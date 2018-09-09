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Все про:задержание (5103) наркотики (1370) оружие (3529) ВСУ (93)

 В Киеве задержали вооруженных военных: они продавали наркотики в учебном центре ВСУ. ФОТОрепортаж

У мужчин изъяли патроны, шашки и взрывпакеты.

Военная прокуратура Киевского гарнизона ночью 8 сентября задержала членов преступной группировки, которые продавали наркотики. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Ночью 08.09.2018 военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины непосредственно после сбыта психотропного вещества "амфетамин" в количестве 50 гр. задержана преступная группа в составе двух военнослужащих одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины и гражданского лица", – говорится в сообщении.

В Киеве задержали вооруженных военных: они продавали наркотики в учебном центре ВСУ 01

По версии следователей, дельцы наладили продажу наркотиков среди военных в учебном центре Вооруженных сил Украины.

При обыске в квартирах и машинах задержанных обнаружили почти сотню патронов, взрывпакеты, дымовые шашки, амфетамин и каннабис.

В Киеве задержали вооруженных военных: они продавали наркотики в учебном центре ВСУ 02

В Киеве задержали вооруженных военных: они продавали наркотики в учебном центре ВСУ 03

В Киеве задержали вооруженных военных: они продавали наркотики в учебном центре ВСУ 04

В Киеве задержали вооруженных военных: они продавали наркотики в учебном центре ВСУ 05

В Киеве задержали вооруженных военных: они продавали наркотики в учебном центре ВСУ 06В Киеве задержали вооруженных военных: они продавали наркотики в учебном центре ВСУ 07

Сейчас прокуратура готовится предъявить наркодельцам подозрения и готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ блокировала контрабанду тяжелых наркотиков в Одессе: изъято товара на 2 млн. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3085255
 
 
 Топ комментарии
 
В кабинете начальника отдела практики Национального университета "Одесская морская академия" Александра Калинина.

В Киеве задержали вооруженных военных: они продавали наркотики в учебном центре ВСУ - Цензор.НЕТ 2736
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В вузах Украины ватного дерьма среди преподавателей огромное количество к сожалению.
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Много дебилов встречается в армии, это плоды правления кравчука, чучмы, воны и овоща, но со временем ситуация изменится.
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Совет форумчанПравила форума
 
? задержали наркоторговцев!! менты отлично работают!
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Много дебилов встречается в армии, это плоды правления кравчука, чучмы, воны и овоща, но со временем ситуация изменится.
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Осталось переизбрать Петю на второй срок...
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Ты забыл ПЭДРО великого,или это делается не при нём....?
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в том, что ты - дебил, тоже "ПЭДРО" виноват? 😂
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Нагадай коли варовка була президентом, бо я щось не пам"ятаю.
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У нас как бы президент не главный в стране, или тебе это не известно?
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В кабинете начальника отдела практики Национального университета "Одесская морская академия" Александра Калинина.

В Киеве задержали вооруженных военных: они продавали наркотики в учебном центре ВСУ - Цензор.НЕТ 2736
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В вузах Украины ватного дерьма среди преподавателей огромное количество к сожалению.
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Результаты воспитания "русскими учителями" по Муравьёву-Вешателю...
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Есть ли толк от наркоманов в ВСУ, которые при ломке и маму родную продадут?
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и шо теперь с ними будет? пойдут в МВД работать?
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Ну сегодня и лента с новостями! Вроде бы вот оно ДНО! Ан нет! куюшки! Снизу ломятся !Тук-тук-тук! Дурь-е- мары конченные, запихать им всё нашли а хлебало и без воды!
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Ну я таких на розмінування би відіслав!
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В Киеве задержали вооруженных военных: они продавали наркотики в учебном центре ВСУ - Цензор.НЕТ 9323мишико и вомбат перестали кормить своих "ветеранов",а жить-то как-то надо!
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Ну эти продавали , все понятно. А полк наркоманов в учебном центре уже вычислили или они и дальше "охраняют" наш покой ?
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Естественная картина для нынешней Украины.
К сожалению.
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Печальная картина обратная сторона ПЭДРО ПЕРЕМОГ..отнюдь!
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Да, новостишка, для воюющей страны- ударная. Таки есть расслабон! Не стану далеко ходить, а просто в моем дворе, сейчас, в данный момент- куча полиции. Кого-то опрашивают. Оказалось, что вторую(!) ночь подряд бомбят тачки, которые какие-то водилы-экстремалы, просто бросают во дворах. Клянусь, я наблюдал это, ежевечерне, с единственной мыслью: "Или жадные, до запредела, или отважные- на столько же"(с). У нас, охраняемая стоянка- в 35-40 метрах! Казалось бы... Но, кто-то расслабился, в прифронтовом, практически малокриминальном Мариуполе...
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Контрактники - це найманці, тож нічого дивного. А добровольців пріпіздєнт не любить...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве задержали вооруженных военных: они продавали наркотики в учебном центре ВСУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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