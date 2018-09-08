 Террорист Гиркин заявил, что Пушилина "выбрали на роль "будущего лидера" республики" еще в апреле 2014 года, - Necro Mancer

Об этом сообщает блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
Он приводит три скриншота из воспоминаний Гиркина о Пушилине, опубликованных в сети "Вконтакте".
"Ну, что-ж, раз Денис Пушилин "залетел так высоко", - придется посвятить ему некоторое количество строк "для просвещения читателей - откуда это чудище возникло". Ничего хорошего, на самом деле, написать не могу. Кстати - и ничего особенно плохого - тоже. Просто потому, что "НИЧЕГО НЕ БЫЛО", - подчеркивает Гиркин.
Внимание блогера привлекло такое высказывание экс-главаря террористов "ДНР": "26 апреля 2014 года ко мне в Славянск прибыл невзрачный, губастый и весь какой-то "рыхлый" персонаж с бегающими глазками и передал наедине некоторую "рекомендацию", согласно которой я должен был сняться с ним без маски перед камерами".
Террорист отмечает, что был ошарашен, "поскольку "снятие балаклавы" (т.е - выход из роли по-сути анонимного "спеца из России") означало полную смену первоначального замысла операции, при которой я - как и в Крыму - должен был сделать свое (очень непростое и опасное) дело в тени и исчезнуть, уступив место "местному лидеру".
Гиркина также ошарашило сообщение, что "именно его - Дениса Пушилина - выбрали на роль "будущего лидера" республики". Но тогда в Донецке его "все дружно проигнорировали". Позже Пушилин снова встретился с Гиркиным и тот направил его к "архитектору" Приднестровья, КГБшнику Владимиру Антюфееву, руководившему "созданием республик" на Донбассе.
До отъезда из "ДНР" Гиркин о Пушилине не слышал, не знает, чем занимался. "Точно знаю, что ни одной минуты он не принимал участия в защите республики с оружием в руках (и с чем-то еще - тоже не принимал)", - уверяет террорист.
Осенью 2014 года Пушилин "резко всплыл" в качестве "председателя Народного Собрания ДНР" и представителя на "минских переговорах". "Этому, как меня уверили, предшествовало примерно недельное путешествие в Абхазию - на "рандеву" с Сурковым. Где и чем он там занимался - не знаю. Но после встречи с "великим комбинатором" - карьера Дениса "поперла" так, как акции родного ему МММ в эпоху максимального расцвета (или как дерьмо в выгребной яме, в которое бросили пачку дрожжей). И "доперла" до нынешних высот. Видать, они "нашли друг-друга". Сурков нашел самое "годное" (то есть - не имеющее никаких принципов и никаких собственных ресурсов) существо, податливое на любой приказ "сверху", а Пушилин - "сюзерена", готового возвысить его взамен на абсолютную лояльность", - резюмирует Гиркин.
Напомним, "генпрокуратура "ДНР" в начале сентября поставила под сомнение "полномочия" террориста Дмитрия Трапезникова, который 31 августа сменил ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко. Там заверили, что "единственным легитимным органом власти "ДНР" является высший и единственный законодательный орган государственной власти - "Народный совет "ДНР", поэтому возглавить "республику" должен главарь этого органа Денис Пушилин. Вскоре после этого состоялось "голосование", во время которого исполняющим обязанности "главы "ДНР" был назначен Пушилин.
-- ...хм... ...лучше б ты меня трахнул, придурок серый -- Медведь к тебе послал!
-- ...эээ... ...Медведь? А Лиса что сказала?
-- Лиса у Ежа! -- а Ёж, юзает с Бобрихой Википедию: Как размножаются бобры?
-- ...ну ты эта... -- к Бабушке иди тогда... ...мне к Зайчихе срочно надо!
плакалЬ..
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https://www.youtube.com/watch?v=2iO2pZkknSE
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Так вам КРОВАВЫМ АФЕРЮГАМ луГАНЛОНии надо !
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Им видите ЯЗЫКОМ пользоваться ЗАПРЕЩАЛИ,,,,
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.А по правде ,
захотели на халяву росснефте-зарплаты ??
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ПОССОРИЛИ НАРОДЫ !
ПОДСТАВИЛИ РОССИЮ ПОД САНКЦЫИ И Т Д,
САМИ ВИНОВАТЫ, А теперь НОЮТ !!
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