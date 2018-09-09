EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 За рубежом
  172  8
Все про:НАТО (6003) Эстония (550)

 Истребители НАТО проведут тренировку в небе над Эстонией

Страна недавно вновь открыла свое небо для маневров Северо-Атлантического Альянса

В эстонское небо подниматься истребители ВВС Германии Eurofighter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Postimees. Об этом информирует пресс-служба Сил обороны Эстонии.

Полеты будут проходить на высоте не менее 152 метров вдали от населенных мест.

Напомним, Эстония с 27 августа вновь открыла свое воздушное пространство для маневров боевой авиации стран НАТО после инцидента с испанским истребителем, случайно выпустившим боевую ракету в небо страны.

Читайте на Цензор.НЕТ: Латвия и Эстония исследуют возможности взыскания с РФ компенсации за советскую оккупацию

Теперь небо над странами Балтии охраняют истребители ВВС Германии. Они базируются на авиабазе в Эмари.

По решению Североатлантического совета, воздушные силы стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в НАТО. На саммите в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок

Также на Цензор.НЕТ: Мы поддерживаем право Киева самому определять свой внешнеполитический курс, - НАТО о закреплении в Конституции Украины евроатлантических устремлений

Источник: https://censor.net.ua/n3085259
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а пердаки ВАТО знатно прострілялись жидєньким Истребители НАТО проведут тренировку в небе над Эстонией - Цензор.НЕТ 6520
 показать весь комментарий
 
Истребители НАТО проведут тренировку в небе над Эстонией.

Було б набагато краще, якби над Лугандонією...
 показать весь комментарий
 
 
Та отож. За 4 роки ПДЧ провалений, а ми слухаємо мантри про зміни до Конституції...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИстребители НАТО проведут тренировку в небе над Эстонией
 
 
 
 
 
 вверх