В ДТП погиб так называемый "премьер" Абхазии Гагулия :

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила пресс-секретарь "кабмина республики" Диана Зантария.

"Да, мы подтверждаем эту информацию. По предварительным данным, Гагулия на пути в больницу был еще жив. Больше никто не пострадал", - сказала Зантария.

По ее словам, кортеж "премьера" следовал из аэропорта Сочи в Абхазию.

В "МВД" непризнанной республики уточнили, что всего в результате ДТП пострадали три человека, включая 70-летнего Гагулия. Всех их доставили в больницу, где "премьер" скончался.

Гагулия трижды возглавлял абхазский "кабмин" - в 1995-1997 годах, 2002-2003 годах и с апреля 2018 года.

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