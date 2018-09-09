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Все про:Кривой Рог (560) хакер (697) киберполиция (111)

 Киберполиция задержала 19-летнего криворожанина, который создавал и продавал вредоносные программы

Работники киберполиции в Сумской области разоблачили 19-летнего жителя города Кривой Рог Днепропетровской области в создании и распространении вредоносных программ.

"Злоумышленник создал вредоносное программное обеспечение (ВПО), которое, попадая в компьютер пострадавшего, похищало пароли и логины интернет-банкинга и аккаунтов в социальных сетях. Кроме того, разработанная хакером программа предоставляла доступ к веб-камере пораженного компьютера, в результате чего злоумышленники могли следить за владельцем техники", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы киберполиции.

Киберполиция задержала 19-летнего криворожанина, который создавал и продавал вредоносные программы 01

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Работники Слобожанского управления совместно с коллегами из управления информационных технологий и программирования в восточном регионе Департамента киберполиции провели санкционированный обыск по месту жительства злоумышленника. "Во время предварительного осмотра компьютерной техники специалисты из киберполиции нашли подтверждение того, что молодой человек самостоятельно разрабатывал ВПО с целью сбыта другим лицам. Оплату получал на электронный кошелек российской платежной системы, после чего переводил на личный счет одного из украинских банков", - говорится в сообщении.

Киберполиция задержала 19-летнего криворожанина, который создавал и продавал вредоносные программы 02

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Кроме компьютерной техники, в его доме полицейские обнаружили поддельные удостоверения сотрудника МВД и ребенка-сироты, а также переделанный пистолет без каких-либо разрешительных документов. По словам владельца оружие он переделал самостоятельно.

Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ст.361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3085235
 
 
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а заявы есть?
или белыми ниточками штопают???
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Талановита молода людина, але свої знання використовує у злочинних цілях.
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ти перейшов чисто на українську і ще більш поряднішим зробився,Алі
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Я раніше теж писав українською мовою, тепер стараюся не вживати тут російську. Цікава була реакція деяких коментаторів на це, бо почали мене повчати з цього приводу, хоча самі на 90% пишуть тільки російською😊
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А я в курсі-це я в Києві Франц Крук з позиченого ноута-а на Черкащині я твій друг Авакарсенов Киберполиция задержала 19-летнего криворожанина, который создавал и продавал вредоносные программы - Цензор.НЕТ 4842 Привіт
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Вітаю і пам'ятаю! Як у Вас там з інтернетом?
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Троєщина це Київ, хоча раніше там була Сіверщина!
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Схоже, що Троєщина стає містом у місті, хоч із київськими особливостями. Там багато магазинів, ринків, кафетеріїв (маленьких)...Але відсутність метро робить свою негативну справу.
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Я був учора на троєщинському оптовому ринку "Привоз". Слива від 5,5 до 10 грн за кілограм. Я взяв її по 8, а яблука по 7 грн...Ціни там відносно низькі.
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не бував ще там-працюю-звикаю.але в атб-біллах і.т.п-ціни вищі ніж в інших районах-принаймні по розповідям місцевих
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Не понимаю. Этот парень хоть завтра может уехать в множество стран на начальную зарплату в $5.000. Зачем ему криминал?
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Можливо у нього комплекси щодо західного Світу, бо він з Кривого Рогу.
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А может незнание и не понимание возможностей?
19 лет всего, все возможности для того чтобы увидеть мир и поработать в разных местах.
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Такого гавна на каждом углу хоть жопой жуй .А они типа расследование века провели .Что там с бриллиантовыми прокурорами уроды ? , Розенблатами , Дейдеями ,Мельничуками ? , что там с Ротердам + ?Когда вешать и расстреливать тварей корупционеров будем ?
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Смертну кару в Україні відмінили, тому розстрілів не буде.
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Чаушеску тоже до последней минуты не верил , чиновники - корупционеры в Чили тоже не верили , но Пиночет заставил их в это поверить .
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Піночет прожив дуже довге життя і дійсно реформував, хоч і жорсткими методами Чилі. Тому цей приклад для нас невдалий.
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Ну тогда живите дальше рабами и просите у бога или у чёрта снисхождения или маны небесной .потому что если вы не действуете , если вы не убиваете и сами не погибаете , тогда вы рабы .
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