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Все про:заявление (274) Трамп (2044)

 Трамп готов к допросу по "российскому делу", но при выполнении ряда условий

Хозяин Белого Дома опасается "попасть в ловушку лжесвидетельства".

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов побеседовать со следователями по делу о связях его избирательного штаба с Россией. Правда, сделать это он готов "при определенных условиях", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Думаю, если у нас будет встреча, то это должна быть честная встреча. Я не хочу попасть в ловушку лжесвидетельства" – сказал Трамп.

Специальный прокурор ФБР США Роберт Мюллер, который расследует вмешательство Кремля в американские выборы 2016 года, уже давно хочет задать главе государства ряд вопросов.

Ранее адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани не раз заявлял, что пока не видит возможности для проведения допроса его клиента.

Адвокаты Трампа ведут переговоры о потенциальном интервью с командой Мюллера еще с прошлого года. Москва отрицает любые связи с командой Трампа, он в свою очередь также опровергает сговор с РФ.

Напомним, ранее легендарный американский журналист Боб Вудворд в своей книге "Страх. Трамп в Белом доме" рассказал, как президента США отговаривали от встречи со специальным прокурором Робертом Мюллером и дачи показаний по делу о вмешательстве РФ в американские выборы.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Экс-советника Трампа Пападопулоса приговорили к 14 суткам тюрьмы и 12 месяцам пребывания под надзором за ложь ФБР о контактах с Россией

Источник: https://censor.net.ua/n3085211
 
   
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4.откровенно ...не ржать
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Попасть в ловушку лжесвидетельства может только тот,кто лжесвидетельствовал. Рыжий - патологический лжец, в чем сам и признался.
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Какие связи с рашей.
Связи с рашей с 1991 года выяснять надо.
Кто ножками буша их кормил.
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условия
1.по печени не бить
2.лампой в глаза не светить
3.за челку не скубать
4.откровенно ...не ржать
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Хуйло бомбит Идлиб, что будет делать трамп?
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Джордж Буш,сраный ковбой.
Не смей бомбить Багдад,давай лучше вместе бомбить Тбилисси.

Вспомнилось.
А что Обама делал когда путин бомбил Тбилисси?
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поспешил депардье с продажей хаты в саранске...
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Президент Трамп ще повинен підняти економіку підерації до 200 рублєй за долар.
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Если бы не гамерика российская империя давно бы распалась,как и все империи.
Это неизбежный исторический процесс,которому гамериканцы зачем то препятствуют.
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на шо у мидЫ есть план!
вид спЄреди
Трамп готов к допросу по "российскому делу", но при выполнении ряда условий - Цензор.НЕТ 5213

вид сзади)))
Трамп готов к допросу по "российскому делу", но при выполнении ряда условий - Цензор.НЕТ 4857
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Попасть в ловушку лжесвидетельства может только тот,кто лжесвидетельствовал. Рыжий - патологический лжец, в чем сам и признался.
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ужас в том, что Трамп, очевидно, считает свое неадекватное поведение нормальным, а вся рота идет не в ногу.
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-- не... ...как вокруг Мужика не ходи, а кроме блядей к нему ничего не липнет...*)
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Трамп, что бы ты сдох , после того как ты отношся к смерти Макке́йна
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зачем? МакКейн от этого не оживет. Трамп просто не на своем месте.
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Звучит как будто Трамп убил Маккейна у них были плохие отношения, к чему это лицемерие
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Не хочет идти на допрос - ну и не надо, это дело пятое.
Главное, чтобы в конгресс демократы победили. Тогда объявляется импичмент и рыжий будет остаток срока с топором над головой ходить. Да, верхняя палата импичмент, скорее всего, не удовлетворит, но сам факт, что президент ходит под таким грузом говорит сам за себя...
Ибо нехрен выберать того, кто хоть мало-мальски с рашкой завязан. Оно вылезет наружу полюбому.
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взагалі то), і клінтіха) гроші від кацапі брала, в тирнеті) було про видовбування урану),
тут про вибори - треба розуміти, що є багато технологій є, так що вибори, навіть при чесних підрахунках - не відповідають бажанням виборців! Трамп готов к допросу по "российскому делу", но при выполнении ряда условий - Цензор.НЕТ 9610
а кацяпи вони скрізь - глобальний світ вже є! Трамп готов к допросу по "российскому делу", но при выполнении ряда условий - Цензор.НЕТ 9610
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ну республиканцы тоже нормальные есть, зачем они только трампа выдвинули - ума не приложу. А демокарты с обамой - что, лучше??
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вообще-то лучше. по крайней мере, они, чтобы прикурить сигарету, дом не поджигали.
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Они Трампа не выдвигали...есть такая штука "праймериз"
Арнольд Который Негр тоже республеканец, но Трампа в мечтах жарит на медленом огне!
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могли бы его как-то задвинуть в праймериз? или это не методы США?
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Демократия и традиции простые люди так решили...у республиканцев выбора не было. Украина тут канешна даже не на старте этой дистанции, абсолютно!! Так реформы не делают.
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Давай,Арнольд,гнабі рыжага ! Малойца,не быў бы той термінатар.
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Ну и шо они все хотят? От Президента США. Какая-то непонятная хрень. Его хотят убрать? А зачем? Короче, мистер Президент, прошу продержаться ещё, до Нового Года. Меня, поляки, обещают на з\плату в евро перевести. А пока- меня доллары устраивают. Судя по всему- далеко не всех...
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Вообще-то проблемы с такими как трамп решают очень просто: найдите нового Ли-харви Освальда и как с Кеннеди - одним точным выстрелом!!!
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https://oleg-leusenko.livejournal.com/8349764.htmlТрамп готов к допросу по "российскому делу", но при выполнении ряда условий - Цензор.НЕТ 22OLEG-LEUSENKO.LIVEJOURNAL.COMРПЦ МП была создана КГБ (обнародованы документы)СБУ обнародовала документы НКГБ об образовании Московской Патриархии. В них, в частности утверждается, что все !!! делегаты т.н. Поместного Собора РПЦ МП 1945 года были...

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Трамп готов к допросу по "российскому делу", но при выполнении ряда условий:

вертолёт и коридор безопасности до границы с Ростовом.
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трам-пам-пам!, условие одно : либо ты колишься, и всё свою прокремблядскую шайку сдаёшь с чистой душой, либо импичмент и на нары, это круче , чем конкурсы "красоты" для мудакофф в масквабаде устраивать, посоны уже заждались рыжего кловуна :Трамп готов к допросу по "российскому делу", но при выполнении ряда условий - Цензор.НЕТ 2199
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Трамп готов к допросу при условии, что вопросы ему задавать запрещается!
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Тю, то хай не бреше, тоді й не потрапить у лавушкулжесвідєтєльства.
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Так не лжесвидетельствуй!
Но у Трампа очевидно вопрос по другому не стоит: либо врать на официальном допросе и попасться, либо наговорить какой то чуши на неофициальном и не попасть под лжесвидетельство
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краще йому до Мюллера не попадати. А ВЗАГАЛі цугцванг
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Трамп оно тебе надо? Поднять рейтинг рискуя всем? Точнее всеми.
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Ачєлавєчіваніє русскіх є злочином без строку давності.
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"Пастка псевдосвідчення"-це "боюся забрехатись",чи"вобовкати зайве"?
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Копаем глубже...

Савченко недавно отказалась от повторного прохождения детектора, где нужно отвечать только "да" или "нет"! причина? а в самом вопросе..."Вы раскаиваетесь в преступлении при подготовке террактов?". И что ответите Вы?
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"при выполнении ряда условий" : не спрашивать про Путина и Расею.
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Хотите про Трампа -- прям из вчера? США оставляет и расширяет свои ВС в Германнии! (хотя Трам сказал, шо всех выведут)

...немецкие политики приветствую и то и другое!... -- согласно колебаниям линии партии...*)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп готов к допросу по "российскому делу", но при выполнении ряда условий
 
 
 
 
 
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