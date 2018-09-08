 Три человека погибли, четверо пострадали в результате ДТП в Одессе, - Сарган. ФОТО (обновлено)

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган, оба автомобиля от столкновения отбросило в разные стороны обочины.

"BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли два человека, один - в очень тяжелом состоянии, еще четверо пострадали", - сообщила она.

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Следственное управление ГУНП в Одесской области внесло информацию о происшествии в ЕРДР по признакам ч.3 ст.286 УК Украины.

"Вероятный виновник ДТП, 27-летний водитель BMW, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется прокуратурой Одесской области", - информирует Сарган.

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Как сообщает местное издание "Думская", двое пострадавших скончались на месте, еще один – по дороге в больницу.

"Водитель BMW и его пассажиры чудом не пострадали. Однако до приезда полиции автомобилиста избили свидетели происшествия", - пишет издание.

Глава следственного управления ГУНП Сергей Шайхет подтвердил информацию о гибели трех человек.





