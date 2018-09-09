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Все про:виза (1072) Греция (516) Константинопольский патриархат (23) РПЦ (403)

 Греция отказала в визе управляющему делами Московской патриархии РПЦ

Источники объясняют это конфликтом между Константинополем и РПЦ из-за украинской автокефалии

Управляющему делами Московской патриархии, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию отказали в визе для паломнической поездки в Грецию. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Владыка Варсонофий уже много лет совершает осенью паломничество на Афон. В этом году консульским отделом Греции ему было отказано в шенгенской визе", – сообщают в управлении делами патриархии.

Варсонофий – не первый служитель РПЦ, у которого возникли проблемы с получением шенгенской визы через консульство Греции. В начале августа стало известно, что несколько священников РПЦ не могут получить шенгенские визы через консульство Греции, и связано это с конфликтом между РПЦ и Константинопольским патриархатом из-за вопроса предоставления автокефалии украинской церкви.

"Священники РПЦ воспринимаются как потенциальные шпионы и агенты влияния", – цитируют СМИ источник в Константинополе.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Москве истерика из-за предстоящей автокефалии для Украинской церкви

В начале августа МИД России направил в посольство Греции ноту с просьбой дать разъяснения по поводу трудностей с выдачей виз священникам.

Напомним, 7 сентября в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Иллариона Эдмонтонского из Канады.

Действия константинопольского патриарха Варфоломея по назначению представителей в Украине в Русской православной церкви расценили как "грубое вторжение" на свою каноническую территорию и пообещали, что они "не останутся без ответа".

Ранее 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

Также читайте: Мы полны решимости, чтобы прекратить зависимость от российской церкви, которая освящает войну Путина против Украины, - Порошенко

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

1-3 сентября в Константинополе состоялся Синаксис - собрание всех верховных архиереев Константинопольской православной церкви. В экспертных церковных кругах считают, что на собрании затрагивается вопрос автокефалии украинской, а также македонской церквей. В этой связи ожидается резкая реакция представителей Сербской и Московской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3085250
 
   
 Топ комментарии
 
Все вірно, грекам не потрібні агенти кдб/фсб...
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Вчора волали про припинення відносин з Константинополем, а сьогодні вже волають, що їх не пустили країну де діє сестринська до Констанстинопольської церква.
"Дебіли, бля@ь"
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Великолепная новость!
Я доволен😀😍
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Все вірно, грекам не потрібні агенти кдб/фсб...
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причина отказов в визах в том, что летом греческие контразведчики поймали двух российских дипломатов (ГРУшников под прикрытием), которые пытались дать взятку греческому патриарху и лицам близким к нему, что бы греческая патриархия выступила против предоставления Украине автокефалии..
Эти ГРУшные дипломаты были высланы нах на Россию, а после этого Греция перестала выдавать визы россиянцам...

вот что значит наладить международные отношения, и вот что значит международная поддержка..
можна плеваться какахами, но это заслуга Пороха..
PS. а что в это время делала Тимашонка?!.. Весной будучи с визитом в Израиле, Тимашонка встречалась с Иерусалимским Патриархом Теофилом (Феофилом III), и уговаривала его не давать Украине Томос ссыль
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Якщо Порох такий сильний, то чому в Україні немає не те що порядку, а навіть демонстрації бажання його навести. Чому там, де немає влади Пороха, там у нас успіхи? А там, де у нього є усі повноваження, там панує коррупція?
Я не юлебот - вважаю Юлю ще більшим злом для України ніж Пєтя. Але це не означає, що ми повинні миритися з злочинною діяльністю команди Порошенка та злочинною бездіяльністю його самого.
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Що саме не має?
Порядок в Україні є як і у всіх вільних цивілізованих країнах.
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ты - конченный утырок! если бы в Украине не было порядка - ты бы сейчас прятался по подвалам от мокшанских танков
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Порядок он понимает в смысле, как в КНДР.
Но из Украины он почему-то ехать туда на ПМЖ он не хочет.
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Не бреши, любой твой пост заканчивается литьем помоев на Юльку, даже если она и рядом не стояла, что указывает на то, что ты соевый тролль, особо упоротый. Лучше послушай, что потрох наговорил в Израиле, там интересней....
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Якщо її (Тимошенко) зустріч Теофілом мала місце, то у будь-якій темі, яка стосується протистояння з мокшанським патріархатом, згадка про цю зустріч цілком доречна. А якщо вона (знов таки Тимошенко) дійсно тягла на цій зустрічі не в бік автокефалії Української церкви, то й про це треба говорити вголос. Нехай українці (географічні, а не лише етнічні) про це знають і роблять висновки відповідно до своїх поглядів.
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ах варсонофий-варсонофий... капец вашему стаду быдлотному... украли у Украины церковь... анафема всему кацапстану будет... вечная... так еще и пыжитесь что-то сказать... поцы...
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Он был без телохранителя, который знает - где правильная вода...
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Мусоліні і Лєнін? ?
З тобою все в порядку? Батискаф і батисфера у тебе теж "синоніми"?

Кожен "експерт" норовить висрати "експертну думку". Добре що хоч на АЕС таких не беруть.
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Вивчайте висновки міжнародних організацій (у тому числі й ОБСЄ, якщо не помиляюсь). Вини давно висловилися, що фашизм, комунізм та сіонізм є режимами дуже схожими.
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Вчора волали про припинення відносин з Константинополем, а сьогодні вже волають, що їх не пустили країну де діє сестринська до Констанстинопольської церква.
"Дебіли, бля@ь"
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он теперь убьётся головой об нательный крест?
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в Греции все есть
а вот Ворсофония.... там нет
"Вор с офония" (как имя созвучно).... Греция отказала в визе управляющему делами Московской патриархии РПЦ - Цензор.НЕТ 6889
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)) нє, ну зачотно Шеф троллит этих скрепоносцев )
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Ворсофония нигде нет, есть Варсонофий...
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ааа! действительно
такой тайный умысел (мое видение) разрушили ))))))
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Якби його звали Ворсофоній було би дуже прикольно - «вор с горы Афон» )) але його ім'я Варсонофій
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)) в принципе это не существенно, как гаваривал дарагой лионид иллич- аксакал или саксаул - всёравно дерево.
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А у відповідь грекам , московіти вирішили заборонити грецький салат 😂😂😂
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и орехи не смогут купить:
- У Вас есть грецкие орехи?
- Нет...
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Не можна піднімати руку на матір.. А каци замахнулися сокирою на "..мать городов русских..". Тепер за цей гріх - вічна їм анафема та прокляття..
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дело в том что русня никогда не относилась ни к христианству ни к исламу. Дикие азиаты только имитировали церкви и верующих. на самом деле кацапня всегда поклонялась лукавому зверю в разных его обличиях.
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Дикие азиаты только имитировали церкви и верующих.

https://www.youtube.com/watch?v=ZKqfzN0NTko
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Я теж приємно здивований реакцією Греції - бо ще не так давно -вони в губи виціловували "братів" православних ! Кацапи зуміли розісратися навіть з прихильниками і сателітами: ще ж треба бути такими тупими тваринами!
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ГосдуРа РФ заборонила нарасєї грецькі горіхи! Греция отказала в визе управляющему делами Московской патриархии РПЦ - Цензор.НЕТ 3335
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И это греки, братья православные. Со всех сторон в запоребрик летят "ножи в спину".
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Зачем парашному попУ виза? Ему Бог подаст !!! Греция отказала в визе управляющему делами Московской патриархии РПЦ - Цензор.НЕТ 4676
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дави православогэбэшных гнид.
эти явные и латентные педерасты, помимо прочего негатива, от них исходящего, и к вере не имеют никакого отношения.
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Решили права покачать, теперь - Прощай Афон!
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Какую прикольную цитату скопировал:

\\\\\\\\На рахунок ханаанців - євреї звільняли землі ЇМ ДАНІ БОГОМ, хоча і не дуже гуманним способом.\\\\\\\

тот случай когда нету слов.

и вот, сразу за этим написано:

\\\\\\\\\Нам скоро звільняти нам Богом даний Донбас. Так що там за лінією фронту всім одягти наколінники і вже тренуватися у піднятті догори рук.\\\\\\\

то есть могло быть что Москве тоже "бохдал"(а докажи?) Донбасс и она его "освобождает".
И ведь, сцуко, не подумает насколько дико это звучит. А вроде бы адекватный человек.
А..уеть - "бохдал"(у одного психа глюки были) и иудеи вырезали нахрен всех на понравившейся земле.
Это настолько полный п. что я уже эту заразу(христоедство) не могу бОльше презирать - некуда просто.
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Ехал в Грецию отомстить всех потравить новичком как обещал Гундяй? Попытка не удалась.
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Просто отказали в визе... А ведь могли бы и ногами забить.
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Гундяевский педрилорхат никуда не пускают😂
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Отличный шаг Константинополя

https://charter97.org/ru/news/2018/9/9/304615/
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не пустили сектанта к святым местам. Только в ад, и можно без визы.
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в ОПГ "РПЦ" тепер тільки один вихід, щоб колошматити бабло, це прийняти іслам, а гундяю ще й обрізання зробити
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По сравнению с тем,что Бог отказал кацапам считаться людьми,это мелочи. Греція відмовила у візі керуючому справами Московської патріархії РПЦ - Цензор.НЕТ 6895 Греція відмовила у візі керуючому справами Московської патріархії РПЦ - Цензор.НЕТ 3562
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9 сентября 1999 г. произошел теракт на ул. Гурьянова в Москве. Был взорван жилой дом №19. 100 человек погибло, 690 раненых.
Всего в сентябре 1999-го в РФ при взрывах жилых домов погибли 307 человек, более 1700 были ранены.
Так ФСБ трупами устилало себе дорогу к российскому трону-
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"Рязанский гексоген".Все и все знали но дело закрыли.ФСБ убивало россиян а россияне были не против потому что иначе не было бы стабильности.Они с удовольствием перевели стрелки на Чечню только бы был мир во всем мире Греція відмовила у візі керуючому справами Московської патріархії РПЦ - Цензор.НЕТ 3371
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ничо, ничо! гундяй это дело так не оставит и примет жосткие ответные меры. своим приказом, во имя спасения Святого Духа, он отлучит Отца от Церкви, а Сына обьявит еретиком. хуйло приказ подпишет, а прихожане за фуфырик маленький, - единорассейски одобрят! )
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фашистська росія стала ізгоєм у всьому Світі.
Це добре!
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"почаевская лавра". Все новости, помеченные "почаевская лавра ...

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На фоне приближения предоставления Томусу об автокефалии православной церкви Украины из Почаевской Лавры начали вывозить ценности.
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Как говорится - давайте остановимся и подумаем. Если парашенские попы совершают поломничество на Афон , гундяй ездит на поклон в Константинополь к Святейшему православному престолу , но скрепя зубами (параша называла себя вторым Римом) рашистам приходится признавать верховенство Константинополя -- православной церкви матери , а подчинятся всем решениям синода сам Бог велел. Но судя на заявления гундяя , гордыня , не покорность взяли верх. Заявление о разрыве отношений с Константинополем вообще не лезет не в одни ворота. Вы мошква долбаная от Церкви-матери через князя Киевского Владимира получили Веру , вас козлов ещё и в планах не было , а Константинополь уже был центром православия ,и теперь вы ушлепки начинаете качать права. Да чему я удивляюсь , горбатого могила исправит. За такое поведение можно и анафему наложить.
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немного не в тему . но

8 сентября в Бердянск доставили и спустили на воду бронекатер проекта 58155 "Гюрза-М" в ближайшее время планируют перевезти с Черного моря еще два или три таких же

Греція відмовила у візі керуючому справами Московської патріархії РПЦ - Цензор.НЕТ 7801
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГреция отказала в визе управляющему делами Московской патриархии РПЦ
 
 
 
 
 
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