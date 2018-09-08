 Будем стимулировать создание бизнес-инкубаторов, в том числе для IT-бизнеса, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Безусловно, мы будем делать стимулирующие позиции и относительно налогообложения, и относительно создания бизнес-инкубаторов, в том числе для IT-бизнеса", - сказал Порошенко вовремя общения с молодежью в рамках поездки в Винницу в субботу.

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Он подчеркнул, что бизнес-инкубатор – это не только производство холодильников или другой техники – это производство IT-бизнеса.

"И если тут будут кабинеты, компьютеры, доступ к сетям, я думаю, что тот, кто хочет, его не остановить. И уверен, что наши компьютерные стартапы никто не остановит", - сказал президент.

Петр Порошенко напомнил, что когда он только стал президентом, у него в кабинете не было даже компьютера "из соображений безопасности", а сейчас правительство переходит к электронному правительству, к электронной системе госзакупок ПроЗорро, к электронным декларациям. "И там нужен ваш труд" – сказал президент.

"А если есть конкретные шаги относительно господдержке – я открыт к этому, и мы решительно будем делать эти изменения", - добавил Порошенко.