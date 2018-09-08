 Раз в ход пошли угрозы, значит Москва понимает неотвратимость получения автокефалии и усиления независимой Украинской церкви, - Бутусов

Об этом пишет в своем блоге главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Синод Русской православной церкви (РПЦ) выразил протест Вселенскому патриарху и угрожает разрывом отношений:

На сайте РПЦ опубликовано заявление: "Священный синод Русской православной церкви выражает решительный протест и глубокое возмущение в связи с... коммюнике... Константинопольского патриархата, в котором сообщается о назначении архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) "экзархами" Константинопольского патриархата в Киеве. Решение Константинопольского патриархата принять к рассмотрению вопрос о предоставлении автокефалии "православным верующим Украины" принято вопреки воле епископата Украинской православной церкви, который единодушно высказался за сохранение ее существующего статуса. Данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового православия".

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Юрий Бутусов констатирует: "Это хорошо, раз в ход пошли такие жалкие угрозы, значит Москва демонстрирует слабость и понимание неотвратимости получения автокефалии и усиления независимой Украинской церкви.

Руководство РПЦ понимает, что после получения томоса священники Московского патриархата уже не смогут собирать и возить в Москву столько денег, как сейчас. Будет разрушена схема, когда организация, которая предала и обманула украинцев, и поддерживает террориста Путина, финансируется за счет украинских прихожан и ведет пророссийскую пропаганду".

Российские пропагандисты подчеркивают, что оба направленных варфоломеем экзарха - уроженцы западной Украины. "Причем архиепископ Даниил служил капелланом армии США, является одним из активных участников процесса предоставления автокефалии. А епископ Иларион написал диссертацию "Каноническая связь Киевской митрополии со Вселенской Патриархией до 1240 года". В 2005-м году российские спецслужбы организовали провокацию против Илариона в Турции, когда он был переводчиком во время встречи президента Ющенко с Вселенским патриархом. Тогда Илариона задержала турецкая полиция по смехотворным подозрениям "помощи чеченским повстанцам". Сорвать переговоры тогда не удалось, Иллариона быстро выпустили", - отмечает Бутусов.

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Журналист уверен, что автокефалия - "мощное оружие для независимости Украины от российского контроля духовной сферы и проведения подрывных акций с использованием священников Московского патриархата".

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

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В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

1-3 сентября в Константинополе состоялся Синаксис - собрание всех верховных архиереев Константинопольской православной церкви. В экспертных церковных кругах считают, что на собрании затрагивается вопрос автокефалии украинской, а также македонской церквей. В этой связи ожидается резкая реакция представителей Сербской и Московской церкви.

7 сентября в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Иллариона Эдмонтонского из Канады.

Действия константинопольского патриарха Варфоломея по назначению представителей в Украине в Русской православной церкви расценили как "грубое вторжение" на свою каноническую территорию и пообещали, что они "не останутся без ответа".