 Противник прицельно обстреливал позиции ВСУ под Крымским, Золотым, Марьинкой, Гнутово и Лебединским, потерь не допущено, - ООС

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу пресс-центра ООС, при обстрелах вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применялось.

"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Марьинка, Гнутово и Лебединское. В результате боевых действий в течение дня потерь не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - говорится в сообщении.

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Напомним, в минувшие сутки, 7 сентября, наемники РФ совершили 32 обстрела позиций украинской армии, в том числе с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.