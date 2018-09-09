"Рассуждать о стоимости воды для оккупированного Крыма можно будет после выполнения Москвой двух условий", - Гримчак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала Еспресо.TV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.
"Могу сказать официально. Первое, Российская Федерация, как страна-оккупант в Крыму, как страна-агрессор, не обращалась к Украине официально по вопросам представления воды. Второе, если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить", - пояснил политик.
Только после выполнения Москвой этих двух условий, отметил он, можно рассуждать "сколько им будет стоить эта вода".
При этом ответственность за экологическое бедствие в Армянске, а также за полное уничтожение зеленого травяного покрова в Степном Крыму и другие техногенные катастрофы несет исключительно Кремль, добавил Грымчак.
Отметим, что после кислотных испарений на заводе "Крымский титан" Дмитрия Фирташа российские пропагандисты начали обвинять украинскую сторону в том, что произошло. Мол, именно из-за отсутствия воды, которую более не подают с материковой Украиной, и пересох резервуар с опасными химическими веществами.
Кроме того, восстановление водоснабжения в Крым является якобы одним из условий прекращения россиянами искусственной блокады Азовского моря.
Та й різні гуманісти з Європи можуть бути стурбовані з цього приводу.
Тепер розставлені крапки над і.
Но ту статью я подробно не читал - увидел только в результатах поиска в google.
Отсюда-все эти сносы,переименования и поиск "врагов"среди украинцев
Ни о чем другом,как наворовать никто НЕдумал тогда и НЕдумает сейчас
Поэтому красят гнилые заборы в сине-желтый цвет,лепят самый большой вареник,устраивать ходы.
"Рассуждать о стоимости воды для оккупированного Крыма можно будет даже после выполнения Москвой одного условия - полная и окончательная ликвидация государства Россия ", - народ Украины
Проросійські сили майже повністю контролюють ЗМІ. Газові родовища скуповуються проросійськими олігархами. Азовське море практично контролюється ворогом. Це все наслідок бездіяльності президента, Уряду та правоохоронних органів, - Олег Березюк.
Масштабний наступ Росії.
Задовбали ці страшилки. Не буде ніякого наступу.
Причини: пуйлу не вдалося руками фейкових республік розвалити Україну. Пропаганда Раші переконала цілий світ , що в Україні на сході внутрішній конфлікт з сепаратистами. Вчора на Діскавері сказали, що можливо в конфлікті на сході, Україна застосовувала фосфорну зброю - на Діскавері Карл. Рашка хоче виглядати білою і пухнастою, а не агресором, бо бачить, що Штати настроєні серйозно.
Що буде: Дамбас милостиво віддадуть Україні: беріть, тільки не обіжайте своїх язичних громадян, зробіть амністію, більше прав для місцевого самоврядування, віддайте пенсії, пооформляйте безногим абізянам інвалідність, зробіть податкові пільги, залучіть інвесторів, дайте людям роботу, шо не так - це ж ваші громадяни. Попередньо Раша знищила Донбас, вивезла заводи, затопила шахти. Думаєте просто безголові кізяки це зробили? Це чіткий план зробити чорну діру в економіці, з п'ятою колоною надодачу. А тепер питання на засипку, а ми можемо не взяти наше? А спробуєте вимахуватись - буде екологічна катастрофа, яку влаштувала Україна не давши воду, холера, тиф і т.д. Ну і про Крим забудьте: там по-чесному, там референдум, і воду пустіть, бо буде екологічна катастрофа, а там ваші громадяни. Он мчсників кримських Україна вже пообіцяла не чіпати: рятують своїх же громадян. Санкції перечекають, якось буде. Що в остатку ослаблена Україна, потужна п'ята колона, про Нато також треба забути. Путіна все влаштовує. Навіть транзит газу буде, тільки менший. Навіть помісна церква буде, про Лавру і парафію МП -забудьте. Що з добробатами, війна закінчилась - здайте зброю, роз'їжджайтесь, а там поодинці запресують. Незгодних здати зброю - оголосять сепаратистами і: Нацгвардію бачили як оснащують, з протилежного боку русня поможе замутити котел. А що нам робити: нічого, їздити на заробітки, відпочивати в Турції, влаштовувати реконструкції славетних боїв, проклинати москалів і Трампа, чемно прийти на вибори...
Мальчик из Даунбасса.
Делайте выводы...
Хам, истерящий в манере Даунбасса на всех телеэфирах.
Напоить днепровской водой можем только тебя - чтобы лопнул.
Но не оккупантов!
крым начал валиться.
воды на крыме йок.
засуха и вымирание дальше.