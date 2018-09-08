 Молчал бы, Пушилин. Когда украинские ДРГ захотят с тобой о чем-то договариваться - ты узнаешь это первым, - Бутусов

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на донецкую редакцию "Комсомольской правды".

"В связи с беспрецедентным актом диверсии, в результате которой был убит глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко – подписант Минских соглашений – делегация Республики заявила о необходимости дополнить "школьное" перемирие специальной мерой контроля – запретом на диверсионную и террористическую деятельность, а также закрепить это предложение письменно", - заявил Пушилин.

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Данная "мера контроля", по мнению террористов, должна прекратить деятельность украинских диверсионных групп на территории обеих "республик".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook прокомментировал заявление Пушилина: "Ну это сильно, конечно. Это ведь почему украинские ДРГ раньше свирепствовали? А потому что письменно никто им не запрещал подрывать главарей "ДНР". А если запретят, то что делать, как жить дальше? И вот теперь у Пушилина почему-то никакой радости от занятия высокого поста нет, выдумает что-то. Не говорит, как его лихой предшественник Захарченко - о победе "русского мира" в Украине, о русских танках в Киеве и Львове, не дает грозных приказов "ополчению". Не верит в победу - вот и выдумывает какие-то мифические украинские ДРГ на Донбассе. Сказано же вам - то не мы, какие ваши доказательства? Разве могут какие-то там укропы обмануть ФСБ и ГРУ, подрывать российскую агентуру под охраной специалистов из РФ? Да это клевета на доблестные российские спецслужбы! Молчал бы лучше, Пушилин, когда украинские ДРГ захотят с тобой о чем-то договариваться - ты узнаешь это первым".

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Напомним, 31 августа, в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате взрыва главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

В начале сентября в "генпрокуратуре ДНР" заявили, что "единственным легитимным органом власти "ДНР" является "Народный совет "ДНР", поэтому возглавить "республику" должен главарь этого органа Денис Пушилин. Вскоре после этого состоялось "голосование", во время которого исполняющим обязанности "главы "ДНР" был назначен Пушилин.