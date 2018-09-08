 Террористов "ДНР" направляют на лечение в РФ, - Necro Mancer‏. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает блогер Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ.

Он приводит обращение, опубликованное от имени жены наемника РФ - Светланы Корсун-Кравец - на ресурсе "Лица власти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европейской внешнеполитической службе напомнили, что "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" противоречат Минским соглашениям

В тексте также указывается, что обследование Кравец проходил в том же военном госпитале в Ростове-на-Дону, а "для госпитализации по данному направлению нужен звонок".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрела террористами жилого сектора Красногоровки. ФОТОрепортаж

Отметим, что Евгений Кравец с позывным Дервиш есть в базе "Миротворца" как российский наемник, который в 2012 году привлекался к судебной ответственности, а позже состоял в "Славяно-Семеновском батальоне". По данным расследователей, может использовать фамилию "Корсун" и "Корсун-Кравец".