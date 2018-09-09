 В Украину на празднование Рош ха-Шана уже приехали почти 28 тысяч хасидов, - ГПСУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГПСУ.
Основная масса организованных групп хасидов, а именно свыше 10 тысяч человек, приехала 6 сентября. Их оформление пограничники осуществляли в основном в аэропортах "Борисполь", "Жуляны", "Львов" и "Одесса", а также в пунктах пропуска на границе с Польшей, Румынией и Словакией.
В прошлом году в пунктах пропуска оформили более 20 тысяч паломников, которые прибывали организованными группами, добавили пограничники.
Нынешний праздник пришелся на период с 9 по 11 сентября.
В Умані гори сміття залишауться після свиней-хасидів.
худоба, що з них візьмеш, крім 100 доларових купюр
Чому вони сюди пруться? Так тут знайшли якісь там залишки їхнього святого. Щось на кшталт цього.
Вони такі неохайні ті хасиди....
Но 3-4 дня и на этом всё. Уехали домой.
В отличие от кацапов, которые вторгаются, убивают людей, оккупируют территории, качают свои порядки и ... и навека.
Так, что ещё раз... Не нужно ксенофобии, ибо эти хасиды это просто ангелы по сравнению с кацапами, и они не убивают украинцев, и не задерживаются тут на столетия как кацапы.
Вот, то то... Нечего на зеркало пенять.
И вора Вальцмана и преступника Януовоща выбирал украинский народ... Какой народ такая и власть и соотвественно такая жизнь у народа... Почему в своей массе, народ бедный и живёт в нищете? Потому, что тупой народ...
Вальцман сказки начал петь перед выборами, а лохи уши развесили и побежали голосовать в одинтур... А если народ лох, то это его проблемы а не всяких хасидов и даже рашистов.
Нет ума значит калека.
а тут можно... дорого, но можно... на целый год отшалить
и уманчане их ждут...кривятся-ворчат...но ждут...
вернее не их самих, а денег... за свинства (если можно так к хасидам применить)))))...) ихние
и так из года в год (и все больше желающих...покуражится и побесчинствовать)
Треба не забувати, що ті, хто приїздить, мають різний рівень культури. Є також небезпека тероризму тому підтримувати лад треба в якнайтіснішій співпраці зі старійшинами паломників і ізраїльськими спецслужбами.
Не варто забувати також про тих, хто з національною піною навколо рота національно кричить про національну Україну і національне українство, але при цьому "дивним чином" синхронно з Кремлем здійснює інформаційні та інші диверсії.
Україномовний і польскоайпішний кацап Мішка не може прожити дня щоби не висякатися своїм улюбленим слівцем. Мішка, а я люблю євреїв. За винятком нечисленних ватників і совкодрочерів. І мій шеф називає себе жидобандерівцем. Що скажеш, гастарбайтере? Може ти прихований єврей? Тож не соромся, зізнайся. Я тебе буду зрідка називати шлимазлом і все стане на свої місця.