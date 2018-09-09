 По всей России проходят протесты против повышения пенсионного возраста: "Путин грабит народ!", "Мы - против власти жуликов и воров!"

Акции протеста проходят в более чем 80 городах. В большинстве из них они не согласованы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza. А там, где местные власти изначально согласовали протесты, разрешение потом отменили под теми или иными предлогами. Так, в Санкт-Петербурге на месте проведения акции протеста два дня назад якобы прорвало трубу.

Первая акция состоялась в Южно-Сахалинске. Также проекты проходят во Владивостоке, Иркутске, Улан-Удэ, Кемерово, Барнауле, Красноярске, Новокузнецке, Уфе, Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Казани, Калуге, Калининграде.

Количество участников протестов различается на порядок: от 100 до 2000 человек.

Люди скандируют лозунги против повышения пенсионного возраста. А также выкрикивают "Путина в отставку!", "Путин грабит народ!" и "Мы – против власти жуликов и воров!"

Организатором акций выступает "Фонд борьбы с коррупцией". Его главу Алексея Навального еще 27 августа арестовали на 30 суток за участие в акции протеста в январе. Во многих городах координаторов сегодняшних протестов или руководителей штабов Навального задерживали либо накануне, либо с утра у выхода из подъезда. Тех организаторов протестов, которых не задержали у дома, забрали уже непосредственно с акций.

Задерживают силовики и простых участников протестов против пенсионной реформы. К этому времени по всей стране в полицейских участках оказались более 150 человек.

Напомним, 19 июля Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Он предусматривает, что женщины в России смогут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины – в 65 лет. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что избежать повышения пенсионного возраста невозможно в связи с "безопасностью страны".