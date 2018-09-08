 Манафорт может признать вину, чтобы избежать второго суда, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, передает Цензор.НЕТ.
Адвокаты Пола Манафорта, признанного виновным по восьми из 18 обвинений, ведут переговоры о признании вины. Они касаются того, какую именно вину признает Манафорт и какой срок заключения будут рекомендовать прокуроры из команды Роберта Мюллера.
Напомним, первый суд над 69-летним Полом Манафортом касался миллионов долларов, которые он заработал, консультируя Януковича и пророссийскую Партию регионов. Суд присяжных признал его виновным в пяти обвинениях по налоговому мошенничеству, а также в сокрытии иностранных банковских счетов и банковских махинациях. Манафорту грозит 10 лет заключения.
17 сентября должно начаться судебное разбирательство обвинений против Пола Манафорта, касающихся его лоббистской и консультативной деятельности. Ожидается, что судебное разбирательство продлится три недели.
Я подумал бы на 2-го парня справа....., на шпану с караваем в последнюю очередь....
Ahmad @AlAhmediya 5 мин.5 минут назад
Знайди міністра закордонних справ
Таки это не фотошоп...
Порошенко наградил орденами двух
депутатов, голосовавших за диктаторские законы 16 января
https://censor.net.ua/news/445822/poroshenko_nagradil_ordenami_dvuh_deputatov_golosovavshih_za_diktatorskie_zakony_16_yanvaryaПорошенко
присвоїв 35 генеральських звань і відповідних їм рангів: серед нагороджених -
Демчина, Пісний, Аброськін, Аллеров
https://ua.censor.net.ua/news/452944/poroshenko_prysvoyiv_35_generalskyh_zvan_i_vidpovidnyh_yim_rangiv_sered_nagorodjenyh_demchyna_pisnyyiКСУ скасував заборону призначати керівниками вищих навчальних закладів тих,
хто голосував за закони 16 січня 2014 року.https://www.slovoidilo.ua/2017/12/21/novyna/polityka/ksu-uxvalyv-rezonansne-rishennya-shhodo-dyktatorskyx-zakoniv
https://charter97.org/ru/news/2018/9/8/304578/
хотя конечно Манафорт редкая скотина
Злые языки говорят, пеца с ним так и не расплатился.
Порохоботам на заметку....
-- так шо -- привыкаем, граждане и господа...