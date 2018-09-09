 В Киеве задержали вооруженных военных: они продавали наркотики в учебном центре ВСУ. ФОТОрепортаж

Военная прокуратура Киевского гарнизона ночью 8 сентября задержала членов преступной группировки, которые продавали наркотики. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Ночью 08.09.2018 военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины непосредственно после сбыта психотропного вещества "амфетамин" в количестве 50 гр. задержана преступная группа в составе двух военнослужащих одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины и гражданского лица", – говорится в сообщении.

По версии следователей, дельцы наладили продажу наркотиков среди военных в учебном центре Вооруженных сил Украины.

При обыске в квартирах и машинах задержанных обнаружили почти сотню патронов, взрывпакеты, дымовые шашки, амфетамин и каннабис.

Сейчас прокуратура готовится предъявить наркодельцам подозрения и готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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