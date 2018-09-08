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 Политика Украины
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Все про:Житомир (413) заявление (274) Порошенко (15370)

 "Мы не будем спрашивать разрешения Путина на интеграцию в ЕС и НАТО", - Порошенко

Президент настаивает, что курс на интеграцию со странами Запада должен быть закреплен в Конституции.

Европейская и евроатлантическая интеграция, а также автокефалия Православной Церкви является исключительно правом Украины, считает глава государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом Порошенко заявил в интервью житомирскому телеканалу "СК1".

"Принципиальная позиция Украины заключается в следующем – мы не спрашивали и не собираемся спрашивать у страны-агрессора или у Путина разрешения относительно нашей европейской интеграции и нашей евроатлантической интеграции. Это исключительно суверенное право украинского народа", – сказал Порошенко.

Глава государства также отметил, что согласно социологическим опросам большинство украинцев поддерживают европейское и евроатлантическое движение Украины как ключевой фактор обеспечения безопасности государства.

Он добавил, что НАТО, в отличие от Будапештского меморандума и других документов, оказалось единственным возможным и эффективным инструментом для обеспечения национальной безопасности.

"Так что ничего мы у Путина спрашивать не будем, мы движемся вперед в Европу. Мы никому не дадим, чтобы кто-то угрожал Украине, включительно с Азовским морем", – подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что залогом мира являются украинские Вооруженные Силы, сильная армия.

"Чем сильнее будет наша армия, тем скорее будет мир. Чем сильнее будет международная солидарность вокруг Украины, тем скорее будет мир. Чем жестче будут санкции по отношению к стране-агрессору, тем скорее будет мир", – подчеркнул Президент.

На уточняющий вопрос, когда именно будет мир, глава государства заметил: "Я не буду обещать час. Это нечестно. Я не буду сторонником популистов, которые пытаются обмануть людей. Призываю к ответственной дискуссии и большой ответственности за участь государства, за его будущее".

Глава государства также исключил возможность мира на условиях капитуляции Украины: "Мир на условиях капитуляции, мир, когда сдается украинская территория, мир, когда сдается украинское государство, мир, когда Украина поднимает руки вверх – это не мир для Порошенко и не мир для Украины".

Президент отметил, что украинская власть делает все, чтобы Украина имела стратегическую перспективу организованной и эффективной системы безопасности в государстве, в том числе благодаря закону о национальной безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3085196
 
   
 Топ комментарии
 
Народ Украины и не спрашивает. Он эту интеграцию заслужил Майданом и сопротивлением Российской аггрессии.

А Порошенко - как биржевой маклер - лишь греет ручки на заслугах Украины. При той коррупции, которую он не трогает, ибо онa является опорой барыжьей власти, он скорее тормозит, чем ускоряет интеграцию Украины в ЕС и НАТО и только пиарится на этих лозунгах вместо реальных дел.
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Потужні слова, при нікчемних справах на п'ятому році каденції.. Коли за злісне невиконання передвиборчої програми "Жити по-новому!" вибачатися будеш?
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Ооо, ща тут зрадофермозомби будет )))))) опять будут корячиться
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Политики диванные, вы же за Петю жопы рвали,а теперь грязью поливаете.Назовите мне достойного,кто? Мураев,Савченко,Ляшко,Рабинович,Юля? Кто из них ?
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Собаки лают - караван идёт ...
Не всё нравится и не всем нравится караванщик ...
Но караван идёт и удаляется от той помойной ямы, в которой мы все жили ...
А Порох "натворил" столько, что повернуть назад уже объективно не сможет.
В отличие от упомянутых вами персонажей.
Пусть медленно, всё же приближаясь к цели, но однозначно удаляясь от "помойки".
Поэтому, мысленно оглянувшись вокруг, по всем персоналиям нашего политикума, вынужден согласиться: на сегодня выбора нет, от слова совсем.
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И при желании "освежить память" очень просто. В интернете "рукописи не горят" ... "Ми не питатимемо дозволу Путіна на інтеграцію в ЄС і НАТО", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9998
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Порошенко поведет Украину к барыгократии под лозунгами Слава Украине и интеграции в Европу. Тимошенко, если получит достаточную поддержку народа, чтобы ей не вредили, как при Ющенко, создаст условия для мелкого и среднего бизнеса и тем самым создаст базу для настоящей европейской народной демократии, к Славной Украине в Европе. Таков выбор. От остальных кандидатов - Боже спаси Украину.
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Тебе надо подсказать или нужна цель для облаивания? СУдя по именам, с которыми ты смешал Тимошенко, у тебя или хаос в голове, или ты пытаешься его вызвать в головах Украинцев, нарочно упоминая Тимошенко в такой компании. А это, дорогой - плохо замаскированная манафортовщина. Напомнить, к чему она привела Украину и кто был ее кукловодом?
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иная украинская гнидка хуже москальской вошки.
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Що не кажіть, а Порошенко перший із всіх президентів України, який рішуче зайняв проєвропейську позицію і не хоче чути про клятих москалів. Порошенко не танцює під балалайку Путіна, тому кремль через наших недоумків його всіляко поливає його брудом. Порошенко перший із всіх президентів будує і зміцнювати нову українську армію, зумів об'єднати на міжнародній арені європейські країни проти російського нацистсько-фашистського агресора
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Одним из первых я кричал здесь после выбора БОРОВА что он ВОР,ЛИЦЕМЕР и вообще ПОДОНОК и сейчас от своих слов не отказываюсь,все беды от него и его банды....АМИНЬ! "Ми не питатимемо дозволу Путіна на інтеграцію в ЄС і НАТО", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2929 "Ми не питатимемо дозволу Путіна на інтеграцію в ЄС і НАТО", - Порошенко - Цензор.НЕТ 3644
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Интересно, НАТО и ЕВРОСОЮЗ мы тоже не спросим?
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А шо їх спрашівать? Араби ж в них дозволу не питають - пливуть на всьому, що на воді тримається. Правди, трохи топляться. А хто боїться води - той йде пішки. І вже більше мільйона вступили в НАТО і в ЄС.
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Таке враження, що хтось продовжує на нього кричати і він без дозволу боїться й крок ступити.
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пока в Украине есть окупированые територии, будем спрашивать и еще как будем.
а вот когда положим душу й тило за нашу свободу. примерно 1-2 милиона тел. хуйло больше 1-2 милионов не станет своего ватабыдла ложить....
освободим окупированые територии, вот тогда и не будем спрашивать
только вопрос: хотим ли мы в нато и ес ценой полномасштабной войны с ядерной росией.
отречься от територий ради вступления тоже не получится. европа и сша не дадут.
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Не розказуй дурниць, архістратиг ваєнний - все обійдеться, щонайбільше, одним "котлом". Для того, щоб втратити мільйон людей, треба 10 років воювати. Чи ти не чув про Афганістан або ірано-іракську війну? З чим воювати збираєшся - з дрючком чи з рогаткою.
А економічний розвиток Польщі хто буде забезпечувати?
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неееет, мы не будем спрашивать!!...- грозно сказал..., чем сильнее будет наша армия!!...- подчеркнул..., я не буду говорить о конкретных сроках!!...- намекнул
"мир, когда Украина поднимает руки вверх - это не мир для Порошенко и не мир для Украины".????????
чему удивляться, если оно так считает, почему его боты не могут это равнять к Украине, обзывая всех адекватных москвинами, тут какая-то психиатрия...
Источник: https://censor.net.ua/n3085196
вот это мне понравилось особенно: " "Я не буду обещать час. Это нечестно. Я не буду сторонником популистов, которые пытаются обмануть людей." Аминь
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безкінечно поважаю Петра Олексійовича! саме він на другому Президентському строку розвалить педірацию
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Скажи мамі, щоб показала тебе психотерапевтові.
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ватка, ти правда віриш що мені цікава твоя думка? ))))))))))
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Смерть клятим москалям на українській землі ! І не вам нам вказівки давати кого нам обирати і куди йти , бо курс України - це ЄС і НАТО , а не мокшанське болото ! Досить ! Наїлися !!
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Шановні українці,давайте згортуємось навколо нашого президента Петра Олексійовича,хто нехоче жити у ярмі під московією,хто хоче бути вільний ,самостійний,незалежний,так у нас в державі невсе гаразд я розумію але унас небуде більше шансу зробити нашу батьківщину кращою ,якщо вибори виграє інший кандедат ,всім дякую допобачення!﻿
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Знаковою в політичній кар'єрі Тимошенко стала поїздка до Мюнхену, де 6-7 лютого 2009 року вона взяла участь у конференції з питань міжнародної безпеки. Промова Тимошенко в Мюнхені стала декларацією, якою вона бачить Україну за свого президентства. Там немає НАТО, там є неіснуюча "Європейська система колективної безпеки", і там Тимошенко прямо називає причину, чому Україна не буде членом НАТО - негативне ставлення до цієї ідеї в Москві. Тимошенко не говорить про кроки, якими вона могла би переконати суспільство в правильності євроатлантичної інтеграції - прем'єр просто говорить: "Україна не хоче в НАТО, і це - нормально". Тимошенко не агітує Альянс залишити Україні шанс, вона не просить Брюссель діяти без оглядки на Кремль. Натомість Тимошенко між рядків закликає створювати утопічну спільну систему безпеки, яка об'єднала би Україну, Росію та Європу. Наявний інструмент колективної безпеки в особі НАТО, який може приносити результат вже сьогодні, Тимошенко замінює сурогатом, якого не існує в природі. Багаторічні зусилля українських дипломатів в напрямку НАТО перекреслюються в ім'я міфу: шанси на втілення "Європейської системи колективної безпеки" приблизно ж такі, як на прокладку газопроводу "Білий потік", який Юлія Тимошенко рік тому їздила рекламувати до Єврокомісії. Геополітична концепція українського прем'єра здалеку нагадує гасла Дмитра Табачника та Андрія Деркача, які наприкінці 1990-х створили групу "В Європу - разом з Росією". При чому не праві й ті, хто першим мотивом поведінки прем'єра бачить її запопадливість перед Москвою. Це її внутрішнє переконання - Тимошенко ніколи не виступала за вступ до Альянсу. Достатньо згадати, що Тимошенко виросла в Дніпропетровську, де в радянські часи не було дисидентів чи закордонних туристів, зате були заводи з виробництва балістичних ракет, спрямованих на країни НАТО. Ідеологічне середовище, в якому 31 рік свого життя прожила нинішній прем'єр-міністр України, аналогічне до того, в якому знаходився Леонід Кучма. Очікувати від неї самопожертви заради Плану дій по членству в НАТО щонайменше наївно. Можна багато сперечатися, чи мала повноваження Тимошенко говорити про це - чи виконала чергові президентські директиви? Але виступ у Мюнхені проголошено. Пріоритети розставлено. Курс Тимошенко зрозумілий. https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы не будем спрашивать разрешения Путина на интеграцию в ЕС и НАТО", - Порошенко
 
 
 
 
 
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