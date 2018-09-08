EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Технологии
  1745  98
Все про:Винница (421) Порошенко (15370) IT-индустрия (139)

 Будем стимулировать создание бизнес-инкубаторов, в том числе для IT-бизнеса, - Порошенко

Президент Украина Петр Порошенко выступает за стимулирующие меры для создания бизнес-инкубаторов, в том числе в сфере создания IT-продукта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Безусловно, мы будем делать стимулирующие позиции и относительно налогообложения, и относительно создания бизнес-инкубаторов, в том числе для IT-бизнеса", - сказал Порошенко вовремя общения с молодежью в рамках поездки в Винницу в субботу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по информатике в Японии. ФОТО

Он подчеркнул, что бизнес-инкубатор – это не только производство холодильников или другой техники – это производство IT-бизнеса.

"И если тут будут кабинеты, компьютеры, доступ к сетям, я думаю, что тот, кто хочет, его не остановить. И уверен, что наши компьютерные стартапы никто не остановит", - сказал президент.

Петр Порошенко напомнил, что когда он только стал президентом, у него в кабинете не было даже компьютера "из соображений безопасности", а сейчас правительство переходит к электронному правительству, к электронной системе госзакупок ПроЗорро, к электронным декларациям. "И там нужен ваш труд" – сказал президент.

"А если есть конкретные шаги относительно господдержке – я открыт к этому, и мы решительно будем делать эти изменения", - добавил Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3085219
 
   
VEhrdlVXNDVReXN3V1VSUmRuUkhTVEJNV0ZGMlpFTTJNRXcwZGt3d2JGVk1aRU0wTUV3elVYUk9SMFF3V1VoU1ozUkhRVEJNYWxKcU0zcFJhM1JETkRCTU0xRjJaRU0wTUZsaVVYTkJQVDA9
 Топ комментарии
 
Поки що своїми "стараннями" Пєця створив кубло злодіїв та крадіїв.
 показать весь комментарий
 
Будем стимулировать создания бизнес-инкубаторов, в том числе для IT-бизнеса", - Порошенко

Петро Алексеич, лучше на надо! Если ты уже на старте к чему-то притрагиваешься, то потом в итоге всегда - оно или сгорит, или взорвётся, или убежит за границу, или окажется в руках пукинской камарильи.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
После эпохального события - предоставления автокефалии Украине - Юля уже без шансов победить на выборах. Пусть кочевряжится со своими сектантами. Будем стимулировать создания бизнес-инкубаторов, в том числе для IT-бизнеса", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1486
 показать весь комментарий
 
 
Будем стимулировать создания бизнес-инкубаторов, в том числе для IT-бизнеса", - Порошенко

Петро Алексеич, лучше на надо! Если ты уже на старте к чему-то притрагиваешься, то потом в итоге всегда - оно или сгорит, или взорвётся, или убежит за границу, или окажется в руках пукинской камарильи.
 показать весь комментарий
 
 
из бизнес инубаторов выходят бизнес-петухи
 показать весь комментарий
 
 
шота оно четвёртый год собирается, выборы ?
новая порция брехни от барыги ?
 показать весь комментарий
 
 
На пятый год, после начала агрессии паРаши, при стартовой пустой казне, появились средства на стимулирование бизнеса.
Так понятно?
 показать весь комментарий
 
 
Поки що своїми "стараннями" Пєця створив кубло злодіїв та крадіїв.
 показать весь комментарий
 
 
+1000%
Пока что Петиному инкубатору хорошо удаются только воры-казнокрады и "реформаторы" цены на газ! Стимулюватимемо створення бізнес-інкубаторів, зокрема для IT-бізнесу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4791
Рождение беспокоящихся о благосостоянии народа - этим инкубатором не предусмотрено.
Не та система!
 показать весь комментарий
 
Граждане! ...Пора браться за дело! Страна покроется сетью больниц и зоопарков! Скоро каждый житель Анчурии будет иметь собственный граммофон!
О. Генри "Короли и капуста"
 показать весь комментарий
 
 
Жесть. Ну чому інкубатори?
Чому піар менеджери у нього д..би?
Ну не вже немає коштів на норм спеців? Петро жени д..лів котрі пишуть тобі таке гімно в шию...
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы стимулировать IT-бизнес, необходимо заинтересовать вернуться обратно в Украину уехавших IT-шников.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У нас и так он отлично развит. Влезть в IT очень тяжело - мест нет.
 показать весь комментарий
 
 
в Україні залишився тільки IT-мотлох. нормальні айтішники поїхали до Німеччини,Англії та США
 показать весь комментарий
 
Кто тебе сказал что они все уезжают из Украины? Большинство успешно работает в Украине, им не нужно никуда выезжать, чтобы работать на компании из других стран.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Там лишь бы написать, человек не ориентируется в вопросе вообще.
 показать весь комментарий
 
 
Сущая правда, что "работают на компании из других стран". У меня парочка знакомых уехала в Штаты. Я молчу за баксы, которые они там получают, но, как они говорят, в Украине для них просто нет задач, соответствующих их уровню.
 показать весь комментарий
 
 
Айтишники никуда особо и не едут. Напротив, им в Украине гораздо комфортнее живется.
 показать весь комментарий
 
 
да, они мечтают искупаться в киевском гейзере и получить мусорской дубиной по голове, ага, ага .....
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю, вы сами айтишник, раз с такой уверенностью расписываете о чем они мечтают, а о чем нет
 показать весь комментарий
 
Ну, а вы, само собой, айтишник, раз там категорично тут рассуждаете, о чем мечтают айтишники, а о чем нет.
 показать весь комментарий
 
4 роки ніфіга не робило тільки крало а тепер знову тупо бреше
 показать весь комментарий
 
 
Саме так. Інколи його порівнювали з персонажем роману "12 стільців" - голубим злодюжкою Альхеном. Але я трішки перефразував авторів: "Він крав і червонів від того, що не зусів украсти більше..."
 показать весь комментарий
 
 
создания бизнес-инкубаторов
...это шо такое? -- от я прошлой зимой Киев -- Львов летел -- чемодан взломали. Правда, я летел не бизнес классом...*)
 показать весь комментарий
 
Молодец Петя. IT это деньги из воздуха. Весь мир мечтает стать делателем денег из воздуха.
 показать весь комментарий
 
 
Такое впечатление, что из хуйла с глазами канализационной крысы скоро потечет зеленая слизь.
 показать весь комментарий
 
Кабинеты, компьютеры, доступ к сетям...
Если это те самые инкубаторы, из которых вылупляются порохоботы - то дело дрянь.
 показать весь комментарий
 
 
Ольгино переезжает... ольгино переезжает... ольгино переезжает...
Правильный ответ: на Банковую! Будем стимулировать создание бизнес-инкубаторов, в том числе для IT-бизнеса, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5335
 показать весь комментарий
 
 
Та просто поменять в методичках фамилии президентов и оппозиционеров и "госдеп" на "кремль", и можно даже не переезжать
 показать весь комментарий
 
 
Поток словесного поноса от если ни я то кто продолжается.Чем ближе выбоы,тем переможец на га..но исходит в новом приступе обещаний))))
 показать весь комментарий
 
 
Пэпа, ты уже создал инкубатор коррупции.
 показать весь комментарий
 
 
Это точно. Все эти депутаты высиживают свои яйца по буфетам Рады, вместо того, чтобы работать в поте лица на украинский народ.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ЗРАДА!!!

в этом году при прямом содействии компании РОШЕН закуплено и передано в ДШВнемножко вооружения. Совсем чуть-чуть.
305 снайперских винтовок Зброяр Z-10
125 снайперских винтовок Savage-110



Будем стимулировать создание бизнес-инкубаторов, в том числе для IT-бизнеса, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4493
 показать весь комментарий
 
 
У зрадофилов аллергия на позитивные новости. Будем стимулировать создание бизнес-инкубаторов, в том числе для IT-бизнеса, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9716
 показать весь комментарий
 
 
Как-то ваши "позитивные" новости не вписываются в нашу жизнь. А НЕ ПОРА ЛИ ВАМ
ГОСПОДА-ПАНОВЕ УЙТИ ТИХО И БЕЗ РЕВОЛЮЦИЙ НАХРЕН.
 показать весь комментарий
 
 
шоколадники, вы мне сейчас напоминаете сторонников януковича в 2013 году, те тоже рассказывали про дороги и порядок в донецке... полосу самую крутую к евро отгрохали, стадионов понастроили, чем же вам овощ не нравился? да я скажу вам ублюдки, что именно вы - и за овоща топили в 2013м, а теперь у вас новый патрон, а подходы те же - овощные
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так почему люди не митингуют против Порошенко? Будем стимулировать создание бизнес-инкубаторов, в том числе для IT-бизнеса, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1881
 показать весь комментарий
 
потому что самых активных петя заблаговременно отправил в котлы под Илловайском и Дебальцево, остальные в окопах сидят - снаряды на голову принимают, так что если б овощ такое провернул с путей - то сейчас бы сидел тоже в кресле и рассказывал про войну
 показать весь комментарий
 
 
Что ты этот бред суешь куда попало?Это тактический карабин,а соевый придурок за бюджетные деньги назвал его снайперской винтовкой
 показать весь комментарий
 
Панове-товарищи! Будем и дальше-больше разводить бизнес-инкубаторы! Эти клоповники-барыжники. ДА ЗДРАВСТВУЕТ РАЗВИТОЙ КАПИТАЛИЗМ!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты из какого инкубатора? Ольгинского или Лахтинского?
 показать весь комментарий
 
Придурок! Меняй риторику. Уже ольгинское или ФСБ-шное не конает.
Скажи своим , что менять надо что-то думать не задним местом.
 показать весь комментарий
 
 
ты шестерка овощешоколадная, закройся и не вякай
 показать весь комментарий
 
 
единственные инкубаторы которые могут появитьмы в Украине с петитной помощью - это инкубаторы косюка на дотации из бюджета
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы таких как он инкубаторы не родили, надо их спалить напалмом.
 показать весь комментарий
 
 
Та й вихідця з того інкубатора, який його породив, теж спалити не мішало б!
 показать весь комментарий
 
звонили другу моему бюджетники когдато. просили продать им товар через Прозорро. уговаривали. хотели выписать условия только под тот товар. не буду говорить чего такого он продавал...
в итоге друг все равно отказался. просто не хочет иметь дело с бюджетом и безналом, если все итак хорошо продается за наличку.
 показать весь комментарий
 
 
Пролежал дурак на печи 4,5 года, набивая брюхо, и вот решил поработать, чтобы с печки теплой не турнули.
 показать весь комментарий
 
 
И Марину свою унылую уже ввинтил в рекламу. Эта первая порохоледи вместо того, чтобы посещать госпитали с ранеными бойцами, убирая и поддерживая их, как это делала даже аристократия во времена войн, делает селфи на фоне садиков, школ, библиотек.
 показать весь комментарий
 
 
Петю, чим ти будеш стимулювати? Рукою?
Зашийте йому кишені, перебинтуйте руки та й в туалет тільки під наглядом виводити і спати при світлі і відеофіксації.
 показать весь комментарий
 
 
Самый стойкий ригошоколад остался. Видимо идейный или идиот.
 показать весь комментарий
 
 
Благодаря тебе любимый вождь, хоть инкубаторы строй, хоть коровники со свинарниками, ничего не поможет...ВСЁ уже. Мёртвому кадило помогает ?
 показать весь комментарий
 
 
,Самый крутой бизнес инкубатор это рошен. Там такие яйца!
 показать весь комментарий
 
 
... Давай бухти мне, как космические корабли бороздят Большой театр, а я посплю ...


...
 показать весь комментарий
 
 
Пока только политические. Нужно еще и материально их обанкротить в счет пополнения казны
 показать весь комментарий
 
 
И главное шо все 4 -пархатые.
Им же в Торе указано -обкрадывать другие народы,
и тогда Яхве их спсет.
 показать весь комментарий
 
Президент Порошенко это холодный душ для любого бизнеса.
 показать весь комментарий
 
 
Костя, ты шо перешёл в другую веру? Хоть топором себе ничего не укоротил? Будем стимулировать создание бизнес-инкубаторов, в том числе для IT-бизнеса, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5705
 показать весь комментарий
 
Торговать с врагом нужно,чинушам ездить в Крым можно, Ахметов - попутчик революции, Медведчук -главный миротворец, Кернес и Труханов мэри-патриоты, Роттердам+ для блага Украины, бендеры цинични.. а те,кому этот цирк не нравится- врагинарода и агентыкремля! Думаю об этом уже можно говоритью
 показать весь комментарий
 
 
"... я открыт к этому, и мы решительно будем делать эти изменения", - добавил Порошенко." Источник: https://censor.net.ua/n3085219

Є інформація, що незабаром зачинять і надовго, скоріше всього на по-життєве.
 показать весь комментарий
 
Во всем уже "докерувались", теперь решили за ИТ-бизнес взяться? После петиного "инкубатора" еще и ИТ-бизнес задавят налогами, поборами и он сбежит из страны.
Для справки: украинский ИТ-бизнес сейчас самая конкурентоспособная наша отрасль. Украинские ИТ-компании работают на Запад, а все расходы (аренда, интернет, моб. связь, энергия и т.п.) у нас ниже. Зарплаты ИТ-шников на уровне европейских, но налоги на ЗП мизерные за счет оформления на программистов ФОП.
 показать весь комментарий
 
 
Пля, не вистачало ще " Пєтюнківців"..🤣
Були при ньому " Молоді РегіОнали"..
З розуму з*їхав зовсім?🤣
Таки "мінєтомьотчік" виграв(????!!) поїздку в Сінгапур, та ще ТАКИМ досвідом поділився не в В.Зраді а на сторінках якоїсь
"пресссци"..🤣🤣🤣
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Слушай, Бабуин, ты лучше ничего не "улучшай", чтобы не навредить...
Знаем мы тебя, сволочь...
 показать весь комментарий
 
А в бизнес-инкубаторе уже будут жыты по новому, чы всэ по старому? Пока бачу токо инкубаторы порохоботов - "И если тут будут кабинеты, компьютеры, доступ к сетям, я думаю, что тот, кто хочет, его не остановить. И уверен, что наши компьютерные стартапы никто не остановит"!!! Это же перл! Сдал своих...
 показать весь комментарий
 
 
Нью-Васюки уже строил,пятый год как обещал.Это нью-Рошен будет?
 показать весь комментарий
 
Бедные украинские айтишники у которых нет компьютеров и интернета)
Созданием инкубаторов должны заниматься сами айтишники. Если доверить это чиновникам то не будет не денег не инкубаторов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиТехнологииБудем стимулировать создание бизнес-инкубаторов, в том числе для IT-бизнеса, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх