 Наемники РФ задержали группу подростков в оккупированной Макеевке и обвиняют в работе на спецслужбы Украины, - Лисянский

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского.

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"8 сентября во время мониторинга информационных ресурсов и социальных сетей получена информация о задержании в подконтрольной группировке "ДНР" Макеевке группы подростков 14-16 лет. Их обвинили в поджоге Памятника шахтерам шахты 13-бис", - сообщил Лисянский.

Позже факт задержания "подтвердили и наши источники". "Кроме поджога памятника, подростков обвиняют в работе на спецслужбы Украины. Это не первый случай незаконного задержания и обвинения детей на неподконтрольных территориях ОРДЛО. Сейчас работаем над подтверждением информации", - отметил представитель омбудсмена.

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