 В колонии Сенцова уговаривают прекратить голодовку. Он не поддается на уговоры, - адвокат

Защитник Сенцова Дмитрий Динзе посетил Олега в колонии 7 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По словам адвоката, состояние Сенцова стабильное, хотя сотрудники колонии обеспокоены его здоровьем.

"Он подходит к той ситуации, когда уже будут необратимые изменения. Его пытаются переломить, чтобы он прекратил голодовку. Ставят на то, что якобы политические доводы уже исчерпаны, и никому уже не интересно, что он голодает, поэтому это как бы бессмысленно", – рассказал Динзе.

По словам адвоката, это воздействие нельзя назвать давлением. Но оно похоже на монотонные увещевания, которые происходят ежедневно.

Не смотря на все уговоры, Олег Сенцов не собирается прекращать голодовку.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Человек-борец", - Валенса рассказал, почему Сенцов достоин Нобелевской премии мира

Динзе рассказал, что его подзащитный выглядит так же, как и на последних фото в колонии. Ему по-прежнему ставят капельницы, также он принимает питательную смесь.

"Конечно, он надеется, что будет принято соответствующее политическое решение (об его освобождении – ред.), однако надежды все меньше...", — сказал адвокат.

Напомним, Олег Сенцов голодает уже 119-й день.

Также на Цензор.НЕТ: "Чтобы понять о моем самочувствии, загугли: дистрофия, анемия, гипоксия", - Сенцов описал свое состояние в письме к продюсеру Паленчук

Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.