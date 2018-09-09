 Наемники РФ за сутки совершили 25 обстрелов, ранен один воин, двое военнослужащих погибли в ДТП, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

"Российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применял", - говорится в сообщении.

Как отмечается, противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Светлодарск, Майорск, Южное, Верхньоторецкое, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутовое, Водяное и Лебединское.

В штабе сообщили, что в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Также вчера, около 18:00 в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое военнослужащих Объединенных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 58-й ОМПБр Владислав Карпун погиб от ранения, полученного во время обстрела наемниками РФ позиций ООС на Донбассе