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Все про:Госпогранслужба (2960) Умань (181) хасиды (110)

 В Украину на празднование Рош ха-Шана уже приехали почти 28 тысяч хасидов, - ГПСУ

Сотрудники Госпогранслужбы в пунктах пропуска на государственной границе уже оформили почти 28 тысяч хасидов, которые прибыли в Украину на празднование еврейского Нового года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГПСУ.

Основная масса организованных групп хасидов, а именно свыше 10 тысяч человек, приехала 6 сентября. Их оформление пограничники осуществляли в основном в аэропортах "Борисполь", "Жуляны", "Львов" и "Одесса", а также в пунктах пропуска на границе с Польшей, Румынией и Словакией.

В прошлом году в пунктах пропуска оформили более 20 тысяч паломников, которые прибывали организованными группами, добавили пограничники.

Нынешний праздник пришелся на период с 9 по 11 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Умань на празднование Рош ха-Шана может прибыть до 80 тыс. паломников-хасидов, – посольство Израиля

В Украину на празднование Рош ха-Шана уже приехали почти 28 тысяч хасидов, - ГПСУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3085247
 
 
 Топ комментарии
 
може наших заберуть з собою коли будуть вертатись? )))
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Однажды в аэропорту увидел эту шайку.Зрелище - отвратительное.Во первых,они ведут себя как хозяева.Наплевав на окружающих.Водят хороводы,громко кричат и ведут себя как дикари. Не удивительно,что немцам такое не нравилось.
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На них Умань могла бы озолотиться за многие годы, если бы ее власти были умные и не вороватые. Не построили инфраструктуру- гостиницы, кафе для приема иностранцев. Даже мусор не могут вовремя убрать и переработать.Нет даже мусороперерабатывающего предприятия.Да такую власть слабоумных воров нужно гнать из Умани взашей.
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Ще одні свині прибули до України в Умані влаштовувати свинарник.
В Умані гори сміття залишауться після свиней-хасидів.
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таким треба свинячі голови біля житла розвішувати
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На них Умань могла бы озолотиться за многие годы, если бы ее власти были умные и не вороватые. Не построили инфраструктуру- гостиницы, кафе для приема иностранцев. Даже мусор не могут вовремя убрать и переработать.Нет даже мусороперерабатывающего предприятия.Да такую власть слабоумных воров нужно гнать из Умани взашей.
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если за деньги человек готов терпеть унижения.... знаешь каков закономерный результат в таком случае?
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я тебе объясню, если твой жизненный опыт не позволяет этого осознать - сначала тебе платят деньги и ты терпишь унижения, постепенно это становится правилом, когда это правило укоренится - платить деньги уже будет не нужно, андестенд? и будешь ты терпилой и без денег
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Я не понимаю вашей мысли. Кто терпит унижение? Горожане? Какие унижения? Мусор? Так еще раз повторяю - порядок и мусор должна адекватно контролировать полиция и штрафовать или заключать под стражу,тогда будет порядок. Люди приедут, потусуются, оставят в городе кучу бабла и уедут. Это когда в городе нормальная власть, а не коррупционеры и бандиты.
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В этом то и проблема... что не понимаете, а давно пора бы понимать почему полиция и городские власти реагирую так, а не иначе.
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Понимаю, но это другой вопрос и хасиды приезжали в Умань не только при Порошенке.
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и если следовать вашей логике... то в принципе круто было у россии газ по 50 баксов покупать - гешефт хороший, чего там - можно было и потерпеть всякие их хотелки
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Нет,покупать газ по 50 не выгодно Украине, потому что она теряет независимость,которая дороже стоит. Во всем нужно видеть свою выгоду.
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то , как эти милые люди мусорят- 10 перерабатываюх заводов не справятся, ну такой себе говнообразующий народ
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И еще... ввели бы нормальные штрафы за замусоривание и был бы порядок и деньги в бюджете города. Просто мозгов нет, нет смекалки зарабатывать для горожан, весь ум направлен только на то,где бы что украсть.
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Женщина говорит очень умные и полезные вещи. Лучше бы ,прислушался.
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Вы постоянно радуете меня.Своей трезвостью и рациональностью. Так мало таких у нас ... В Україну на святкування Рош а-Шана вже приїхали майже 28 тисяч хасидів, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 9120
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было бы намного лучше если бы они ездили именно туда
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вот иногда думаю... что бы было, если бы могилка отца Хассидов Цадика была например в где то в ОРЛДО или Крыму??!!
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хоть заработают денег уманские жители,и в польшу не надо ехать,раз в году такое "счастье" из за наживы можно и потерпеть
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може наших заберуть з собою коли будуть вертатись? )))
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Почалося В Украину на празднование Рош ха-Шана уже приехали почти 28 тысяч хасидов, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2335 Запитаю у знайомого уманчанина чим все закінчилося.
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як завжди - Умань через тиждень буде смердючим сміттєзвалищем В Украину на празднование Рош ха-Шана уже приехали почти 28 тысяч хасидов, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 362
худоба, що з них візьмеш, крім 100 доларових купюр
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Ни первый тебе говорю...ну ты прямо какой то человек мира,везде у тебя знакомые,всех ты заешь,везде ты был,всё знаешь,бывалый ,я прямо "завидую тебе" Али.. В Украину на празднование Рош ха-Шана уже приехали почти 28 тысяч хасидов, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 6104 В Украину на празднование Рош ха-Шана уже приехали почти 28 тысяч хасидов, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 9637
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Спроси его по чем он мясо покупает. Оборжешся😀
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Да начитался я его опусов В Україну на святкування Рош а-Шана вже приїхали майже 28 тисяч хасидів, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 9433 каков хозяин ,такой и брехливый раб! В Україну на святкування Рош а-Шана вже приїхали майже 28 тисяч хасидів, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2613
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Однажды в аэропорту увидел эту шайку.Зрелище - отвратительное.Во первых,они ведут себя как хозяева.Наплевав на окружающих.Водят хороводы,громко кричат и ведут себя как дикари. Не удивительно,что немцам такое не нравилось.
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А як вони ведуть себе в Умані... То просто ховайся. Але, платять дуже щиро і тому їх терплять і чекають знову.
Чому вони сюди пруться? Так тут знайшли якісь там залишки їхнього святого. Щось на кшталт цього.
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Гаплик Умані.... засеруть по самі вуха.
Вони такі неохайні ті хасиди....
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Да они все неохайни. Особенно в вопросах мародерства у других. И если условия позволяют. Как в Украине и кацапстане.Осколках большевистского недорозумения.
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Хватит тут заниматься ксенофобией... Ну приехали, ну погуляли, попраздновали, может чего лишнего себе позволили, ну немного вызывающе себя повели эти хасиды, итд...
Но 3-4 дня и на этом всё. Уехали домой.
В отличие от кацапов, которые вторгаются, убивают людей, оккупируют территории, качают свои порядки и ... и навека.
Так, что ещё раз... Не нужно ксенофобии, ибо эти хасиды это просто ангелы по сравнению с кацапами, и они не убивают украинцев, и не задерживаются тут на столетия как кацапы.
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Они просто управляют гоями как баранами тысячелетиями и убивать не нужно. Можно сделать жизнь такой что сами на кладбище поползут соотечественники как при Гройсмане и Вальцмане с коммунальным геноцидом или плешивом чекисте с пенсионным геноцидом
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Кто выбирал Вальцмана? Не украинцы?
Вот, то то... Нечего на зеркало пенять.
И вора Вальцмана и преступника Януовоща выбирал украинский народ... Какой народ такая и власть и соотвественно такая жизнь у народа... Почему в своей массе, народ бедный и живёт в нищете? Потому, что тупой народ...
Вальцман сказки начал петь перед выборами, а лохи уши развесили и побежали голосовать в одинтур... А если народ лох, то это его проблемы а не всяких хасидов и даже рашистов.
Нет ума значит калека.
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на тролефермі жодної новини нема без зради, але єврейська тема чому б про Джулію Капітельман не згадати, чи скільки разів сидів Рабінович на зоні?
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А разве была альтернатива? Хитрые морды смекнули, что можно направить энергию Майдана в нужное русло. В результате Порошенко стал Президентом. А Януковичу сознательно дали улизнуть и выйти сухим из воды.
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Попробуй приедь к ним и начни так себя вести.Сразу в каталажку загремишь. Свои права они четко знают.
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Игорёк а в чём собственно дело,чем лично тебя они не устраивают?
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Неужели неясно раньше описал ? - Неуважением к окружающим.Я же не танцую гопака у них перед носом. Почему тогда я должен видеть их массовые танцы в общественных местах. Дети очень пугались,кстати.И плакали.
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Есть законы..? кто их контролирует..все вопросы к АВАКЯНУ,пока им разрешают так вести местные власти это будет продолжаться и хасиды тут не при чём! Вспомните что творилось на евро 2012 ...менты в центре Харькова разрешали голландцам мочиться под ёлки......
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А кто запрещает их кидать в каталажку, если они нарушают закон?
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В Бориспіль прибувають один за одним чартери з паломниками на святкування Рош-ха-Шана в Умані. Цього річ свято триватиме з 9 по 11 вересня.Відео https://www.youtube.com/watch?v=iv31YheLKbk
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КАк всегда засрут всю Умань неряшливые пейсаки
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Радоваться нужно, что их Ребе именно там "кони двинул", о завещал похоронить, иначе бы не было (для многих) довольно доходного бизнеса ("на покойнике")!
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...возмущаются лишь те, кому ничего с этого не перепало!
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ВСІ РАДІЮТЬ !!!! УМАНЬ "ГУДЕ", ВІДЕО https://www.facebook.com/TVnewsCHE/
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Нет проблем,не нравятся деньги, оставляемые хасидами в Умани-отдайте гроб на перезахоронение в Израиле и больше не мучайтесь.
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его никто не держит - только все это муть, он им сто лет не нужен, им нужна земля.
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Нет проблем,не нравятся деньги, оставляемые хасидами в Умани/ В Израиле в 2017 г. оставили деньги 146 тысяч украинских туристов.Без скандалов и проблем. Израильские же туристы создают проблемы. В Израиле жителям строго запрещено мусорить, за это они платят большие штрафы. В Украине законы не так щепетильны и евреи позволяют себе мусорить где угодно./ Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани. 20 сент. 2017 г.
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Років зо три тому я вилітав з Борисполя саме в той день, коли відлітали з України хасиди.. Спочатку мене шокувала величезна чорна черга на вхід до терміналу.. Деякий час погуляв , черга майже зникла, і я потрапив всередину.. Скрізь хасиди, в тому числі - і на підлозі.. Деяких вели під руки, зовсім втомлених алкоголем.. Бачив декількох поліцейських з Ізраїлю, вони досить переконливо і без зайвих сентиментів вгамовували найбільш буйних співвітчизників. Над всим цим - якийсь солодко-квітковий запах одеколону.. Я не люблю таких запахів, тому може й запам'ятав.. Деякі потім потрапили в літак Люфтганзи до Франкфурта, але там вони вже тихо спали..
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Років з сім тому я вилітав з України за кордон, одразу після Нового Року. Мене шокувала величезна нетвереза юрма громадян неньки біля терміналу. Деякі лежали на підлозі, багатьох виводили під руки. Над всім цим - літав стійкий запах перегару і риготиння.
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Да, мне не нравится что в мою страну приезжают какие-то хмыри с какими-то своими правилами, которые начинают постепенно внедрять в моей стране. И как гражданин свободной страны и представитель коренного народа я имею полное право на свое мнение, и имею полное право его высказать, а если кому-то не нравится - за поребрик. И мне пох хасиды это, кацапы или кто-то еще.
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будем надеяться что во время празднований никаких потужных безальтернативно мыролюбных реформ не будет происходить. И по идее даже возможно замедления роттердамного гиперлупа.
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они то и едут оторваться по-полной... ибо дома так нельзя
а тут можно... дорого, но можно... на целый год отшалить
и уманчане их ждут...кривятся-ворчат...но ждут...
вернее не их самих, а денег... за свинства (если можно так к хасидам применить)))))...) ихние
и так из года в год (и все больше желающих...покуражится и побесчинствовать)
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в том то и проблема, что за 100 баксов люди готовы терпеть, чтобы им на голову насрали... Что в этом хорошего?
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Рош а-Шан --- нагадує Рош Ен... Все навколо Вальцмана крутиться...
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боже, радость то какая, как вижу эти лица- неделю аппетита нет
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Умані надзвичайно пощастило, що є таке місце паломництва. Треба його розвивати якнайшвидше і якнайширше. Всі інші нехай позабирають нацючі писки з тієї справи. Бо це стосується Умані і уманців, а також надходжень до місцевого і держбюджету. Звичайно, ці надходження уманці мають бачити і впливати на їх використання містом.
Треба не забувати, що ті, хто приїздить, мають різний рівень культури. Є також небезпека тероризму тому підтримувати лад треба в якнайтіснішій співпраці зі старійшинами паломників і ізраїльськими спецслужбами.
Не варто забувати також про тих, хто з національною піною навколо рота національно кричить про національну Україну і національне українство, але при цьому "дивним чином" синхронно з Кремлем здійснює інформаційні та інші диверсії.
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>>нацючі писки<<
Україномовний і польскоайпішний кацап Мішка не може прожити дня щоби не висякатися своїм улюбленим слівцем. Мішка, а я люблю євреїв. За винятком нечисленних ватників і совкодрочерів. І мій шеф називає себе жидобандерівцем. Що скажеш, гастарбайтере? Може ти прихований єврей? Тож не соромся, зізнайся. Я тебе буду зрідка називати шлимазлом і все стане на свої місця.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украину на празднование Рош ха-Шана уже приехали почти 28 тысяч хасидов, - ГПСУ
 
 
 
 
 
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