 Манафорт может признать вину, чтобы избежать второго суда, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, передает Цензор.НЕТ.

Адвокаты Пола Манафорта, признанного виновным по восьми из 18 обвинений, ведут переговоры о признании вины. Они касаются того, какую именно вину признает Манафорт и какой срок заключения будут рекомендовать прокуроры из команды Роберта Мюллера.

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Напомним, первый суд над 69-летним Полом Манафортом касался миллионов долларов, которые он заработал, консультируя Януковича и пророссийскую Партию регионов. Суд присяжных признал его виновным в пяти обвинениях по налоговому мошенничеству, а также в сокрытии иностранных банковских счетов и банковских махинациях. Манафорту грозит 10 лет заключения.

17 сентября должно начаться судебное разбирательство обвинений против Пола Манафорта, касающихся его лоббистской и консультативной деятельности. Ожидается, что судебное разбирательство продлится три недели.