране в полицейских участках оказались более 150 человек.

Напомним, 19 июля Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Он предусматривает, что женщины в России смогут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины – в 65 лет. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что избежать повышения пенсионного возраста невозможно в связи с "безопасностью страны".

Источник: https://censor.net.ua/n3085265
 
   
 Топ комментарии
 
У свинособак разве могут быть протесты?
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Блин, включил стрим из Питера и выключил на фиг. Меня коробит, когда одного менты забирают, а остальные расступаются, чтобы им легче было до автозака добраться!

Мля, у меня просто разрыв шаблона - ну не могу я понять. У меня даже лабораторные крысы сопротивлялись, когда их на "забой" брали - так у них мозга нет!
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Даже будни может труд сделать праздничными днями. Интересно, а в Украине протесты против повышения цены на газ будут?
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Вони вже "протєстовалі" проти доларових іпотек. Кийки, зіткнення, затримання: на всій території Росії відбуваються протести проти підвищення пенсійного віку - Цензор.НЕТ 1626

Дуже мощно Кийки, зіткнення, затримання: на всій території Росії відбуваються протести проти підвищення пенсійного віку - Цензор.НЕТ 5166 "протєстовалі" проти Платона.
Потом були сміттєві протести.
Все це одней й те саме...
Кийки, зіткнення, затримання: на всій території Росії відбуваються протести проти підвищення пенсійного віку - Цензор.НЕТ 409
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рабы протестуют как терпилы, посмотели бы протесты на майдане, или хотяб в париже...
русских пенсов хуячат и пакуют в автозаки а стадо хлопает в ладошки, герои хуле
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Лентяи, конечно будут против работы. Как по мне, то лучше меньше лет жить после окончания трудовой деятельности, но с приличной пенсией, чем долго но в нищете. Ещё и надо учитывать, что работающий пенсионер, для работодателя существо бесправное. Особенно это касается женщин. В 55 лет, обычно здоровье вполне позволяет работать, а её сокращают, увольняют. После чего она снова ищет любую работу, хотя бы уборщицы.
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мокшане как и следовало ожидать дрыщи ,советую Путину их пистить покрепче шоб не возбухали,место россиянина под лавочкой...Вовка! епи их епи!)))))))))))))
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Санкції працюють, грошей на расії стає менше у доларовому еквіваленті $ = 68,5 руб. Рейтінг хутіна падає. Нефіг було лізти у Крим.
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Как это меньше денег? Бочка нефти уже 5300 в рублях. Экспортёры всегда рады дорогому доллару. Наоборот денег становится явно больше. Рубль стоит ровно столько, сколько за него дают.
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Да я и не спорю. Рубль какой был, такой и остался. Но даже с деревянным рублём, заводы пыхтят, С/Х развивается, арктику осваивают, дороги, мосты, ледоколы строят. В общем Россия скоро развалится.
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У Срср теж саме було, а потім настав 1991 рік і все розвалилося.
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Да уж, пора уже мокшанам поинтересоваться куда деваются их ТРИЛЛИОНЫ долларов от торговли нефтью и газом, а не хвастаться перед воюющей Украиной: "А зато у нас зарплаты - пенсии выше чем у вас почти в два раза!
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Работа продлевает жизнь. В Канаде пенсионный возрас для обоих полов 65 лет. И продолжительность жизни куда выше чем в России.
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ага, там мусора вышли на митинг, отстоять своё право выйти на пенсию в 45 лет.
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меня больше фокусы с пенсиями в Украине интересуют
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Львович‏ @Sector_KL

Если русским во время бунта раздать бутылки с коктейлем Молотова, то они начнут на них садиться.
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Какая разница куда и когда они ходят? Зачем это тут?
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чем больше сдохнет кацпов, тем меньше врагов Украини
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вот не благодарные ! Им путин и еду импортную запретил есть, и качественными лекарствами импортными запретил лечится. И все ради итого, чтоб они не дожили до пенсии... а они всё бунтуют и бунтуют, бунтуют и бунтуют Кийки, зіткнення, затримання: на всій території Росії відбуваються протести проти підвищення пенсійного віку - Цензор.НЕТ 5791
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"Хто не скача то москаль.!" Минск 08. сентября. 2018.Болельщики сборной Белоруси во время матча Лиги наций с Сан-Марино выкрикивали лозунг
видео: «Кто не скачет - тот москаль» в Минске
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БЕЗМОЗГЛЫМ НАДО ГДЕ ТО ДЕНЬГИ БРАТЬ, ВОТ ОНИ И ГРАБЯТ НАРОД !!!
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Ну и чем мы лучше? Нас давят непомерными тарифами,нищенская зарплата а мы молчим.Хоть кто то вышел на митинг против этого? Уже люди начали массово убегать из страны,и всё молчим!
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Пацаки не шатайте будку,а то Украина с НАТО нападёт
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Ржем с кацапов?.... а у нас разве не так?, нет разбитых голов аваковскими собаками?, нет задержаных?, нет осуждённых?, нет разгонов?..... ОБЪЯСНИТЕ ГДЕ РАЗНИЦА???....ГРЕБАНАЯ ЛОЛИТА ВЕРНУЛА НАС В КАЦАПИЮ, ....но гланое не провоцировавать, у нас война и путин как всегда нападет.
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Сценарий моей мечты:
- Осень 2018 года. Всё началось с протестов против пенсионного возраста. Протесты переросли в погромы и поджоги зданий администрации, а заодно (в силу бессмысленности и беспощадности кацапского бунта, когда таковой наконец случается) до кучи пустили красного петуха на здания полиции, пожарной охраны, школ, детских садов, больниц, институтов, бассейнов и планетариев. Число зашкваренных достигло нескольких тысяч.
- возмущённое Хуйло принимает ответные меры и вводит военное положение. Счёт погибших идёт на десятки тысяч.
- у охреневшей от таких раскладов ваты наконец-то срабатывает протоко-ко-кол "доко-ко-ко-коле", и по всей росисе разгорается гражданская война. Когда счёт трупов уже пошёл на сотни тысяч, Хуйло принимает решение жёстко подавить бунт - и наносит удар ракетой "кудаблять", это которая летит хрен-пойми-куда. Непредсказуемая ракета предсказуемо превращает Воронеж в радиоактивный пепел. Death toll переваливает за миллион.
- в ответ повстанцы, дорвавшиеся до дипломатических запасов аргентинских спецсредств, захватывают ВСЕ российские АЭС и (см. про бессмысленность и беспощадность русского бунта) в кокаиновом угаре перегружают все реакторы. Масштаб ядерной катастрофы ТАКОЙ, что Чернобыль и Фукусима кажутся новогодними хлопушками. Вдобавок какие-то долбоящеры взрывают Саяно-Шушенскую ГЭС. Десятки миллионов трупов и фатально облучённых считать уже практически некому. Зона иррадиации, бывшая территорией РФ, распадается на множественные полуанархические квазиреспублики, ханства и прочую х-йню, которые начинают интенсивный обмен баллистическими ударами. Пострадавший от иррадиации Казахстан тем временем расконсервирует могильники биологического оружия Аральск-7 на острове Возрождения... На территории ядерной гражданской войны разгорается эпидемия боевой чумы, антракса, эболы и чёрной оспы.
- западный мир принимает решение о депопуляции территории экс-РФ и наносит массированный всеиспепеляющий термоядерно-нейтронный удар, чтобы остановить апокалипсис.
КОНЕЦ РОССОСИСИИ! Кийки, зіткнення, затримання: на всій території Росії відбуваються протести проти підвищення пенсійного віку - Цензор.НЕТ 1889
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПо всей России проходят протесты против повышения пенсионного возраста: "Путин грабит народ!", "Мы - против власти жуликов и воров!"
 
 
 
 
 
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