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Все про:ДТП (5131) Одесса (5089) СИЗО (997) Сарган (288)

 Виновника смертельного ДТП в Одессе хотят посадить в СИЗО без права выхода под залог, - Сарган

В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения для 27-летнего водителя.

Прокуратура в Одессе будет просить взять под стражу без права выйти под залог водителя BMW, который на смерть сбил двоих пешеходов и ранил еще пятерых.

Об этом в своем Facebook написала Лариса Сарган, пресс-секретарь Генпрокурора Украины Игоря Луценко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Задержанный после смертельного ДТП в Одессе водитель находится в ИВС (изоляторе временного содержания, – ред.), где будет ожидать избрания ему меры пресечения. Прокуратура будет просить содержание под стражей без альтернативы залога", – написала Сарган.

Как писал ранее Цензор.НЕТ, виновник смертельного ДТП в Одессе оказался постоянным участником противозаконных гонок. Он регулярно публиковал в соцсетях фото- и видеоотчеты о ночных заездах.

Напомним, в 8 сентября, в 21:45 на улице Фонтанская дорога в Одессе водитель BMW, двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с Skoda. BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли два человека, ранения получили еще пятеро. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Еще до приезда полиции водителя BMW избили очевидцы происшествия.

Источник: https://censor.net.ua/n3085252
 
   
 Топ комментарии
 
Поліція в Дніпрі закриває очі на нічні перегони.. Ганяють майже щоночі по Слобожанському та по набережних.. Може десь і інакше, але в Дніпрі - саме так..
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Папик просто сейчас скирдует бабло и обзванивает "уважаемых людей" на предмет адреса и количества его заноса...
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я не знал, подождем инфу от Андрея. Если подтвердится, то будет сериал по типу зайчихи
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у него нет папика, как у зайцевой, оказывается.
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Кто-то писал, что папик, как раз имеется! При этом, папик- Очень Даже Папик! Щас, попробую отыскать...
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Ну судя по почти 20-ти летнему корчу с китайским ксеноном, папик там такой же, как и этот фуцин типа "дрифтер". Одни понты для приезжих. Виновника смертельного ДТП в Одессе хотят посадить в СИЗО без права выхода под залог, - Сарган - Цензор.НЕТ 9965
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У меня- не только нулячий "Форд-Куга", а и 40-летний "запорик-ушастик". Некоторые наивные, полагают, что этот "запорик"- просто куча металла. Они не знают, что в него вложено столько, что хватит купить автоколонну подобных "запориков". Но! Только внешне подобных... Штук 35 могу купить вполне. Ещё и на обмыть останется. Это если покупать по 500 долларов, за штуку.
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Папик просто сейчас скирдует бабло и обзванивает "уважаемых людей" на предмет адреса и количества его заноса...
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Volodimir L

зваичайний тупий "мажор". Батько керівник "іноземного", тобто офшорного, підприємства, і, зрозуміло, багата людина - "смотрящій" якогось бандюка чи олігарха
09.09.2018 10:50
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Вот, что написано о папике...
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все, можно расходиться, новость ни о чем оказалась
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Ну, вот... я всё испортил, получается. Ещё ж даже 1-й тайм не кончился. Надо подождать...
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я не знал, подождем инфу от Андрея. Если подтвердится, то будет сериал по типу зайчихи
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може краще посадити на палю?
десь біля пам"ятника Дюку...
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Э, вы чьо, мальчик только начал свой путь к успеху,зачем ему портить биографию? И вообще,это нарушает иво права как гражданина и чилавека.
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Поліція в Дніпрі закриває очі на нічні перегони.. Ганяють майже щоночі по Слобожанському та по набережних.. Може десь і інакше, але в Дніпрі - саме так..
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У нас в Киеве окружная каждую ночь мотоциклы воют спать не дают
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Оооо! теперь я понял, почему они за мной не погнались 😂😂😂

Я некоторое время назад, в 2 часа ночи в днепр заезжал и на мосту обогнал одного тихохода, который, как оказалось, плёлся за ментами! так они даже посторонились, чтобы я проехал
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А что, рассматривались и альтернативные варианты? Может быть, ночной домашний арест, чтобы по ночам не дрифтил...(((
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ну-ну...посмотрим
хотят - это одно, а как будет - другое
завтра скажут, что он смертельно больной и ему надо в больничку...а еще лучше за кордон на лечение-проживание...
у них такая фантазия богатая , да при богатых папиках, да при богатых возможностях...
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Да ладно. Помурыжат и отпустят когда все утихнет. Сейчас найдут у него редкие заболевания типо епилепсии и припадков на почве магнитных бурь... Родственникам по пару тыщ баксов в зубы дадут и скажут чтобы заткнулись.
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Избить - мало, надо было убить.
А сейчас оно отмажется, им убиенные сами под колеса кинулись, а оно белое и пушистое.
Харьковскую мразь до сих пор мурыжат - а вдруг она не виновата.
Законы существуют только для рядовых граждан Украины. Наказание за нарушение - немедленно и безоговорочно, без снисхождения и прочих телячьих нежностей. А у этих выродков рода человеческого все по "понятиям ", закон им не писан, они выше всех, каста неприкасаемых.
Кстати сказать - каста неприкасаемых в Индии - самая низшая прослойка населения, достойная только чистке сортиров методом ныряния в них без средств защиты. У нас эта каста ныряльщиков в дерьмо правит страной, причем весьма успешно - теперь вся страна в говне по самые уши.
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Так ему лучше посидеть пока самому.Иначе суд Линча прийдет в гости.Как там кстати виновников Харьковского ДТП посадили или очередной 37-й том пишут.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВиновника смертельного ДТП в Одессе хотят посадить в СИЗО без права выхода под залог, - Сарган
 
 
 
 
 
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