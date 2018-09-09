 Греция отказала в визе управляющему делами Московской патриархии РПЦ

Управляющему делами Московской патриархии, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию отказали в визе для паломнической поездки в Грецию. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Владыка Варсонофий уже много лет совершает осенью паломничество на Афон. В этом году консульским отделом Греции ему было отказано в шенгенской визе", – сообщают в управлении делами патриархии.
Варсонофий – не первый служитель РПЦ, у которого возникли проблемы с получением шенгенской визы через консульство Греции. В начале августа стало известно, что несколько священников РПЦ не могут получить шенгенские визы через консульство Греции, и связано это с конфликтом между РПЦ и Константинопольским патриархатом из-за вопроса предоставления автокефалии украинской церкви.
"Священники РПЦ воспринимаются как потенциальные шпионы и агенты влияния", – цитируют СМИ источник в Константинополе.
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В начале августа МИД России направил в посольство Греции ноту с просьбой дать разъяснения по поводу трудностей с выдачей виз священникам.
Напомним, 7 сентября в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Иллариона Эдмонтонского из Канады.
Действия константинопольского патриарха Варфоломея по назначению представителей в Украине в Русской православной церкви расценили как "грубое вторжение" на свою каноническую территорию и пообещали, что они "не останутся без ответа".
Ранее 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
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22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
1-3 сентября в Константинополе состоялся Синаксис - собрание всех верховных архиереев Константинопольской православной церкви. В экспертных церковных кругах считают, что на собрании затрагивается вопрос автокефалии украинской, а также македонской церквей. В этой связи ожидается резкая реакция представителей Сербской и Московской церкви.
Эти ГРУшные дипломаты были высланы нах на Россию, а после этого Греция перестала выдавать визы россиянцам...
вот что значит наладить международные отношения, и вот что значит международная поддержка..
можна плеваться какахами, но это заслуга Пороха..
PS. а что в это время делала Тимашонка?!.. Весной будучи с визитом в Израиле, Тимашонка встречалась с Иерусалимским Патриархом Теофилом (Феофилом III), и уговаривала его не давать Украине Томос ссыль
Я не юлебот - вважаю Юлю ще більшим злом для України ніж Пєтя. Але це не означає, що ми повинні миритися з злочинною діяльністю команди Порошенка та злочинною бездіяльністю його самого.
Порядок в Україні є як і у всіх вільних цивілізованих країнах.
Но из Украины он почему-то ехать туда на ПМЖ он не хочет.
З тобою все в порядку? Батискаф і батисфера у тебе теж "синоніми"?
Кожен "експерт" норовить висрати "експертну думку". Добре що хоч на АЕС таких не беруть.
Я доволен😀😍
"Дебіли, бля@ь"
а вот Ворсофония.... там нет
"Вор с офония" (как имя созвучно)....
такой тайный умысел (мое видение) разрушили ))))))
- У Вас есть грецкие орехи?
- Нет...
https://www.youtube.com/watch?v=ZKqfzN0NTko
эти явные и латентные педерасты, помимо прочего негатива, от них исходящего, и к вере не имеют никакого отношения.
\\\\\\\\На рахунок ханаанців - євреї звільняли землі ЇМ ДАНІ БОГОМ, хоча і не дуже гуманним способом.\\\\\\\
тот случай когда нету слов.
и вот, сразу за этим написано:
\\\\\\\\\Нам скоро звільняти нам Богом даний Донбас. Так що там за лінією фронту всім одягти наколінники і вже тренуватися у піднятті догори рук.\\\\\\\
то есть могло быть что Москве тоже "бохдал"(а докажи?) Донбасс и она его "освобождает".
И ведь, сцуко, не подумает насколько дико это звучит. А вроде бы адекватный человек.
А..уеть - "бохдал"(у одного психа глюки были) и иудеи вырезали нахрен всех на понравившейся земле.
Это настолько полный п. что я уже эту заразу(христоедство) не могу бОльше презирать - некуда просто.
https://charter97.org/ru/news/2018/9/9/304615/
Всего в сентябре 1999-го в РФ при взрывах жилых домов погибли 307 человек, более 1700 были ранены.
Так ФСБ трупами устилало себе дорогу к российскому трону-
Це добре!
news.meta.ua/metka:почаевская-лавра/
На фоне приближения предоставления Томусу об автокефалии православной церкви Украины из Почаевской Лавры начали вывозить ценности.
8 сентября в Бердянск доставили и спустили на воду бронекатер проекта 58155 "Гюрза-М" в ближайшее время планируют перевезти с Черного моря еще два или три таких же