 На решение проблем "Укрзалізниці" нужно 30 лет и 1 трлн гривен, - топ-менеджер перевозчика Рязанцев

Об этом на конференции в Одессе заявил директор по экономике и финансам УЗ Андрей Рязанцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС.
"Наиболее проблемными сейчас остаются вопросы тяги и инфраструктуры. Для того, чтобы обновить эти основные фонды, нам необходимо в течение от 23 до 30 лет заработать 1 трлн гривен. 20 000 км инфраструктуры и 2000 локомотивов – это то, что нужно приобрести УЗ или всем нам вместе, но это нужно", – сказал Рязанцев.
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По словам топ-менеджера, меньше всего проблем вызывает количество и состояние вагонов.
"Вагонную составляющую мы уже либерализировали, и она развивается своим ходом, при этом, давая возможность зарабатывать всем на этом рынке", – оценил ситуацию Рязанцев.
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В надежде поиметь пересичных по-жесткому. Но пересичные не растерялись и молодые трудоспособные стали валить табунами из счастливой живущей по-новому страны.
В итоге геноцидники-поросенковцы поимели лишь самих себя.
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Та це ж і є совок в чистому вигляді.
Но уже через двадцать лет, ФРГ -процветающее государство.
А тут - тридцать лет!
2) Німеччина після WWII відроджувалася під пильним оком і за лекалами англо-саксів.
Запитання: яка з цих умов виконується в Україні? [умова 1) -- найголовніша].
вони приведуть ... так "приведуть" що скоро , від України , одна згадка залишиться - народ порозбігається , а все що можна - продадуть ...і все .
І сьогоднішні проблеми УЗ було запрограмовано саме цим виродком під назвою "кирпа".
То что он ширма давно ясно. А его хозяев что то никто не озвучивает.
До Бальчуна: збитки Укрзалізниці за рік склали 3,78 млрд грн.
За Бальчуна - всього через рік не ЗБИТОК, а ПРИБУТОК - понад 330 млн грн. Чому?
мы украйинци!!!!!
- "єтьа фсьо цена популизьма - доллар по 5.05 и 8.00" ...
Навіщо владі щось робити , якщо можна найняти (за дешево ) брехунців , які будуть розповідати про суцільні перемоги ?
🤑
Ах ты агент рашки, зрадобот, 5 колонна!
...а вот вся Польша -- за стоко же управилась...
На решение проблем "Укрзалізниці" нужно 30 лет и 1 трлн гривен, - топ-менеджер перевозчика Рязанцев
Новий план: На вирішення проблєм "Укрзалізниці" потрібно 30 діб, попередньо її старе керівництво, разом з Рязанцевим і кабміном, порозвісити по станціям і набрати нове..