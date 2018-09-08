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 Украина готовит документы для обращения в Организацию по запрещению химоружия из-за выбросов на заводе в оккупированном Крыму, - Беца

Министерство иностранных дел Украины собирает информацию о химических выбросах на заводе "Крымский титан" в оккупированном Крыму, чтобы подать обращение в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Об этом рассказала в эфире Громадського радіо пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обратились в компетентные органы Украины с просьбой предоставить как можно скорее всестороннюю информацию. Мы проанализируем и в ближайшее время передадим в Организации по запрещению химического оружия и, возможно, в другие международные организации. Но нам нужна экспертиза от компетентных органов для полного анализа ситуации", - сказала Беца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За помощью к медикам обратился 61 украинский пограничник, 5 из них госпитализированы, - Слободян о ситуации с выбросами "Титана"

По ее словам, у МИД есть обязательства перед ООН по выполнению конвенции о запрещении химического оружия.

Напомним, в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму. За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.

30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Крымский титан" продолжает работать, - глава Херсонской ОГА Гордеев. ФОТО

Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.

Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависмости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.

Источник: https://censor.net.ua/n3085222
 
   
 Топ комментарии
 
Не куй было способствовать работе этого завода.Заблокировать туда ВСЕ.Так нет Фирташ-друг. Украина готовит документы для обращения в Организацию по запрещению химоружия из-за выбросов на заводе в оккупированном Крыму, - Беца - Цензор.НЕТ 9578
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чего только не сделают соевые чтобы не прекращать снабжать крысм электрикой и газом.
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Може Україна припинить постачати сировину в Крим на цей завод і нарешті відключить заводу електрику?
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Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависмости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.Источник: https://censor.net.ua/n3085222

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Там усіх треба евакуювати, бо коли отруються люди, то хто буде відповідати?
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Ти був нормальною людиною, а тепер від тебе один флуд.
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Може Україна припинить постачати сировину в Крим на цей завод і нарешті відключить заводу електрику?
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Сам прибереш, чи адміна просити мені?
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Троллизм.
У раши еще все впереди.
Когда там взорвется что то ядерное и отравит пол планеты то же будет повод потроллить Обамку.
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вот это правильно, нужно поднимать кипиш и гнать на росию за нарушение экологической обстановки, а не прикрывать их, утверждая, что все ок
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Ну,вроде,химоружие и так запрещено по международному договору.
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Заборона є, але по суті ця аварія - гибрідна хімічна зброя.
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Все верно - сейчас так и говорят: выбросы не случайны. Парашки придется доказывать, что там нет хим.оружия. Бриты доказали, что вариант "мы не при чем" и "мы ничего не знаем" - это признание вины!
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Пусть лучше уклонно попросят друга Патрошенка Фирташа закрыть этот "крематорий".
БЫСТРЕЙ БУДЕТ.
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а к фирташу у власти никаких претензий нет? вроде как его заводик работает как ни в чем не бывало у оккупантов, еще и наших людей заражает... или он не при делах?
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,При делах. Он за бугра на венском сходнякке был Украина готовит документы для обращения в Организацию по запрещению химоружия из-за выбросов на заводе в оккупированном Крыму, - Беца - Цензор.НЕТ 975
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Женя-Женя - а вам не приходит в голову, что этот суд затевается специально, что бы его проиграть и по решению этого суда дать воду в Крым дорогому другу Петра Лексеевича фирташу, ну и оккупантам заодно...?
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Не куй было способствовать работе этого завода.Заблокировать туда ВСЕ.Так нет Фирташ-друг. Украина готовит документы для обращения в Организацию по запрещению химоружия из-за выбросов на заводе в оккупированном Крыму, - Беца - Цензор.НЕТ 9578
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чего только не сделают соевые чтобы не прекращать снабжать крысм электрикой и газом.
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Так по международному праву Крым это Украина.К кому иски?К самим себе?.Без электричества из Украины этот завод впринципе не мог бы работать.Там его столько надо,что никакие энергомосты от хуйла не помогли бы.
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так соевые на большую часть крысма электрику поставляют на протяжении всех этих лет.
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Ну, не знаю, а мне, сраному флотоводцу- Есть Чем Гордиться! Прошу возразить, если кто-то сможет: Я самый первый сказал: надо перебрасывать в Азовское море, автотрейлерами- Гюрзы и Гюрзы-М!!! Я! И никто иной. Вот вам, результат, тока- половинчатый. А я настаиваю: надо все шесть! И никуда не денутся: перебросят все шесть!

"Ожидается, что до конца года в Азовском море будет создана военно-морская база ВМС Украины.

Украина начала переброску малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море. Один из них сегодня утром заметили в районе Бердянска на автотрейлере.
По данным источников "Украинского милитарного портала" в Генштабе и командовании Военно-морских сил, в Азовское море перебросят три МБАКа, которые станут там едва ли не самыми мощными боевыми единицами.(с)
Так то! Мастерство- не пропить!
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По мимо переброски,надо еще иметь яйца отдать приказ их применять.А это прямой конфликт с хуйлом на что пеця никогда не пойлет.Так и будут эти катера на бердянском рейде стоять.
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Хе-хе-хе... Это- уже второй вопрос. Первый- база. И делать им, у Бердянска- особо нечего. Они, все шесть- нужны в Мариуполе. И вовсе- не на рейде, где они наиболее уязвимы.
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Если поставят на рейде, то я с вами соглашусь. О том, что Жизни- Нет. И всё.
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Тетерук зареєстрував законопроект яким передбачено 5 років за перегляд порнухи в компі.

За онлайн-трансляцію ВРУ - 5 років? Жесть.
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чтобы тут не доказывала ватологовая свинота, а Крым це - Украина
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Нагадую деякі факти.
1. Педерація здійснила вторгнення на Дамбас на день Незалежності 2014 року.
2. Хімічний викид на заводі Фірташа стався теж на день Незалежності 2018 року. Дув східний вітер і хімію понесло на Херсонську область.
Совпадєніє? Не думаю.
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не нужно искать в этом закономерности.И не нужно преуменьшать преступные деяния винницкого юденрата в этой химатаке.
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Ну а направление ветра то каким боком до этого? Пока еще люди не научились контролировать и управлять погодой.
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А не поменять ли фотографию Бецы. Один из вариантов:
Украина готовит документы для обращения в Организацию по запрещению химоружия из-за выбросов на заводе в оккупированном Крыму, - Беца - Цензор.НЕТ 6695
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина готовит документы для обращения в Организацию по запрещению химоружия из-за выбросов на заводе в оккупированном Крыму, - Беца
 
 
 
 
 
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