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 Сумского экс-депутата Жука убила его жена, - прокуратура

Следствие установило, что убийство экс-депутата Сумского горсовета Анатолия Жука 2 августа совершила его жена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Сумской области.

"В ходе следствия установлено, что между супругами Жук были непростые отношения, женщина неоднократно рассказывала близким людям, что муж применяет к ней физическую силу, некоторое время она проживала отдельно от пострадавшего. При этом, развестись с мужем она не могла, поскольку он угрожал забрать у нее ребенка. Поэтому женщина тщательно спланировала убийство своего мужа", - сказано в сообщении.

В тот день она отправила свою 10-летнюю дочь на такси к своей матери. Женщина подожгла комнату в доме, где отдыхал Анатолий, а сама, чтобы обеспечить себе алиби, поехала с водителем, с которым имела близкие отношения, платить за коммунальные услуги в центр города. Хотя до этого она систематически платила счета через Интернет, отмечается в сообщении.

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Анатолий Жук, проснувшись, самостоятельно потушил пожар, позвонил жене, и она вернулась домой.

"После того, как испорченные пожаром вещи вынесли из дома, Анатолий лег отдохнуть во дворе, а водитель поехал на автозаправку. Не остановившись на неудачной попытке и воспользовавшись тем, что мужчина заснул, женщина взяла его пистолет марки Сz-75, который незаконно хранился у них дома, и трижды выстрелила в спящего Анатолия", - сообщили в прокуратуре.

Согласно выводам экспертов, на руке, верхней части джинсов и блузке женщины, в которые она, согласно собранных доказательств была одета в момент совершения преступления, обнаружены следы продуктов выстрела. Причиной пожара в комнате был поджог.

"После убийства 8 августа 2018 года женщина вместе с ребенком и водителем пересекли государственную границу Украины и выехали нелегально в Российскую Федерацию без намерений возвращаться в страну", - говорится в сообщении.

7 сентября прокуратурой области совместно с следственным управлением полиции способом, предусмотренным УПК Украины, 31-летней жене потерпевшего объявлено о подозрении. Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время готовятся официальные процессуальные документы для объявления подозреваемой в международный розыск и экстрадиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085244
 
   
 Топ комментарии
 
убиенный был баньдюганом и садистом (состоял в местной ОПГ).. так что похер кто его убил
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почитай в неті, що за мерзота був цей жук.... та їй ще орден треба вручити за знищення цього підара
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Кстати этот Жук был конченым наркотом и постоянно издевался над женой.
Вот и довел.
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Вообще странно что у нас доблестное следствие находит преступницу когда по факту она уже неосягаема !!! Все это похоже на развод что бы закрыть дело и поджог и расстрел очень похоже на притянутые за уши факты Сумського екс-депутата Жука вбила його дружина, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8624
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а чего здесь странного? такое везде случается и довольно часто.
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почитай в неті, що за мерзота був цей жук.... та їй ще орден треба вручити за знищення цього підара
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а які в неї ще були варіанти? шофер, заправщик, автослюсар?
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а чому ви дивуєтесь? з ким має дрюкатись особа, яка тікає до РФ (на сєкундочьку)?
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убиенный был баньдюганом и садистом (состоял в местной ОПГ).. так что похер кто его убил
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че вы, там жирным черным шрифтом все выделили, депутат чай, а его того... Сумського екс-депутата Жука вбила його дружина, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1289
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Кстати этот Жук был конченым наркотом и постоянно издевался над женой.
Вот и довел.
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Ни одного экс-депутата не жалко, а не экс тем более, ибо все они до одного ублюдки.
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Дружина могла просто піти від цього Жука, але вбила і збігла з коханцем. А взагалі лізти у сімейні справи не треба.
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При этом, развестись с мужем она не могла, поскольку он угрожал забрать у нее ребенка.Источник: https://censor.net.ua/n3085244
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Ходят слухи, что обещал повесить (типа сама), если уйдет.
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чисто женское убийство - много движений и три выстрела в спящего....
Она жестокая блядь, но и ее муж конченный мудак - обоих не жалко ни капли...., вот только дочку их....
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- Убили, значит, Фердинанда-то нашего...
- Какого Фердинанда? Я знаю двух Фердинандов. Один служит у фармацевта Пруши. Как-то раз по ошибке он выпил у него бутылку жидкости для ращения волос; а еще есть Фердинанд Кокошка, тот, что собирает собачье дерьмо. Обоих ни чуточки не жалко.
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ей бы открыть курсы повышения квалификации жен депутатов
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Жыли Жук и Жучка.Желая жмурнуть Жука,Жучка жостко жахнула "желанного" железкой. И желтая от жалости жухнула жахаться с жахалем.
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Надумаєте видавати власну абетку - маякніть, куплю собі й добрим людям. У Вас є стиль)))
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Да уж - крепче кремня кривошипы кролика кредитовали...
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На ком бы их наших нардепов женить эту героическую женщину?
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Уважаемые нардепы!
Мы назначаем эту героическую женщину вашей любимой женой!))
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Сумського екс-депутата Жука вбила його дружина, - прокуратура - Цензор.НЕТ 522В Энергодаре Запорожской области на представлении в День защиты детей спецназ воинской части 3042 продемонстрировал номер, в одном из эпизодов которого условному противнику перерезали горло ножом. Видео мероприятия, которое прошло 1 июня, опубликовал в YouTube пользователь Bora Bora UKR. Процесс сопровождался бутафорской кровью. Пользователи отрицательно отозвались о происходящем. Среди комментариев, в частности, оставлены такие: "Вы там в Энергодаре вообще рехнулись? Что вы детям показываете?"; "Блин, насколько нужно быть идиотами, чтоб такой праздник детский, светлый переговнять военщиной и имитацией с перерезанием горла"; "В балаклавах перерезают горло. Да это ИГИЛ какой-то. Поразительно, что все это демонстрируют на детском празднике". Позже видео удалили. Его можно посмотреть у пользователя "Горячая точка". Тайм-код момента "перерезания"
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С кровью, конечно, перебор, а в остальном...
Пусть дети делают правильные выводы... Лучше хорошо владеть ножом (более солидных средств самозащиты для населения не предусмотрено), чем на компе в Доту 2 или ВоТ рубиться, гробя свое и так не богатырское при нынешней экологии здоровье...
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Дети должны знать как перерезать кацапам глотки.И кровь этих мокшанских ублюдков не должна их смущать.Нам жить рядом с этой вонючей страной и с этим скотским народом говностана.Поэтому убивать их нужно уметь с детства.
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Видимо, ДОСТАЛ! Только вот и бабы мозги как у курицы раз за такого вышла и не смогла как следует устроить"несчастный случай", теперь сядет за собственную безмозглость!
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Странная дамочка. На фига кофточку с доказухой оставила следователям? В конце концов, то, что она дернула в педерацию, не защитит ее от уголовной ответственности. Это ж не на Луну улетела?! Захотят,- достанут.
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Даруйте, а як на руці жінки було "виявлено сліди продуктів пострілу", якщо вона виїхала за кордон?! Чи експертизу встигли зробити раніше, але обгрунтовано підозрювану у вбивстві не затримали?!
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все таки много у нас идиотов защищающих субъектов вроде этой. По факту это она хладнокровный убийца, это она спланировала убийство, заранее просчитывала(в меру своих ограниченных способностей конечно) варианты. Возможно сначала хотела подставить его, распространяя информацию об избиениях, но то ли подходящего момента не нашлось то ли еще что, пришлось действовать по обстоятельствам.
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Если ее муж был столь отвратительным существом, то кем же изначально была барышня которая его выбрала в качестве мужа? Надеюсь даже последний баран понимает что в Украине выбирает только женщина - у нас невозможно насильно выдать замуж! Все агрессоры и насильники это моральные уроды которых нормальные женщины просто не вибирают. Вот они и звереют от комплеса неполноценности.
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сначала вручили подозрение, потом вернулись и объявили в розыск. Что могли из хаты уже утащили. И, как в одном фильме "Следствие закончено, забудьте". И концы в воду, т.е. в Россию...
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Любая жена становится кладом, когда её зароют.
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А рашка, походу, всех принимает - убийц, воров, бандюганов, других мудаков... Чуть что - сбежал(а) в рашу))) Какой-то мудилоотстойник, а не страна.
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такую бы жену, да каждому ватному депутату
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСумского экс-депутата Жука убила его жена, - прокуратура
 
 
 
 
 
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