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 Противник прицельно обстреливал позиции ВСУ под Крымским, Золотым, Марьинкой, Гнутово и Лебединским, потерь не допущено, - ООС

Согласно последней сводке пресс-центра Операции объединенных сил (ООС), 8 сентября с 7 часов утра до 18:00 российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу пресс-центра ООС, при обстрелах вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применялось.

"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Марьинка, Гнутово и Лебединское. В результате боевых действий в течение дня потерь не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - говорится в сообщении.

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Противник прицельно обстреливал позиции ВСУ под Крымским, Золотым, Марьинкой, Гнутово и Лебединским, потерь не допущено, - ООС 01

Напомним, в минувшие сутки, 7 сентября, наемники РФ совершили 32 обстрела позиций украинской армии, в том числе с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3085210
 
 
 Топ комментарии
 
Потерь не допущено - самое главное.........
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вот расиянин так считает....
я же думаю и Воронеж и Рязань и далее везде...

Противник прицельно обстреливал позиции ВСУ под Крымским, Золотым, Марьинкой, Гнутово и Лебединским, потерь не допущено, - ООС - Цензор.НЕТ 5915 СмутноеВремя‏ @Durevestnik 4 ч.4 часа назад
Как бы похорошела Москва!

Противник прицельно обстреливал позиции ВСУ под Крымским, Золотым, Марьинкой, Гнутово и Лебединским, потерь не допущено, - ООС - Цензор.НЕТ 9840
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Потерь не допущено - самое главное.........
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Кацапы в Сирии бомбят Идлиб, что будет делать США?
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мырыканськи контрбатарейные радарные системы все ещё обкатывают в козине?
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вот расиянин так считает....
я же думаю и Воронеж и Рязань и далее везде...

Противник прицельно обстреливал позиции ВСУ под Крымским, Золотым, Марьинкой, Гнутово и Лебединским, потерь не допущено, - ООС - Цензор.НЕТ 5915 СмутноеВремя‏ @Durevestnik 4 ч.4 часа назад
Как бы похорошела Москва!

Противник прицельно обстреливал позиции ВСУ под Крымским, Золотым, Марьинкой, Гнутово и Лебединским, потерь не допущено, - ООС - Цензор.НЕТ 9840
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Только что закончился обстрел чем-то тяжёлым на Новоазовском направлении. Стреляли около получаса.
Интересно, что завтра скажут из штаба ООС.
Хоть бы никто не погиб.
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я знову ж, в 2254-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!﻿
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПротивник прицельно обстреливал позиции ВСУ под Крымским, Золотым, Марьинкой, Гнутово и Лебединским, потерь не допущено, - ООС
 
 
 
 
 
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