 Украина готовит документы для обращения в Организацию по запрещению химоружия из-за выбросов на заводе в оккупированном Крыму, - Беца

Об этом рассказала в эфире Громадського радіо пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ.
"Мы обратились в компетентные органы Украины с просьбой предоставить как можно скорее всестороннюю информацию. Мы проанализируем и в ближайшее время передадим в Организации по запрещению химического оружия и, возможно, в другие международные организации. Но нам нужна экспертиза от компетентных органов для полного анализа ситуации", - сказала Беца.
По ее словам, у МИД есть обязательства перед ООН по выполнению конвенции о запрещении химического оружия.
Напомним, в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму. За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.
30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.
Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.
Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.
Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависмости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.
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Там усіх треба евакуювати, бо коли отруються люди, то хто буде відповідати?
У раши еще все впереди.
Когда там взорвется что то ядерное и отравит пол планеты то же будет повод потроллить Обамку.
БЫСТРЕЙ БУДЕТ.
"Ожидается, что до конца года в Азовском море будет создана военно-морская база ВМС Украины.
Украина начала переброску малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море. Один из них сегодня утром заметили в районе Бердянска на автотрейлере.
По данным источников "Украинского милитарного портала" в Генштабе и командовании Военно-морских сил, в Азовское море перебросят три МБАКа, которые станут там едва ли не самыми мощными боевыми единицами.(с)
Так то! Мастерство- не пропить!
За онлайн-трансляцію ВРУ - 5 років? Жесть.
1. Педерація здійснила вторгнення на Дамбас на день Незалежності 2014 року.
2. Хімічний викид на заводі Фірташа стався теж на день Незалежності 2018 року. Дув східний вітер і хімію понесло на Херсонську область.
Совпадєніє? Не думаю.