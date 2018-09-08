 В Европейской внешнеполитической службе напомнили, что "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" противоречат Минским соглашениям

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Реализация минских соглашений всеми сторонами является ключом к достижению надежного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", - говорится в коммюнике ЕВС, распространенном в субботу в Брюсселе.

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В нем отмечается, что объявление о проведении в "ЛНР" и "ДНР" выборов 11 ноября 2018 года, "противоречит духу и букве минских соглашений, в которых содержатся конкретные положения, касающиеся организации местных выборов в этом регионе".

В ЕВС также призвали "избегать всех шагов, которые препятствовали бы прогрессу в реализации минских соглашений".

"Мы ожидаем, что Россия особенно будет в полной мере использовать свое влияние на сепаратистов в этом отношении", - заявил официальный представитель ЕВС.