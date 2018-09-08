 Российская церковь ранее неканонично присвоила власть в Украине, Бессарабии и Грузии, - УПЦ КП

Аргументы, приведенные в заявлении, которое распространили 8 сентября от имени Синода РПЦ, не выдерживают критики. Об этом у себя в Facebook написал пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает Цензор.НЕТ.
"Ссылка на каноны, запрещающие епископам одной Церкви вмешиваться в дела другой – это обвинения в адрес самой Московской Патриархии. Ведь она издревле много раз вмешивалась в дела Киевской Митрополии... А после неканонически присвоила себе власть над Митрополией и отменила ее, превратив в рядовую епархию Российской Церкви", – пишет Зоря.
По словам пресс-секретаря УПЦ КП, так же Российская Церковь действовала и в ряде других случаев. Именно так была присвоена власть над Митрополиями в Крыму и Бессарабии, а также над Церковью в Грузии, – утверждает архиепископ.
Евстратий Зоря напоминает, что желание УПЦ быть автокефальной церковью ясно выражено в постановлениях Поместного Собора в 1991 году. Ни один уполномоченный церковный орган не отменял этих решений.
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"Угрозу единству Православия уже много десятилетий несут гегемонические стремлений Московского Патриархата, которые пытается превратиться в "православный Ватикан" – всемирный центр тяжести для всех Православных Церквей. Решения и действия Вселенского Патриарха призваны как раз остановить эту угрозу и вернуть Православию настоящее единство, которую руководство РПЦ подрывает", – подытоживает архиепископ Евстратий.
Напомним, Российская православная церковь угрожает ответными действия на назначение Вселенским патриархом Варфоломеем экзархов в Украину. Об этом говорится в заявлении Священного Синода Российской Православной Церкви от 8 сентября.
Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
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З'явилася реакція керівництва РПЦ на призначення Екзархів у справі підготовки до надання автокефалії
Від імені Синоду РПЦ вдень 8 вересня поширено заяву, в якій міститься реакція на вчорашні повідомлення про призначення Вселенським Патріархатом двох Екзархів (представників) у Київ для підготовки до проголошення автокефалії Православної Церкви в Україні. Зауважимо, що сам Синод РПЦ не збирався і засідання не проводив.
Аргументи, які наведено у заяві, не витримують критики.
1. Посилання на канони, які забороняють єпископам однієї Церкви втручатися у справи іншої - це обвинувачення самій Московській Патріархії. Адже саме вона вдавнину багато разів втручалася у справи Київської Митрополії, навіть призначала до неї «місцеблюстителя» - висвяченого в Москві на єпископа ніжинського протоієрея Мефодія Филимоновича, потім неканонічно привласнила собі владу над Митрополією і скасувала її, перетворивши на рядову єпархію Російської Церкви.
Так само Російська Церква діяла і у низці інших випадків, без дотримання канонів привласнивши собі владу над Митрополіями у Криму та Бесарабії, а також над Церквою Грузії.
В новий час РПЦ також не раз втручалася у справи інших Помісних Церков - Єрусалимської, Чеських Земель і Словаччини, Грецької та інших.
Найбільш ганебним випадком деструктивного втручання стала спроба зірвати проведення Святого і Великого Собору Православної Церкви на Криті в 2016 р. Тоді РПЦ не лише сама відмовилася брати участь у Соборі, але і вплинула на рішення трьох інших Церков та намагалася вплинути ще щонайменше на одну - Сербську.
2. Ані спочилого митрополита Володимира, ані нинішнього митрополита Онуфрія Патріарх Варфоломій не визнавав главою якоїсь окремої Церкви - а лише як митрополитів Московського Патріархату. Адже «УПЦ» (Митрополія Московського Патріархату в Україні) не має статусу ані автокефальної, ані автономної Церкви.
3. Бажання УПЦ бути автокефальною Церквою ясно виражене у постановах Помісного Собору 1-3 листопада 1991 р. Ніяким повноважним церковним органом ці рішення не були скасовані.
«Заява єпископату», на яку посилаються - прокламація з незрозумілим статусом, адже щонайменше один з тих, чиї «підписи» опубліковані під заявою, митрополит Черкаський Софроній, публічно повідомив, що він не підписував заяву, а лише листок реєстрації на зборах. Тож є всі підстави вважати, що вказана заява не відображає реальної думки єпископів МПвУ, а лише думку її укладачів.
4. Особливі канонічні прерогативи Константинопольського Патріархату закріплені канонами, історичними прецедентами і традицією. Сама РПЦ отримала автокефалію та статус Патріархату на підставі цих прерогатив згідно рішення Вселенського Патріарха. Також саме до Вселенського Патріарха зверталася РПЦ у складних питаннях судочинства - як, наприклад, у справі осудження Московського патріарха Нікона Мінова. Тож повне заперечення канонічних прерогатив Першого Престолу - є безпідставним.
5. Загрозу єдності Православ'я вже багато десятиліть несуть гегемоністичні прагнення Московського Патріархату, який намагається перетворитися на «православний Ватикан» - всесвітній центр тяжіння для всіх Православних Церков. Рішення та дії Вселенського Патріарха покликані якраз до того, щоб зупинити цю загрозу та повернути Православ'ю справжню єдність, яку керівництво РПЦ підриває.
6. Судячи з тону погроз Московська Патріархія зараз не здатна до адекватної реакції на проблеми, які виникли, чим заганяє себе у глухий кут самоізоляції та схизми.
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Он рассказал подробности поездки патриарха Кирилла в Стамбул к Константинопольскому патриарху Варфоломею. «Внешне это была вполне цивилизованная, вежливая и даже братская беседа. Но, к сожалению, константинопольская сторона не только не услышала наши аргументы, но даже поступила, с нашей точки зрения, подло и вероломно», - сообщил митрополит.Иларион отметил, что если Константинополь «доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии [Украине], это значит, что автокефалию получит группа раскольников». «Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем», - заявил он.
Ну реально, дебилы, б*(с)))
а в оригинале небось было:
"Попам мокшан не верил Робин Гуд
И не любил гундяй- попов,
Кто ксиву ФСБ рясой прикрывал
К тому он был суров"..
Украина в первую очередь ПАРЛАМЕНТСКАЯ, а потом уже Президентская Республика.
Вообще-то.
так что не надо мне парить про парламент. Го*на на нем предостаточно.
Ребята, бросайте эту гадость курить, а то вымрете как мамонты, и не будет кому Украине репарации выплачивать…
http://ukrmir.info/rossiyskiy-akademik-rim-postroili-russkie-po-prikazu-i-groznogo/
Московские хряки потеряют до 40 % доходов, а наши крысы просто перебегут от МП к КП.
А Украинской Поместной Церкви - БЫТЬ !
Сразу видно поповскую морду у кормушки!
Бредишь о чем то...
Чёртиков в храме у себя уже ловил?
С дьячком баловался?
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Константинопольский патриарх Варфоломей I может снять анафему с киевского патриарха Филарета вместе с предоставлением автокефалии Украинской Православной Церкви.
Такое решение может быть принято на Священном Синоде уже в октябре этого года.
Иерархи Константинопольского патриархата не высказали принципиальных возражений против решения Варфоломея предоставить автокефалию Украине, сообщает ТСН.
Московский патриарх Алексий II отлучил киевского патриарха Филарета от церкви еще в 1997 году из-за создания неподконтрольного Москве Киевского патриархата и предал его анафеме. .
щось спростовувати,виправдовуватись перед московською сектою -НЕБОГОУГОДНЕ це діло ... )))