 Российская церковь ранее неканонично присвоила власть в Украине, Бессарабии и Грузии, - УПЦ КП

Аргументы, приведенные в заявлении, которое распространили 8 сентября от имени Синода РПЦ, не выдерживают критики. Об этом у себя в Facebook написал пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает Цензор.НЕТ.

"Ссылка на каноны, запрещающие епископам одной Церкви вмешиваться в дела другой – это обвинения в адрес самой Московской Патриархии. Ведь она издревле много раз вмешивалась в дела Киевской Митрополии... А после неканонически присвоила себе власть над Митрополией и отменила ее, превратив в рядовую епархию Российской Церкви", – пишет Зоря.

По словам пресс-секретаря УПЦ КП, так же Российская Церковь действовала и в ряде других случаев. Именно так была присвоена власть над Митрополиями в Крыму и Бессарабии, а также над Церковью в Грузии, – утверждает архиепископ.

Евстратий Зоря напоминает, что желание УПЦ быть автокефальной церковью ясно выражено в постановлениях Поместного Собора в 1991 году. Ни один уполномоченный церковный орган не отменял этих решений.

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"Угрозу единству Православия уже много десятилетий несут гегемонические стремлений Московского Патриархата, которые пытается превратиться в "православный Ватикан" – всемирный центр тяжести для всех Православных Церквей. Решения и действия Вселенского Патриарха призваны как раз остановить эту угрозу и вернуть Православию настоящее единство, которую руководство РПЦ подрывает", – подытоживает архиепископ Евстратий.

Напомним, Российская православная церковь угрожает ответными действия на назначение Вселенским патриархом Варфоломеем экзархов в Украину. Об этом говорится в заявлении Священного Синода Российской Православной Церкви от 8 сентября.

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.