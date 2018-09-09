 В больницы обратились 23 жителя Херсонщины, у них диагностировали затрудненное дыхание и сыпь, - ОГА

"С 6 сентября ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области на КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" развернуто 2 круглосуточных пункта приема населения. На указанных пунктах обеспечено круглосуточное дежурство специалистов ГУ ГСЧС и бригад скорой помощи. Департаментом здравоохранения облгосадминистрации организовано выезды бригад врачей в села Каланчакского и Чаплинского районов для обследования населения, в первую очередь, детей", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Херсонской облгосадминистрации.

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Сообщается, что по состоянию на 16:00 7 сентября в учреждения здравоохранения Чаплинского и Каланчакского районов обратилось 23 человека, из них 10 детей. "В структуре обратившихся - 15 человек имели назофарингеальные симптомы, из них детей - 5 человек; сыпь на коже - 8 человек, из которых детей - 5. В детскую областную клиническую больницу госпитализированы 4 ребенка, из которых 2 по проблемным территорий", - информируют в пресс-службе.

Отмечается, что подготовлен приказ по Департаменту здравоохранения по круглосуточному медицинскому наблюдению за детьми.

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Напомним, в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму. За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.

30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.

Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

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Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.

Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.