 Виновника смертельного ДТП в Одессе хотят посадить в СИЗО без права выхода под залог, - Сарган

Прокуратура в Одессе будет просить взять под стражу без права выйти под залог водителя BMW, который на смерть сбил двоих пешеходов и ранил еще пятерых.

Об этом в своем Facebook написала Лариса Сарган, пресс-секретарь Генпрокурора Украины Игоря Луценко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Задержанный после смертельного ДТП в Одессе водитель находится в ИВС (изоляторе временного содержания, – ред.), где будет ожидать избрания ему меры пресечения. Прокуратура будет просить содержание под стражей без альтернативы залога", – написала Сарган.

Как писал ранее Цензор.НЕТ, виновник смертельного ДТП в Одессе оказался постоянным участником противозаконных гонок. Он регулярно публиковал в соцсетях фото- и видеоотчеты о ночных заездах.

Напомним, в 8 сентября, в 21:45 на улице Фонтанская дорога в Одессе водитель BMW, двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с Skoda. BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли два человека, ранения получили еще пятеро. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Еще до приезда полиции водителя BMW избили очевидцы происшествия.