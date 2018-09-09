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 "Танковые войска - особая гордость Вооруженных Сил Украины": Порошенко и Турчинов поздравили военнослужащих с Днем танкиста

Танковые войска - особая гордость Вооруженных Сил Украины, символ несокрушимой мощи и боевого потенциала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по случаю Дня танкиста.

"Уважаемые воины-танкисты! Дорогие ветераны танковых войск и работники танкостроительной отрасли Украины! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Танковые войска - особая гордость Вооруженных Сил Украины, символ нашей несокрушимой мощи и боевого потенциала. Танкист - не только профессия - это героическое призвание настоящих мужчин с железным характером. Вы всегда наготове дать отпор врагу и защитить страну! С начала российской агрессии танкисты мужественно и стойко отражают вражеские наступления на Востоке Украины, умело защищают боевые позиции, действуют смело, решительно и профессионально, демонстрируя блестящую боевую выучку и продолжая лучшие традиции украинского войска.

Горжусь вашими преданностью и героизмом в деле служения Украинскому народу! Отдельное уважение тем, кто, не теряя веры в Победу, сражается с врагом сегодня на Востоке нашего государства, ежедневно рискует жизнью, выполняя боевые задачи.

В этот день мы склоняем головы перед памятью героев - танкистов, отдавших свою жизнь в борьбе за мир и свободу Украины. Вечная им слава!

Спасибо каждому из вас за добросовестный ратный труд, мужество и героизм! Верю, что вы и впредь будете успешно защищать родную землю

Мы также отмечаем самоотверженный труд и гениальное творчество ученых, конструкторов, инженеров и работников украинской танкостроительной отрасли. По праву гордимся достижениями в создании самых современных боевых машин. Благодаря вашей неутомимому и победоносному труду Украинское государство в авангарде мирового танкостроения.

Дорогие друзья, желаю вам титанической силы, непоколебимой стойкости и крепкого, как броня, здоровье. Мира вам и вашим семьям!

Пусть и в дальнейшем высокий профессионализм танкистов и танкостроителей остается залогом укрепления национальной безопасности Украины!

Успехов вам и вдохновения, тепла вашим домам, любви родных, поддержки друзей, выдержки в напряженных буднях, добра и счастья.

Пусть Господь всегда с вами и с вашими близкими!

Слава Украине!

Слава танкистам!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наев поздравил с Днем танкистов: Вы являетесь безоговорочным примером для нынешнего поколения защитников. ВИДЕО

Поздравил украинских танкистов и Президент Петр Порошенко.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем танкистов. Танковые войска как мощный бронированный кулак показали свою способность гарантированно выполнять сложные задачи в различных видах боя", – говорится в сообщении на странице в Facebook.

Порошенко отметил, высокое мастерство, стойкость, отвагу и решительность украинских воинов-танкистов в противостоянии с российским агрессором.

"Украинские танкисты подтвердили, что научились хорошо воевать, и российские оккупанты уже не раз испытали на себе силу отечественных танков", – отметил Президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танкисты 17-й ОТБр стали победителями конкурса на лучший танковый взвод Сухопутных войск. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3085258
 
 
 Топ комментарии
 
8 сентября в Бердянск перевезли и спустили на воду бронекатер проекта " Гюрза-М " в ближайшее время перевезут еще два или три

"Танковые войска - особая гордость Вооруженных Сил Украины": Порошенко и Турчинов поздравили военнослужащих с Днем танкиста - Цензор.НЕТ 4162
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А завтра будут поздравлять с днем минера, им то какая разница. А танкистам реал уважуха
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Невеста не девственница, но красавица!
Без пердежа не можешь поздравить?
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Ты лучше включи свет, а то над Эстонией самолёты НАТО летаю, а тебе надо будет прицелить свой понос.
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Почему гордость армии танки не в боевом строю на востоке?А потому что Пеца не позволяет ,может и война быстро закончиться ,а как же Пеца без неё
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Точно, твой патриот Украины - Медведчук именно так и сказал, что власть Украины зарабатывает на войне...
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Медведчук и есть власть. Он поставлен решать судьбу Украины в бизальтернатывных договорняках, проходящих в столице союзного государства с Козломордией, холопом которого ты являешься. Поставлен Медведчук на эту ответственную должность своим бывшим подчинённым и однорартийцем господином Порошенко
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8 сентября в Бердянск перевезли и спустили на воду бронекатер проекта " Гюрза-М " в ближайшее время перевезут еще два или три

"Танковые войска - особая гордость Вооруженных Сил Украины": Порошенко и Турчинов поздравили военнослужащих с Днем танкиста - Цензор.НЕТ 4162
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Шо, рибалити на вудку зібралися у штиль? "Танковые войска - особая гордость Вооруженных Сил Украины": Порошенко и Турчинов поздравили военнослужащих с Днем танкиста - Цензор.НЕТ 8035
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исключительно для тебя стараются . вдруг захочешь приехать на бархатный сезон
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Шось не кліматить зараз, лячно, що від вітру на дно підуть разом зі мною
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ты точно не утонешь . знаешь почему ? "Танковые войска - особая гордость Вооруженных Сил Украины": Порошенко и Турчинов поздравили военнослужащих с Днем танкиста - Цензор.НЕТ 6980
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І тому "особливої гордості" підсунули несправні танки навіть на змагання у Німеччині, на яких наші зайняли останнє місце.
Брехливі істоти вигадують, що вони піклуються про армію.
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Тебе ещё непонятно, что различные препятствия на соревнованиях могут быть заточены под какие-то характеристики техники, чтобы её выгодно показать?
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А я ему про неслыханный верю. Правда инфляция будет еще не слыханней "Танковые войска - особая гордость Вооруженных Сил Украины": Порошенко и Турчинов поздравили военнослужащих с Днем танкиста - Цензор.НЕТ 3317
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С праздником День танкиста! Броня крепка, и танки наши быстры. Народ - герой никем непобедим! Слава Героям! Герою Советского Союза генерал-майору танковых войск Зайцеву Василию Ивановичу, подготовившему в Украине сотни офицеров танкистов, слава./ Танкист что артиллерист.А артиллерист как известно должен быть гладко выбрит и чуточку пьян.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Танковые войска - особая гордость Вооруженных Сил Украины": Порошенко и Турчинов поздравили военнослужащих с Днем танкиста
 
 
 
 
 
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