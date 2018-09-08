 Террористов "ДНР" направляют на лечение в РФ, - Necro Mancer‏. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
Он приводит обращение, опубликованное от имени жены наемника РФ - Светланы Корсун-Кравец - на ресурсе "Лица власти".
В тексте также указывается, что обследование Кравец проходил в том же военном госпитале в Ростове-на-Дону, а "для госпитализации по данному направлению нужен звонок".
Отметим, что Евгений Кравец с позывным Дервиш есть в базе "Миротворца" как российский наемник, который в 2012 году привлекался к судебной ответственности, а позже состоял в "Славяно-Семеновском батальоне". По данным расследователей, может использовать фамилию "Корсун" и "Корсун-Кравец".
О смерти на сайт не сообщат, посему особого веселья не предвидится.
Болезнь, в общем-то, не страшная, а страшный ее финал.
плакалЬ..
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https://www.youtube.com/watch?v=2iO2pZkknSE
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Так вам КРОВАВЫМ АФЕРЮГАМ луГАНЛОНии надо !
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Им видите ЯЗЫКОМ пользоваться ЗАПРЕЩАЛИ,,,,
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.А по правде ,
захотели на халяву росснефте-зарплаты ??
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ПОССОРИЛИ НАРОДЫ !
ПОДСТАВИЛИ РОССИЮ ПОД САНКЦЫИ И Т Д,
САМИ ВИНОВАТЫ, А теперь НОЮТ !!
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