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 Манафорт может признать вину, чтобы избежать второго суда, - Bloomberg

Защитники Пола Манафорта обратились к американским прокурорам с предложением соглашения.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, передает Цензор.НЕТ.

Адвокаты Пола Манафорта, признанного виновным по восьми из 18 обвинений, ведут переговоры о признании вины. Они касаются того, какую именно вину признает Манафорт и какой срок заключения будут рекомендовать прокуроры из команды Роберта Мюллера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Связанный с Манафортом пиарщик Паттен, лоббировавший интересы "Оппоблока", предстал перед судом и согласился сотрудничать со следствием

Напомним, первый суд над 69-летним Полом Манафортом касался миллионов долларов, которые он заработал, консультируя Януковича и пророссийскую Партию регионов. Суд присяжных признал его виновным в пяти обвинениях по налоговому мошенничеству, а также в сокрытии иностранных банковских счетов и банковских махинациях. Манафорту грозит 10 лет заключения.

17 сентября должно начаться судебное разбирательство обвинений против Пола Манафорта, касающихся его лоббистской и консультативной деятельности. Ожидается, что судебное разбирательство продлится три недели.

Источник: https://censor.net.ua/n3085225
 
   
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Сознался наш Скумбриевич. Не выдержал очной ставки. Подкачал. От себя добавлю - работал против Украины, получи пиздюлю.
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вот если не знать, кто есть кто - вы бы справились?

Я подумал бы на 2-го парня справа....., на шпану с караваем в последнюю очередь....

Манафорт может признать вину, чтобы избежать второго суда, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 9196 Ahmad‏ @AlAhmediya 5 мин.5 минут назад
Знайди міністра закордонних справ

Манафорт может признать вину, чтобы избежать второго суда, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 9594
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та ну... у второго с права интелект на лбу отпечатан, он не может быть нашим министром!
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нууу... больше на писателя похож, чем на министра...
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ну лучше на писателя, чем на бомжа в обоссанных и грязных джинсах...
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Щось Огризко нічого не коментував про діяльність Ющенка. У сенсі того, що Ющенко зробив все, щоб Януковіч став презом. Власне Ющенко дістав Януковіча з смітника ще у 2006му. Навіщо? Пан Ющенко підпрацьовує на пуйла? То хто такий сам Огризко?
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Он ещё тот атлет, судя по размеру свисающих сисек и огромному тухесу, хороший мальчик, слушается бабушку и хорошо кушает! Если это не фотошоп, то выглядит он совсем.., точнее не совсем изысканно что-ли. Но и не это важно. До вступления в должность он был худее... а сейчас....
Таки это не фотошоп...

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А в нас Петрик за котли дає звання генералів, за закони 16 січня і сепаратизм - ордени

Порошенко наградил орденами двух
депутатов, голосовавших за диктаторские законы 16 января

https://censor.net.ua/news/445822/poroshenko_nagradil_ordenami_dvuh_deputatov_golosovavshih_za_diktatorskie_zakony_16_yanvaryaПорошенко
присвоїв 35 генеральських звань і відповідних їм рангів: серед нагороджених -
Демчина, Пісний, Аброськін, Аллеров

https://ua.censor.net.ua/news/452944/poroshenko_prysvoyiv_35_generalskyh_zvan_i_vidpovidnyh_yim_rangiv_sered_nagorodjenyh_demchyna_pisnyyiКСУ скасував заборону призначати керівниками вищих навчальних закладів тих,
хто голосував за закони 16 січня 2014 року.https://www.slovoidilo.ua/2017/12/21/novyna/polityka/ksu-uxvalyv-rezonansne-rishennya-shhodo-dyktatorskyx-zakoniv
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The Daily Mail: У живущих в Лондоне российских олигархов будут конфисковывать особняки 😂😂😂😂😂😂

https://charter97.org/ru/news/2018/9/8/304578/
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если признает вину, сядет но будет молчать то Трамп его амнистирует
хотя конечно Манафорт редкая скотина
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Если амнистирует, то опять посадят за что-то ещё. Манафорт может признать вину, чтобы избежать второго суда, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3068
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Ну не зря же шайку Рыжего сравнивают с мафией.
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В США неуплата налогов это страшное преступление.
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Сознался наш Скумбриевич. Не выдержал очной ставки. Подкачал. От себя добавлю - работал против Украины, получи пиздюлю.
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После ублюдка Лазаренко украинские чиновники больше в США не бегут .поняли что американцы вывернут наизнанку - и деньги все заберут и в тюрьму посадят .В россию начали бежать .
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А в Росії тихенько зникають. Якщо він в Україні адепт "руцького міра", то в Раше він "хохол-прєдаєль". Або: "Ей! Іді сюда!".
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Пусть порасскажет, как нынешнюю украинскую власть консультировал.
Злые языки говорят, пеца с ним так и не расплатился.
Порохоботам на заметку....
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Пташка, пали всю свою братию. Как там на лахте, текучка, не?
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Якщо можна не платити, то навіщо платити? Куди порохобот піде скаржитись? Югіку? "Мені за брехню недоплатили!"? Манафорт може визнати провину, щоб уникнути другого суду, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5231
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...скорей хуйла свергнут, чем Трампа скинут... -- ...и Ойропа против будет.

-- так шо -- привыкаем, граждане и господа...
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Якщо у Вови є кінець мотузки, за яку він смикає Доню, то це ще не вечір, далі буде))
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Якби це зробити, щоб наш мальдівсько-сліпотрастовий чкурнув саме на Америку!? Манафорт може визнати провину, щоб уникнути другого суду, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8187 Ну, як Лазаренко свого часу. Але ж всі риги за традицією тікають на ростов...на жаль
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМанафорт может признать вину, чтобы избежать второго суда, - Bloomberg
 
 
 
 
 
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