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 Политика Украины
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 Наемники РФ за сутки совершили 25 обстрелов, ранен один воин, двое военнослужащих погибли в ДТП, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 8 сентября, наемники российско-оккупационных войск 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

"Российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применял", - говорится в сообщении.

Как отмечается, противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Светлодарск, Майорск, Южное, Верхньоторецкое, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутовое, Водяное и Лебединское.

В штабе сообщили, что в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Также вчера, около 18:00 в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое военнослужащих Объединенных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 58-й ОМПБр Владислав Карпун погиб от ранения, полученного во время обстрела наемниками РФ позиций ООС на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3085236
 
 
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Які потужності має Україна для захисту Азовського моря: думка військового
В України, крім "Гетьмана Сагайдачного", саме бойових кораблів немає. Тому в Азовське море для захисту особливо немає що направляти.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.
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За словами експерта, є також пара артилерійських катерів типу "Гюрза", але вони класу "річка-море" та при хвилі у два бали не зможуть відійти від пірсу. Крім того, наголошує Жданов, в українських військових кораблів фактично немає шансів зайти в Азовське море.
РФ здійснює охорону бойовими кораблями Кримського моста. Тому Росія не пропустить наші військові кораблі в Азовське море. А "Гетьман Сагайдачний" і весь бойовий флот - близько десяти кораблів - базуються в Одесі. І "Сагайдачний" - це сторожовий корабель прикордонних військ. Його називають плавучим танком. "Сагайдачний" універсальний - броньований, на ньому є всі види озброєнь, включно з глибинними бомбами. Але його завдання - ганяти порушників уздовж морського кордону,
- підкреслює Олег Жданов.
Експерт також додає: немає сенсу посилати в Азовське море великий десантний корабель, оскільки він може сісти на мілину. Навіть Росія не тримає в Азовському морі військових кораблів через складну навігацію та малі глибини.
При цьому військовий вважає, що Азовська криза до певної міри має штучний характер, і посиленням військової присутності проблему не вирішити. По-перше, говорить Жданов, втрата прибутків портами в Маріуполі та Бердянську є пов'язаною з будівництвом Кримського мосту, що обмежило розмір і тонажності суден.
По-друге, за час Азовської кризи Росія затримала близько 150 суден. Втім, судновласники не скаржаться. Немає позовів проти дій Росії. Хоча через затримки вони зазнають великих збитків.
Що ми хочемо вирішувати в Азовському морі? Згідно з угодою між Україною та Росією, Азовське море вважається внутрішнім. Тільки за умови його розірвання в дію вступає міжнародне морське право, з'являються нейтральні води та дванадцять морських миль - державний кордон. Якщо в нейтральних водах Росія когось затримує, то це порушення. А якщо перетинає дванадцятимильної зону, то вторгається в наші територіальні води. А поки діє договір, то ніяких претензій,
- вважає Олег Жданов.
Нагадаємо, 6 вересня на засіданні РНБО було ухвалено рішення про невідкладні заходи із захисту національних інтересів України у південних регіонах України, акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці.Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про наміри України визнати Азовське море звичайним територіальним морем і провести по ньому кордон з Росією.

Як відомо, з весни 2018 року Росія без пояснень затримала близько 150 суден, які йдуть з або до портів у Маріуполі і Бердянську. Держдепартамент США розкритикував дії Росії щодо українських суден в Азовському морі та Керченській протоці. Також у Держдепі звинуватили Кремль у порушенні міжнародного права.
Теги: Новини України Новини політики Україна - Росія Кримський міст Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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та то такий же "експерт" цей Жданов, схожий на деяких форумчан) не треба було пролів втрачати Керченський, а зараз заганяти в Азов увесь украаїнський флот це пастка, рф не дасть пройти під мостом ні туди ні назад. А гюрза-м хороший корабель для річок та Азову, у рашистів там взагалі старий радянський брухт з Каспію перегнали.
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Можливо це так, я лише запостив його статтю, бо тема зараз актуальна.
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почитайте що пишуть російські військові про гюрзу,'вони вважають її достойним противником на морі, а українські "експерти" навпаки.
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Эксперт- тот ещё. Впаривает чушь- легко и не краснея. Мне особенн понравилось вот это, где ложь- в каждой букве, буквально:"є також пара артилерійських катерів типу "Гюрза", але вони класу "річка-море" та при хвилі у два бали не зможуть відійти від пірсу"(с)
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Співчуття родинам загиблих в ДТП воїнів.. Пораненому від обстрілів орків - якнайшвидшого одужання.
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День пам'яті жертв фашизму 9 вересня: страхітливі факти про Другу світову

https://znaj.ua/world/171957-den-pam-yati-zhertv-fashizmu-9-veresnya-strahitlivi-fakti-pro-drugu-svitovu
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Быстрого выздоровления раненому бойцу, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемники РФ за сутки совершили 25 обстрелов, ранен один воин, двое военнослужащих погибли в ДТП, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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