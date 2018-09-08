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 Террорист Гиркин заявил, что Пушилина "выбрали на роль "будущего лидера" республики" еще в апреле 2014 года, - Necro Mancer

Бывший главарь террористов "ДНР", экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) не очень много знает о новоназначенном "руководителе республики" Денисе Пушилине.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ.

Он приводит три скриншота из воспоминаний Гиркина о Пушилине, опубликованных в сети "Вконтакте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористов "ДНР" направляют на лечение в РФ, - Necro Mancer‏. ДОКУМЕНТ

"Ну, что-ж, раз Денис Пушилин "залетел так высоко", - придется посвятить ему некоторое количество строк "для просвещения читателей - откуда это чудище возникло". Ничего хорошего, на самом деле, написать не могу. Кстати - и ничего особенно плохого - тоже. Просто потому, что "НИЧЕГО НЕ БЫЛО", - подчеркивает Гиркин.

Внимание блогера привлекло такое высказывание экс-главаря террористов "ДНР": "26 апреля 2014 года ко мне в Славянск прибыл невзрачный, губастый и весь какой-то "рыхлый" персонаж с бегающими глазками и передал наедине некоторую "рекомендацию", согласно которой я должен был сняться с ним без маски перед камерами".

Террорист отмечает, что был ошарашен, "поскольку "снятие балаклавы" (т.е - выход из роли по-сути анонимного "спеца из России") означало полную смену первоначального замысла операции, при которой я - как и в Крыму - должен был сделать свое (очень непростое и опасное) дело в тени и исчезнуть, уступив место "местному лидеру".

Террорист Гиркин заявил, что Пушилина выбрали на роль будущего лидера республики еще в апреле 2014 года, - Necro Mancer 01

Также читайте: Главарем террористов "ДНР" стал Пушилин

Гиркина также ошарашило сообщение, что "именно его - Дениса Пушилина - выбрали на роль "будущего лидера" республики". Но тогда в Донецке его "все дружно проигнорировали". Позже Пушилин снова встретился с Гиркиным и тот направил его к "архитектору" Приднестровья, КГБшнику Владимиру Антюфееву, руководившему "созданием республик" на Донбассе.

Террорист Гиркин заявил, что Пушилина выбрали на роль будущего лидера республики еще в апреле 2014 года, - Necro Mancer 02

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До отъезда из "ДНР" Гиркин о Пушилине не слышал, не знает, чем занимался. "Точно знаю, что ни одной минуты он не принимал участия в защите республики с оружием в руках (и с чем-то еще - тоже не принимал)", - уверяет террорист.

Осенью 2014 года Пушилин "резко всплыл" в качестве "председателя Народного Собрания ДНР" и представителя на "минских переговорах". "Этому, как меня уверили, предшествовало примерно недельное путешествие в Абхазию - на "рандеву" с Сурковым. Где и чем он там занимался - не знаю. Но после встречи с "великим комбинатором" - карьера Дениса "поперла" так, как акции родного ему МММ в эпоху максимального расцвета (или как дерьмо в выгребной яме, в которое бросили пачку дрожжей). И "доперла" до нынешних высот. Видать, они "нашли друг-друга". Сурков нашел самое "годное" (то есть - не имеющее никаких принципов и никаких собственных ресурсов) существо, податливое на любой приказ "сверху", а Пушилин - "сюзерена", готового возвысить его взамен на абсолютную лояльность", - резюмирует Гиркин.

Читайте: "Осталось сдать Донбасс, потерпеть поражение в Сирии, ну, а дальше Крым. Но этим дело не ограничится - речь идет о распаде государства", - террорист Гиркин. ВИДЕО

Террорист Гиркин заявил, что Пушилина выбрали на роль будущего лидера республики еще в апреле 2014 года, - Necro Mancer 03

Напомним, "генпрокуратура "ДНР" в начале сентября поставила под сомнение "полномочия" террориста Дмитрия Трапезникова, который 31 августа сменил ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко. Там заверили, что "единственным легитимным органом власти "ДНР" является высший и единственный законодательный орган государственной власти - "Народный совет "ДНР", поэтому возглавить "республику" должен главарь этого органа Денис Пушилин. Вскоре после этого состоялось "голосование", во время которого исполняющим обязанности "главы "ДНР" был назначен Пушилин.

Источник: https://censor.net.ua/n3085215
 
 
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Лугандон-лохотрон, чеПушилин мммщик .... Террорист Гиркин заявил, что Пушилина "выбрали на роль "будущего лидера" республики" еще в апреле 2014 года, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 559
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Лугандон-лохотрон, чеПушилин мммщик .... Террорист Гиркин заявил, что Пушилина "выбрали на роль "будущего лидера" республики" еще в апреле 2014 года, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 559
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дыркину из кафе "ветерок" не вылазить,бо гыдко его на цензоре наблюдать...
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Дык, это не Гиркин часом наванговал йоську с захером в одних поминках... Террорист Гиркин заявил, что Пушилина "выбрали на роль "будущего лидера" республики" еще в апреле 2014 года, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 1464 ХМЫ ...
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-- Красная Шапочка! -- сейчас я тебя съем!!!
-- ...хм... ...лучше б ты меня трахнул, придурок серый -- Медведь к тебе послал!
-- ...эээ... ...Медведь? А Лиса что сказала?
-- Лиса у Ежа! -- а Ёж, юзает с Бобрихой Википедию: Как размножаются бобры?
-- ...ну ты эта... -- к Бабушке иди тогда... ...мне к Зайчихе срочно надо!
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ну не знаю...я бы фотки без рогов террорюг на сайте не выкладывал.
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Буду краток: будет Ходаковский и никто иной. При этом- плевать в процессе чего. То ли каких-то выборов. То ли- каких-то взрывов или стрельбы. Будет- Ходаковский. Хотя бы потому, что не светится, а выползет в самый последний момент. Это же- очень просто.
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ВРЯД ЛИ.ОН НЕ КРЕАТУРА КРЕМЛЯ.Слишком самостоятельный и хитрый.Там таких на роль вожака не выдвигают.Им нужны жополизы и прихлебаи типа ПУшка. С Захеркой уже обожглись.Тоже поначалу был Иванушка-дурачек.Дурачком он и остался только с амбициями и непомерной тягой к воровству.
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Он! Некого более. И самостоятельность тут- показушная. Нет более зависимого. Потому- и живой. Впрочем, не станем ломать копья. Мы всё вот-вот увидим. Дольше ждали. Вот тока- чего дождались, неясно.
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Оды??? Не гневите Бога! Этот негодяй командовал Востоком. А после него- мой бывший корешок там подвизался. Так вот, тихий корешок- таки не угодил. А этот, который не успевает обличать и ругать Дыровскую власть- жив и здоров! И пережил- всех! Потому, у меня есть своё мнение- эта гнида будем Главарем Номер Один. И никто иной.
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Потому, он и будет. Дело движется к какой-то развязке. Зачистка проходит серьезная. Вон, скока генералов убрали. У меня нет никаких сомнений- он, падло!
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Повтор: подождем. Вот-вот уже. И будет именно он. И никто иначе.
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Грохнув проворовавшкгося Захера ФСБ освободило место Чепушилину и заодно перевело стрелки на Украину. Теперь с чистым сердцем Кремль проведет в дыре выборы и вперед по Абхазко-Приднестровскому сценарию под новый пакет полезных санкций, без которых кацапы, как без 3,14здюлины жить не могут.
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И как вы считашь - скока еще каазлабад физически может шутки шутить , шо хутин, мол, жив... бог как только кремлядь признает , шо москалям наразi слухати скрепных пiсень, то и сразу на муйло переведут все стрелки, пойдут в отказную, в том числе и насчет Крыма,... как это путет по руSSки?-типо, как пить дать...
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Тю, запитав еден у хворого здоров`я...ХЕХ...
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Захераст порвался - распечатайте Чепушилина...

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"28 апреля я познакомился с Пушилиным, до этого 4 месяца активно работал с Аксеновым в Крыму")))) Прям явка с повинной!!
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Почему Гиркин до сих пор жив?!!! Неужели на Украине нет нормальных спецслужб, которые моглибы его казнить за преступления против державы?!!! Кстати, когда мы уже создадим собственное ядерное оружие, чтоб бомбить врага на его территории и уничтожать таких гиркиных.
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кацап под американским флагом "на Украине" так говорят на расии.
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Очевидно чинник національний не дає йому крутитися в колах маргіналів та пияків по рестораціях. Їздить мерсом в "Кришталик ТВ" на зустріч до пикатого, що має ремінець на годиннику 70-х років 20 століття. Як такого знайти в багатомільйонній Москві? Це всерівно, що голку шукати в стіжку сіна.
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Ватаны делайте у себя Пушилина вместо Путилина и о Крыме ватаны он ваш,а теперь идите к себе в свою Московию
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Щось довго зажився цей кацапський виблядок.Мабудь,вирішили перед трибуналом по Боїнгу на побачення з іншими упирями відправити. Щоб повний комплект був...
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Путилин Пушилин,в этом складе всё одно Хуйло ПРисутствует...!
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в принципе понятно мммщик чепушилин, креатура суркова. Значит будут втюхивать домбабве по минским соглашениям.
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Дыркин рассказал как россия разожгла войну вУкраине ,такой вот всезнайка
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я знову ж, в 2255-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!﻿


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Интересно, сколько проживет? Годик протянет? Должность то расстрельная😄
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Я
плакалЬ..
.
https://www.youtube.com/watch?v=2iO2pZkknSE
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.
Так вам КРОВАВЫМ АФЕРЮГАМ луГАНЛОНии надо !
.
Им видите ЯЗЫКОМ пользоваться ЗАПРЕЩАЛИ,,,,
,
.А по правде ,
захотели на халяву росснефте-зарплаты ??
.
.
ПОССОРИЛИ НАРОДЫ !
ПОДСТАВИЛИ РОССИЮ ПОД САНКЦЫИ И Т Д,
САМИ ВИНОВАТЫ, А теперь НОЮТ !!
.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррорист Гиркин заявил, что Пушилина "выбрали на роль "будущего лидера" республики" еще в апреле 2014 года, - Necro Mancer
 
 
 
 
 
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