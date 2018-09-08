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 Молчал бы, Пушилин. Когда украинские ДРГ захотят с тобой о чем-то договариваться - ты узнаешь это первым, - Бутусов

Новоназначенный главарь террористов "ДНР", также представляющий "республику" на переговорах ТКГ Денис Пушилин заявил, что поднял во время последней встречи в Минске "вопрос о деятельности ДРГ в зоне конфликта".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на донецкую редакцию "Комсомольской правды".

"В связи с беспрецедентным актом диверсии, в результате которой был убит глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко – подписант Минских соглашений – делегация Республики заявила о необходимости дополнить "школьное" перемирие специальной мерой контроля – запретом на диверсионную и террористическую деятельность, а также закрепить это предложение письменно", - заявил Пушилин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террорист Гиркин заявил, что Пушилина "выбрали на роль "будущего лидера" республики" еще в апреле 2014 года, - Necro Mancer

Данная "мера контроля", по мнению террористов, должна прекратить деятельность украинских диверсионных групп на территории обеих "республик".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook прокомментировал заявление Пушилина: "Ну это сильно, конечно. Это ведь почему украинские ДРГ раньше свирепствовали? А потому что письменно никто им не запрещал подрывать главарей "ДНР". А если запретят, то что делать, как жить дальше? И вот теперь у Пушилина почему-то никакой радости от занятия высокого поста нет, выдумает что-то. Не говорит, как его лихой предшественник Захарченко - о победе "русского мира" в Украине, о русских танках в Киеве и Львове, не дает грозных приказов "ополчению". Не верит в победу - вот и выдумывает какие-то мифические украинские ДРГ на Донбассе. Сказано же вам - то не мы, какие ваши доказательства? Разве могут какие-то там укропы обмануть ФСБ и ГРУ, подрывать российскую агентуру под охраной специалистов из РФ? Да это клевета на доблестные российские спецслужбы! Молчал бы лучше, Пушилин, когда украинские ДРГ захотят с тобой о чем-то договариваться - ты узнаешь это первым".

Также читайте: "Правая рука" Захарченко, террорист по прозвищу Ташкент, сбежал в Россию

Напомним, 31 августа, в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате взрыва главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

В начале сентября в "генпрокуратуре ДНР" заявили, что "единственным легитимным органом власти "ДНР" является "Народный совет "ДНР", поэтому возглавить "республику" должен главарь этого органа Денис Пушилин. Вскоре после этого состоялось "голосование", во время которого исполняющим обязанности "главы "ДНР" был назначен Пушилин.

Источник: https://censor.net.ua/n3085218
 
 
 Топ комментарии
 
- Здрасте, вы кто?
- Мы - украинское ДРГ
- С какими целями пожаловали?
- Убивать пушилина!
- Вынуждены отказать вам во вьезде по причине бумаги, пописанной пушилиным запрещающей убивать пушилина
- Какая жалость, извините
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Следующим запретом - будет запрет убивать пушилина 😂
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Пушилин нулёвка,хозяин Донбасса один был и будет - тот кто в Тени....! Гоблин,Константинов тоже козырные нулёвки-пойдут под раздачу.
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Да,знатную должность мелкий уродец приобрел :между ликвидаторами ФСБ РФ,"третьей силой"(ССО України)и пидерастами на вроде себя самого...Сколько прожить мечтает?Дети?Завещание?
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Я
плакалЬ..
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https://www.youtube.com/watch?v=2iO2pZkknSE
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Так вам КРОВАВЫМ АФЕРЮГАМ луГАНЛОНии надо !
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Им видите ЯЗЫКОМ пользоваться ЗАПРЕЩАЛИ,,,,
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.А по правде ,
захотели на халяву росснефте-зарплаты ??
.
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ПОССОРИЛИ НАРОДЫ !
ПОДСТАВИЛИ РОССИЮ ПОД САНКЦЫИ И Т Д,
САМИ ВИНОВАТЫ, А теперь НОЮТ !!
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Сон приснился. Ахметов возвращается в Донецк, и сразу на следующий день закрываются границы, попочленцев расстреливают на пл. Ленина. Танки закапывают в шахты. Вата вся уезжает за поребрик. Город миллиона роз. Ахметка раздает гумманитарку. Через день его расстреляли. Пиздато.
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Когда украинские ДРГ захотят с тобой о чем-то договорится - ты узнаешь это первым(с)
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это ПЯТЬ........
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Пушок почуствовал что его часики начали обратный отсчет. Тем более на его месте бояться больше нужно ФСБшников чем украинскую дрг
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Каждый из них, идя на эту должность, должен понимать, что уже практичкски не жилец.

Как мотыльки: жил красиво, но недолго.
Плотницкий - редкое исключение, и то, неизвестно, что с ним сейчас? Может, тоже уже червей кормит.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМолчал бы, Пушилин. Когда украинские ДРГ захотят с тобой о чем-то договариваться - ты узнаешь это первым, - Бутусов
 
 
 
 
 
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