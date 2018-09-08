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 В конце бюджетного года мы примем решение поставить минимальную зарплату почти 4200 грн, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в этом году власти примут решение о повышении минимальной заработной платы до почти 4200 грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Четыре года назад минимальная заработная плата была 1000-1200 грн. Потом мы приняли решение революционно с 1600 грн поднять до 3200. Это было в прошлом году. В этом году в конце бюджетного года мы примем решение поставить почти 4200 грн. И это неслыханный рост зарплаты. Но мы это делаем не перед выборами – мы это делаем для того, чтобы не быть больше страной дешевой рабочей силы – у нас другие конкурентные преимущества, а украинцы имеют право получать достойную зарплату", – сказал Порошенко во время общения с молодежью в рамках поездки в Винницу в субботу.

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Что касается финансового обеспечения украинских военнослужащих, то, по словам президента, изменилась сама система оплаты. Так, в 2014 году мобилизованный военный получал 600 грн в месяц, и ему надо было отслужить три месяца, чтобы получать 2 тыс. грн.

"Сколько снайпер будет получать сейчас, после реализации позавчерашнего решения Совета национальной безопасности и обороны на фронте? 20 тыс. грн. 10 тыс. грн – минимальная как солдата, и 10 тыс. – доплата за участие в операции объединенных сил. 600 грн и 20 тыс. грн – это масштаб изменений, которые произошли в стране", - отметил президент.

Он также отметил, что на сегодня растет и средняя заработная плата, и когда она достигнет 12-15 тыс. грн за счет повышения эффективности труда, когда люди будут получат 400-600 евро, они перестанут выезжать на работу за границу.

Источник: https://censor.net.ua/n3085216
 
   
 Топ комментарии
 
Про "неслыханный рост зарплат" это даже не предвыборный перебор, а просто издевательство. Сам педро не хочет пожить на такие деньги?
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спасибо, отец родной!
нам так много не надо..
себе...
себе дорогой и возьми 4 200 и не в чем себе не отказывай
а Маринка может субсидию выхлопочет у ревы...вы ж многодетные - вам положено
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Скажите этому пиарщику,что это прерогатива кабинета министров.А его дело-не сунуть свой нос,куда не надо
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если учесть долар по 35,газ по 11 и все продукты в связи с этим на 20% торошен повышением начнет новый виток обустройства в Украине образцово-показательной нищеты ,в которой он снова захочет быть булавоносным...пастырем
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А шттрафы и все сборы расчитываются от минимальной зарплаты....молодец сениор Лимон господин президент
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1200 грн 4 года назад - это 100 баксов, сечас 3200 грн - это 118 баксов... короче, если в следующем году минималка станет 4200... то курс доллара будет значит 35 грн.... с чем и поздравляю вас товарисчи шоколадолюбы
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"Обіцянки-цяцянки" від Пеці Мальдівсько-Панамського. Нехай би сам пожив на ці кошти. Бачу, що до виборів брехні від гідранта буде литись вагонними нормами.
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Нельзя баловать людей такими сумасшедшими деньжищами.
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А что удивляет? Сеть растёт потому что покупают. В магазинах очереди, народу полно. Легко убедица зайдя в первый попавшийся Рошен. В любом бизнесе будет расти сеть при росте спроса, что тебе не нравица?? Тебе что насильно прям в горло Рошен запихивают?? Не покупай. Народ покупает - сеть растёт.
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Какая же маленькая на Украине зарплата.
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Лютый шабаш косатоподданных. Оно и понятно ..им сейчас любые успехи Украины как кость в горле. Им сейчас нужно что бы было все максимально плохо, потому что тогда у Жюли рейтинги будут расти. Чем хуже дела в Украине тем выше рейтинги Тимошенки. ВОт это им и нужно -- максимальная разруха, максимальный негатив и максимум проблем для Украины. Это шанс Жюли, это повод для пиара косатой, это рост рейтинга. Это хорошо обьясняет почему в каждой новости с хорошим позитивом для Украины косатоподданные беснуеца и изрыгает проклятья в строну действующей власти.
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Ну да, 4200 це достойна зарплата. І одночасно революційна, бо з цією оху но достойною зарплатою ше й на субсидії будеш сидіти. Ну а вже що це не перед виборами так це канєшно чергова правда від самого правдивого
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Думаю що заробітчани в Польщі від цього революційного підвищення помруть зі сміху
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Я знаю, це скло дверцят до китайського мінітрактора. Не залишайте в полі відкритими двері трактора, бо легенький подих вітру відбере у вас місячну зарплату.
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"В конце бюджетного года мы примем решение поставить минимальную зарплату почти 4200 грн, - Порошенко" - в конце года по григорианскому календарю, или по какому-то другому?
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Только примут решение!!! То есть от решения до выполнения.....Падаль щекаладная....
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Впервые я так доволен действиями власти. Конечно не идеально, но при Порошенко больше всего было правильных решений, чем при любом другом президенте у нас. Я уж об автокефалии молчу.
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Я НАДЕЮСЬ ЧТО НЕ ШОКОЛАДОМ "РОШЕН" ДОПЛАЧИВАТЬ БУДУТ?
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нет, конечно. Кто вам шоколада даст?
Хватит и бджилки. Простроченной.
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Не обижай бджилок Марина. Этим трутням до них далеко. Эти медоносы пример для общества будущего.
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Григорий, вопрос не ко мне.
А к тому довбо...кряку, который трудяжек шалэнымы обозвал и сделал брендом своего офшорного мародерства.
По уму, они должны его закусать за таку наругу.
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Странно что тебя не банят модераторы за регулярные постоянные оскорбления людей.
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Может что-то не так сказал, или не поняли меня. Я не хотел .
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Черговий раз дивуюсь піар менеджерам президента...
Вони явно або д...ли, або просто агенти кремля.
Так відверто макати петра в гамно лицем і ще ж і від його імені треба вміти...

Давайте чесно писаки 4200 грн ви і місяць життя... З комуналкою з дітьми з їжею з одягом з ліками...(само собою без квартири і без машини бо за цю зарплату ви їх не купите) Яким б...ь потрібно бути дегенератом щоб таким піаритись?
Він що банально не розуміє що читає з листочка?
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На какую ЗП ты расчитывал в стране в которой война?? Или у тебя в Киеве тепло , сытно и не стреляют, и ты ноешь про ЗП. Ноешь что 4200 мало так приезжай на передовую, тут рядовой 10К + доплата за передок. Но я уверен ты щас скулить начнёшь и включишь заднюю..
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Я веду до того, що таким гавном як заробітна плата, що нища чим допомога по безробіттю, піаритись не можна.
Якщо ти на передовій то честь тобі і хвала... Про те на скільки я пам'ятаю, а пам'ять в мене хороша... Однією з передвиборних обіцянок було - зарплата Атошнику 1000 гривень в день, плюс бонуси за підбиту техніку...
Зи си скільки ще десятиліть ми будемо все на війну списувати?
До речі факт війни з рашкою на законодавчому рівні не закріплено й досі... Йде мова про якусь там агресію... В воєнних статутах не найшов цього терміну...
Якщо хтось 4.5 роки все списує на війну і зубожіння свого народу... При цьому сам піднімається вверх по сходинках журналу форбс то як казали мудрі люди... Чувствую Изя шо нас таки обманивают, но пока не понимаю где...)
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Война??? Та неужели!!! А где военное положение? Где линия фронта? Где законченая за две недели АТО???? Так что хавальник завали,мразь щекаладная.
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Зи си
Хоча нам обом відомо, що ти на передовій ніколи не був.. ти звичайний бот який отримує зарплату за пости в інтернеті.
Вас всіх по специфіці написання тексту видно... Не воівноважені, легко збуджувальні, з розхитаною психікою, істеричні...
А саме головне з перших жеж коментів намагання принизити чи нахамити опоненту... Це вас видає на ура. Спокійнішими будьте троляки... (Зи си Президент не витрачай гроші на тролів і медіа... Неси гроші в школи садки лікарні і будуй стахановськими темпами... Або вводь надзвичайний стан, бо інакше тобі триндець.)
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"лоліта" це ваше хуйло? сспаді, як вашого плешивого не називай, а в історію він увійде як тиран, якого нєнавєдив весь світ
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лалита это щекаладная барыга.Которая скоро повиснет на гилляци рядом с тобой. У кінці бюджетного року ми ухвалимо рішення поставити мінімальну зарплату майже 4200 грн, - Порошенко - Цензор.НЕТ 238Порохняку на гилляку! Барыгу на каркалыгу! У кінці бюджетного року ми ухвалимо рішення поставити мінімальну зарплату майже 4200 грн, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7104
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Я вибачаюсь, а скільки Петро Олексійович платить ботам за висери?
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Позволяет им поцеловать кожаный леденец!
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а нащо Петру Олексійовичу платити вам, ватним ботам, щось як що ви денно і ношно його обсираете тут? )))
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Зато порохоботным мразям чмокать не пересосать! У кінці бюджетного року ми ухвалимо рішення поставити мінімальну зарплату майже 4200 грн, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6248
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це аутсорсер-чуваш, у ніх расчьоти в рублях
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Заметили что больше всего против успехов Украины недовольно возмущаюца именно юлеботы?? Это и понятно им сейчас кровь с носа нужно что б в Украине было как можно хуже. Чем хуже дела в Украине тем лутше для Тимошенки - рейтинг растёт. У этой популистки рейтинги всегда основывались на народном недовольстве, а не реальных её заслугах. Как только в стране дела становяца более менее хорошо рейтинги Тимошенки сразу падают, и она никому не нужна. Поэтому сейчас любые успехи, любой позитив для Украины это беда для Тимошенки. И в любых темах где успехи и позитив для Украины тут как ту все юлеботы со своим люто недовольным воем. Не нравяца им успехи Украины даже больше чем кацапам..
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Тобто 4.5 роки це вона все розкрадала?
Чи то її куратори з кремля?) Ти ж вроді на передовій? А строчиш не перестаючи... Вам на передовій вже телефонами дозволено користуватись?) Дивись бо на скільки я знаю по сигналу з телефона часто 120 прилітають...
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Доречі в 2007-2008 році поки вона агентка кремля була при владі зарплата у мене рядового держслужбовця була в еквіваленті 800 долларів, а як брав відпускні то всі 2200 далі квитки і в турцію з сім'єю... НА ЗАРПЛАТУ... Таки парадокс...
Зи си троляко, що дітям скажеш? Тато був троль, що писав платні коментарі в інтернеті?
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Понятно - держслубовець -- корупция и воровство. ЧТо от кормушки оторвали что такой злой?? Ждёшь пока Бахиня придёт к власти вернёт тебя к воровскому корыту??
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Ні. Працюю дальше.
Я писав про зарплату... Офіційну зарплату при Юльці.
Ти це розумієш? Цікаво а корупція і воровство це тільки я рядовий держ службовець чи президент також?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ конце бюджетного года мы примем решение поставить минимальную зарплату почти 4200 грн, - Порошенко
 
 
 
 
 
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