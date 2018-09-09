 В Украину на празднование Рош ха-Шана уже приехали почти 28 тысяч хасидов, - ГПСУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГПСУ.

Основная масса организованных групп хасидов, а именно свыше 10 тысяч человек, приехала 6 сентября. Их оформление пограничники осуществляли в основном в аэропортах "Борисполь", "Жуляны", "Львов" и "Одесса", а также в пунктах пропуска на границе с Польшей, Румынией и Словакией.

В прошлом году в пунктах пропуска оформили более 20 тысяч паломников, которые прибывали организованными группами, добавили пограничники.

Нынешний праздник пришелся на период с 9 по 11 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Умань на празднование Рош ха-Шана может прибыть до 80 тыс. паломников-хасидов, – посольство Израиля