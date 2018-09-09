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 Наемники РФ задержали группу подростков в оккупированной Макеевке и обвиняют в работе на спецслужбы Украины, - Лисянский

Несколько ребят 14-16 лет задержали в Макеевке. Их обвиняют в поджоге памятника шахтерам, а также в работе на спецслужбы Украины.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского.

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"8 сентября во время мониторинга информационных ресурсов и социальных сетей получена информация о задержании в подконтрольной группировке "ДНР" Макеевке группы подростков 14-16 лет. Их обвинили в поджоге Памятника шахтерам шахты 13-бис", - сообщил Лисянский.

Позже факт задержания "подтвердили и наши источники". "Кроме поджога памятника, подростков обвиняют в работе на спецслужбы Украины. Это не первый случай незаконного задержания и обвинения детей на неподконтрольных территориях ОРДЛО. Сейчас работаем над подтверждением информации", - отметил представитель омбудсмена.

Читайте также: Наемники РФ "отработали" Донецк, теперь "отрабатывают" другие части ОРДО, - представитель омбудсмена Лисянский о ситуации на оккупированной Донетчине

Наемники РФ задержали группу подростков в оккупированной Макеевке и обвиняют в работе на спецслужбы Украины, - Лисянский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3085231
 
 
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Тілький в путєноїдну масу замість мозку може прийти ідея звинувачувати будь- кого в підпаленні пам"ятника.
Навіть підвищення пенсійного віку до 100 років, а ціна за долар в 200 рублів їх розумнішими не зможуть зробити...
З якогось моменту вони розвиваються в зворотньому напрямку.
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У зрадокацапав вместо мозга коровье дерьмо! 100%
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Пора бы и грудничков проверить, отец Турчинова вон что вытворял!
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Звинувачувати підлітків у роботі для спецслужб України можуть лише ті, хто хворий на "русскій мір".
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Это новая "Молодая Гвардия" и пусть у оккупантов земля горит под ногами.
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ГЛАВУ «МИНДОХА ДНР» ТИМОФЕЕВА ( ПОГАНЯЛО "ТАШКЕНТ" ) ОБВИНИЛИ ЕЩЕ В ЗАХВАТЕ АВТОСТАНЦИЙ И ЗАПРАВОК, - "Новости Донбасса".

Бывшего «министра налогов и сборов» группировки «ДНР» Александра Тимофеева («Ташкента») обвинили в захвате имущества 10 автостанций. Об этом передает сепаратистский ресурс ДАН со ссылкой на представителя Александра Александрова.
«29 сентября 2015 года на предприятия пришли вооруженные люди, которые представились сотрудниками «министерства доходов и сборов ДНР». По личной команде Александра Тимофеева они под дулами автоматов просто вывели все руководство на улицу и заняли помещения. Директора автобазы Енакиево увезли и закрыли «на подвал», - рассказал он.
Александров утверждает, что затем было назначена новое руководство, подконтрольная лично Тимофееву Минфина.
«Помимо зданий и сооружений, мы утратили контроль над автобазой в Енакиево, автопарком, который превышает 100 единиц. Это были автобусы и микроавтобусы. Часть из них была восстановлена после 2014 года, но также были приобретены и новые», - заявляет он.
Также он заявил, что подобное произошло и с сетью автозаправочных станций, а также с сельским хозяйством.

Ранее Тимофеева о обвинили в присвоении собственности аграрного предприятия «Колос Д» на сумму более 850 миллионов рублей. http://novosti.dn.ua/news/284716-glavu-myndokha-dnr-tymofeeva-obvynyly-eshhe-v-zakhvate-avtostancyy-y-zapravok
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"Палачи работали на лобном месте без передышки. Оттуда неслись вопли и крики. Великий визирь посылал к палачам все новых и новых грешников, и они уже образовали длинную очередь - старики, женщины и даже десятилетний мальчик, изобличенный и дерзком и вольнодумном увлажнении земли перед эмирским дворцом. Он дрожал и плакал, размазывая слезы по лицу. Ходжа Насреддин смотрел на него с жалостью и негодованием в сердце.
- Поистине, он опасный преступник, этот мальчик! - громко рассуждал Ходжа Насреддин. - И нельзя достаточно восхвалить предусмотрительность эмира, оберегающего свой трон от подобных врагов, которые чем более опасны, что прикрывают молодостью лет подозрительное направление своих мыслей. Не далее как сегодня я видел еще одного преступника, худшего и ужаснейшего в сравнении с этим. Тот преступник - ну, что бы вы могли подумать? - он совершил еще большее под самой стеной дворца! Любое наказание было бы слишком легким за подобную дерзость, разве вот посадить его на кол. Я только боюсь, что кол прошел бы через этого преступника насквозь, как вертел через цыпленка, ибо ему, преступнику, исполнилось всего-навсего четыре года. Но это, конечно, как я уже говорил, не может служить оправданием...". (Л. Соловъёв, "Повесть о Ходже Насреддине").
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