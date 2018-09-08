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 В Европейской внешнеполитической службе напомнили, что "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" противоречат Минским соглашениям

В Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) заявили, что объявление о проведении выборов в самопровозглашенных "ЛНР/ДНР" противоречит минским соглашениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Реализация минских соглашений всеми сторонами является ключом к достижению надежного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", - говорится в коммюнике ЕВС, распространенном в субботу в Брюсселе.

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В нем отмечается, что объявление о проведении в "ЛНР" и "ДНР" выборов 11 ноября 2018 года, "противоречит духу и букве минских соглашений, в которых содержатся конкретные положения, касающиеся организации местных выборов в этом регионе".

В ЕВС также призвали "избегать всех шагов, которые препятствовали бы прогрессу в реализации минских соглашений".

"Мы ожидаем, что Россия особенно будет в полной мере использовать свое влияние на сепаратистов в этом отношении", - заявил официальный представитель ЕВС.

Источник: https://censor.net.ua/n3085200
 
   
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Родина Алчевських, засновники міста Алчевськ на Луганщині!
Наразі місто окуповане!
Фотографія родини і їх одяг, як нагадування: люди якої національності населяли Донбасс до 30-х років!В Европейской внешнеполитической службе напомнили, что "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" противоречат Минским соглашениям - Цензор.НЕТ 4060
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Луганській педінститут. 1956 рік. Узкім міром тоді навіть і не пахло!В Европейской внешнеполитической службе напомнили, что "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" противоречат Минским соглашениям - Цензор.НЕТ 8403
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Родина Алчевських, засновники міста Алчевськ на Луганщині!
Наразі місто окуповане!
Фотографія родини і їх одяг, як нагадування: люди якої національності населяли Донбасс до 30-х років!В Европейской внешнеполитической службе напомнили, что "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" противоречат Минским соглашениям - Цензор.НЕТ 4060
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Це український націоналізм. Буржуазний. Толі дєло руцкій сарафан.
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У нас Киевская Русь - Украина, а у них?
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Ани нихатят умирать в войнах НАТО и кормить Европу!!!
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Щас повылазит немного подзабытое дерьмо: Губарев, Пургин... Давно их видно не было.
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Судя по всему, для них пример всяких там моторол/гиви/захарченко, это не пример.
Планируют жить вечно, а окружающие события их не касаются...

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Но объективно эти "выборы" позволять зафиксировать наиболее упоротых лугандонов, которые примут в них участие - а ст. 111 УКУ для них уже есть...
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А жабоїди знову дозволили відкрити чергову контору бандюків данбацу, оце так, пани з ЄС.
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Якою мовою ти вивчав інформацію про ту контору?
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Уважно почитай. У Франції можна відкрити асоціацію. Не треба дозволу просто береш і відкриваєш. Вони її закриють.

І це не "представництво".
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суд відмовив закривати попереднє, якщо не помиляюсь
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Попереднье ЩО? Асоціацію? Немає ніякого представництва. Є якась асоціація. Читати російською мовою або щось перекладене з російської це необачно.
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Лучше бы они выразили озабоченность недоумение - what the fuck are DNR and LNR?
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Агрессия засрахи - это чухня, а вот выборы - это наиважнейшее.... Рехнутые
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Мінськими угодами давно вже підтерлися. Далі роблять вигляд, що їх збираються виконувати.
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Микробы под ободком унитаза тоже кого-то могут выбрать главным. На их судьбу это никак не повлияет.
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Неважно, кого ты поддерживаешь - ДНР или ЛНР. Главное, что ты - долбоёб.
🤑
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Европейской внешнеполитической службе напомнили, что "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" противоречат Минским соглашениям
 
 
 
 
 
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