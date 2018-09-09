 Киберполиция задержала 19-летнего криворожанина, который создавал и продавал вредоносные программы

"Злоумышленник создал вредоносное программное обеспечение (ВПО), которое, попадая в компьютер пострадавшего, похищало пароли и логины интернет-банкинга и аккаунтов в социальных сетях. Кроме того, разработанная хакером программа предоставляла доступ к веб-камере пораженного компьютера, в результате чего злоумышленники могли следить за владельцем техники", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы киберполиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киберполиция разоблачила на Днепропетровщине группу скимеристов, которые похищали деньги с банковских карт. ФОТО

Работники Слобожанского управления совместно с коллегами из управления информационных технологий и программирования в восточном регионе Департамента киберполиции провели санкционированный обыск по месту жительства злоумышленника. "Во время предварительного осмотра компьютерной техники специалисты из киберполиции нашли подтверждение того, что молодой человек самостоятельно разрабатывал ВПО с целью сбыта другим лицам. Оплату получал на электронный кошелек российской платежной системы, после чего переводил на личный счет одного из украинских банков", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Киберполиция разоблачила деятельность мошеннической валютной биржи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме компьютерной техники, в его доме полицейские обнаружили поддельные удостоверения сотрудника МВД и ребенка-сироты, а также переделанный пистолет без каких-либо разрешительных документов. По словам владельца оружие он переделал самостоятельно.

Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ст.361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.