 Украинская сборная завоевала девять медалей на III Всемирных играх кочевников в Кыргызстане

В копилке украинцев 3 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медалей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Всего в соревнованиях приняли участие 23 украинских спортсмена. Они соревновались в армрестлинге, мас-рестлинге, самбо, японском сумо и традиционной стрельбе из лука. В итоге украинцы завоевали 9 медалей (6 в армрестлинге, 2 - в мас-рестлинге и 1 - в стрельбе из традиционного лука).

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Лидером в командному зачете стал Кыргызстан, в его копилке 100 медалей: 40 золотых, 30 серебряных и 30 бронзовых. Вторую строчку занимает сборная Казахстана с 69 медалями - 16 золотых, 24 серебряных и 25 бронзовых. Замыкает тройку - Россия, у которой 52 медали - 16 золотых, 11 серебряных и 25 бронзовых.

На последних местах в медальном зачете находятся Армения, Индия, Нидерланды, Сингапур, Эстония и Япония, в копилке которых по одной бронзовой медали.

Со 2 по 8 сентября в Кыргызстане проходили III Всемирные игры кочевников. Официальным талисманом Игр был выбран снежный барс, а лозунгом ВИК-2018 стало "Едины силой! Едины духом!". Игры проводились на берегу живописного горного озера Иссык-Куль.

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Впервые Всемирные игры кочевников прошли в 2014 году и стали незабываемым, ярким явлением в спортивной и культурной жизни страны. ВИК организованы, прежде всего, с целью сохранения исторического культурного наследия и многообразия этносов и народов мира в эпоху глобализации, а также выведение на международную арену разных видов этноспорта и традиционных игр.

В программе III Всемирных игр кочевников было 37 видов спорта. Среди них - 16 киргизских национальных и 21 спортивная дисциплина, традиционная для других кочевых народов. В частности, 8 различных видов конных скачек на разные дистанции, 13 вариантов борьбы, 5 дисциплин по стрельбе из традиционного лука, в том числе и верхом на лошадях. В состязаниях приняли участие более двух тысяч спортсменов из разных стран.

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На Играх разыграли 594 медали (174 золотых, 173 серебряных и 247 бронзовых медалей). Общий призовой фонд составил 28 млн сомов (около 400 тысяч долларов).

В рамках ВИК-2018 также был организован в горном ущелье Кырчын красочный и самобытный этногородок кочевых народов, где проводились не только спортивные состязания, но и показан быт и культура кочевников, а также проведен этнокультурный фестиваль "Вселенная кочевников".

IV Всемирные игры кочевников в 2020 году пройдут в Турции.