 В конце бюджетного года мы примем решение поставить минимальную зарплату почти 4200 грн, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Четыре года назад минимальная заработная плата была 1000-1200 грн. Потом мы приняли решение революционно с 1600 грн поднять до 3200. Это было в прошлом году. В этом году в конце бюджетного года мы примем решение поставить почти 4200 грн. И это неслыханный рост зарплаты. Но мы это делаем не перед выборами – мы это делаем для того, чтобы не быть больше страной дешевой рабочей силы – у нас другие конкурентные преимущества, а украинцы имеют право получать достойную зарплату", – сказал Порошенко во время общения с молодежью в рамках поездки в Винницу в субботу.
Что касается финансового обеспечения украинских военнослужащих, то, по словам президента, изменилась сама система оплаты. Так, в 2014 году мобилизованный военный получал 600 грн в месяц, и ему надо было отслужить три месяца, чтобы получать 2 тыс. грн.
"Сколько снайпер будет получать сейчас, после реализации позавчерашнего решения Совета национальной безопасности и обороны на фронте? 20 тыс. грн. 10 тыс. грн – минимальная как солдата, и 10 тыс. – доплата за участие в операции объединенных сил. 600 грн и 20 тыс. грн – это масштаб изменений, которые произошли в стране", - отметил президент.
Он также отметил, что на сегодня растет и средняя заработная плата, и когда она достигнет 12-15 тыс. грн за счет повышения эффективности труда, когда люди будут получат 400-600 евро, они перестанут выезжать на работу за границу.
.молодец сениор Лимон господин президент
Тонкий.
Хватит и бджилки. Простроченной.
А к тому довбо...кряку, который трудяжек шалэнымы обозвал и сделал брендом своего офшорного мародерства.
По уму, они должны его закусать за таку наругу.
Вони явно або д...ли, або просто агенти кремля.
Так відверто макати петра в гамно лицем і ще ж і від його імені треба вміти...
Давайте чесно писаки 4200 грн ви і місяць життя... З комуналкою з дітьми з їжею з одягом з ліками...(само собою без квартири і без машини бо за цю зарплату ви їх не купите) Яким б...ь потрібно бути дегенератом щоб таким піаритись?
Він що банально не розуміє що читає з листочка?
Якщо ти на передовій то честь тобі і хвала... Про те на скільки я пам'ятаю, а пам'ять в мене хороша... Однією з передвиборних обіцянок було - зарплата Атошнику 1000 гривень в день, плюс бонуси за підбиту техніку...
Зи си скільки ще десятиліть ми будемо все на війну списувати?
До речі факт війни з рашкою на законодавчому рівні не закріплено й досі... Йде мова про якусь там агресію... В воєнних статутах не найшов цього терміну...
Якщо хтось 4.5 роки все списує на війну і зубожіння свого народу... При цьому сам піднімається вверх по сходинках журналу форбс то як казали мудрі люди... Чувствую Изя шо нас таки обманивают, но пока не понимаю где...)
Хоча нам обом відомо, що ти на передовій ніколи не був.. ти звичайний бот який отримує зарплату за пости в інтернеті.
Вас всіх по специфіці написання тексту видно... Не воівноважені, легко збуджувальні, з розхитаною психікою, істеричні...
А саме головне з перших жеж коментів намагання принизити чи нахамити опоненту... Це вас видає на ура. Спокійнішими будьте троляки... (Зи си Президент не витрачай гроші на тролів і медіа... Неси гроші в школи садки лікарні і будуй стахановськими темпами... Або вводь надзвичайний стан, бо інакше тобі триндець.)
В соответствии со стандартами ООН в мире установлена черта бедности на уровне 5 долларов в день. ... В частности, по международным нормам бедность наступает за чертой, если человек располагает в месяц суммой менее 150 долларов
В жопу себе своё повышение засуньте !!! Сволочи.
Чи то її куратори з кремля?) Ти ж вроді на передовій? А строчиш не перестаючи... Вам на передовій вже телефонами дозволено користуватись?) Дивись бо на скільки я знаю по сигналу з телефона часто 120 прилітають...
Зи си троляко, що дітям скажеш? Тато був троль, що писав платні коментарі в інтернеті?
Я писав про зарплату... Офіційну зарплату при Юльці.
Ти це розумієш? Цікаво а корупція і воровство це тільки я рядовий держ службовець чи президент також?