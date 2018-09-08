EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия
  3390  12
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (16931) наемники РФ (607)

 Террористов "ДНР" направляют на лечение в РФ, - Necro Mancer‏. ДОКУМЕНТ

Медсанчасть "военной части" 08819 "ДНР", расположенная в оккупированном населенном пункте Безыменное, выдала направление в Окружной клинический военный госпиталь Ростова-на-Дону "для госпитализации и дальнейшего лечения заболевания правого легкого" наемнику Евгению Кравцу.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ.

Он приводит обращение, опубликованное от имени жены наемника РФ - Светланы Корсун-Кравец - на ресурсе "Лица власти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европейской внешнеполитической службе напомнили, что "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" противоречат Минским соглашениям

В тексте также указывается, что обследование Кравец проходил в том же военном госпитале в Ростове-на-Дону, а "для госпитализации по данному направлению нужен звонок".

Террористов ДНР направляют на лечение в РФ, - Necro Mancer‏ 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрела террористами жилого сектора Красногоровки. ФОТОрепортаж

Отметим, что Евгений Кравец с позывным Дервиш есть в базе "Миротворца" как российский наемник, который в 2012 году привлекался к судебной ответственности, а позже состоял в "Славяно-Семеновском батальоне". По данным расследователей, может использовать фамилию "Корсун" и "Корсун-Кравец".

Источник: https://censor.net.ua/n3085205
 
 
 Топ комментарии
 
Знаем мы этих доморощенных террористов. 90:% дерьмо со всей параши
Террористов "ДНР" направляют на лечение в РФ, - Necro Mancer‏ - Цензор.НЕТ 3661
 показать весь комментарий
 
надеюсь главдохтор у них не хуже йозефа менгеле..
 показать весь комментарий
 
Террористов "ДНР" направляют на лечение в РФ . Ну шо сказать : скатертью дорога! ездуйте :Террористов "ДНР" направляют на лечение в РФ, - Necro Mancer‏ - Цензор.НЕТ 8583Террористов "ДНР" направляют на лечение в РФ, - Necro Mancer‏ - Цензор.НЕТ 7384Террористов "ДНР" направляют на лечение в РФ, - Necro Mancer‏ - Цензор.НЕТ 9523
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
надеюсь главдохтор у них не хуже йозефа менгеле..
 показать весь комментарий
 
 
Знаем мы этих доморощенных террористов. 90:% дерьмо со всей параши

 показать весь комментарий
 
 
Эти сепаратные твари у министра-террориста медицинскую помощь - ПРОСЯТ, а у Украины пенсию - ТРЕБУЮТ.
 показать весь комментарий
 
 
Вылечат или залечат, или болячку, или болящего.
О смерти на сайт не сообщат, посему особого веселья не предвидится.
Болезнь, в общем-то, не страшная, а страшный ее финал.
 показать весь комментарий
 
 
Не, а куда ж их еще направлять? Только в психушку Террористов "ДНР" направляют на лечение в РФ, - Necro Mancer‏ - Цензор.НЕТ 7568
 показать весь комментарий
 
 
Террористов "ДНР" направляют на лечение в РФ . Ну шо сказать : скатертью дорога! ездуйте :Террористов "ДНР" направляют на лечение в РФ, - Necro Mancer‏ - Цензор.НЕТ 8583Террористов "ДНР" направляют на лечение в РФ, - Necro Mancer‏ - Цензор.НЕТ 7384Террористов "ДНР" направляют на лечение в РФ, - Necro Mancer‏ - Цензор.НЕТ 9523
 показать весь комментарий
 
 
Каких террористов? АТО закончилось уже год назад. Придумайте что то новое. Та вы за 5 лет до сих пор не определились как называть их террористы, разейские войска или тамженашилюди которых ждутдома?
 показать весь комментарий
 
Я
плакалЬ..
.
https://www.youtube.com/watch?v=2iO2pZkknSE
.
.
Так вам КРОВАВЫМ АФЕРЮГАМ луГАНЛОНии надо !
.
Им видите ЯЗЫКОМ пользоваться ЗАПРЕЩАЛИ,,,,
,
.А по правде ,
захотели на халяву росснефте-зарплаты ??
.
.
ПОССОРИЛИ НАРОДЫ !
ПОДСТАВИЛИ РОССИЮ ПОД САНКЦЫИ И Т Д,
САМИ ВИНОВАТЫ, А теперь НОЮТ !!
.
https://uploads.disquscdn.com/images/0735619a75789b5daa0fa7bfa65a252d45c49043f9b43a8d7160fa170d64c3cb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/42c131585b0ec7a3392a652533bb6b21241637a93eef064839641bf5f8aa26a8.jpg
.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористов "ДНР" направляют на лечение в РФ, - Necro Mancer‏. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх