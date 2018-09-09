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 Рассуждать о стоимости воды для оккупированного Крыма можно будет после выполнения Москвой двух условий, - Гримчак

Страна-агрессор Российская Федерация ни разу не просила официальный Киев возобновить поставки воды на оккупированный Крымский полуостров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала Еспресо.TV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.

"Могу сказать официально. Первое, Российская Федерация, как страна-оккупант в Крыму, как страна-агрессор, не обращалась к Украине официально по вопросам представления воды. Второе, если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить", - пояснил политик.

Только после выполнения Москвой этих двух условий, отметил он, можно рассуждать "сколько им будет стоить эта вода".

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При этом ответственность за экологическое бедствие в Армянске, а также за полное уничтожение зеленого травяного покрова в Степном Крыму и другие техногенные катастрофы несет исключительно Кремль, добавил Грымчак.

Отметим, что после кислотных испарений на заводе "Крымский титан" Дмитрия Фирташа российские пропагандисты начали обвинять украинскую сторону в том, что произошло. Мол, именно из-за отсутствия воды, которую более не подают с материковой Украиной, и пересох резервуар с опасными химическими веществами.

Кроме того, восстановление водоснабжения в Крым является якобы одним из условий прекращения россиянами искусственной блокады Азовского моря.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Довольно ценная технология": Оккупанты в Крыму намерены орошать поля канализационными стоками. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3085242
 
   
 Топ комментарии
 
Крым получит воду только после возвращения в Украину. Больше не о чем рассуждать.
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Единственное условие подачи воды в Крым - полный вывод росийских войск с территории Украины.
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Т.е. если обратяться и признают, то можно будет официально торговать.
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Можливо комусь прийде в голову звинувачувати в цьому Україну, тим же кримчанам, наприклад. А виявляється їхня нинішня влада навіть не просила постачати воду.
Та й різні гуманісти з Європи можуть бути стурбовані з цього приводу.
Тепер розставлені крапки над і.
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Кто-то из депутатов Рады о поставке в Крым говорил и он отвечает на это.
Но ту статью я подробно не читал - увидел только в результатах поиска в google.
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Готовят народ к подаче воды в Крым.... Продажный твари.
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ага, а потім скажуть - по бажанню трудящих пустили воду )))
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грымчак - курва
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Если мне предложат кресло президента,то я выдвигаю два условия....
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Так когдаже массонский Кремль вернет первоначальные Одэро(азэро)Греческие названия городов Ахыр Ян Улу-Конец Горящего Древнего-КРЫМ=Кремль??????? Сколько можно прятать то что Всевышний создал? г.БАХТИЯР=Бактрия(Севастополь) в бухте Бахтияр(Судьба муж).ОН ЖЕ ГЕКТОР в Отце Ране (АтаЯра)=ТРОЯ одэрогреческая) Ему был посвящен нижний торговый ряд на Красной пл.в Москве-ПОЭТОМУ ЕГО И ПОЛОМАЛИ в 21 в.г. АгаМечеть (Симферополь)-Господина мечеть- име-ся в виду АгаБея м..онже Гелиогабал азэрогреческ.г.КарасуБазар (такоеже название в Иреванском ханстве уничтожили кремлевские массоны) , а не армянски всякие 1931г.Город ,ПэриГапы=Дверь Персии,а не перекопание всякое.Туда доходила Пэриджанская империя.ОрдуБад(Феодосия).Скала Ахыр ЯнУш=КОНЕЦ ГОРЯЩЕГО СОЗНАНИЯ (бог Рима=Анара=Анри у фран.)=ГАРАНГУШ=ЛАСТОЧКА и ее гнездо.2Скалы АтаУлуЭри(Адалары)-Отцы древние мужья, а перед ней гора ЛУНЫ -Ай , а не АИ- медведя выдуманного.Луна в начале мироздания делит мир на 2 части. и т.д.Беспредел .Но ближе к концу светов Империи будут восстанавливаться и Первой будет Кавказский ИндоПэриджан=ГрекоАнар(Рим наоборот).
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Также с. Сарыбаш в Джалаирской области Крыма от Сарыбаша=САРДЫ греческие( клип есть) в Одэрбэйджане,которых переселила сов.власть в с.Джалаир в Одэрбэйджане (5тыс.чел на 130км от первон.места)
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Власти нечего сказать людям
Отсюда-все эти сносы,переименования и поиск "врагов"среди украинцев
Ни о чем другом,как наворовать никто НЕдумал тогда и НЕдумает сейчас
Поэтому красят гнилые заборы в сине-желтый цвет,лепят самый большой вареник,устраивать ходы.
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"Рассуждать о стоимости воды для оккупированного Крыма можно будет после выполнения Москвой двух условий", - Гримчак
"Рассуждать о стоимости воды для оккупированного Крыма можно будет даже после выполнения Москвой одного условия - полная и окончательная ликвидация государства Россия ", - народ Украины
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Идиот, есть только одно условие подачи воды в Крым - когда Хуйло и Московия йдут из Крыма. Никаких других условий быть не может, иначе вода потечет а вней трупы наших депутатов.
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Реванш проросійських сил в Україні.
Проросійські сили майже повністю контролюють ЗМІ. Газові родовища скуповуються проросійськими олігархами. Азовське море практично контролюється ворогом. Це все наслідок бездіяльності президента, Уряду та правоохоронних органів, - Олег Березюк.
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Згадав, що писав місяць тому. Так-що дадуть їм воду..

Масштабний наступ Росії.
Задовбали ці страшилки. Не буде ніякого наступу.
Причини: пуйлу не вдалося руками фейкових республік розвалити Україну. Пропаганда Раші переконала цілий світ , що в Україні на сході внутрішній конфлікт з сепаратистами. Вчора на Діскавері сказали, що можливо в конфлікті на сході, Україна застосовувала фосфорну зброю - на Діскавері Карл. Рашка хоче виглядати білою і пухнастою, а не агресором, бо бачить, що Штати настроєні серйозно.
Що буде: Дамбас милостиво віддадуть Україні: беріть, тільки не обіжайте своїх язичних громадян, зробіть амністію, більше прав для місцевого самоврядування, віддайте пенсії, пооформляйте безногим абізянам інвалідність, зробіть податкові пільги, залучіть інвесторів, дайте людям роботу, шо не так - це ж ваші громадяни. Попередньо Раша знищила Донбас, вивезла заводи, затопила шахти. Думаєте просто безголові кізяки це зробили? Це чіткий план зробити чорну діру в економіці, з п'ятою колоною надодачу. А тепер питання на засипку, а ми можемо не взяти наше? А спробуєте вимахуватись - буде екологічна катастрофа, яку влаштувала Україна не давши воду, холера, тиф і т.д. Ну і про Крим забудьте: там по-чесному, там референдум, і воду пустіть, бо буде екологічна катастрофа, а там ваші громадяни. Он мчсників кримських Україна вже пообіцяла не чіпати: рятують своїх же громадян. Санкції перечекають, якось буде. Що в остатку ослаблена Україна, потужна п'ята колона, про Нато також треба забути. Путіна все влаштовує. Навіть транзит газу буде, тільки менший. Навіть помісна церква буде, про Лавру і парафію МП -забудьте. Що з добробатами, війна закінчилась - здайте зброю, роз'їжджайтесь, а там поодинці запресують. Незгодних здати зброю - оголосять сепаратистами і: Нацгвардію бачили як оснащують, з протилежного боку русня поможе замутити котел. А що нам робити: нічого, їздити на заробітки, відпочивати в Турції, влаштовувати реконструкції славетних боїв, проклинати москалів і Трампа, чемно прийти на вибори...
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Хоспаді ... Ти тих нацгвардійців уживу бачив ?
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Как можно этому доверять, когда про фейк о применении фосфорных боеприпасов ещё писалось в 2014 году в "Russia's top lies about Ukraine"?

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У нас в ВР появилОсь своя "Мизулина" - депутат Тетерук называется (помните, йухня уе**авшая бутылкой Кужель)... кароч, чувак внес законопроект "О уголовном преследовании за просмотр или хранение порнухи"! Наказание 5 (!!!) лет тюрьмы, если что!
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Что то не то этот грымчак,буровит. Какие подачи,идиотина ? Это равносильно ,что тебе бы предложили жопой расчитаться при "определенных" условиях )) - А первое - нужно попросить ))
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Только не скажите, что сейчас мы начнём переживать за нашистепи.
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С возвращением Вас. А я уж думал , что одной адекватной одесситкой стало меньше, а одной испанкой больше😀
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Грымчак, условие только одно, полная дэокупация крыма с выводом черноморского флота. Так давай им и электроэнергию возобновим поставлять (или уже возобновили?) и опять начнём датировать на 60%. Пусть только, просто признают, что они, хер с ним, вроде, как бы оккупировали. Уберите уже этого поца, явно лоббирующего интересы врага.
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в котрий раз можно запропонувати допомогу кримчанам з України пустити каналізацію по каналу в Крим, і усім вигодно: і Крим отримає бажану вологу, і Україні не треба переробляти стічні води.
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Статью, в которой просто допускается даже теоритеческая вероятность поставки воды в Крым, лайкают в основном порохоботы
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Які ще "два условия"? Умова одна- Крим повертається в Україну, московія плате за окупацію.
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Можно воду из Байкала возитьв Крым самолётами. Это будет значительно дешевле, чем покупать её в Украине.
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А в чем проблема, воду дать или не дать, а газ в России сосать или не сосать, тю то биш качать или перекачивать, денег России отдавать или не отдавать, тю, она сама нам должна, Томос, дадут нам чи не дадут? - та должны, транш МВФ даст чи не?, - та должен, в НАТО возьмут или ..... та дожны сцуки!!, а в Евросоюз войдем? или как?, как нагнемся чи изогнемся,а тада они будут нам ох как должны. Ух и настроение поднялось, оказывается все нам должны. ПОцелуй Украину удача - во как!!!
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А на хрена крысянам вода, если они захотели камней с неба???
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Кто хочет стать очередным овощем и поклониться кремлю?
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лола кокорина, со всем ее винницким юденратом и конечно со всеми соевыми шнырями. Они с 14 года с монголоидами стабильно гешефтят.
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А почему бы не сказать лаконично "Снабжение Крыма водой будет осуществляться только после освобождения Крыма от российской оккупации"? Хотя, вопрос риторический, если уже стали рассусоливать про цену...
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Учитывая насколько Пеця шоколадный жадный до бабок, не удивлюсь если воду даст ! Я ему не верю !
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не даст. Народ дальше от задвижки земляную дамбу насыпет.
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Этого ублюдка грымчака - за ноги да об стенку головой!!!!!
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То кадра кагального Пеци.
Мальчик из Даунбасса.
Делайте выводы...
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прикол в том, что эта гнида дрысчак родственник жинкы ххх тысячолиття.
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В Крыму комфортно может проживать примерно 500 000 человек и абсолютно не нуждаться в поставках воды откуда бы то ни было. Но не 4 миллиона + сезоные туристы! Вперед, назад в 1954...
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Тварь перекрасившаяся даунбасская.
Хам, истерящий в манере Даунбасса на всех телеэфирах.
Напоить днепровской водой можем только тебя - чтобы лопнул.
Но не оккупантов!
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при составлении указа Президента Порошенко об антироссийских санкциях, ..., у нас вычеркнули из него ряд фигур Например, Кожина - помощника Путина по военно-техническим вопросам, Сечина - главу «Роснефти», Евгения Пригожина - владельца российской фабрики ботов и ЧВК «Вагнер»...
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троллинг расейки тонкий.

крым начал валиться.

воды на крыме йок.

засуха и вымирание дальше.
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Великообосрамшиеся ищут причину великообосрамия.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРассуждать о стоимости воды для оккупированного Крыма можно будет после выполнения Москвой двух условий, - Гримчак
 
 
 
 
 
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