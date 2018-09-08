 "Мы не будем спрашивать разрешения Путина на интеграцию в ЕС и НАТО", - Порошенко

Европейская и евроатлантическая интеграция, а также автокефалия Православной Церкви является исключительно правом Украины, считает глава государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом Порошенко заявил в интервью житомирскому телеканалу "СК1".

"Принципиальная позиция Украины заключается в следующем – мы не спрашивали и не собираемся спрашивать у страны-агрессора или у Путина разрешения относительно нашей европейской интеграции и нашей евроатлантической интеграции. Это исключительно суверенное право украинского народа", – сказал Порошенко.

Глава государства также отметил, что согласно социологическим опросам большинство украинцев поддерживают европейское и евроатлантическое движение Украины как ключевой фактор обеспечения безопасности государства.

Он добавил, что НАТО, в отличие от Будапештского меморандума и других документов, оказалось единственным возможным и эффективным инструментом для обеспечения национальной безопасности.

"Так что ничего мы у Путина спрашивать не будем, мы движемся вперед в Европу. Мы никому не дадим, чтобы кто-то угрожал Украине, включительно с Азовским морем", – подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что залогом мира являются украинские Вооруженные Силы, сильная армия.

"Чем сильнее будет наша армия, тем скорее будет мир. Чем сильнее будет международная солидарность вокруг Украины, тем скорее будет мир. Чем жестче будут санкции по отношению к стране-агрессору, тем скорее будет мир", – подчеркнул Президент.

На уточняющий вопрос, когда именно будет мир, глава государства заметил: "Я не буду обещать час. Это нечестно. Я не буду сторонником популистов, которые пытаются обмануть людей. Призываю к ответственной дискуссии и большой ответственности за участь государства, за его будущее".

Глава государства также исключил возможность мира на условиях капитуляции Украины: "Мир на условиях капитуляции, мир, когда сдается украинская территория, мир, когда сдается украинское государство, мир, когда Украина поднимает руки вверх – это не мир для Порошенко и не мир для Украины".

Президент отметил, что украинская власть делает все, чтобы Украина имела стратегическую перспективу организованной и эффективной системы безопасности в государстве, в том числе благодаря закону о национальной безопасности.