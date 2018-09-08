 В новый наградной совет премии "Народный герой Украины" вошли 10 человек

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу премии.

По итогам обсуждений в новый совет вошли: десантник Павел Чайка, представительница медицинской службы "Госпитальеры" Яна Зинкевич, волонтер Елена Шевцова, командир первой штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса Дмитрий Коцюбайло, друг ДаВинчи, комбриг 79-й ОДШБр Валерий Курач, командир 503 ОБМП Вадим Сухаревский, представительница медслужбы "Вітерець" Галина Алмазова, волонтер Валентина Олефиренко, доброволец Тенгиз Тетруашвили, пилот вертолета Василий Мулик, боец 72-й ОМБр Василий Тарасюк.

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"Ирина Довгань, которую многие предлагали, уже год помогает в организации церемоний награждений и встреч Народных героев. И будет активно продолжать это делать. Но голосовать за кандидатов не может, потому что не обладает необходимыми возможностями уточнять информацию. Это ее слова. И просьба не включать ее именно в Совет. Но работать в миссии она продолжит", - говорится в сообщении.

Члены совета, которые работали более двух лет, остаются консультантами, будут по возможности приезжать на церемонии награждения. "В ближайшее время новый совет будет признан официально. Будет названо место проведения очередной церемонии. Совет начнет работать. И будут названы новые имена тех, кто получит высокое звание Народного героя Украины. Итак, Миссия продолжает свое дело", - резюмируют в организации.

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Напомним, выборы нового наградного совета ордена "Народный герой Украины" начались в июле 2018 года. Первое награждение премией прошло 4 июня 2015 года.