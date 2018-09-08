 Будем стимулировать создание бизнес-инкубаторов, в том числе для IT-бизнеса, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Безусловно, мы будем делать стимулирующие позиции и относительно налогообложения, и относительно создания бизнес-инкубаторов, в том числе для IT-бизнеса", - сказал Порошенко вовремя общения с молодежью в рамках поездки в Винницу в субботу.
Он подчеркнул, что бизнес-инкубатор – это не только производство холодильников или другой техники – это производство IT-бизнеса.
"И если тут будут кабинеты, компьютеры, доступ к сетям, я думаю, что тот, кто хочет, его не остановить. И уверен, что наши компьютерные стартапы никто не остановит", - сказал президент.
Петр Порошенко напомнил, что когда он только стал президентом, у него в кабинете не было даже компьютера "из соображений безопасности", а сейчас правительство переходит к электронному правительству, к электронной системе госзакупок ПроЗорро, к электронным декларациям. "И там нужен ваш труд" – сказал президент.
"А если есть конкретные шаги относительно господдержке – я открыт к этому, и мы решительно будем делать эти изменения", - добавил Порошенко.
Петро Алексеич, лучше на надо! Если ты уже на старте к чему-то притрагиваешься, то потом в итоге всегда - оно или сгорит, или взорвётся, или убежит за границу, или окажется в руках пукинской камарильи.
новая порция брехни от барыги ?
Так понятно?
Пока что Петиному инкубатору хорошо удаются только воры-казнокрады и "реформаторы" цены на газ!
Рождение беспокоящихся о благосостоянии народа - этим инкубатором не предусмотрено.
Не та система!
О. Генри "Короли и капуста"
Чому піар менеджери у нього д..би?
Ну не вже немає коштів на норм спеців? Петро жени д..лів котрі пишуть тобі таке гімно в шию...
...это шо такое? -- от я прошлой зимой Киев -- Львов летел -- чемодан взломали. Правда, я летел не бизнес классом...*)
Если это те самые инкубаторы, из которых вылупляются порохоботы - то дело дрянь.
Правильный ответ: на Банковую!
в этом году при прямом содействии компании РОШЕН закуплено и передано в ДШВнемножко вооружения. Совсем чуть-чуть.
305 снайперских винтовок Зброяр Z-10
125 снайперских винтовок Savage-110
ГОСПОДА-ПАНОВЕ УЙТИ ТИХО И БЕЗ РЕВОЛЮЦИЙ НАХРЕН.
Скажи своим , что менять надо что-то думать не задним местом.
в итоге друг все равно отказался. просто не хочет иметь дело с бюджетом и безналом, если все итак хорошо продается за наличку.
Зашийте йому кишені, перебинтуйте руки та й в туалет тільки під наглядом виводити і спати при світлі і відеофіксації.
...
Им же в Торе указано -обкрадывать другие народы,
и тогда Яхве их спсет.
Є інформація, що незабаром зачинять і надовго, скоріше всього на по-життєве.
Для справки: украинский ИТ-бизнес сейчас самая конкурентоспособная наша отрасль. Украинские ИТ-компании работают на Запад, а все расходы (аренда, интернет, моб. связь, энергия и т.п.) у нас ниже. Зарплаты ИТ-шников на уровне европейских, но налоги на ЗП мизерные за счет оформления на программистов ФОП.
Були при ньому " Молоді РегіОнали"..
З розуму з*їхав зовсім?🤣
Таки "мінєтомьотчік" виграв(????!!) поїздку в Сінгапур, та ще ТАКИМ досвідом поділився не в В.Зраді а на сторінках якоїсь
"пресссци"..🤣🤣🤣
🤑
Знаем мы тебя, сволочь...
Taddy Marrow @TeddyMarrow 3 ч.3 часа назад
Очень полезно.
Созданием инкубаторов должны заниматься сами айтишники. Если доверить это чиновникам то не будет не денег не инкубаторов.