 Сумского экс-депутата Жука убила его жена, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Сумской области.
"В ходе следствия установлено, что между супругами Жук были непростые отношения, женщина неоднократно рассказывала близким людям, что муж применяет к ней физическую силу, некоторое время она проживала отдельно от пострадавшего. При этом, развестись с мужем она не могла, поскольку он угрожал забрать у нее ребенка. Поэтому женщина тщательно спланировала убийство своего мужа", - сказано в сообщении.
В тот день она отправила свою 10-летнюю дочь на такси к своей матери. Женщина подожгла комнату в доме, где отдыхал Анатолий, а сама, чтобы обеспечить себе алиби, поехала с водителем, с которым имела близкие отношения, платить за коммунальные услуги в центр города. Хотя до этого она систематически платила счета через Интернет, отмечается в сообщении.
Анатолий Жук, проснувшись, самостоятельно потушил пожар, позвонил жене, и она вернулась домой.
"После того, как испорченные пожаром вещи вынесли из дома, Анатолий лег отдохнуть во дворе, а водитель поехал на автозаправку. Не остановившись на неудачной попытке и воспользовавшись тем, что мужчина заснул, женщина взяла его пистолет марки Сz-75, который незаконно хранился у них дома, и трижды выстрелила в спящего Анатолия", - сообщили в прокуратуре.
Согласно выводам экспертов, на руке, верхней части джинсов и блузке женщины, в которые она, согласно собранных доказательств была одета в момент совершения преступления, обнаружены следы продуктов выстрела. Причиной пожара в комнате был поджог.
"После убийства 8 августа 2018 года женщина вместе с ребенком и водителем пересекли государственную границу Украины и выехали нелегально в Российскую Федерацию без намерений возвращаться в страну", - говорится в сообщении.
7 сентября прокуратурой области совместно с следственным управлением полиции способом, предусмотренным УПК Украины, 31-летней жене потерпевшего объявлено о подозрении. Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.
В прокуратуре добавили, что в настоящее время готовятся официальные процессуальные документы для объявления подозреваемой в международный розыск и экстрадиции.
Вот и довел.
Она жестокая блядь, но и ее муж конченный мудак - обоих не жалко ни капли...., вот только дочку их....
- Какого Фердинанда? Я знаю двух Фердинандов. Один служит у фармацевта Пруши. Как-то раз по ошибке он выпил у него бутылку жидкости для ращения волос; а еще есть Фердинанд Кокошка, тот, что собирает собачье дерьмо. Обоих ни чуточки не жалко.
Мы назначаем эту героическую женщину вашей любимой женой!))
Пусть дети делают правильные выводы... Лучше хорошо владеть ножом (более солидных средств самозащиты для населения не предусмотрено), чем на компе в Доту 2 или ВоТ рубиться, гробя свое и так не богатырское при нынешней экологии здоровье...