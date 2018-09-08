Трамп готов к допросу по "российскому делу", но при выполнении ряда условий:

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов побеседовать со следователями по делу о связях его избирательного штаба с Россией. Правда, сделать это он готов "при определенных условиях", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Думаю, если у нас будет встреча, то это должна быть честная встреча. Я не хочу попасть в ловушку лжесвидетельства" – сказал Трамп.
Специальный прокурор ФБР США Роберт Мюллер, который расследует вмешательство Кремля в американские выборы 2016 года, уже давно хочет задать главе государства ряд вопросов.
Ранее адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани не раз заявлял, что пока не видит возможности для проведения допроса его клиента.
Адвокаты Трампа ведут переговоры о потенциальном интервью с командой Мюллера еще с прошлого года. Москва отрицает любые связи с командой Трампа, он в свою очередь также опровергает сговор с РФ.
Напомним, ранее легендарный американский журналист Боб Вудворд в своей книге "Страх. Трамп в Белом доме" рассказал, как президента США отговаривали от встречи со специальным прокурором Робертом Мюллером и дачи показаний по делу о вмешательстве РФ в американские выборы.
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Связи с рашей с 1991 года выяснять надо.
Кто ножками буша их кормил.
1.по печени не бить
2.лампой в глаза не светить
3.за челку не скубать
4.откровенно ...не ржать
Не смей бомбить Багдад,давай лучше вместе бомбить Тбилисси.
Вспомнилось.
А что Обама делал когда путин бомбил Тбилисси?
Это неизбежный исторический процесс,которому гамериканцы зачем то препятствуют.
вид спЄреди
вид сзади)))
Главное, чтобы в конгресс демократы победили. Тогда объявляется импичмент и рыжий будет остаток срока с топором над головой ходить. Да, верхняя палата импичмент, скорее всего, не удовлетворит, но сам факт, что президент ходит под таким грузом говорит сам за себя...
Ибо нехрен выберать того, кто хоть мало-мальски с рашкой завязан. Оно вылезет наружу полюбому.
тут про вибори - треба розуміти, що є багато технологій є, так що вибори, навіть при чесних підрахунках - не відповідають бажанням виборців!
а кацяпи вони скрізь - глобальний світ вже є!
Арнольд Который Негр тоже республеканец, но Трампа в мечтах жарит на медленом огне!
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вертолёт и коридор безопасности до границы с Ростовом.
Но у Трампа очевидно вопрос по другому не стоит: либо врать на официальном допросе и попасться, либо наговорить какой то чуши на неофициальном и не попасть под лжесвидетельство
Савченко недавно отказалась от повторного прохождения детектора, где нужно отвечать только "да" или "нет"! причина? а в самом вопросе..."Вы раскаиваетесь в преступлении при подготовке террактов?". И что ответите Вы?
...немецкие политики приветствую и то и другое!... -- согласно колебаниям линии партии...*)