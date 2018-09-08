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Все про:заявление (274) Укрзализныця (1439)

 На решение проблем "Укрзалізниці" нужно 30 лет и 1 трлн гривен, - топ-менеджер перевозчика Рязанцев

Средства необходимы модернизации инфраструктуры и закупки локомотивов.

Об этом на конференции в Одессе заявил директор по экономике и финансам УЗ Андрей Рязанцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС.

"Наиболее проблемными сейчас остаются вопросы тяги и инфраструктуры. Для того, чтобы обновить эти основные фонды, нам необходимо в течение от 23 до 30 лет заработать 1 трлн гривен. 20 000 км инфраструктуры и 2000 локомотивов – это то, что нужно приобрести УЗ или всем нам вместе, но это нужно", – сказал Рязанцев.

Также на Цензор.НЕТ: "Чем не железнодорожный лоукост?": УЗ запустит "поезд четырех столиц" до Риги с купе за 59 евро, - замминистра Лавренюк

По словам топ-менеджера, меньше всего проблем вызывает количество и состояние вагонов.

"Вагонную составляющую мы уже либерализировали, и она развивается своим ходом, при этом, давая возможность зарабатывать всем на этом рынке", – оценил ситуацию Рязанцев.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Бизнес уже потерял за полгода около 3 млрд грн, и потеряет еще 3 млрд из-за неэффективной работы УЗ,- эксперт Центра транспортных стратегий Исаев

Источник: https://censor.net.ua/n3085213
 
   
 Топ комментарии
 
Треба 30 днів і 1 сотню розстрілів. Достаньо для вирішення проблем не тільки залізниці, а й держави...
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Разграбили и разворовали, а теперь хнычут и байки нам рассказывают. А про тюрьму тишина.
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На решение проблем "Укрзалізниці" нужно 30 лет и 1 трлн гривен...

А по моему, нужна плаха с топорами...
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Можно, конечно - но украденную амортизацию за 27 лет никто не вернет... И у кого деньги они будут отсуживать - у украинских олигархов? Так для них даже ж-д тарифы поднимать запретили, какие уж там суды....
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Розрахунок, по закінченню роботи. Працюйте.
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Я в это давно врубился, чес слово. Потому- уволил жену, сам не пытаюсь думать о какой-то пенсии, от государства. Зарабатываю. Просто зарабатываю, бо тут, как я понял никаких перспектив, кроме негатива.
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Да дурят, единственный выход самому копить в валюте, но опять таки в банке держать опасно.
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Еще не забываем, что поросенковские упыри ввели не просто повышение пенс. возраста, но и запредельный трудовой стаж для получения того, что они по какой-то причине называют "пенсией"(на такие деньги европейцы содержат собак и котов, а в Украине пенсионеров).

В надежде поиметь пересичных по-жесткому. Но пересичные не растерялись и молодые трудоспособные стали валить табунами из счастливой живущей по-новому страны.
В итоге геноцидники-поросенковцы поимели лишь самих себя.
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Единственная разница януковощевских государственных воров от парашанковских - это в том, что у януковощевских запросы были миллиардные, а у парашных - уже триллионы.
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не правда , є ще одна різниця - парашенківці ще й вишиванки носять ... На решение проблем "Укрзалізниці" нужно 30 лет и 1 трлн гривен, - топ-менеджер перевозчика Рязанцев - Цензор.НЕТ 2328
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Вышиванка это лишь камуфляж для поросенковских чертей.
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На решение проблем "Укрзалізниці" нужен президент СААКАШВИЛИ и один- два месяца!!!
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Для вирішення проблем залізниці, потрібно викорінити "совок", а саме повиганяти старих пердунів , тим кому більше 50 років , з усіх керівних посад , і призначати на них кому 35-45р. не більше і на посади повинні обиратись трудовими колективами на певний строк, а не призначенням з Києва ! Газети, типу Магістраль і місцеві залізничні газети, які примусово заставляють залізничників виписувати - закрити на хрен ! А партія "Відродження" у яку насильно зганяли і фінансувалась за кошт залізниці і далі має відношення до УЗ ? Як казав герой мультфільму : "дєньгі у нвс, єсть, у нас ума нєту " ! Чистка від дармоїдів, таких що нічого не роблять, тих , що доробляють до пенсії і гальмують її розвиток, зможуть врятувати залізницю вже сьогодні, а не якісь трильйони і тридцять років !
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"...Для вирішення проблем залізниці, потрібно викорінити "совок", а саме повиганяти старих пердунів , тим кому більше 50 років , з усіх керівних посад , і призначати на них кому 35-45р. не більше і на посади повинні обиратись трудовими колективами на певний строк..."
===
Та це ж і є совок в чистому вигляді.
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Спорим, если вернут смертную казнь, все проблемы УЗ решатся максимум за год бесплатно?
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якщо (хоча б не на довго) повернути смертну кару - швидко вирішаться не тільки проблєми УЗ , а й багато інших проблєм ... На решение проблем "Укрзалізниці" нужно 30 лет и 1 трлн гривен, - топ-менеджер перевозчика Рязанцев - Цензор.НЕТ 6354
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Народ у нас хочет все сразу. Здесь и сейчас. Но не хочет платить налоги, при первой возможности готов обманывать государство, получая зарплату в конверте и оформляя субсидии. Да что там зарплаты в конверте? Даже окурок до урны донести не может. А потом удивляется, мол, почему мы так живем. Наверное, Порошенко в этом всем виноват. На решение проблем "Укрзалізниці" нужно 30 лет и 1 трлн гривен, - топ-менеджер перевозчика Рязанцев - Цензор.НЕТ 6847
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Обосранная свинья Поросенко виноват лишь в том, что он гнида и мародёр. Но почему из-за этого должна страдать вся страна?
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Да всё значительно прозаичней, не 30 лет и бабло, а публичная казнь с конфискацией майна высшего руководства ЖД . И виселица в каждый кабинет чинуш.
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Нацистская Германия, потерпела поражение во Второй мировой войне.
Но уже через двадцать лет, ФРГ -процветающее государство.
А тут - тридцать лет!
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1) В Німеччині, незважаючи на епізод Третього рейху, завжди була присутня протестантська етика;
2) Німеччина після WWII відроджувалася під пильним оком і за лекалами англо-саксів.
Запитання: яка з цих умов виконується в Україні? [умова 1) -- найголовніша].
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Спасибо Йуле-Вите, "лучшим премьерам"......у них всё росло
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А что делал кризисный менеджер по имени Бальчун, кроме того, уехал с мешком денег? На решение проблем "Укрзалізниці" нужно 30 лет и 1 трлн гривен, - топ-менеджер перевозчика Рязанцев - Цензор.НЕТ 2114 Со времен Кирпы не ремонтируется и не обновляется состав. Вонь такая от вагонов, что страшно подойти. Ликвидируйте уже эту УкрЗализныцю и не позорьтесь. В Мексике давно ликвидировали железнодорожное сообщение как убыточное, ездят автобусами. В США вроде тоже поездов давно нет. Для экологии это конечно хуже, но что делать... На решение проблем "Укрзалізниці" нужно 30 лет и 1 трлн гривен, - топ-менеджер перевозчика Рязанцев - Цензор.НЕТ 2114
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УЗ ліквідувати не можна - вона на Ахмєтова працює - вугілля . металобрухт і сировина возяться як раз залізницею ...
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Значит, пусть Ахметов в порядок железную дорогу приводит.
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угу щаз-з-з ... На решение проблем "Укрзалізниці" нужно 30 лет и 1 трлн гривен, - топ-менеджер перевозчика Рязанцев - Цензор.НЕТ 1869
вони приведуть ... так "приведуть" що скоро , від України , одна згадка залишиться - народ порозбігається , а все що можна - продадуть ...і все .
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И будут жрецы единой автофе... тьфу, автокефальной церкви рассказывать холопам про грешных предков, дерзновенно рассекавших по двум железным полосам, положенным на землю...)))
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В часи мегазлодія "кирпи" рухомий склад не оновлювався. Він усе "будував". Бо там можна було безбожно красти. Але, скажімо, я коли кудись їду, то на вокзалі перебуваю 5-15хвилин, а в потягу -- можна й півдоби. А "кирпа" "відновлював" вокзали. Бувало сідаєш, скажімо, в дизель, а там страшенний холод і сніг. Але вокзал "відремонтовано". Бо на "ремонтах" кралися величезні гроші, а вагон чи локомотив коштує фіксовану суму -- тут не вкрадеш.

І сьогоднішні проблеми УЗ було запрограмовано саме цим виродком під назвою "кирпа".
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Если бы все были такими "выродками" как Кирпа, мы бы жили сейчас в Швейцарии. Ты хоть железнодорожникам того, что ты здесь написал, не говори. Могут побить. На вирішення проблем "Укрзалізниці" потрібно 30 років і 1 трлн гривень, - топ-менеджер перевізника Рязанцев - Цензор.НЕТ 4441 Причем простые рабочие и служащие железной дороги. Никакие не начальники. А я хоть и на не железной дороге работаю, но чистые электрички помню. Ты с галичины?
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Та верно! Флот - ликвидировали, на все 100%. Зализныцю, пока на 80-90%, но ничего, опыт есть! Дорог, правда- нет. И- не предвидятся. Отсюда вопрос: а чего нам ещё позориться? Разве что- отсутствию конной тяги.
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А кто его рекомендовал? Кто назначил?
То что он ширма давно ясно. А его хозяев что то никто не озвучивает.
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Это цена популизма - доллар по 5.05 и 8.00. На решение проблем "Укрзалізниці" нужно 30 лет и 1 трлн гривен, - топ-менеджер перевозчика Рязанцев - Цензор.НЕТ 1501
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триллион?это без гиперлупов?бо соседка волнуецца...
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ВСЕ ПРОСТО.
До Бальчуна: збитки Укрзалізниці за рік склали 3,78 млрд грн.
За Бальчуна - всього через рік не ЗБИТОК, а ПРИБУТОК - понад 330 млн грн. Чому?

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Ты и правда веришь что они живут на зарплату в несколько тыщ долларов? Да там с миллионеров смеются как с голодранцев.
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Хух!!! А я то подумал... Каких-то 30 лет, и совковые обрыганые и обосцанные электрички уйдут у прошлое!!! Мы потерпим, бо
мы украйинци!!!!!
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Я что то не понял. Укрзализныця же вроде как отдельно от государства, особенно когда прибыли делить. А на йух вам не пойти с вашей зализныцей? Только качают и качают десятки миллиардов каждый год на нее. А локомотивы и вагоны поищите у Вальцмана и Ахметки на дамбасе где просрали десятки тысяч вагонов и тихонько списали. А ети вагоны теперь ездят в Украину по другим документам.
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Підтягнулася провладна ботва - "парашенка не віноват..."
- "єтьа фсьо цена популизьма - доллар по 5.05 и 8.00" ...
Навіщо владі щось робити , якщо можна найняти (за дешево ) брехунців , які будуть розповідати про суцільні перемоги ?
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Акционирование и частичная приватизация, в частности, вагонного парка. Единственный выход, причем при условия ограничения тарифов на перевозки. Разумеется, что министерство и руководство УЗ категорически против, но без этого через 30 лет у нас не будет ни триллиона, ни вагонов и локомотивов, ни рельсов.
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30 лет назад никто и не мечтал о мобильном телефоне,а что сейчас? Это я к тому что нужна ли будет железная дорога через 30 лет
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Не. Не нужна. Через 30 лет "будет одно сплошное телевидение"(с). Потому чувак и лепечет, о 30 годах.
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Получит широкое распространение технология порталов...)))
На решение проблем "Укрзалізниці" нужно 30 лет и 1 трлн гривен, - топ-менеджер перевозчика Рязанцев - Цензор.НЕТ 9379
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А шотама с ГипппппппперррЛупой, мля¿?
🤑
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А с гиперсупер- всё в полном порядке! Я ж писал выше: Омельян решает: на ишаках тяга будет? На мулах? Или всё по старинке- на лошадках останется?
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Все рехвормы Гнойсмана я увидел три дня назад когда мне в магазине сдачи выдали кучей мелочи на которых наштамповано 2 гривни. По привычке я даже не хотел брать ети белые копейчатые монеты чтобы в карманах не звенело металолом. Но продавщица улыбнувшись позвала *мужчина, возьмите сдачу ето новые гривни*
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"На решение проблем "Укрзалізниці" нужно 30 лет" - 30 лет, то ерунда, хотя если применить китайский способ борьбы с коррупционерами и офшорниками, то проблемы "Укрзалізниці" можно решить за полгода. Весной писали, что Гройсман в этом году на ремонт старых и строительство новых автомобильных дорог выделил рекордное количество денег. Я посчитал, что при таком финансировании и если дальше будут рулить Гройсманы, в Украине будут дороги такие же как в Европе, через 574 года.
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Якщо стан вагонів не викликає проблем, то я думаю, цим хлопцям 30 років забагато буде-до виборів з 1трлн якраз справляться талановиті манагери баз проблем!
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Продайте эту черную дыру какой-нибудь западной корпорации, а всех топ-чинуш увольте без выходного пособия. А лучше расстреляйте.
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Ты шо... На такую дойную корову властей покусился?
Ах ты агент рашки, зрадобот, 5 колонна!
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поляк за год прибыль показал. всех этих менеджеров - на каторгу.
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уберите откаты на закупках, и сумма процентов на 50% станет меньшей.
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На решение проблем "Укрзалізниці" нужно 30 лет и 1 трлн гривен
...а вот вся Польша -- за стоко же управилась...
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Если этот дебил топ менеджер,то какие там менеджеры?
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А чому лише 1 трільйон, а не 1 квадріліон? Просто треба менше красти і все буде добре. Бо всі, хто при владі і на високих державних посадах в Україні, крадуть такими темпами, в порівнянні з якими швидкість світла є безкінечно малою величиною.
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Некомпетентні свої рулюють залізницею на шляху до приватизації " за одну гривну " . Тільки смертна кара .
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Старий план: На решение проблем "Укрзалізниці" нужно 30 лет и 1 трлн гривен, - топ-менеджер перевозчика Рязанцев
Новий план: На вирішення проблєм "Укрзалізниці" потрібно 30 діб, попередньо її старе керівництво, разом з Рязанцевим і кабміном, порозвісити по станціям і набрати нове..
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Этому идиотику нужно было в школе учить зарубежную экономическую географию...Япония из соаершенно разбитой страны,выплатив почти весь золотовалютный р.езерв,смогда за 15 лет не только построить весь железнодорожный новый комплек!с,но и встать в ногу с мировыми лидерами.И потратила на старте куда меньше,чем открывают хлебало наши ненажерливые чиноаники.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНа решение проблем "Укрзалізниці" нужно 30 лет и 1 трлн гривен, - топ-менеджер перевозчика Рязанцев
 
 
 
 
 
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