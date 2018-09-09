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Все про:голодовка (681) Россия (70403) Сенцов (822)

 В колонии Сенцова уговаривают прекратить голодовку. Он не поддается на уговоры, - адвокат

Политзаключенный надеется на освобождение, но надежды все меньше.

Защитник Сенцова Дмитрий Динзе посетил Олега в колонии 7 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По словам адвоката, состояние Сенцова стабильное, хотя сотрудники колонии обеспокоены его здоровьем.

"Он подходит к той ситуации, когда уже будут необратимые изменения. Его пытаются переломить, чтобы он прекратил голодовку. Ставят на то, что якобы политические доводы уже исчерпаны, и никому уже не интересно, что он голодает, поэтому это как бы бессмысленно", – рассказал Динзе.

По словам адвоката, это воздействие нельзя назвать давлением. Но оно похоже на монотонные увещевания, которые происходят ежедневно.

Не смотря на все уговоры, Олег Сенцов не собирается прекращать голодовку.

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Динзе рассказал, что его подзащитный выглядит так же, как и на последних фото в колонии. Ему по-прежнему ставят капельницы, также он принимает питательную смесь.

"Конечно, он надеется, что будет принято соответствующее политическое решение (об его освобождении – ред.), однако надежды все меньше...", — сказал адвокат.

Напомним, Олег Сенцов голодает уже 119-й день.

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Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

Источник: https://censor.net.ua/n3085248
 
 
 Топ комментарии
 
Тримайся, Олеже. Ми переможемо.
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Про Савченко писали тоже самое. Откуда у вас уверенность что после того как он на Украину вернётся не будет с ним тоже самое что с Савченко? У меня лично такой уверенности нет.
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Gyro - на балаган....., да ... - и дальше будет хуже.....

Потом начнут смеяться.... - вот такая природа человека.... В колонии Олега Сенцова уговаривают прекратить голодовку. Он не поддается на уговоры, - адвокат - Цензор.НЕТ 6085
Но как выйти из этого сейчас, у меня лично идей нет....
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Сравнил г--но с оладком. Олег - это человек с большой буквы, сильный, честный, порядочный, справедливый, принципиальный, бесстрашный - таких мало,поэтому сатана Путин его и не выпускает, потому что Пукин -это грязь и лайно по сравнению с Сенцовым и эта грязь в экстазе, что может распоряжаться жизнью такого человека.
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Он мне не кумир, а простой хороший человек, который попал в беду и мне по человечески его жалко. Это грех?
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А остальные кто посажены, а те кто на фронте, а те кто вблизи или просто пострадал от конфликта? Если мы всем обществом будем с каждым нянчится по многу месяцев то это непродуктивно. Надо думать о всех и искать пакетное решение.
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Да прям таки! О его существовании мы все впервые узнали не по его "произведениям", а вследствие его ареста. Сначала арест, а потом вдруг "выдающийся режиссер". Если кто то назвал Хуйло Хуйлом так он что автоматически "человек с большой буквы, сильный, честный, порядочный, справедливый, принципиальный, бесстрашный"?... Вспомните как "боготворили" Савченко! Прям тебе Жанна д'Арк! Все проще. Человек борется за собственное выживание в тюрьме как может. И учитывайте что все каналы поступления информации к заключенному легко контролируются и осужденный это только объект манипуляции. Проект "Савченко - Герой Украины" провалился с треском. Хуйло решило начать проект "Сенцов - Лауреат Нобелевской премии Мира". Это совершенно другой уровень дискредитации планетарных общественных институтов. Последствия успешной реализации проекта представляете?
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Про Савченко писали тоже самое. Откуда у вас уверенность что после того как он на Украину вернётся не будет с ним тоже самое что с Савченко? У меня лично такой уверенности нет.
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И напрасно. Как можно вообще сравнивать? Сенцов режиссер, он не авантюрист, он не военный, он человек искусства.Что может быть с ним то же самое? Про Савченко никто из ее соратников ничего хорошего не говорил, а про Сенцова только положительные отзывы его коллег, мало того, они со всего мира и постоянно просят освободить Олега.
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На этом же сайте писали кучу коментов в поддержку Нади. По всему миру диаспора протестовала против ее ареста. В раде он висел плакат что она голодает..
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Вероника, если вы проводите аналогию между совершенно противоположными людьми, то это ваша проблема и я тут пас.
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посмотрим. Вы не требовали освобождение Нади?
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Я требую и требовала освобождение всех украинцев,которые заключены в тюрьмы агрессора по политическим и военным вопросам.
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"Ему по-прежнему ставят капельницы, также он принимает питательную смесь." - извините, если не в трэнд ----, но это можно назвать голодовкой?
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А что реально можно 120 дней!!! голодать и еще быть живым?
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Вероника, а вам так хочется, чтобы он был уже мертвым?Он вам на хвост наступил или вы просто неадекватная?
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Я просто здравомыслящая. Нельзя после 120 дней голодовки быть живым без посторонней помощи. Если бы не капельницы и не смесь уже бы не было его.. Только и всего
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Когда мне приносили еду, я проглатывал ее, а тарелки разбивал, демонстрируя свой протест на незаконный арест.

Г. Гаррисон "Стальная крыса"
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Можно. Ни одна питательная смесь не заменит нормального питания.
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А что космонавты здоровые с космоса прилетают? Они никакие возвращаются и даже ходить заново учатся.
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Ну это точно не проблема питания. В космических полетах весь организм подвергается сильным нагрузкам, и еще особенности что из-за отсутствия гравитации мышцы слабеют и кости теряют до 5% массы за месяц.
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Если определять строго, голодовкой является добровольный отказ самого сабжа от приема пищи... Все его принудительные кормления питательной смесью остаются на совести кацапов (если таковая у них есть)... Другое дело, что после первого же принудительного кормления он должен был прервать голодовку и выступить с соответствующим заявлением...
А так это все больше начинает походить на балаган....
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Gyro - на балаган....., да ... - и дальше будет хуже.....

Потом начнут смеяться.... - вот такая природа человека.... В колонии Олега Сенцова уговаривают прекратить голодовку. Он не поддается на уговоры, - адвокат - Цензор.НЕТ 6085
Но как выйти из этого сейчас, у меня лично идей нет....
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Да как-то так - Сенцов делает заявление, что после неоднократных принудительных кормлений он не видит смысла продолжать голодовку, поскольку ее формальное продолжение играет на руку рашке...
Или ждать, пока к шуткам про "голодание Савченко" прибавятся шутки про "голодание Сенцова"....
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Gyro - через заявление....- возможно это единственный выход, раз его страна Украина практически оставила его одного...

Кроме заявлений со стороны шоколадного кодла ни каких практических шагов...
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Надо признать честно - кацапы умереть ему не дадут... И еще через 2 - 3 месяца упоминать про голодающего Сенцова станет дурным тоном, и это в лучшем случае, если не считать шуток, анекдотов и фотожаб...
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Протесты в России против пенсионной реформы в день выборов. Онлайн-трансляция ( "ДОЖДЬ") https://tvrain.ru/teleshow/prjamaja_transljatsija/mitingi_9_online-471103/
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Вот интересно. Савченко Гадей называли, кричали, что она креатура Путина и Медведчука. А что же нет за не проплавленных митингов в таком случае? Почему же ни Медведчук, ни Путин и пальцем не пошевелили, чтобы ее выпустили из СИЗО? Зачем тролли оббрехивали украинку Савченко?
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Месяц назад эти новости звучали куда как громче и чаще. Щас всё на порядки тише. Куда-то делась тётя Каплан, которая сестренка, что я считаю совершенно верным- уж очень много аналогий проводятся. Сами проводятся, ничего не надо изыскивать! Потому- шо? А ничего, подожду Явления. Ну, то есть присвоения Звания Почетного Парижанина, как мадам мэр Парижеска обещать изволила. Если это произойдет ... впрочем, подождем-с-с-с. Можэ эта тётя протрезвела.
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Может решили что с давлением и оглаской результата не будет, а может даже наоборот вредит так как показательно будут на всех ложить.
Надо добавить что Савченко провели депутатом Украины и сделали депутатом ПАСЕ. На этом фоне с ее посадкой у кремля проблем было больше.
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Что ж, придется насильно через КЛИЗМУ кормить...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ колонии Сенцова уговаривают прекратить голодовку. Он не поддается на уговоры, - адвокат
 
 
 
 
 
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