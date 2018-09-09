В ДТП погиб так называемый "премьер" Абхазии Гагулия :

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила пресс-секретарь "кабмина республики" Диана Зантария.
"Да, мы подтверждаем эту информацию. По предварительным данным, Гагулия на пути в больницу был еще жив. Больше никто не пострадал", - сказала Зантария.
По ее словам, кортеж "премьера" следовал из аэропорта Сочи в Абхазию.
В "МВД" непризнанной республики уточнили, что всего в результате ДТП пострадали три человека, включая 70-летнего Гагулия. Всех их доставили в больницу, где "премьер" скончался.
Гагулия трижды возглавлял абхазский "кабмин" - в 1995-1997 годах, 2002-2003 годах и с апреля 2018 года.
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Перед тем как попасть в смертельное ДТП в районе милицейского поста Мюссера, премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия посетил Сирию в составе официальной делегации, возглавляемой президентом республики Раулем Хаджимбой. Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства Абхазии.В ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске делегация их Абхазии заключила договор о дружбе и сотрудничестве между странами.
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