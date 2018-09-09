 Оккупанты полностью остановили производство на заводе "Крымский титан"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Последняя печь остановлена днем в воскресенье… Процесс производства должен быть налажен без ущерба для экологии", – сказал Шеремет.
Пособник оккупантов уточнил, что завод возобновит работу "только после проведения модернизации и инвентаризации технологического процесса производства" по поручению кремлевской марионетки в Крыму Сергея Аксенова.
Напомним, в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму. За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.
30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.
Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.
Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.
Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.
Хуйло в отстойник нассыт?!
И не будет!
Конечной целью России должен быть территориальный демонтаж Украины, причем добиваться этого надо невоенными методами. Впрочем, давно и прекрасно понятно, что никакой агрессии против Украины Москва не готовит. Просто потому, что мы экономически не потянем содержание разворованной страны с крайне озлобленным населением. Как в Грузии, разгромили и ушли. Дальше разваливать Украину надо будет экономическими и политическими методами. Что касается демонтажа Украины, нужно пояснить, что дело отнюдь не в каких-то будущих «базах НАТО под Харьковом», это полный пропагандистский фейк, такой же, как несостоявшаяся «база НАТО в Севастополе». Дело в том, что нашим врагом является сама Украина, врагом чрезвычайно опасным, несмотря на свою слабость (в каком-то смысле слабость делает ее даже еще опаснее). Поэтому и нужно превратить ее в несколько небольших государств.
шо тут забыло????
крысянин тожествуя
сосет в медузы липкий сок
его крысянка-влагу чуя
жует обоссаный песок..
Невже не можна достеменно встановити працює підприємство чи ні?
О сырье отдельный вопрос и зрада будет, когда на рудниках и комбинате на неоккупированных территориях работники начнут терять работу из-за отсутствия альтернативного рынка - никто просто не ждёт, что им свалится счастье вроде ильменита из Украины, у них производства работают с определённой мощностью...
..
На самом заводе "Крымский титан" находится свой собственный энергоблок на 20 МВт - он-то с 2015 года и работает!!!!!!!!!!!!!!!!!! Этой мощности достаточно, чтобы держать завод и сам город на 20 тыс населения. До 70-х годов 20 века ВСЕ!!!!!!! промышленные предприятия имели свои энергоблоки и за счет их содержали ближайшие рабочие поселки. Прекратите ВРАТЬ, прокацапские скоты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Меджлис, который объявил о торговой блокаде с Крымом - подвергся репрессиям
В Крым идет электроэнергия. сырье и тысяи фур с товарами ежедневно
Тупая авца
"Сейчас электроэнергия - с оккупированной территории..."
06.09.2018 11:52
Сейчас электроэнергия - с оккупированной территории, а сырье по-прежнему с украинских ГОКов.
Мы в очередной(!) раз потребовали включить пункт об отмене позорного закона о СЭС в оккупации, когда в январе принимали закон об отмене АТО.
Банковая аж взвыла.
Они создали комиссию «для проработки вопроса» во главе с Южаниной, которая позаседала один раз и успешно умерла.
Вчера-позавчера показывала эту же информацию другому товарищу, сегодня, вот именно в данной теме, опять вижу его коммент, в котором он снова пишет о поставке электроэнергии на Титан из Украины.
Причины такого поведения могут быть разными, но я не могу придумать ни одной хорошей версии для объяснения его тугодоходчивости.
Тесты с информированием других "точно знающих" и изучением их реакции на эту информацию будут продолжены.
под коростенем
ильменит и добывают на крмский титан
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/20/7068440/
Среда, 20 мая 2015, 09:28
Может тебе татуировку на лбу сделать, чтобы больше не говорил, что Фиртош поставляет самому себе?
https://ukrchem.dp.ua/2016/01/30/ukraina-gp-irshanskij-gok-prodolzhaet-postavki-ilmenitovoj-rudy-chao-krymskij-titan.html
Та да. Но денег жалко, а народа не жалко... И так везде где правит капитал - при 30% прибыли идут на любые преступления.
Не удивлюсь, если Украина примет участие в его модернизации на профит Фирташу....
Ну а воду подаст позднее...., после выборов точно....
и все это под видом сумытитан
Але там є й інші проблеми - з сірчаним ангідридом та викидами оксидів сірки, наприклад.
Ну или кого другого уже чисто с руське весны.... - Вилкула к примеру, он нравится старперам, ватникам и руським...
https://www.facenews.ua/news/2018/421306/
С Украины в год уезжает 1 миллион самого активного населения...
За 2 года - это небольшая страна...
На что вообще надеяться....?
.
Украинские инженеры уже работают там над решением проблемы....
Минералы, электроэнергию нужно поставлять нон-стоп....., а то убытки понимаешь...
А Петр Лексеевич такого не любит....
Великобритании.
4 000 крысчас за воротья.
Вообще то я сегодня читал что завод работает. Просто гоблины сбивают накал.
24 апреля 2018 Бабин призвал остановить подачу электроэнергии в Крым. Мустафа Джемилев в августе 2017 года заявлял, что электричество с материковой Украины продолжает получать завод "Крымский титан", принадлежащий Дмитрию Фирташу.
Контрабанда для «Крымского титана»: как ильменит с материковой Украины попадает на полуостров.
У них кокарди теж поржавіли ?
І автомати ?
І запали до гранат ?
Горячие губы, воды бы глоток
В горячей пустыне не видно следа
Скажи, караванщик, когда же вода?
Учкудук, три колодца
Защити, защити нас от солнца
Ты в пустыне спасительный круг, Учкудук..." Официальный Гимн Оккупированного Крыма