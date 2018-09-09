 Сумского экс-депутата Жука убила его жена, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Сумской области.

"В ходе следствия установлено, что между супругами Жук были непростые отношения, женщина неоднократно рассказывала близким людям, что муж применяет к ней физическую силу, некоторое время она проживала отдельно от пострадавшего. При этом, развестись с мужем она не могла, поскольку он угрожал забрать у нее ребенка. Поэтому женщина тщательно спланировала убийство своего мужа", - сказано в сообщении.

В тот день она отправила свою 10-летнюю дочь на такси к своей матери. Женщина подожгла комнату в доме, где отдыхал Анатолий, а сама, чтобы обеспечить себе алиби, поехала с водителем, с которым имела близкие отношения, платить за коммунальные услуги в центр города. Хотя до этого она систематически платила счета через Интернет, отмечается в сообщении.

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Анатолий Жук, проснувшись, самостоятельно потушил пожар, позвонил жене, и она вернулась домой.

"После того, как испорченные пожаром вещи вынесли из дома, Анатолий лег отдохнуть во дворе, а водитель поехал на автозаправку. Не остановившись на неудачной попытке и воспользовавшись тем, что мужчина заснул, женщина взяла его пистолет марки Сz-75, который незаконно хранился у них дома, и трижды выстрелила в спящего Анатолия", - сообщили в прокуратуре.

Согласно выводам экспертов, на руке, верхней части джинсов и блузке женщины, в которые она, согласно собранных доказательств была одета в момент совершения преступления, обнаружены следы продуктов выстрела. Причиной пожара в комнате был поджог.

"После убийства 8 августа 2018 года женщина вместе с ребенком и водителем пересекли государственную границу Украины и выехали нелегально в Российскую Федерацию без намерений возвращаться в страну", - говорится в сообщении.

7 сентября прокуратурой области совместно с следственным управлением полиции способом, предусмотренным УПК Украины, 31-летней жене потерпевшего объявлено о подозрении. Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время готовятся официальные процессуальные документы для объявления подозреваемой в международный розыск и экстрадиции.

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