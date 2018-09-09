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Все про:завод (336) Крым (20566) Крымский титан (9) Армянск (1)

 Оккупанты полностью остановили производство на заводе "Крымский титан"

Так называемый депутат Госдумы России от оккупированного Крыма Михаила Шеремета заявил, что завод "Крымский титан" 9 сентября полностью остановил производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Последняя печь остановлена днем в воскресенье… Процесс производства должен быть налажен без ущерба для экологии", – сказал Шеремет.

Пособник оккупантов уточнил, что завод возобновит работу "только после проведения модернизации и инвентаризации технологического процесса производства" по поручению кремлевской марионетки в Крыму Сергея Аксенова.

Напомним, в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму. За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.

30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.

Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Крымский титан" продолжает работать, - глава Херсонской ОГА Гордеев. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.

Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.

Источник: https://censor.net.ua/n3085262
 
   
 Топ комментарии
 
жара..
крысянин тожествуя
сосет в медузы липкий сок
его крысянка-влагу чуя
жует обоссаный песок..
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Пособник оккупантов уточнил, что завод возобновит работу "только после проведения модернизации и инвентаризации технологического процесса производства"
Хуйло в отстойник нассыт?!
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А они уже и не скрывают своих целей:
Конечной целью России должен быть территориальный демонтаж Украины, причем добиваться этого надо невоенными методами. Впрочем, давно и прекрасно понятно, что никакой агрессии против Украины Москва не готовит. Просто потому, что мы экономически не потянем содержание разворованной страны с крайне озлобленным населением. Как в Грузии, разгромили и ушли. Дальше разваливать Украину надо будет экономическими и политическими методами. Что касается демонтажа Украины, нужно пояснить, что дело отнюдь не в каких-то будущих «базах НАТО под Харьковом», это полный пропагандистский фейк, такой же, как несостоявшаяся «база НАТО в Севастополе». Дело в том, что нашим врагом является сама Украина, врагом чрезвычайно опасным, несмотря на свою слабость (в каком-то смысле слабость делает ее даже еще опаснее). Поэтому и нужно превратить ее в несколько небольших государств.
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Они уже до Киева раза пять доходили и отошли... многие...
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Крымский бандеровец писал реакцию одной "понаехавшей" по отношению к крымчанам - Крым наш, а вы - не наши"...
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иди в минске воняй
шо тут забыло????
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на фоне завода коровки пасутся (фото к статье)..представляю какое там молочко..
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Був такий радянський мультик, де бабка, подоїв корову, потім тим молоком авто заправляла...)))
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Лучше доить. Эти коровы дают чистейший боярышник.
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Не поріжуть, бо це єдине підприємство, що виробляє двоокис титану. Скоріше крисчан витруять вщент.
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жара..
крысянин тожествуя
сосет в медузы липкий сок
его крысянка-влагу чуя
жует обоссаный песок..
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Так "зупинили" чи якийсь підхуйловник промекав, що зупинили?
Невже не можна достеменно встановити працює підприємство чи ні?
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Навряд чи "Титан" буде далі працювати, бо треба там все обладнання замінити. Грошей, як відомо нема, тому тримайтеся😁
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Вроде как он поставлял сырье на Титан.Так что заинтресованность на лицо
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Фиртоша ещё Яценюк отстранил от руды и с комбинатом по переработке не продлили лицезию...
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на крымский Титан последние 4 года исправно идет сырье и электричество из Украины
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Про электричество уже говорили, что южные районы Херсонской области до оккупации оеспечивались электроэнергией из Крыма. Также было заявлено, что никогда Титан не обеспечивался электроэнергией из Херсонской области.
О сырье отдельный вопрос и зрада будет, когда на рудниках и комбинате на неоккупированных территориях работники начнут терять работу из-за отсутствия альтернативного рынка - никто просто не ждёт, что им свалится счастье вроде ильменита из Украины, у них производства работают с определённой мощностью...
..
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Да блядство конченное!!!!!!!!!!!!!!!! Окститесь, зрадофилы придурочные................ В 2015 году правый сектор ВЗОРВАЛ опоры и ЛЭПы возле подстанции "Титан", которая находится на территории Херсонской области. НИЧЕГО ТУДА НЕ ИДЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На самом заводе "Крымский титан" находится свой собственный энергоблок на 20 МВт - он-то с 2015 года и работает!!!!!!!!!!!!!!!!!! Этой мощности достаточно, чтобы держать завод и сам город на 20 тыс населения. До 70-х годов 20 века ВСЕ!!!!!!! промышленные предприятия имели свои энергоблоки и за счет их содержали ближайшие рабочие поселки. Прекратите ВРАТЬ, прокацапские скоты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Всю жизнь на Крым шла электроэнергия из Украины, а именно - с Запорожской АЭС!!!! Именно потому хуйло ботоксное страшно хотело захватить и Запорожскую область, ключив ее в новоотсосию.....................
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Опоры в срочном порядке отремонтировала Украина
Меджлис, который объявил о торговой блокаде с Крымом - подвергся репрессиям
В Крым идет электроэнергия. сырье и тысяи фур с товарами ежедневно
Тупая авца
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Андрей Сенченко не в курсе?

"Сейчас электроэнергия - с оккупированной территории..."

06.09.2018 11:52
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Окупанти повністю зупинили виробництво на заводі "Кримський титан" - Цензор.НЕТ 5296 Андрей Сенченко
Сейчас электроэнергия - с оккупированной территории, а сырье по-прежнему с украинских ГОКов.
Мы в очередной(!) раз потребовали включить пункт об отмене позорного закона о СЭС в оккупации, когда в январе принимали закон об отмене АТО.
Банковая аж взвыла.
Они создали комиссию «для проработки вопроса» во главе с Южаниной, которая позаседала один раз и успешно умерла.
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Показываю информацию от Сенченко о том, что электроэнергия на Титан из Украины НЕ поставляется. Разносится эта информация долго и упорно "точно знающими", что она поставляется из Украины.
Вчера-позавчера показывала эту же информацию другому товарищу, сегодня, вот именно в данной теме, опять вижу его коммент, в котором он снова пишет о поставке электроэнергии на Титан из Украины.
Причины такого поведения могут быть разными, но я не могу придумать ни одной хорошей версии для объяснения его тугодоходчивости.
Тесты с информированием других "точно знающих" и изучением их реакции на эту информацию будут продолжены.
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Запомним, придурок - НИ ХУЯ ОТТУДА НЕ ИДЕТ, потому что там НЕТ!!!!!!!!!!!!! такой генерации, чтобы поставлять в Украину. Единственное. что может идти, эта пара херсонских сел, которые висят на том же энергоблоке с Титана - это чисто технологический нюанс. СКОТ ольгинский, засунь своего Сенченко вместе с бабой Йулей - себе в ДУПУ!!!!!!!!!!!!!!
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Слышь пи......аска соевая ты чего здесь розбухарилассь Весь мир знает что сырье на комбинат фирташа поставляет Украина с малинских карьеров Или вы соевые уроды для него в Крыму залежи титана разведали и освоили ? Второе Петручио и его команда аферистов поставляют электроэнэргию в Крым Об этом знают все местные жители запорожской обл Прикукушеная овца провода в дождб и сырую погоду жужжат и трещат характерным треском это скрыть невозможно
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как раз недалеко от бульбяндии
под коростенем
ильменит и добывают на крмский титан
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Ты робко заявил, что Фиртош сам себе поставляет. Я на это и ответил.
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Фирташ окончательно потерял Иршанский ГОК
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/20/7068440/
Среда, 20 мая 2015, 09:28

Может тебе татуировку на лбу сделать, чтобы больше не говорил, что Фиртош поставляет самому себе?
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Почитай
https://ukrchem.dp.ua/2016/01/30/ukraina-gp-irshanskij-gok-prodolzhaet-postavki-ilmenitovoj-rudy-chao-krymskij-titan.html
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Ответ по теме поставок Фиртошем самом себе выше.
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Будет. 146%. Попа пригласят, водой побрызгает, дебилы и поверят, что всё "атлична!"
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Збрешуть та відновлять виробництво.
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Побачимо, але все, що вони зламали не працює. Вони (Фірташ) вміють красти і не вміють працювати.
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Навряд чи "Титан" буде далі працювати, бо треба там все обладнання замінити.

Та да. Но денег жалко, а народа не жалко... И так везде где правит капитал - при 30% прибыли идут на любые преступления.
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В четыре раза более бедный, "назначивший" в четыре раза более богатого, чтобы показать своё величие, сказал - Моей ошибкой было, что я "назначил" Порошенко...
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Хе...
Не удивлюсь, если Украина примет участие в его модернизации на профит Фирташу....
Ну а воду подаст позднее...., после выборов точно....
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Пока что кацапы хотят с тянуть трубу из Каркинитского залива. Который вроде не так сильно засолен
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Така вода буде дорого коштувати і відповідно виробництво буде збитковим.
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зависит от того кто покупатель. если покупатель некое государство, которое оплачивает конечный продукт из бюджета производство будет прибыльным в любом случае. Что то мине подсказывает что диоксид титана попадает под санкции для ввоза в некое государство
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порошок успешно использует кацавтодор, дюпонт, италияхимпром
и все это под видом сумытитан
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Більш засолена, менш засолена - байдуже. Хлорид натрію прореагує й утворить соляну кислоту, яка швидко випаровуватиметься в атмосферу й випадатиме кислотними дощами.
Але там є й інші проблеми - з сірчаним ангідридом та викидами оксидів сірки, наприклад.
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Ще є при цьому витрати енергії на таку воду, що значно підвищують собівартість продукції.
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если пэпу удастся протолкнуть на второй срок..
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Fobos - удастся.....- даже не думай об этом...

Ну или кого другого уже чисто с руське весны.... - Вилкула к примеру, он нравится старперам, ватникам и руським...
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Fobos - раше нужно только ждать...

С Украины в год уезжает 1 миллион самого активного населения...
За 2 года - это небольшая страна...
На что вообще надеяться....?
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На тех, кто понимает, что им надо платить и за отражение агрессии паРаши и за реализацию реформ...
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То есть на тебя соевого удода с раши Кука с чувашии и свиновода Гыга вы понимающие за деньги из бьюджета с вас минмтэць и удерживает на офшоры Петручио а остальные лохи непонимают и спердоливают за бугор с подсчитаной соевыми пидорами скоростью 2 чел в минуту С чем я соевую ляшковню и поздравляю
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Идиот, в школу сходи и делению научись, если ты из-за офшоров не хочешь отражать агрессию паРаши, тебя там первоклассники расскажут - на сколько порядков больше поступает из неофшоров.
.
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Кацапа идиотом был твой папа алконавт в пятом поколении Который вклепал сельскую идиотку твою маму и получился ты копеечный стэцик Причем как и папа изрядно хромающий на голову Что касается отражения торговых партнеров Петручио то мы пока отражаем Он нас ротэрдамит а мыв отражаем Он с х\\\ом торгует и имеет там десятки фирм а мы отражаем Пока все не уехали от мощных зароботков которые платит соевая ляшковня Мы отражаем Слава Богу осталось пол года перекантоватся и это убоище свалит в Хайфу мемуары писать ТОгда с вами суками лишнехромосомными управимся
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- Вилкула к примеру, он нравится старперам, и заслуженый предводитель титушек...
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Ну хоть фирташ победнеет. Раз управы в Украине на него нет.
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Ali Hasan - думаю нет...

Украинские инженеры уже работают там над решением проблемы....
Минералы, электроэнергию нужно поставлять нон-стоп....., а то убытки понимаешь...
А Петр Лексеевич такого не любит....
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Нічого з того не вийде, до того інженери без грошей працювати не будуть. Той завод поріжуть на металолом.
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Не на брухт? Важко жити з такою щелепою?
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Зависит от того - сколько надо вложить, но шанс, что порежут, по старинной кацапской традиции, - высок...
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Может всем, кто знает, что все капиталисты имеют прибыль и имеют прибыль потому, что работники что-то произвели и получили зарплату, надо закусывать?
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Невже Пьєтро Ліксєєвич перестав поставляти через своіі обленерго іім електрику поставляти?
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Завода вже не буде. Електрика там не потрібна.
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Ето шо жеж теперь господин Фирташ не профинансирует Петину предвыборную кампанию
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Хвилююся за хвірташа...Чи не голодує воно в тому зубожілому Відні?!
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МАКЕМОН... хорошо в Швейцарии выучился, в Китае кормится и всех пугает, не было б Китая, пылью летал уже.
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Авианосец так авианосец. Одному слепому минометчику удалось то, что не удалось в 2014-15 правому сектору и татарам во время блокады. Петя отстоял тогда и крымский Титан и постаки электроэнергии. Как бы хотелось, чтобы они теперь провели стрельбы возле Вовкиного моста. Там колонна 227, после встречи с плавучим краном, очень ждет военных учений. И вопрос по судоходству в Азовском море решится положительно.
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это же не по шыкаладному, не по партньорски. лола им и свет и газ и руду, а переместители грузов все недовольны. Не ценит мордва безальтернативной мыролюбности.
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"Выбросы ,вредные вещества ..." Не пора ли уточнить,что конкретно "выбросилось" и в каком количестве. Чистый совок,по умалчиванию. Как же нам далеко до оперативности
Великобритании.
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Остановить печи это все равно что пустить их на металлолом.
4 000 крысчас за воротья.
Вообще то я сегодня читал что завод работает. Просто гоблины сбивают накал.
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Вообще то пить мочу грят полезно. Крысчанам на заметку


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Это если моча не является серной кислотой.
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П'ятий рік після анексії Криму діє вільна економічна зона "Крим", ніколи українським владним мужам її скасувати..
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путіняни зупинили роботу кримського тітану влупивши по ньому війсковою ракетою.
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Тепер кримський титан зупинить їх у відповідь.
У них кокарди теж поржавіли ?
І автомати ?
І запали до гранат ? Окупанти повністю зупинили виробництво на заводі "Кримський титан" - Цензор.НЕТ 9621
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"Горячее солнце, Горячий песок
Горячие губы, воды бы глоток
В горячей пустыне не видно следа
Скажи, караванщик, когда же вода?

Учкудук, три колодца
Защити, защити нас от солнца
Ты в пустыне спасительный круг, Учкудук..." Официальный Гимн Оккупированного Крыма
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты полностью остановили производство на заводе "Крымский титан"
 
 
 
 
 
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