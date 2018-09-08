EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия
  6475  57
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5128) Одесса (5087) смерть (5307) Сарган (288)

 Три человека погибли, четверо пострадали в результате ДТП в Одессе, - Сарган. ФОТО (обновлено)

В субботу, 8 сентября, в 21:45 на улице Фонтанская дорога в Одессе водитель BMW, двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с Skoda.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган, оба автомобиля от столкновения отбросило в разные стороны обочины.

"BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли два человека, один - в очень тяжелом состоянии, еще четверо пострадали", - сообщила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Погибло двое детей и взрослый, девять человек травмированы, - ужасное ДТП в Коломые. ФОТОрепортаж

Следственное управление ГУНП в Одесской области внесло информацию о происшествии в ЕРДР по признакам ч.3 ст.286 УК Украины.

"Вероятный виновник ДТП, 27-летний водитель BMW, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется прокуратурой Одесской области", - информирует Сарган.

Также смотрите: Два человека погибли в результате столкновения КамАЗа и скутера на Харьковщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает местное издание "Думская", двое пострадавших скончались на месте, еще один – по дороге в больницу.

"Водитель BMW и его пассажиры чудом не пострадали. Однако до приезда полиции автомобилиста избили свидетели происшествия", - пишет издание.

Глава следственного управления ГУНП Сергей Шайхет подтвердил информацию о гибели трех человек.

Три человека погибли, четверо пострадали в результате ДТП в Одессе, - Сарган 01
Три человека погибли, четверо пострадали в результате ДТП в Одессе, - Сарган 02
Три человека погибли, четверо пострадали в результате ДТП в Одессе, - Сарган 03

Источник: https://censor.net.ua/n3085227
 
 
 Топ комментарии
 
Полиция ничего не контролирует. Иногда хочется их остановить и показать несколько нарушение по ходу которые они проигнорировали. Лучшие контролёры это люди. Пару дураков разорвали бы на куски, может и прекратился бы массовый беспредел.
 показать весь комментарий
 
этот долбодятел пытался бежать,да прохожие словили и дали пилюлей до приезда полиции
 показать весь комментарий
 
А винуватим в нас буде водій Skoda... Два человека погибли, пятеро пострадали в результате ДТП в Одессе, - Сарган - Цензор.НЕТ 4497
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Или трамвайный столб и рельсы. Им уж точно откупиться нечем.
 показать весь комментарий
 
 
трамваи не ходят!!! дятел у нас типа
ремонт линии, не работает вторую неделю.. народ водителю (а БМВ это диагноз) кренделей надавав... мог и
вовсе убить, тому и полиция, наконец то через 40 минут приползла.. не на ДТП с
трупами-
Три людини загинули, чотири постраждали унаслідок ДТП в Одесі, - Сарган - Цензор.НЕТ 3161

там, кстати ребенок погиб... а тому, что
прессовали ...водилу.. видимо родня пошевелилась... вот так то у нас в Одессе
полиция сутки на убийство может ехать а на ДТП без последствий и вовсе может не
приехать на хулиганаку вообще не ездит, даже если стреляют, полный абзац в
Одессе... «рейХорма ля-дя от стада пейсато армяно ЛГБДшного»... думаю такие
"покращеня кипятком в Космос" по всей Украине.. в части службы для
народа-- новых полицаев...
 показать весь комментарий
 
 
Млять, нацполиция с судами допрыгается, что люди начнут тупо тачки палить. Причем судейские и полицейские в первую очередь!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ты че троль кацапский ? пишешь херню маргинальную какуюто
 показать весь комментарий
 
Кстати когда то видел на трассе двух убитых лошадей .Такой же долбодятел гужевую повозку днём снёс .
 показать весь комментарий
 
отец рассказывает, когда был малым в городе появились 2 грузовика - это были единственные!!!! машины на весь город!! и всё-равно они регулярно сталкивались друг с другом 😂
 показать весь комментарий
 
Один принадлежал 4-му Управлению РСХА, а второй- 6-му Управлению НКВД, как очевидно. Понятный перец- сталкивались. Это ведь, в период оккупации было?
 показать весь комментарий
 
 
Завтра попробую... пора. Скучно, без самоката. А волов- нету... А на "Запоре" и "Форде"- скучно. Ведь есть много шансов выжить. А вот на самокатике... да при даже ограниченной скорости 50 км/ч- тут надо постараться выжить. Очень даже. Зато- весело! Если выживаешь, понятно.
 показать весь комментарий
 
Но! Чес слово: пока никаких травм окружающим! Одно дурко 26 мая- не в счет- сама прыгнула, под колеса. И... сама же, с матюками... исчезла, в темноте. Я- не расстроился.
 показать весь комментарий
 
 
До речі, електросамоката, що їздив, вже не бачу. Зате з"явилась особа на електролісапеті що їздить в порт на риболовлю з вудками. Рьібачка-Соня. Двоє людей загинуло, п'ятеро постраждало через ДТП в Одесі, - Сарган - Цензор.НЕТ 3182
 показать весь комментарий
 
 
Серьезная тетя... жаль, не у нас. Я бы её научил, кое чему. Например- как через бордюры прыгать, уходя, от ментов. А так... сука... опыт- невостребован оказался...
 показать весь комментарий
 
 
Не. Есть ИНФА посвежее: 3(три) трупа. И 4(четыре) пока не совсем.
 показать весь комментарий
 
Нужно ограждать остановки и перекрестки противоударными барьерами, но вместо этого поднимут штрафы и понизят скоростной лимит до 30 км/час.
 показать весь комментарий
 
 
Достатньо по периметру загнати декілька рельс по типу свай. швидко і економно.
головне знати план комунікацій. але цього небуде. сильно не попиляєш....
 показать весь комментарий
 
 
Полиция ничего не контролирует. Иногда хочется их остановить и показать несколько нарушение по ходу которые они проигнорировали. Лучшие контролёры это люди. Пару дураков разорвали бы на куски, может и прекратился бы массовый беспредел.
 показать весь комментарий
 
 
БМВ это диагноз. Сколько раз убеждаюсь, что на них ездят в основном неадекватные особы
 показать весь комментарий
 
 
Ты не прав. У моего соседа был БМВ-325 сначала 1991, потом 1998 г. - ездил вполне нормально. Если внимательно присмотришься ко всем БМВ и ко всем остальным автомобилям, окажется, что неадекватных на БМВ, ну может быть, чутоку больше, чем на других автомобилях, но всё равно не «в основном». Неадекватов хватает за рулём любых автомобилей и даже пешком. И «баба за рулём» тоже стереотип, который опровергается и данным случаем в частности, хотя три дня назад одна баба меня чуть не сбила, когда я ехал на мотоцикле 40 км/ч в своей полосе (гасала 100 км/ч, не глядя по сторонам, с ребёнком без ремней на переднем сиденье). И евробляхеры не все неадекваты: в этой истории машина на украинской регистрации. И т.д.
(Вот среди водителей т.н. «маршруток» найти адекватного и вежливого проблема, это да.)
Отличительный признак отмороженных на БМВ:
- старая бэха (не из салона, во всяком случае);
- тёмного цвета и наглухо затонированная;
- тюнингованная снаруж и внутри, со всякими фарами, наклейками, спойлерами, диким рыком глушителя.
Вот такие действительно могут быть опасны. Так что не «БМВ это диагноз», а 20-летняя затонированная БМВ с дыркой в глушителе» - вот это диагноз и опасность для других.
 показать весь комментарий
 
В Одесі BMW влетів у натовп пішоходів: є жертви і постраждалі. Відео ( 18+ ) https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/v-odesi-bmw-vletiv-u-natovp-pishohodiv-e-zhertvi-i-postrazhdali-foto-i-video-18.htm
 показать весь комментарий
 
А вчера- минус два БМВ. Опять же- с трупами. Опять же- Одесса. Прмо возле кладбищенской ограды. И шо? А ничего, сегодня- ещё одно... А скока будет завтра- никто пока не знает...
 показать весь комментарий
 
 
этот долбодятел пытался бежать,да прохожие словили и дали пилюлей до приезда полиции
 показать весь комментарий
 
 
Скоро после подобных аварий начнут убивать.
 показать весь комментарий
 
 
Пишут, что сабж на бэхе стритсракером был, и как раз на момент ДТП за кем-то гнался, или от кого-то... И, скорее всего, эти гонки не первые и не последние... А людишкам окрестным все пофигу, хотя от этого есть хорошее лекарство:
Двоє людей загинуло, п'ятеро постраждало через ДТП в Одесі, - Сарган - Цензор.НЕТ 2002
 показать весь комментарий
 
 
Да уже пробили водятла: BMW M5 ВН 1735 НІ Владелец: СЕМИРЕНКО ОЛЕГ ІГОРОВИЧ 27-ми летний дебил возомнивший себя "настоящим гончиком", хотя кроме дури ничего не умеет. Так как этот поц маслает руль, странно что не угробился раньше. https://www.youtube.com/watch?v=s8vHTnCVTAs На месте ДТП его отмудохали, жаль что не прибили, полицаи быстро приехали.
 показать весь комментарий
 
 
Ничоссе чем генпрокуратура занимается! Інше вже поробили?
 показать весь комментарий
 
 
Пиарится, или сабж на бэхе из будкарей...
 показать весь комментарий
 
Я такое видел, на улице Мечникова, в Одессе, с полгода назад. Две БМВ... как ждали... мой таксист успел притормозить. И шо? Та- ничего.
 показать весь комментарий
 
У нас тут нефтеперегонный завод взорвался на неделе... -- 50 000 чел. пришлось отселять.
...а мы ж Бавария! -- чего уж там...?
 показать весь комментарий
 
Во! Почти как у нас. Тока у нас- поселять, а не отселять. Хасидов, в Умани. Спрашивается: а кому сейчас легко???
 показать весь комментарий
 
 
-- кому легко, тот не спрашивает -- во все времена...*)
 показать весь комментарий
 
 
на мою думку, таким зразу пожиттеве давати треба, без помилування!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Відсидить максимум п'ять років. Це якщо не даватиме забарів слєдакам і суддям. А якщо дасть - максиму три. Тому я і кажу що поки під колеса оціх убл ків не почнуть потрапляти мєнти, судді і їх діти безкарні вбивства на дорозі були і будуть
 показать весь комментарий
 
 
Это не дрифт, это порнография. Он абсолютно не контролирует машину.
 показать весь комментарий
 
 
На ХАМа младшего похож. Такое же тупое мурло.
Три людини загинули, чотири постраждали унаслідок ДТП в Одесі, - Сарган - Цензор.НЕТ 3763
 показать весь комментарий
 
но виноваты все равно евробляхеры. Они проклятые не хотят шыкаладному цеху переплачивать. правильно соевые?
 показать весь комментарий
 
 
В сети уже подчистили все профили горе гонщика.
 показать весь комментарий
 
 
Не узнаю фонтанская дорога в каком месте.
А свидетели правильно сделали.
 показать весь комментарий
 
 
Тільки не вмішуйте в це нашого харанта,в прикиді бомжа на параді, рюкзакова, депутатів, усі вони хороші! Це ми, гої,вбиваємо один одного.Раз так тільки суд Лінча ! І намісці! Ми влада по конституції!
 показать весь комментарий
 
https://uc.od.ua/news/crime/1206182
На месте аварии находится все руководство полиции, включая начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина.

Вот это пидор (Головин) в первую очередь виноват в трагедии. Потому что его подчинённые не выловили это животное и не лишили его прав ранее. А возможностей для этого было более чем достаточно, потому что оно не вчера начало так ездить. Ситуация один к одному как в Харькове, где Зайцева нарушала регулярно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТри человека погибли, четверо пострадали в результате ДТП в Одессе, - Сарган. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
 вверх