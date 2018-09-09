Истребители НАТО проведут тренировку в небе над Эстонией.

В эстонское небо подниматься истребители ВВС Германии Eurofighter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Postimees. Об этом информирует пресс-служба Сил обороны Эстонии.

Полеты будут проходить на высоте не менее 152 метров вдали от населенных мест.

Напомним, Эстония с 27 августа вновь открыла свое воздушное пространство для маневров боевой авиации стран НАТО после инцидента с испанским истребителем, случайно выпустившим боевую ракету в небо страны.

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Теперь небо над странами Балтии охраняют истребители ВВС Германии. Они базируются на авиабазе в Эмари.

По решению Североатлантического совета, воздушные силы стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в НАТО. На саммите в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок

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