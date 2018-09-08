 На решение проблем "Укрзалізниці" нужно 30 лет и 1 трлн гривен, - топ-менеджер перевозчика Рязанцев

Об этом на конференции в Одессе заявил директор по экономике и финансам УЗ Андрей Рязанцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС.

"Наиболее проблемными сейчас остаются вопросы тяги и инфраструктуры. Для того, чтобы обновить эти основные фонды, нам необходимо в течение от 23 до 30 лет заработать 1 трлн гривен. 20 000 км инфраструктуры и 2000 локомотивов – это то, что нужно приобрести УЗ или всем нам вместе, но это нужно", – сказал Рязанцев.

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По словам топ-менеджера, меньше всего проблем вызывает количество и состояние вагонов.

"Вагонную составляющую мы уже либерализировали, и она развивается своим ходом, при этом, давая возможность зарабатывать всем на этом рынке", – оценил ситуацию Рязанцев.

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