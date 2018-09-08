Трамп готов к допросу по "российскому делу", но при выполнении ряда условий:

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов побеседовать со следователями по делу о связях его избирательного штаба с Россией. Правда, сделать это он готов "при определенных условиях", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Думаю, если у нас будет встреча, то это должна быть честная встреча. Я не хочу попасть в ловушку лжесвидетельства" – сказал Трамп.

Специальный прокурор ФБР США Роберт Мюллер, который расследует вмешательство Кремля в американские выборы 2016 года, уже давно хочет задать главе государства ряд вопросов.

Ранее адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани не раз заявлял, что пока не видит возможности для проведения допроса его клиента.

Адвокаты Трампа ведут переговоры о потенциальном интервью с командой Мюллера еще с прошлого года. Москва отрицает любые связи с командой Трампа, он в свою очередь также опровергает сговор с РФ.

Напомним, ранее легендарный американский журналист Боб Вудворд в своей книге "Страх. Трамп в Белом доме" рассказал, как президента США отговаривали от встречи со специальным прокурором Робертом Мюллером и дачи показаний по делу о вмешательстве РФ в американские выборы.

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