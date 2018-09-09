 Виновника смертельного ДТП в Одессе хотят посадить в СИЗО без права выхода под залог, - Сарган

Прокуратура в Одессе будет просить взять под стражу без права выйти под залог водителя BMW, который на смерть сбил двоих пешеходов и ранил еще пятерых.
Об этом в своем Facebook написала Лариса Сарган, пресс-секретарь Генпрокурора Украины Игоря Луценко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Задержанный после смертельного ДТП в Одессе водитель находится в ИВС (изоляторе временного содержания, – ред.), где будет ожидать избрания ему меры пресечения. Прокуратура будет просить содержание под стражей без альтернативы залога", – написала Сарган.
Как писал ранее Цензор.НЕТ, виновник смертельного ДТП в Одессе оказался постоянным участником противозаконных гонок. Он регулярно публиковал в соцсетях фото- и видеоотчеты о ночных заездах.
Напомним, в 8 сентября, в 21:45 на улице Фонтанская дорога в Одессе водитель BMW, двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с Skoda. BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли два человека, ранения получили еще пятеро. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Еще до приезда полиции водителя BMW избили очевидцы происшествия.
зваичайний тупий "мажор". Батько керівник "іноземного", тобто офшорного, підприємства, і, зрозуміло, багата людина - "смотрящій" якогось бандюка чи олігарха
09.09.2018 10:50
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Вот, что написано о папике...
десь біля пам"ятника Дюку...
Я некоторое время назад, в 2 часа ночи в днепр заезжал и на мосту обогнал одного тихохода, который, как оказалось, плёлся за ментами! так они даже посторонились, чтобы я проехал
хотят - это одно, а как будет - другое
завтра скажут, что он смертельно больной и ему надо в больничку...а еще лучше за кордон на лечение-проживание...
у них такая фантазия богатая , да при богатых папиках, да при богатых возможностях...
А сейчас оно отмажется, им убиенные сами под колеса кинулись, а оно белое и пушистое.
Харьковскую мразь до сих пор мурыжат - а вдруг она не виновата.
Законы существуют только для рядовых граждан Украины. Наказание за нарушение - немедленно и безоговорочно, без снисхождения и прочих телячьих нежностей. А у этих выродков рода человеческого все по "понятиям ", закон им не писан, они выше всех, каста неприкасаемых.
Кстати сказать - каста неприкасаемых в Индии - самая низшая прослойка населения, достойная только чистке сортиров методом ныряния в них без средств защиты. У нас эта каста ныряльщиков в дерьмо правит страной, причем весьма успешно - теперь вся страна в говне по самые уши.