 Три человека погибли, четверо пострадали в результате ДТП в Одессе, - Сарган. ФОТО (обновлено)

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган, оба автомобиля от столкновения отбросило в разные стороны обочины.
"BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли два человека, один - в очень тяжелом состоянии, еще четверо пострадали", - сообщила она.
Следственное управление ГУНП в Одесской области внесло информацию о происшествии в ЕРДР по признакам ч.3 ст.286 УК Украины.
"Вероятный виновник ДТП, 27-летний водитель BMW, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется прокуратурой Одесской области", - информирует Сарган.
Как сообщает местное издание "Думская", двое пострадавших скончались на месте, еще один – по дороге в больницу.
"Водитель BMW и его пассажиры чудом не пострадали. Однако до приезда полиции автомобилиста избили свидетели происшествия", - пишет издание.
Глава следственного управления ГУНП Сергей Шайхет подтвердил информацию о гибели трех человек.
ремонт линии, не работает вторую неделю.. народ водителю (а БМВ это диагноз) кренделей надавав... мог и
вовсе убить, тому и полиция, наконец то через 40 минут приползла.. не на ДТП с
трупами-
там, кстати ребенок погиб... а тому, что
прессовали ...водилу.. видимо родня пошевелилась... вот так то у нас в Одессе
полиция сутки на убийство может ехать а на ДТП без последствий и вовсе может не
приехать на хулиганаку вообще не ездит, даже если стреляют, полный абзац в
Одессе... «рейХорма ля-дя от стада пейсато армяно ЛГБДшного»... думаю такие
"покращеня кипятком в Космос" по всей Украине.. в части службы для
народа-- новых полицаев...
головне знати план комунікацій. але цього небуде. сильно не попиляєш....
(Вот среди водителей т.н. «маршруток» найти адекватного и вежливого проблема, это да.)
Отличительный признак отмороженных на БМВ:
- старая бэха (не из салона, во всяком случае);
- тёмного цвета и наглухо затонированная;
- тюнингованная снаруж и внутри, со всякими фарами, наклейками, спойлерами, диким рыком глушителя.
Вот такие действительно могут быть опасны. Так что не «БМВ это диагноз», а 20-летняя затонированная БМВ с дыркой в глушителе» - вот это диагноз и опасность для других.
...а мы ж Бавария! -- чего уж там...?
https://www.youtube.com/watch?v=zle36zvrHkk
и дрифтует
https://www.youtube.com/watch?v=s8vHTnCVTAs
https://vk.com/id14270373
А свидетели правильно сделали.
На месте аварии находится все руководство полиции, включая начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина.
Вот это пидор (Головин) в первую очередь виноват в трагедии. Потому что его подчинённые не выловили это животное и не лишили его прав ранее. А возможностей для этого было более чем достаточно, потому что оно не вчера начало так ездить. Ситуация один к одному как в Харькове, где Зайцева нарушала регулярно.