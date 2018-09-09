 "Танковые войска - особая гордость Вооруженных Сил Украины": Порошенко и Турчинов поздравили военнослужащих с Днем танкиста

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по случаю Дня танкиста.

"Уважаемые воины-танкисты! Дорогие ветераны танковых войск и работники танкостроительной отрасли Украины! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Танковые войска - особая гордость Вооруженных Сил Украины, символ нашей несокрушимой мощи и боевого потенциала. Танкист - не только профессия - это героическое призвание настоящих мужчин с железным характером. Вы всегда наготове дать отпор врагу и защитить страну! С начала российской агрессии танкисты мужественно и стойко отражают вражеские наступления на Востоке Украины, умело защищают боевые позиции, действуют смело, решительно и профессионально, демонстрируя блестящую боевую выучку и продолжая лучшие традиции украинского войска.

Горжусь вашими преданностью и героизмом в деле служения Украинскому народу! Отдельное уважение тем, кто, не теряя веры в Победу, сражается с врагом сегодня на Востоке нашего государства, ежедневно рискует жизнью, выполняя боевые задачи.

В этот день мы склоняем головы перед памятью героев - танкистов, отдавших свою жизнь в борьбе за мир и свободу Украины. Вечная им слава!

Спасибо каждому из вас за добросовестный ратный труд, мужество и героизм! Верю, что вы и впредь будете успешно защищать родную землю

Мы также отмечаем самоотверженный труд и гениальное творчество ученых, конструкторов, инженеров и работников украинской танкостроительной отрасли. По праву гордимся достижениями в создании самых современных боевых машин. Благодаря вашей неутомимому и победоносному труду Украинское государство в авангарде мирового танкостроения.

Дорогие друзья, желаю вам титанической силы, непоколебимой стойкости и крепкого, как броня, здоровье. Мира вам и вашим семьям!

Пусть и в дальнейшем высокий профессионализм танкистов и танкостроителей остается залогом укрепления национальной безопасности Украины!

Успехов вам и вдохновения, тепла вашим домам, любви родных, поддержки друзей, выдержки в напряженных буднях, добра и счастья.

Пусть Господь всегда с вами и с вашими близкими!

Слава Украине!

Слава танкистам!"

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Поздравил украинских танкистов и Президент Петр Порошенко.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем танкистов. Танковые войска как мощный бронированный кулак показали свою способность гарантированно выполнять сложные задачи в различных видах боя", – говорится в сообщении на странице в Facebook.

Порошенко отметил, высокое мастерство, стойкость, отвагу и решительность украинских воинов-танкистов в противостоянии с российским агрессором.

"Украинские танкисты подтвердили, что научились хорошо воевать, и российские оккупанты уже не раз испытали на себе силу отечественных танков", – отметил Президент Украины.

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