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 Российская церковь ранее неканонично присвоила власть в Украине, Бессарабии и Грузии, - УПЦ КП

В УПЦ КП ответили на угрозы Российской церкви.

Аргументы, приведенные в заявлении, которое распространили 8 сентября от имени Синода РПЦ, не выдерживают критики. Об этом у себя в Facebook написал пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает Цензор.НЕТ.

"Ссылка на каноны, запрещающие епископам одной Церкви вмешиваться в дела другой – это обвинения в адрес самой Московской Патриархии. Ведь она издревле много раз вмешивалась в дела Киевской Митрополии... А после неканонически присвоила себе власть над Митрополией и отменила ее, превратив в рядовую епархию Российской Церкви", – пишет Зоря.

По словам пресс-секретаря УПЦ КП, так же Российская Церковь действовала и в ряде других случаев. Именно так была присвоена власть над Митрополиями в Крыму и Бессарабии, а также над Церковью в Грузии, – утверждает архиепископ.

Евстратий Зоря напоминает, что желание УПЦ быть автокефальной церковью ясно выражено в постановлениях Поместного Собора в 1991 году. Ни один уполномоченный церковный орган не отменял этих решений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": УПЦ КП ожидает плодотворного сотрудничества с экзархами Вселенского патриарха Варфоломея при подготовке автокефалии, - архиепископ Евстратий (Зоря)

"Угрозу единству Православия уже много десятилетий несут гегемонические стремлений Московского Патриархата, которые пытается превратиться в "православный Ватикан" – всемирный центр тяжести для всех Православных Церквей. Решения и действия Вселенского Патриарха призваны как раз остановить эту угрозу и вернуть Православию настоящее единство, которую руководство РПЦ подрывает", – подытоживает архиепископ Евстратий.

Напомним, Российская православная церковь угрожает ответными действия на назначение Вселенским патриархом Варфоломеем экзархов в Украину. Об этом говорится в заявлении Священного Синода Российской Православной Церкви от 8 сентября.

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

Источник: https://censor.net.ua/n3085201
 
   
 Топ комментарии
 
Киев крестил Москву.
Киев её и отпоёт.
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Титанічну, ефективну і дуже тиху роботу провела УПЦ КП в питанні здобуття Томоса.. Щира подяка за це Патріархові Філарету..
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Это ты про роSSию вообще и мокшанский паханат в частности? Так пиши хуйлу и гундяеву.
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Євстратій Зоря додав нову світлину до альбому Московський Патріархат в Україні.

6 год ·
З'явилася реакція керівництва РПЦ на призначення Екзархів у справі підготовки до надання автокефалії
Від імені Синоду РПЦ вдень 8 вересня поширено заяву, в якій міститься реакція на вчорашні повідомлення про призначення Вселенським Патріархатом двох Екзархів (представників) у Київ для підготовки до проголошення автокефалії Православної Церкви в Україні. Зауважимо, що сам Синод РПЦ не збирався і засідання не проводив.
Аргументи, які наведено у заяві, не витримують критики.

1. Посилання на канони, які забороняють єпископам однієї Церкви втручатися у справи іншої - це обвинувачення самій Московській Патріархії. Адже саме вона вдавнину багато разів втручалася у справи Київської Митрополії, навіть призначала до неї «місцеблюстителя» - висвяченого в Москві на єпископа ніжинського протоієрея Мефодія Филимоновича, потім неканонічно привласнила собі владу над Митрополією і скасувала її, перетворивши на рядову єпархію Російської Церкви.
Так само Російська Церква діяла і у низці інших випадків, без дотримання канонів привласнивши собі владу над Митрополіями у Криму та Бесарабії, а також над Церквою Грузії.
В новий час РПЦ також не раз втручалася у справи інших Помісних Церков - Єрусалимської, Чеських Земель і Словаччини, Грецької та інших.
Найбільш ганебним випадком деструктивного втручання стала спроба зірвати проведення Святого і Великого Собору Православної Церкви на Криті в 2016 р. Тоді РПЦ не лише сама відмовилася брати участь у Соборі, але і вплинула на рішення трьох інших Церков та намагалася вплинути ще щонайменше на одну - Сербську.

2. Ані спочилого митрополита Володимира, ані нинішнього митрополита Онуфрія Патріарх Варфоломій не визнавав главою якоїсь окремої Церкви - а лише як митрополитів Московського Патріархату. Адже «УПЦ» (Митрополія Московського Патріархату в Україні) не має статусу ані автокефальної, ані автономної Церкви.

3. Бажання УПЦ бути автокефальною Церквою ясно виражене у постановах Помісного Собору 1-3 листопада 1991 р. Ніяким повноважним церковним органом ці рішення не були скасовані.
«Заява єпископату», на яку посилаються - прокламація з незрозумілим статусом, адже щонайменше один з тих, чиї «підписи» опубліковані під заявою, митрополит Черкаський Софроній, публічно повідомив, що він не підписував заяву, а лише листок реєстрації на зборах. Тож є всі підстави вважати, що вказана заява не відображає реальної думки єпископів МПвУ, а лише думку її укладачів.

4. Особливі канонічні прерогативи Константинопольського Патріархату закріплені канонами, історичними прецедентами і традицією. Сама РПЦ отримала автокефалію та статус Патріархату на підставі цих прерогатив згідно рішення Вселенського Патріарха. Також саме до Вселенського Патріарха зверталася РПЦ у складних питаннях судочинства - як, наприклад, у справі осудження Московського патріарха Нікона Мінова. Тож повне заперечення канонічних прерогатив Першого Престолу - є безпідставним.

5. Загрозу єдності Православ'я вже багато десятиліть несуть гегемоністичні прагнення Московського Патріархату, який намагається перетворитися на «православний Ватикан» - всесвітній центр тяжіння для всіх Православних Церков. Рішення та дії Вселенського Патріарха покликані якраз до того, щоб зупинити цю загрозу та повернути Православ'ю справжню єдність, яку керівництво РПЦ підриває.

6. Судячи з тону погроз Московська Патріархія зараз не здатна до адекватної реакції на проблеми, які виникли, чим заганяє себе у глухий кут самоізоляції та схизми.
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так русня сама по себе незаконна и нелегитимна. Она без на то оснований незаконно вышла из под покровительства монгольской орды.
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Раніше угро-фінські народи ходили разом із ордою грабувати Київ та інші землі. Тому правильна назва не татаро-монгольске іго, а угро- татарське іго.
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не так.татары сами были вассалами монгольской орды и воевали с нею за добычу и грабежь. Точнее называть монгольско мордовской или мокшанской ордой.
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Тоді татарів не було, а були приблизно 25 тюркютських народів і мокші, що давали від кожного улуса десь по 5 тисяч воїнів.
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про яку канонічність іде мова,якщо жидоугробурятський піп думає лише про майно і землю під тим майном?церква це релігійна громада.
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Самая большая угроза православию это фото Гундяева на яхте за лям баксов в швейцарских часах за 100 штук. И если бабки нет не читают , то молодежь очень легко проводит причинно следственную связь и хер ты им докажешь , что надо в церковь ходить .
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А кто мешает запретить русскую церковь в Украине?Чтобы все деньги оставались в Украине,а не шли в Москву и на войну с Украиной.
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а надо повестись на спекуляции народа "богоносного"? Нет, ваше время в Украине вышло, ордынские империоманьяки.
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Ты Отёк уже врунило мне известное. Что ни пост - то соврёшь. Что ни пакость - ты к ней Тимошенко приплетешь. Классический барыгобот, а то i лахтинец, нанятый барыгоботствовать, ибо уж очень ты примитивен, хамовит и беспринципен.
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Это не батарейка, а заводной ключик гундяя.
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я знову ж, в 2257-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Московская церковь была самовольно создана московитами в 1441 году и была предана анафеме Константинопольским Патриархом Исидором. 150 лет она никем в мире (кроме московитов) не признавалась. В 1589 году обманом заманенный в Московию Вселенский Патриарх Иеремия вместе со свитой был заточен царем Федором (сыном Ивана Грозного) в монастырь и понуждаем к снятию анафемы и признанию за московской метрополией статуса патриархии. Полгода он отказывался это сделать, покамест не стали топить его свиту в Москве реке и очередь не дошла до него. Так был создан Московский патриархат. Царь Петр Первый упраздняет должность Патриарха Московского и всея Руси. Для управления церковью была учреждена должность обер-прокурора священного синода, который назначался царем. Должность Патриарха Московского и всея Руси восстанавливает в 1943 году Иосиф Джугашвили (Сталин). Кандидатура патриарха была рекомендована Берией после тщательного отбора. С тех пор традиции сотрудничества попов Московского патриархата с Лубянкой только крепнут.
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(РПЦ) считает, что дипломатия исчерпала себя в диалоге по «украинскому вопросу» со Вселенским патриархатом Константинополя. Об этом глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил в эфире телеканала «Россия-24».
Он рассказал подробности поездки патриарха Кирилла в Стамбул к Константинопольскому патриарху Варфоломею. «Внешне это была вполне цивилизованная, вежливая и даже братская беседа. Но, к сожалению, константинопольская сторона не только не услышала наши аргументы, но даже поступила, с нашей точки зрения, подло и вероломно», - сообщил митрополит.Иларион отметил, что если Константинополь «доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии [Украине], это значит, что автокефалию получит группа раскольников». «Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем», - заявил он.
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посмеялся.. ведь "разрыв отношений с Константинополем" сразу ставить мокшанскую церковь на положение раскольников))
Ну реально, дебилы, б*(с)))
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это называется - испугать ежа голой жопой))
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Сразу видно, что мокшанский перевод,
а в оригинале небось было:

"Попам мокшан не верил Робин Гуд
И не любил гундяй- попов,
Кто ксиву ФСБ рясой прикрывал
К тому он был суров"..

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Петр Порошенко провел семичасовые переговоры с Варфоломеем в Стамбуле. После этого и запустился процесс предоставления Украине автокефалии. Талант дипломата не пропьешь. Російська церква раніше неканонічно привласнила владу в Україні, Бессарабії та Грузії, - УПЦ КП - Цензор.НЕТ 9453
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на международной арене ему равных нет. А вот дома - завал.
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За домашние дела у нас Верховная Рада отвечает.
Украина в первую очередь ПАРЛАМЕНТСКАЯ, а потом уже Президентская Республика.
Вообще-то.
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порошенко, это вы? или вы его очередной посипака? А что в парламенте БПП с большинством уже 4 года, вы забыли?? или тот беспредел, кого он, а не парламент, поназначал на ключевые должности, вас не смущает? луценко, который просушивал журналистку за то, что она расследовала бизнес деятельность марченко? или ее муженька не он в минский процесс делегировал?? или что он лишил гражданства Саакашвили, а сука православная новинский спокойно ходит в гражданах Украины?? Кто из этих двоих большее зло для страны???

так что не надо мне парить про парламент. Го*на на нем предостаточно.
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Не хило они курят! Российский академик: Рим построили русские по прямому приказу И. Грозного. Пирамиды тоже они построили, и Иисус был «русским»
Ребята, бросайте эту гадость курить, а то вымрете как мамонты, и не будет кому Украине репарации выплачивать…
Російська церква раніше неканонічно привласнила владу в Україні, Бессарабії та Грузії, - УПЦ КП - Цензор.НЕТ 2728
http://ukrmir.info/rossiyskiy-akademik-rim-postroili-russkie-po-prikazu-i-groznogo/
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я знаю точно, что построили свинособаки!! АД! это точно их рук дело
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Отакі у кацапів "акадємєкє",отакі вони всі "вЯлікєя".
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Значно понизити градус напруги і вибити грунт з під ніг путєнської церкви може переєстрація УПЦ МП в " Київський екзархат РПЦ " , як воно є насправді . Але тут потрібна політична воля і вулині помідори.
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Скоро у гундяева начнутся большие проблемы.. с его "косяками", ×yйло ему не простит, будет на его место своего "духовника" ставить..
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Борьба свиней и крыс за кормушку....
Московские хряки потеряют до 40 % доходов, а наши крысы просто перебегут от МП к КП.
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Да это уж вы московские хряки с вашими крысами, сами разбирайтесь.
А Украинской Поместной Церкви - БЫТЬ !
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Эк как тебя зацепило.
Сразу видно поповскую морду у кормушки!
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То ты, киберсапог, свое рыло в компе пригожинской ботофермы узрел...
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Видно ты поповское быдло уже кагорчика накатило.
Бредишь о чем то...
Чёртиков в храме у себя уже ловил?
С дьячком баловался?
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У московитов все ворованное: территория, история, название страны, патриархат. "Русский мир" рассыпится, как карточный домик.
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Похоже, Кириллка удачно съездил к Вселенскому патриарху: В Константинополе примут не только Томос, но и еще одно важное для Украины решение.
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Константинопольский патриарх Варфоломей I может снять анафему с киевского патриарха Филарета вместе с предоставлением автокефалии Украинской Православной Церкви.
Такое решение может быть принято на Священном Синоде уже в октябре этого года.
Иерархи Константинопольского патриархата не высказали принципиальных возражений против решения Варфоломея предоставить автокефалию Украине, сообщает ТСН.
Московский патриарх Алексий II отлучил киевского патриарха Филарета от церкви еще в 1997 году из-за создания неподконтрольного Москве Киевского патриархата и предал его анафеме. Російська церква раніше неканонічно привласнила владу в Україні, Бессарабії та Грузії, - УПЦ КП - Цензор.НЕТ 5735 .
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До Уваги УПЦ(КП)

щось спростовувати,виправдовуватись перед московською сектою -НЕБОГОУГОДНЕ це діло ... )))
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та навищо той православний рейх . московський чи киевський . спасиння там немае - все наперекир библии
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я знову ж, в 2256-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке гундяєвське кривослав`я!
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До біса Московський сатанат. Немає такої країни на Землі, крім росії, яка хотіла б повністю знищити українців, як народ. "Братская" страна, однако. Миру тобі, росія, після твоєї поразки у війні та капітуляції.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийская церковь ранее неканонично присвоила власть в Украине, Бессарабии и Грузии, - УПЦ КП
 
 
 
 
 
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