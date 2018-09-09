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Все про:Абхазия (323) ДТП (5131) смерть (5309)

 В ДТП погиб так называемый "премьер" Абхазии Гагулия

В Абхазии в результате дорожно-транспортного происшествия погиб так называемый "премьер-министр" непризнанной республики Геннадий Гагулия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила пресс-секретарь "кабмина республики" Диана Зантария.

"Да, мы подтверждаем эту информацию. По предварительным данным, Гагулия на пути в больницу был еще жив. Больше никто не пострадал", - сказала Зантария.

По ее словам, кортеж "премьера" следовал из аэропорта Сочи в Абхазию.

В "МВД" непризнанной республики уточнили, что всего в результате ДТП пострадали три человека, включая 70-летнего Гагулия. Всех их доставили в больницу, где "премьер" скончался.

Гагулия трижды возглавлял абхазский "кабмин" - в 1995-1997 годах, 2002-2003 годах и с апреля 2018 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085251
 
   
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Більше новин немає, Цензор? Як говорив видатний госпідар і поліглот мікола янавічь - "піхуй!"..
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Досрочное выполнение решений Гаагского трибунала
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А ще й сльози оплакування захєрченка не встигли висохнути...
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Більше новин немає, Цензор? Як говорив видатний госпідар і поліглот мікола янавічь - "піхуй!"..
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Ця новина - приємна - не кіпішуй з ранку !
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Там не все таке не правильне. Тіко читав: Над Асадом якесь прокляття, тільки признав президентом не признанної Абхазії, і тут же він загинув в ДТП.
Хто там наступний в поклонах Асада.
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Ждём новостей из оккупированной территории Молдовы - Приднестровья...
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Вслед за захарченко Кремль убрал ещё одну марионетку призрачного государства !
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Не "погиб", а ліквідований, бо з десятка машин у ДТП потрапила лише одна. І у тій єдиній отримав своє лише він один.
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Да п..й на этих кацапских прихвостней.
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Чем больше самозваных парашных "премьеров" сдадим, тем лучше. В ДТП погиб так называемый "премьер" Абхазии Гагулия - Цензор.НЕТ 2988
В ДТП погиб так называемый "премьер" Абхазии Гагулия - Цензор.НЕТ 7357
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и услышав запах серы: "в Аду ли я, подумал Гагулия?"
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Прям какая-то напасть на "кукольный театр" х#йлоплешивого...
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кака така напасть?!
хуйло шото всполошилось,в ход пошли чистильщики
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# Нехай щастить!
Перед тем как попасть в смертельное ДТП в районе милицейского поста Мюссера, премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия посетил Сирию в составе официальной делегации, возглавляемой президентом республики Раулем Хаджимбой. Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства Абхазии.В ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске делегация их Абхазии заключила договор о дружбе и сотрудничестве между странами.
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Досрочное выполнение решений Гаагского трибунала
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На кацапстане какой то срач, начинают пожирать друг друга, а дохнут пока только холопы.....но скоро и у кремлёвских крыс падёж начнется.😁
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Це Кобзон скликає своїх шанувальників до себе на віп концерт: Захарченко отримав запрогення, потім Гагулія і далі піде.
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Опасная работа-возглавлять такие анклавы. В ДТП погиб так называемый "премьер" Абхазии Гагулия - Цензор.НЕТ 5862
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пикантность ситуации в том, что те кто должен сохранить жизнь тушке, остались живы, а охраняемая тушка всё.
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Карликовый димон выше великана хуйла😯
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"Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится." (с)
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Зачистка набирает обороты. Губернаторы оккупированных территорий много кушали, и когда кремлёвская тумбочка начала стремительно пустеть, начали вякать. И ушли в распыл. Боливару не вынести не только двоих, но и одного.
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ, ЭТАПЫ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ РОССИИ: весело и с песней на тот свет.

Маленький остров в Карибском бассейне,
А шик мама Зузу бабулие,
Был англичан, а теперь ничейный,
А шик мама Зузу бабулие.
Власти воруют, народ голодает,
А шик мама Зузу бабулие,
Но не унывает, народ напевает,
А шик мама Зузу е.

Мама Зузу бабулие е
Мама Зузу джага джага е
Ур ля ля ур ля ля
А туки туки туки
Джага джага джага
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Чи не новина, от як би здох головний корупціонер нашої країни, ото була б новина!
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Ты зачем Юлии Тимошенко смерти желаешь?😁😂😃😄😅
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При чём тут сало, ты зачем желаешь смерти будущему президенту Украины Юлии Тимошенко? Ты что порохобот?
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Випадково? Мабуть погано прислуховувався до ординських кураторов з масквабаду.
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Прибрали ще одну кремлівську маріонетку. Повинен залишитися лише один⚔
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А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
До чего дошло!
Медведев распорядился ликвидировать семь филиалов РАНХиГС
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ликвидации семи региональных филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
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Нет бабла, а вы держитесь... Держитесь за Пуйло.
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Димон правильный пацан, а хуйло уже истрепалось.....пора менять😂 Ирония в том что кацапские животные жили лучше всего при президенте Димоне.
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путін немає бабла на утримання окупованих територій, скоро і кримського гобліна хлопнуть
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Кацапи самі прибрали своє лайно (мабуть, погано прислухався до московітських "кураторів"), поставлять іншу маріонетку.
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Еще один сепар загнулся - ძალიან კარგი (очень хорошо) !

У ДТП загинув так званий "прем'єр" Абхазії Гагулія - Цензор.НЕТ 2866
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А "новичком" не легче было-бы, чем создавать целую операцию с ДТП ?
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Задайте Ваш вопрос г-ну Бортникову. Это по его части
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В ДТП погиб так называемый "премьер" Абхазии Гагулия :
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смерть - чётная штука. кто составит теперь ему пару? "ташкент", приехавший на похорона каллеги? )
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ ДТП погиб так называемый "премьер" Абхазии Гагулия
 
 
 
 
 
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