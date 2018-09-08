 Раз в ход пошли угрозы, значит Москва понимает неотвратимость получения автокефалии и усиления независимой Украинской церкви, - Бутусов

Об этом пишет в своем блоге главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Синод Русской православной церкви (РПЦ) выразил протест Вселенскому патриарху и угрожает разрывом отношений:
На сайте РПЦ опубликовано заявление: "Священный синод Русской православной церкви выражает решительный протест и глубокое возмущение в связи с... коммюнике... Константинопольского патриархата, в котором сообщается о назначении архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) "экзархами" Константинопольского патриархата в Киеве. Решение Константинопольского патриархата принять к рассмотрению вопрос о предоставлении автокефалии "православным верующим Украины" принято вопреки воле епископата Украинской православной церкви, который единодушно высказался за сохранение ее существующего статуса. Данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового православия".
Юрий Бутусов констатирует: "Это хорошо, раз в ход пошли такие жалкие угрозы, значит Москва демонстрирует слабость и понимание неотвратимости получения автокефалии и усиления независимой Украинской церкви.
Руководство РПЦ понимает, что после получения томоса священники Московского патриархата уже не смогут собирать и возить в Москву столько денег, как сейчас. Будет разрушена схема, когда организация, которая предала и обманула украинцев, и поддерживает террориста Путина, финансируется за счет украинских прихожан и ведет пророссийскую пропаганду".
Российские пропагандисты подчеркивают, что оба направленных варфоломеем экзарха - уроженцы западной Украины. "Причем архиепископ Даниил служил капелланом армии США, является одним из активных участников процесса предоставления автокефалии. А епископ Иларион написал диссертацию "Каноническая связь Киевской митрополии со Вселенской Патриархией до 1240 года". В 2005-м году российские спецслужбы организовали провокацию против Илариона в Турции, когда он был переводчиком во время встречи президента Ющенко с Вселенским патриархом. Тогда Илариона задержала турецкая полиция по смехотворным подозрениям "помощи чеченским повстанцам". Сорвать переговоры тогда не удалось, Иллариона быстро выпустили", - отмечает Бутусов.
Журналист уверен, что автокефалия - "мощное оружие для независимости Украины от российского контроля духовной сферы и проведения подрывных акций с использованием священников Московского патриархата".
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
1-3 сентября в Константинополе состоялся Синаксис - собрание всех верховных архиереев Константинопольской православной церкви. В экспертных церковных кругах считают, что на собрании затрагивается вопрос автокефалии украинской, а также македонской церквей. В этой связи ожидается резкая реакция представителей Сербской и Московской церкви.
7 сентября в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Иллариона Эдмонтонского из Канады.
Действия константинопольского патриарха Варфоломея по назначению представителей в Украине в Русской православной церкви расценили как "грубое вторжение" на свою каноническую территорию и пообещали, что они "не останутся без ответа".
плакалЬ..
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https://www.youtube.com/watch?v=2iO2pZkknSE
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Так вам КРОВАВЫМ АФЕРЮГАМ луГАНЛОНии надо !
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Им видите ЯЗЫКОМ пользоваться ЗАПРЕЩАЛИ,,,,
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.А по правде ,
захотели на халяву росснефте-зарплаты ??
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ПОССОРИЛИ НАРОДЫ !
ПОДСТАВИЛИ РОССИЮ ПОД САНКЦЫИ И Т Д,
САМИ ВИНОВАТЫ, А теперь НОЮТ !!
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https://uploads.disquscdn.com/images/0735619a75789b5daa0fa7bfa65a252d45c49043f9b43a8d7160fa170d64c3cb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/42c131585b0ec7a3392a652533bb6b21241637a93eef064839641bf5f8aa26a8.jpg
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За сприяння компанії «Roshen» придбано та передано на озброєння Десантно-штурмових військ 430 снайперських гвинтівок Zbroyar Z-10 та Savage-110
Звонит в церкви телефон:
- Это партии горком,
Совещанье назревает,
Ну а стульев не хватает,
Нужно срочно к нам прислать
Стульев двадцать - двадцать пять
- Хрен Вам вместо стульев будет,
Ненадежные Вы люди -
В прошлый раз скамейки дали -
Вы их пошло исписали!
- Раз со стульями отпор
И окончен разговор -
Пионеров хрен получишь
Значит ты в церковный хор
- Хрен мне вместо пионеров?
Ах ты богохульник скверный,
Не дадим тебе, негодник,
Мы монахов на субботник!
- На субботник нет монахов?
Да иди ты вовсе на хер,
Не получишь в этот год
Комсомол на крестный ход!
- Раз не дашь нам комсомольцев
Нарядить под богомольцев
В бане можешь, стало быть,
О монашках позабыть!
- Загрубил ты, ужас, страшен,
Если жалко нам монашек,
Можешь положить, козел
Завтра партбилет на стол…
В Российской православной церкви (РПЦ) подчеркнули, что речь идет «именно о гражданской визе, а не об отказе в посещении Афона», так как для поездки к православной святыни разрешение выдают церковные власти.
«Уже много лет владыка совершает осенью паломничество на Афон, однако в этот раз греческую визу получить не удалось», - заявили в Управлении делами патриархии.
И да, у нас нет никакого УПЦ МП, это лукавство, как говорил владыка Лавры Павел. Есть только РПЦ.