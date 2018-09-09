 По всей России проходят протесты против повышения пенсионного возраста: "Путин грабит народ!", "Мы - против власти жуликов и воров!"

Акции протеста проходят в более чем 80 городах. В большинстве из них они не согласованы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza. А там, где местные власти изначально согласовали протесты, разрешение потом отменили под теми или иными предлогами. Так, в Санкт-Петербурге на месте проведения акции протеста два дня назад якобы прорвало трубу.
Первая акция состоялась в Южно-Сахалинске. Также проекты проходят во Владивостоке, Иркутске, Улан-Удэ, Кемерово, Барнауле, Красноярске, Новокузнецке, Уфе, Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Казани, Калуге, Калининграде.
Количество участников протестов различается на порядок: от 100 до 2000 человек.
Люди скандируют лозунги против повышения пенсионного возраста. А также выкрикивают "Путина в отставку!", "Путин грабит народ!" и "Мы – против власти жуликов и воров!"
Организатором акций выступает "Фонд борьбы с коррупцией". Его главу Алексея Навального еще 27 августа арестовали на 30 суток за участие в акции протеста в январе. Во многих городах координаторов сегодняшних протестов или руководителей штабов Навального задерживали либо накануне, либо с утра у выхода из подъезда. Тех организаторов протестов, которых не задержали у дома, забрали уже непосредственно с акций.
Задерживают силовики и простых участников протестов против пенсионной реформы. К этому времени по всей стране в полицейских участках оказались более 150 человек.
Напомним, 19 июля Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Он предусматривает, что женщины в России смогут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины – в 65 лет. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что избежать повышения пенсионного возраста невозможно в связи с "безопасностью страны".
Дуже мощно "протєстовалі" проти Платона.
Потом були сміттєві протести.
Все це одней й те саме...
русских пенсов хуячат и пакуют в автозаки а стадо хлопает в ладошки, герои хуле
Если русским во время бунта раздать бутылки с коктейлем Молотова, то они начнут на них садиться.
видео: «Кто не скачет - тот москаль» в Минске
- Осень 2018 года. Всё началось с протестов против пенсионного возраста. Протесты переросли в погромы и поджоги зданий администрации, а заодно (в силу бессмысленности и беспощадности кацапского бунта, когда таковой наконец случается) до кучи пустили красного петуха на здания полиции, пожарной охраны, школ, детских садов, больниц, институтов, бассейнов и планетариев. Число зашкваренных достигло нескольких тысяч.
- возмущённое Хуйло принимает ответные меры и вводит военное положение. Счёт погибших идёт на десятки тысяч.
- у охреневшей от таких раскладов ваты наконец-то срабатывает протоко-ко-кол "доко-ко-ко-коле", и по всей росисе разгорается гражданская война. Когда счёт трупов уже пошёл на сотни тысяч, Хуйло принимает решение жёстко подавить бунт - и наносит удар ракетой "кудаблять", это которая летит хрен-пойми-куда. Непредсказуемая ракета предсказуемо превращает Воронеж в радиоактивный пепел. Death toll переваливает за миллион.
- в ответ повстанцы, дорвавшиеся до дипломатических запасов аргентинских спецсредств, захватывают ВСЕ российские АЭС и (см. про бессмысленность и беспощадность русского бунта) в кокаиновом угаре перегружают все реакторы. Масштаб ядерной катастрофы ТАКОЙ, что Чернобыль и Фукусима кажутся новогодними хлопушками. Вдобавок какие-то долбоящеры взрывают Саяно-Шушенскую ГЭС. Десятки миллионов трупов и фатально облучённых считать уже практически некому. Зона иррадиации, бывшая территорией РФ, распадается на множественные полуанархические квазиреспублики, ханства и прочую х-йню, которые начинают интенсивный обмен баллистическими ударами. Пострадавший от иррадиации Казахстан тем временем расконсервирует могильники биологического оружия Аральск-7 на острове Возрождения... На территории ядерной гражданской войны разгорается эпидемия боевой чумы, антракса, эболы и чёрной оспы.
- западный мир принимает решение о депопуляции территории экс-РФ и наносит массированный всеиспепеляющий термоядерно-нейтронный удар, чтобы остановить апокалипсис.
КОНЕЦ РОССОСИСИИ!