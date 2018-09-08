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 Спорт, За рубежом
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Все про:Кыргызстан (176) победа (337) соревнования (160)

 Украинская сборная завоевала девять медалей на III Всемирных играх кочевников в Кыргызстане

По итогам III Всемирных игр кочевников в медальном зачете Украина заняла восьмое место среди 77 стран.

В копилке украинцев 3 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медалей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Всего в соревнованиях приняли участие 23 украинских спортсмена. Они соревновались в армрестлинге, мас-рестлинге, самбо, японском сумо и традиционной стрельбе из лука. В итоге украинцы завоевали 9 медалей (6 в армрестлинге, 2 - в мас-рестлинге и 1 - в стрельбе из традиционного лука).

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Лидером в командному зачете стал Кыргызстан, в его копилке 100 медалей: 40 золотых, 30 серебряных и 30 бронзовых. Вторую строчку занимает сборная Казахстана с 69 медалями - 16 золотых, 24 серебряных и 25 бронзовых. Замыкает тройку - Россия, у которой 52 медали - 16 золотых, 11 серебряных и 25 бронзовых.

На последних местах в медальном зачете находятся Армения, Индия, Нидерланды, Сингапур, Эстония и Япония, в копилке которых по одной бронзовой медали.

Со 2 по 8 сентября в Кыргызстане проходили III Всемирные игры кочевников. Официальным талисманом Игр был выбран снежный барс, а лозунгом ВИК-2018 стало "Едины силой! Едины духом!". Игры проводились на берегу живописного горного озера Иссык-Куль.

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Впервые Всемирные игры кочевников прошли в 2014 году и стали незабываемым, ярким явлением в спортивной и культурной жизни страны. ВИК организованы, прежде всего, с целью сохранения исторического культурного наследия и многообразия этносов и народов мира в эпоху глобализации, а также выведение на международную арену разных видов этноспорта и традиционных игр.

В программе III Всемирных игр кочевников было 37 видов спорта. Среди них - 16 киргизских национальных и 21 спортивная дисциплина, традиционная для других кочевых народов. В частности, 8 различных видов конных скачек на разные дистанции, 13 вариантов борьбы, 5 дисциплин по стрельбе из традиционного лука, в том числе и верхом на лошадях. В состязаниях приняли участие более двух тысяч спортсменов из разных стран.

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На Играх разыграли 594 медали (174 золотых, 173 серебряных и 247 бронзовых медалей). Общий призовой фонд составил 28 млн сомов (около 400 тысяч долларов).

В рамках ВИК-2018 также был организован в горном ущелье Кырчын красочный и самобытный этногородок кочевых народов, где проводились не только спортивные состязания, но и показан быт и культура кочевников, а также проведен этнокультурный фестиваль "Вселенная кочевников".

IV Всемирные игры кочевников в 2020 году пройдут в Турции.

Источник: https://censor.net.ua/n3085223
 
   
 Топ комментарии
 
Стесняюсь спросить, а Украина там точно должна была участие принимать?
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***
а вот вы знали что, в Кыргызстан на дорогах установлены только треугольные знаки.
а потому что круглым знаком хорошо бочку с зерном закрывать,
а из квадратного получается отличная снегоуборочная лопата.
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Стесняюсь спросить, а Украина там точно должна была участие принимать?
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Если выставили команду цыг... тьфу, как нетолерантно, лиц ромской национальности, то тогда все норм...
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А як же! Одні українці кочують в ЄС та Штати, інші, з Криму та Донбасу кочують у Київ та інші міста. А нас в шестеро більше кочуючих ніж в Монголії. І за все це дякують Гаранту прав і свобод кочуючих українців Петру Олексійовичу Порошенку, скорочено ПОПу.
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А я вообще-то думал, что Украинцы не кочевники. Хотя жители лугандонии точно крочевники. ПОЛОВЕЦКОЕ ПОЛЕ.
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Ну, у нас крымские татары - тюрки, в принципе, прямые потомки кочевников. Так что, вполне возможно...
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Ну Киргизия, Казахстан и мокши это понятно, но каким боком Украина, Нидерланды и Эстония?
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Это да, у нас поляки на лошадях каждое лето прискакивают.
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Сарматська, половецька, скіфська...кров у нас є?
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Глубоко копаешь, когда последний раз стрелял с лука сидя на коне?
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Цензор, убери эту новость. Сейчас половину твоих читателей инсульт вдарит. Украинская сборная завоевала девять медалей на III Всемирных играх кочевников в Кыргызстане - Цензор.НЕТ 1552
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Рулетку монахи вигадали. Але це не значить, що всі хто грає в рулетку - монахи. Украинская сборная завоевала девять медалей на III Всемирных играх кочевников в Кыргызстане - Цензор.НЕТ 1080

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По легенде, рулетку Блез Паскаль изобрел. Но он не был монахом. Просто в конце жизни в религию ударился. Наверное, каялся в том, что изобрел рулетку. Украинская сборная завоевала девять медалей на III Всемирных играх кочевников в Кыргызстане - Цензор.НЕТ 8743
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И ИндоПэриджан ((Од(Аз)ЭрБэйДжан)) МИРОВЫЕ ПРАВИТЕЛИ ТОЖЕ ТУДА ЗАСУНУЛИ ПОЧЕМУТО.Наверно арабский Кремль попросил.ЧТОБ Гянджа=Канстантинополь ,а также Дербенд =БабаУлу(Бабилон) превратились в кочевников? И российское тв постоянно там флаги показывают.(ткк приказывает).
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Да,это наше, более половины населения можна назвать - кочевниками, кочуем по миру в поисках лучшей жизни.
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всі ми кочівники, homo sapiens зародився в Африці
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То була разова міграція. І тут не всі sapiens, багато гостей з-за пєрєбріка.
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Один вопрос: Казладрали? Второй вопрос : кто за драных козлов ответит? (козлодрание один из основных видов программы, типо футбола у нас). Кто в теме? Ау!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Это что-то новое в жизни ЦН! ОБЫЧНО КРЕСТИК СТАВЯТ ИЛИ БАНЯТ. А здесь просто как бы меня и не было.
А Я НАПИСАЛ: ЧТО ИГРЫ КОЧЕВНИКОВ ЭТО ПОБЕДА НАШЕЙ ДИПЛОМАТИИ.
И УКРАИНЦЫ ВСЕГДА ЮРТЫ СТАВИЛИ В СТЕПИ, СТРЕЛЯЛИ С МОНГОЛЬСКОГО КОНЯ ЛУКОМ И ОТБИРАЛИ НА СКАКУ БАРАНА С СЕДЛА ПРОТИВНИКА.
А МИФЫ ПРО УКРАИНСКИЕ МАЗАНКИ И ОПРЯТНОСТЬ ( ХОТЯ БЕДНОСТЬ) ЭТО ВСЕ
БРЕХНЯ. Украинская сборная завоевала девять медалей на III Всемирных играх кочевников в Кыргызстане - Цензор.НЕТ 9539
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***
а вот вы знали что, в Кыргызстан на дорогах установлены только треугольные знаки.
а потому что круглым знаком хорошо бочку с зерном закрывать,
а из квадратного получается отличная снегоуборочная лопата.
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Молодцы украинские кочевники? Кочуйте обратно в Украину.
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Молодцы украинские кочевники! Кочуйте обратно в Украину.
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Это куздец всему. Теперь едем на игры муджахедов. Прощай Европа мы азиаты!!! Украинская сборная завоевала девять медалей на III Всемирных играх кочевников в Кыргызстане - Цензор.НЕТ 2280
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Вечные кочевники сидят во власти.
Они бы там победили.
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинская сборная завоевала девять медалей на III Всемирных играх кочевников в Кыргызстане
 
 
 
 
 
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