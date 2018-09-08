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 Раз в ход пошли угрозы, значит Москва понимает неотвратимость получения автокефалии и усиления независимой Украинской церкви, - Бутусов

Российская церковь угрожает разрывом отношений с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом пишет в своем блоге главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Синод Русской православной церкви (РПЦ) выразил протест Вселенскому патриарху и угрожает разрывом отношений:

На сайте РПЦ опубликовано заявление: "Священный синод Русской православной церкви выражает решительный протест и глубокое возмущение в связи с... коммюнике... Константинопольского патриархата, в котором сообщается о назначении архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) "экзархами" Константинопольского патриархата в Киеве. Решение Константинопольского патриархата принять к рассмотрению вопрос о предоставлении автокефалии "православным верующим Украины" принято вопреки воле епископата Украинской православной церкви, который единодушно высказался за сохранение ее существующего статуса. Данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового православия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская церковь ранее неканонично присвоила власть в Украине, Бессарабии и Грузии, - УПЦ КП

Юрий Бутусов констатирует: "Это хорошо, раз в ход пошли такие жалкие угрозы, значит Москва демонстрирует слабость и понимание неотвратимости получения автокефалии и усиления независимой Украинской церкви.

Руководство РПЦ понимает, что после получения томоса священники Московского патриархата уже не смогут собирать и возить в Москву столько денег, как сейчас. Будет разрушена схема, когда организация, которая предала и обманула украинцев, и поддерживает террориста Путина, финансируется за счет украинских прихожан и ведет пророссийскую пропаганду".

Российские пропагандисты подчеркивают, что оба направленных варфоломеем экзарха - уроженцы западной Украины. "Причем архиепископ Даниил служил капелланом армии США, является одним из активных участников процесса предоставления автокефалии. А епископ Иларион написал диссертацию "Каноническая связь Киевской митрополии со Вселенской Патриархией до 1240 года". В 2005-м году российские спецслужбы организовали провокацию против Илариона в Турции, когда он был переводчиком во время встречи президента Ющенко с Вселенским патриархом. Тогда Илариона задержала турецкая полиция по смехотворным подозрениям "помощи чеченским повстанцам". Сорвать переговоры тогда не удалось, Иллариона быстро выпустили", - отмечает Бутусов.

Также читайте: "Ответные действия Московского Патриархата последуют в самое ближайшее время", - РПЦ о константинопольских экзархах в Киеве

Журналист уверен, что автокефалия - "мощное оружие для независимости Украины от российского контроля духовной сферы и проведения подрывных акций с использованием священников Московского патриархата".

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

Читайте также: УПЦ КП ожидает плодотворного сотрудничества с экзархами Вселенского патриарха Варфоломея при подготовке автокефалии, - архиепископ Евстратий (Зоря)

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

1-3 сентября в Константинополе состоялся Синаксис - собрание всех верховных архиереев Константинопольской православной церкви. В экспертных церковных кругах считают, что на собрании затрагивается вопрос автокефалии украинской, а также македонской церквей. В этой связи ожидается резкая реакция представителей Сербской и Московской церкви.

7 сентября в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Иллариона Эдмонтонского из Канады.

Действия константинопольского патриарха Варфоломея по назначению представителей в Украине в Русской православной церкви расценили как "грубое вторжение" на свою каноническую территорию и пообещали, что они "не останутся без ответа".

Источник: https://censor.net.ua/n3085224
 
   
 Топ комментарии
 
когда кончится нефть, россия может смело торговать долбоебами, их там стратегические запасы....
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Москвальскі шавки, вийте голосніше. Вас погано чути.
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Автокефалия будет.Только будут ли изгнаны мацковские попы из Украины?.Вряд ли.Точно не при пете.
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Я
плакалЬ..
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https://www.youtube.com/watch?v=2iO2pZkknSE

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.
Так вам КРОВАВЫМ АФЕРЮГАМ луГАНЛОНии надо !
.
Им видите ЯЗЫКОМ пользоваться ЗАПРЕЩАЛИ,,,,
,
.А по правде ,
захотели на халяву росснефте-зарплаты ??
.
.
ПОССОРИЛИ НАРОДЫ !
ПОДСТАВИЛИ РОССИЮ ПОД САНКЦЫИ И Т Д,
САМИ ВИНОВАТЫ, А теперь НОЮТ !!
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https://uploads.disquscdn.com/images/0735619a75789b5daa0fa7bfa65a252d45c49043f9b43a8d7160fa170d64c3cb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/42c131585b0ec7a3392a652533bb6b21241637a93eef064839641bf5f8aa26a8.jpg
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Кто вам за упоминание соевых пэдрэмог платит?
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После выборов ищи новую будку
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С их кацапским менталитетов РПЦ скоро признают сектой!
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Где бы вы все были, великие поборники автокефалии, если бы не Порошенко, сумевший убедить Варфоломея? Раз в ход пошли угрозы, значит Москва понимает неотвратимость получения автокефалии и усиления независимой Украинской церкви, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1722
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9 апреля 2018 года Порошенко провел семичасовые переговоры с Варфоломеем. Раз в ход пошли угрозы, значит Москва понимает неотвратимость получения автокефалии и усиления независимой Украинской церкви, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4870
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В качестве дьякона МП? Или вы считаете Варфоломея за лоха, который не в курсе дел?
Раз в ход пошли угрозы, значит Москва понимает неотвратимость получения автокефалии и усиления независимой Украинской церкви, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3180
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Да все петя)))).Не Украинцы которые завоевали независимость жизнями Героев,а петя который при овоще шнырил и ни разу не заикнулся про автокефалию.Ну конечно он)))))))Троли от банковой смешны и унылы)))
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Ага. И безвиза украинский народ добился, и летального оружия от Запада. А вот лампочки в подъезде ворует Порошенко.
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Пусть этот зрадофил ещё насмешит, что и Майдан народ сотворил, а не Порошенко! Ни стыда ни совести Раз в ход пошли угрозы, значит Москва понимает неотвратимость получения автокефалии и усиления независимой Украинской церкви, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7057
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просто русня может константинопольского патриарха до этого притравить.
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Могут попытаться - ума хватит. Но, после Сирии и Скрипалей всем кремлядям проще в русскую рулетку играть до победы!
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когда кончится нефть, россия может смело торговать долбоебами, их там стратегические запасы....
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не просто долбоебами а руко - головожопыми долбоебами.
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От украинской автокефалии, происходит мощнейшее выделение кацапских автоФЕКАЛИЙ 😂😂😂
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Лучше было бы показать фото на котором это существо во время великого поста жрет биг маки в макдональдсе
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Бутусов, сейчас украинская православная церковь на самом деле украинская. А что будет когда Офшорник начнет наводнять ее попами-перебежчиками из своего мацковского парханата, где он состоит в дьяконах? Также как он продолжает наполнять власть рыгами-перебежчиками. Что будет с киевской церковью? Тоже, что и с "реформами"?
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А это мысль правильная. Только Бутусов здесь при чем ? Он иудей.
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**** моё... любимоё
Звонит в церкви телефон:
- Это партии горком,
Совещанье назревает,
Ну а стульев не хватает,
Нужно срочно к нам прислать
Стульев двадцать - двадцать пять
- Хрен Вам вместо стульев будет,
Ненадежные Вы люди -
В прошлый раз скамейки дали -
Вы их пошло исписали!
- Раз со стульями отпор
И окончен разговор -
Пионеров хрен получишь
Значит ты в церковный хор
- Хрен мне вместо пионеров?
Ах ты богохульник скверный,
Не дадим тебе, негодник,
Мы монахов на субботник!
- На субботник нет монахов?
Да иди ты вовсе на хер,
Не получишь в этот год
Комсомол на крестный ход!
- Раз не дашь нам комсомольцев
Нарядить под богомольцев
В бане можешь, стало быть,
О монашках позабыть!
- Загрубил ты, ужас, страшен,
Если жалко нам монашек,
Можешь положить, козел
Завтра партбилет на стол…
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А че Москва? История так история - Кучков, против Константинополя!
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пояснение для совкодрочеров (в Украине таких не мало).....
Раз в ход пошли угрозы, значит Москва понимает неотвратимость получения автокефалии и усиления независимой Украинской церкви, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9459
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Вы на самом деле хотели знать что такое русская православная церковь?

Раз в ход пошли угрозы, значит Москва понимает неотвратимость получения автокефалии и усиления независимой Украинской церкви, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1348
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Кстати верующие Константинопольского Патриархата называют себя детьми божьими! Только у Мацковскаго Пархата-рабы...
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Якщо від РПЦ почалися погрози, то всі інші їх аргументи закінчилися.
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Греция отказала в выдаче визы управляющему делами Московской патриархии, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию. Об этом сообщает «Интерфакс».
В Российской православной церкви (РПЦ) подчеркнули, что речь идет «именно о гражданской визе, а не об отказе в посещении Афона», так как для поездки к православной святыни разрешение выдают церковные власти.
«Уже много лет владыка совершает осенью паломничество на Афон, однако в этот раз греческую визу получить не удалось», - заявили в Управлении делами патриархии. Раз в ход пошли угрозы, значит Москва понимает неотвратимость получения автокефалии и усиления независимой Украинской церкви, - Бутусов - Цензор.НЕТ 908 Раз в ход пошли угрозы, значит Москва понимает неотвратимость получения автокефалии и усиления независимой Украинской церкви, - Бутусов - Цензор.НЕТ 908 Раз в ход пошли угрозы, значит Москва понимает неотвратимость получения автокефалии и усиления независимой Украинской церкви, - Бутусов - Цензор.НЕТ 908
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дааа, это проигрыш, так проигрыш.... особенно после его слов про русскую церковь в каждом украинском селе...
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Что забыла - пришлая, иностранная, чужеродная русская православная секта - РПЦ в Украине? Не место этой мерзости РПЦ торгаша Гундяя, на святой украинской земле.(С)
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Хотелось бы услышать прихожан УПЦ МП, вы все эти годы рассказывали что УПЦ КП, это раскольники, нехрести и только потому, вы ходите к московским попам. Теперь, наблюдая эту агонию в Москве, что скажите? Или все это раскольничество было ширмой, главное к кацапам на поклон ходить?
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Никогда у РПЦ не было проблем с благословением Крымского моста и всяких там ополченцев,Гиркиных и Захарченко.
И да, у нас нет никакого УПЦ МП, это лукавство, как говорил владыка Лавры Павел. Есть только РПЦ.
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пять років тому один пігмей уявив себе "собирателем земель", в результаті, як казав один мудєнь: "маємо, те що маємо"
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРаз в ход пошли угрозы, значит Москва понимает неотвратимость получения автокефалии и усиления независимой Украинской церкви, - Бутусов
 
 
 
 
 
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