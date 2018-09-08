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 В новый наградной совет премии "Народный герой Украины" вошли 10 человек

Совет премии "Народный герой" после двух лет работы снял с себя полномочия и попросил награжденных предоставить свои предложения относительно новых членов.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу премии.

По итогам обсуждений в новый совет вошли: десантник Павел Чайка, представительница медицинской службы "Госпитальеры" Яна Зинкевич, волонтер Елена Шевцова, командир первой штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса Дмитрий Коцюбайло, друг ДаВинчи, комбриг 79-й ОДШБр Валерий Курач, командир 503 ОБМП Вадим Сухаревский, представительница медслужбы "Вітерець" Галина Алмазова, волонтер Валентина Олефиренко, доброволец Тенгиз Тетруашвили, пилот вертолета Василий Мулик, боец 72-й ОМБр Василий Тарасюк.

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"Ирина Довгань, которую многие предлагали, уже год помогает в организации церемоний награждений и встреч Народных героев. И будет активно продолжать это делать. Но голосовать за кандидатов не может, потому что не обладает необходимыми возможностями уточнять информацию. Это ее слова. И просьба не включать ее именно в Совет. Но работать в миссии она продолжит", - говорится в сообщении.

Члены совета, которые работали более двух лет, остаются консультантами, будут по возможности приезжать на церемонии награждения. "В ближайшее время новый совет будет признан официально. Будет названо место проведения очередной церемонии. Совет начнет работать. И будут названы новые имена тех, кто получит высокое звание Народного героя Украины. Итак, Миссия продолжает свое дело", - резюмируют в организации.

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В новый наградной совет премии Народный герой Украины вошли 10 человек 01
В новый наградной совет премии Народный герой Украины вошли 10 человек 02

Напомним, выборы нового наградного совета ордена "Народный герой Украины" начались в июле 2018 года. Первое награждение премией прошло 4 июня 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3085220
 
   
 Топ комментарии
 
Правильная награда! Много людей которые помогали и помогают армии, и народ должен их знать. Например Сергей Притула. уже награжден орденом Народный герой" за постоянную помощь армии.
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вот эти награды останутся, а те которыми наградил глав.барыга и его ОПГ половину, а может и больше отзовут и отменят со временем....

отец порашенка...
В новый наградной совет премии "Народный герой Украины" вошли 10 человек - Цензор.НЕТ 9831
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"В ближайшее время новый совет будет признан официально..." Источник: https://censor.net.ua/n3085220

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Хто повинен це визнати, для чого і які будуть обов'язки держави?
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...дядька мой -- Фёдор Фёдорович Степанов -- лётчик дальней авиации. Берлин бомбил в 1941.
Герой Советского Союза!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Коммуняки ему награды давали -- так за Дело ж!

...а тут -- меняется Комиссия -- меняются Герои...
Бред!
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надо понимать, что во главе там стоит боечко. та еще конъюнктурная падла
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героев же не меняют. как я понела дают новым медаль и все.
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А мой дед (самый лучший дедушка в Мире, спасибо ему за моё счастливое детство!) Савушкин Василий Николаевич , уроженец Вологодской губернии 1909 гр, и я с чистым сердцем говорю это, летал на бомбардировщике в составе истребительного авиационного полка "Нормандия-Неман", его в своё время прикрывал на истребителе командир полка Жан Тюлян, и да !, чтобы иных тупых скорострелов не вставил этот текст, именно мой дед, пристрастил меня в конце 70-х годов к радио "Свобода" и "Голос Америки", он прожил суровую жизнь и ничего на веру не хотел воспринимать, спасибо ему за этот опыт.
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Правильная награда! Много людей которые помогали и помогают армии, и народ должен их знать. Например Сергей Притула. уже награжден орденом Народный герой" за постоянную помощь армии.
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Литвин, бувший спікер, і Хєррой і УБД (ТРИ ГОДИНИ В АЕРОПОРТУ В КОСОВО), Звягільский- теж хер, при ОВОЧЕВІ 1.0 ЇХ ПЛОДИЛОСЯ мама не горюй!!
🤑
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ новый наградной совет премии "Народный герой Украины" вошли 10 человек
 
 
 
 
 
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